Το φαινόμενο Μαζωνάκης και η τερατώδης δύναμη των digital media, μπαμ και μπουμ οι πιστολιές στα έργα (και δεν έχουμε και fixer), «έρχεται» ο Κασιδιάρης

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Στα τελευταία 15 χρόνια που η ανάπτυξη των social media έχει εκτοξευθεί και λειτουργεί ως ένας τεράστιος μεγεθυντικός φακός στην κοινωνία, προσωπικά δεν έχω ξαναδεί τέτοια νούμερα προβολής. Δεν ξέρω αν σε κάποιους εξ ημών λένε κάτι τα στατιστικά στοιχεία και πόσο κατανοητά γίνονται, αλλά κυριολεκτικά από τα δικά μας ψηφιακά media το γεγονός «θάνατος Μαζωνάκη» με την αστυνομική, κοινωνική και συναισθηματική του πλευρά είδαν εκατομμύρια άνθρωποι. Από την Τετάρτη έως χθες «είδαν τον Μαζωνάκη» περί τα 2 εκατ. μοναδικοί χρήστες του protothema.gr και στις υπόλοιπες πλατφόρμες μας, στο youtube είχε 3,2 εκατ. views, στο tik tok 17 εκατ. views και 27 εκατ. views στο Instagram και το facebook μαζί. Περιττό να τονίσω ότι προφανώς ο μυστηριώδης θάνατος ενός τόσο αγαπημένου προσώπου στο ευρύ κοινό, του χαμογελαστού, καλόκαρδου Γιώργου με τη φωνάρα, που ήταν και λίγο χύμα στη ζωή και λίγο μποέμ και δεν σύχναζε… στις ποδιές των κοσμικών αλλά έκανε το κέφι του, κάπως έτσι θα εξελισσόταν ο χαμός. Σαν ένα τεράστιο κοινωνικό γεγονός-φαινόμενο που συντάραξε όλη την Ελλάδα. Και μπήκε σε κάθε σπίτι πολλές φορές την ημέρα μέσω της τρομακτικής δύναμης των digital media. Έτσι ή αλλιώς ας ζούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ας τον προλάβαιναν να σώσουν τη ζωή του κι ας μη γινόταν τίποτα απ’ όλο αυτό το τεράστιο και τρομακτικό κύμα δημοσιότητας.Πιστολιές…-Κατά τα λοιπά, γυρίσαμε στην καθημερινότητα για τα καλά και αυτό που… παρατηρείται είναι μια όξυνση επιχειρηματικών παθών (sic) τις τελευταίες ώρες, που παραπέμπει σε ένα ξαφνικό μικρό Φαρ Ουέστ μεταξύ εργολαβικών κυρίως συμφερόντων, αλλά και κρατικής διαφήμισης, ψηφιακών υπηρεσιών με αποδέκτη πάντα σε όλα το Δημόσιο. Αυτά συνήθως εμπλέκουν και τους απαραίτητους πιστολέρο (ή νεροπιστολέρο) της πιάτσας και αναμένεται, διαιτητής, ειρηνοποιός ή έστω μεσολαβητής για να επανέλθει έστω και προσωρινά μια εύθραυστη ηρεμία. Όχι τίποτα άλλο, λείπει και fixer από το Μαξίμου.Μπλόκο διαρκείας στον Κασιδιάρη-Μια εξόχως ενδιαφέρουσα υπόθεση που θα «ανέβει» από σήμερα είναι το αν μπορεί ο Κασιδιάρης να είναι υποψήφιος, με κάποιον κομματικό σχηματισμό, στις επόμενες εκλογές. Ο ίδιος αποφυλακίζεται σήμερα το μεσημέρι και έχει προαναγγείλει ένα σχετικό σόου σε όσες κάμερες πάνε έξω από τις φυλακές Δομοκού, ενώ εδώ και μήνες στα social media γίνεται πάρτι με αναρτήσεις του ιδίου ή συνεργατών του. Ο νόμος πάντως, λένε κάποιες πηγές, είναι μάλλον σαφής: δεν μπορεί να κατέβει υποψήφιος ως αρχηγός ή υποψήφιος βουλευτής κόμματος για όσο διαρκεί η ποινή που του επιβλήθηκε, δηλαδή 13 χρόνια. «Η αποστέρηση του δικαιώματος κατάρτισης συνδυασμών, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθείσας ποινής και υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας της οριστικής καταδικαστικής απόφασης. Η έκτιση ή μη της ποινής ή η παραγραφή αυτής δεν ασκεί επιρροή στον υπολογισμό του ανωτέρω χρονικού διαστήματος», αναφέρει ο νόμος Βορίδη. Με άλλα λόγια, ακόμα και αν βγήκε νωρίτερα, αυτό είναι αδιάφορο για τον νομοθέτη και τον Άρειο Πάγο. Μόνη διέξοδος για τον Κασιδιάρη -όπως υποστηρίζεται- είναι να κατέβει ανεξάρτητος σε κάποια εκλογική περιφέρεια, καθώς δεν έχει απωλέσει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, αλλά είναι σχεδόν απίθανο να εκλεγεί καθώς θα πρέπει σε αυτή την περιφέρεια να συλλέξει το 3% των ψήφων στο σύνολο της επικράτειας. Για να καταλάβετε, το 2023 που η Πλεύση Ελευθερίας πήρε 3,17% και μπήκε οριακά στη Βουλή, συγκέντρωσε 165.000 ψήφους, ποσοστό αδύνατο να μαζέψει ο Κασιδιάρης. Σε αυτό ομονοούν πρέπει να σας πω και αρκετοί συνταγματολόγοι, ανεξαρτήτως πολιτικής προέλευσης. Εγώ απλώς να προσθέσω ότι το «κόμμα Κασσιδιάρη» μετριέται στις δημοσκοπήσεις δυνητικά και εκ των στοιχείων μπαίνει άνετα στη Βουλή.Κοστολόγηση για το ΠΑΣΟΚ-Κατά τα άλλα, στον χθεσινό πρωινό καφέ του Μ.Μ συζητήθηκε και το οικονομικό πρόγραμμα εξαγγελιών του Νίκου Α. στη ΔΕΘ. «Τα σοβαρά που είπε τα κάνουμε μέσες άκρες, κατά τα άλλα τίναξε και αυτός την μπάνκα στον αέρα», μου ανέφερε κυβερνητική πηγή. Ήδη δε ο Θάνος Πετραλιάς στο ΥΠΟΙΚ κάνει μια πρώτη κοστολόγηση, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις ο Νίκος δεν μπήκε και σε πολλές λεπτομέρειες, π.χ. τι τάξης θα είναι η μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα; Πάντως, με μια πρόχειρη ματιά στο οικονομικό επιτελείο βλέπουν 7 κεντρικά μέτρα του ΠΑΣΟΚ που κοστίζουν τουλάχιστον 6 δισ., αν και δεν πρόκειται να μπουν στη λογική της κόντρας για την κοστολόγηση, όπως έκαναν με την ΕΛ.Α.Σ.Από τον Καναδά στο Σαν Φρανσίσκο-Μετά τις 20 του μήνα θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ και τον ΟΗΕ ο Κ.Μ, ενώ νωρίτερα θα πάει ο Γεραπετρίτης. Θα ξεκινήσει το πρόγραμμα των ταξιδιών του από τον Καναδά την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ μετά πηγαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου έχει δικό του πρόγραμμα επαφών και βεβαίως παρουσίες μαζί με τον Μητσοτάκη. Μαζί του θα πάει και στο Σαν Φρανσίσκο που θα είναι ο δεύτερος σταθμός της παρουσίας του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Όπως σας έχω πει, προφανώς δεν θα υπάρξει ραντεβού με τον Ερντογάν, ούτε του Γεραπετρίτη με τον Φιντάν.Μια παραίτηση και μια μεταγραφή-Πολλή συζήτηση άνοιξε γύρω από την παραίτηση του προέδρου της Αττικό Μετρό Χρήστου Καραδήμα στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, με φόντο και το πόρισμα για τη στατικότητα κτηρίων στην Κυψέλη μετά τις εργασίες για τη Γραμμή 4 του μετρό. Ρώτησα αρμόδια πηγή για την περίπτωση Καραδήμα και αν θυσιάστηκε και η παραίτησή του ήταν περισσότερο καρατόμηση. «Καμία σχέση, ο άνθρωπος προερχόταν από την Ολυμπία Οδό και θα επιστρέψει σε καίρια θέση στη νέα κοινοπραξία της Ολυμπίας, όπου κατέχει δεσπόζουσα θέση η γαλλική Vinci». Η θέση για την οποία προορίζεται είναι αυτή του CEO της Ολυμπίας, με σημαντική μισθολογική αναβάθμιση σε σχέση με το Δημόσιο. Επίσης, στην κοινοπραξία της Ολυμπίας συμμετέχει η ΑΒΑΞ που έχει την αναδοχή του έργου της Γραμμής 4, οπότε φαντάζομαι ότι δεν γινόταν μια τέτοια μεταγραφή, αν υπήρχε γενική εμπλοκή με το πρόσωπο.Σκληρό ροκ (ενόψει) και γενικός συναγερμός στο Χρηματιστήριο