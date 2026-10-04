Στα 7,6 δισ. ευρώ οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα σε επτά μήνες: «Καταλυτικός ο ρόλος τους», λέει ο Στουρνάρας

Κλείσιμο

Η δήλωση του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα

Ισχυρή αύξηση σημειώνουν το 2026 οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (ΞΑΕ) στην Ελλάδα, μετά το επίπεδο-ρεκόρ των 12,6 δισεκ. ευρώ που κατέγραψαν πέρυσι.Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι εισροές ΞΑΕ αυξήθηκαν σε 7,6 δισεκ. ευρώ στο 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου από 3,9 δισεκ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, δηλαδή σχεδόν διπλασιάστηκαν, ενώ ήταν τριπλάσιες σε σχέση με το 7μήνο του 2019, όταν είχαν ανέλθει σε 2,5 δισεκ. ευρώ.Στη μεγάλη άνοδο εφέτος συνέβαλαν δύο μεγάλες επιχειρηματικές εξελίξεις. Τον Ιανουάριο αυξήθηκε η συμμετοχή της ιταλικής τράπεζας UniCredit στην Alpha Bank, από 20% σε περίπου 30%, με αποτέλεσμα οι ΞΑΕ να φτάσουν στα 2,2 δισεκ. ευρώ τον μήνα αυτό.Τον Μάιο πραγματοποιήθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της ΔΕΗ, ύψους 4,25 δισεκ. ευρώ, η οποία προσέλκυσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτικούς οίκους. Η CVC Capital Partners, που είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος της ΔΕΗ - και δεύτερος μεγαλύτερος μετά το ελληνικό δημόσιο - με ένα ποσοστό περίπου 17%, ανακοίνωσε τη συμμετοχή της με 1,2 δισεκ. Ευρώ στην ΑΜΚ, με τις ξένες επενδύσεις το Μάιο να φτάνουν τα 1,7 δισεκ. ευρώ. Σημειώνεται ότι μία αγορά μετοχών από ξένη εταιρεία θεωρείται άμεση επένδυση και όχι επένδυση χαρτοφυλακίου, όταν η συμμετοχή της στην εγχώρια εταιρεία υπερβαίνει το 10%.Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, τονίζει ότι «οι ΞΑΕ δεν περιορίζονται μόνο στην εισροή κεφαλαίων στην ελληνική οικονομία, αλλά συμβάλλουν και στη μεταφορά τεχνογνωσίας, καινοτομίας και προηγμένων επιχειρηματικών πρακτικών από τις εταιρείες-επενδυτές, ενισχύοντας κατά αυτόν τον τρόπο την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα τόσο των εγχώριων επιχειρήσεων όσο και της οικονομίας ευρύτερα», προσθέτοντας ότι «μπορούν να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας και στη διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης της χώρας».Με εξαίρεση τον Ιανουάριο και τον Μάιο, οι ροές ΞΑΕ ανήλθαν εφέτος στα 750 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο σε μηνιαία βάση έως τον Ιούλιο. Αναλυτικά στοιχεία για τους κλάδους της οικονομίας στους οποίους κατευθύνθηκαν δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη, αλλά η τάση των τελευταίων ετών δείχνει ότι βασικό πόλο έλξης αποτελούν ο τομέας των υπηρεσιών και δευτερευόντως των ακινήτων και της μεταποίησης.Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της ΤτΕ για το 2025, που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη (01/10/26), οι εισροές ΞΑΕ στον τομέα των υπηρεσιών ανήλθαν συνολικά σε 6,7 δισεκ. ευρώ ή πάνω από το 50% του συνόλου και αφορούσαν κυρίως τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας (1,7 δισεκ. ή το 13,9% του συνόλου), τις χρηματοπιστωτικές-ασφαλιστικές υπηρεσίες (1,5 δισεκ. ή το 11,7%), τον κλάδο ενημέρωσης-επικοινωνίας (1,4 δισεκ. ευρώ ή το 11%), τις μεταφορές-αποθήκευση (1,2 δισεκ. ή 9,6%) και το χονδρικό-λιανικό εμπόριο (468 εκατ. ή 3,7%).Οι ιδιωτικές αγοραπωλησίες ακινήτων ανήλθαν σε 701 εκατ. ευρώ το 2025 και αντιστοιχούσαν στο 5,6% του συνόλου των ΞΑΕ. Η αγορά ακινήτων (διαχείριση από εταιρείες και ιδιωτικές αγοραπωλησίες) εξακολούθησε να προσελκύει κεφάλαια αλλά με χαμηλότερη ένταση σε σχέση με το 2024, με τις εισροές να ανέρχονται σε 2,4 δισεκ. ευρώ έναντι 2,8 δισεκ. ευρώ. Ήταν η πρώτη φορά μετά το 2020 που το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για τον κλάδο των ακινήτων υποχώρησε, γεγονός που σύμφωνα με την ΤτΕ οφείλεται ενδεχομένως στο υψηλό κόστος κατασκευής και κυρίως στην άνοδο του ελάχιστου ορίου επένδυσης του προγράμματος Golden Visa.Οι επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας εκτινάχθηκαν πέρυσι στα 4,1 δισεκ. ευρώ ή το 33% των συνολικών ΞΑΕ, γεγονός που συνδέεται με την αναδιάρθρωση της Metlen και τη διαπραγμάτευση της μετοχής της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στη μεταποίηση καταγράφηκαν επενδύσεις 393 εκατ. ευρώ, κυρίως στους κλάδους των βασικών μετάλλων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και χημικών προϊόντων.Ως προς τη μορφή των ΞΑΕ που έγιναν πέρυσι, το 41% αφορούσε εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, το 21,3% αγορές νέων μετοχών και το 16,4% αγορές ακινήτων. Το 15,4% αφορούσε σε επανεπένδυση κερδών και ένα μικρότερο ποσοστό 6% στη λήψη δανείων από τις μητρικές εταιρείες.«Κατά την τελευταία πενταετία (2021-2025), οι εισροές Ξένων 'Αμεσων Επενδύσεων (ΞΑΕ) στη Ελλάδα κατέγραψαν σημαντική άνοδο και το 2025 ξεπέρασαν τα 12 δισεκ. ευρώ (δηλαδή περίπου 5% του ΑΕΠ) όταν το 2019 ήταν 4,5 δισεκ. ευρώ (ή 2,4% του ΑΕΠ). Η θετική αυτή πορεία διατηρήθηκε και κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026 και - σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία - οι ροές ΞΑΕ έχουν σχεδόν διπλασιαστεί έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025.Οι σημαντικότερες χώρες προέλευσης των κεφαλαίων αυτών - κατά την προηγούμενη πενταετία - ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία, το Λουξεμβούργο, η Γερμανία και οι ΗΠΑ. Τα κεφάλαια αυτά κατευθυνθήκαν σε κλάδους όπως οι χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, η παραγωγή ενέργειας (ηλεκτρισμού) και η μεταποίηση, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζεται η σημασία των ακινήτων.