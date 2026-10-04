Οίκοι αξιολόγησης: Οι προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της χώρας στην κατηγορία Α
Οίκοι αξιολόγησης: Οι προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της χώρας στην κατηγορία Α
Οι οίκοι δείχνουν τον δρόμο προς την κατηγορία Α, συνδέοντας όμως την επόμενη αναβάθμιση με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, τη δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά και τη σταθερότητα της διακυβέρνησης μετά τις εκλογές
Έτος αναβαθμίσεων προδιαγράφεται και το 2027, καθώς εν μέσω θύελλας η Ελλάδα αναβαθμίζεται από οίκους αξιολόγησης που την ίδια ώρα υποβαθμίζουν τη Γαλλία. Επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η αναβάθμιση της χώρας στην κατηγορία Α που θα φέρει πληθώρα διεθνών επενδυτών και θα ανοίξει τον δρόμο για νέο χρήμα από την Ασία.
Για τον στόχο αυτόν βασικό διαβατήριο για τις αγορές εξακολουθούν να είναι η δημοσιονομική επίδοση και η ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους. Δεν είναι όμως οι μόνοι παράγοντες.
Οι οίκοι δείχνουν τον δρόμο προς το BBB+ και στη συνέχεια προς την κατηγορία Α, συνδέοντας όμως την επόμενη αναβάθμιση με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, τη δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά και τη σταθερότητα της διακυβέρνησης μετά τις εκλογές
Η πολιτική σταθερότητα μπαίνει πλέον στο ζύγι της αξιολόγησης της χώρας. Το μήνυμα αυτό προκύπτει και από τις τέσσερις αξιολογήσεις μέσα στον τελευταίο μήνα και μάλιστα ενώ μεσολάβησαν και οι εξαγγελίες παροχών 2,8 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση από τη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης από τα τέλη του 2026 και όλο το 2027.
Με βάση τις εκθέσεις τους, λοιπόν, οι οίκοι φαίνεται πως άκουσαν ψύχραιμα τις παροχές της κυβέρνησης. Ακουσαν όμως και τη συζήτηση που άνοιξε περί κοστολόγησης των εξαγγελιών των κομμάτων εν όψει των εκλογών, όπως επίσης και τις μεταξύ τους αλληλοκατηγορίες πως χάθηκε ο λογαριασμός για το ύψος των επιβαρύνσεων που επιφέρουν στον κρατικό προϋπολογισμό και το αν παραβιάζονται οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες.
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Για τον στόχο αυτόν βασικό διαβατήριο για τις αγορές εξακολουθούν να είναι η δημοσιονομική επίδοση και η ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους. Δεν είναι όμως οι μόνοι παράγοντες.
Οι οίκοι δείχνουν τον δρόμο προς το BBB+ και στη συνέχεια προς την κατηγορία Α, συνδέοντας όμως την επόμενη αναβάθμιση με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, τη δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά και τη σταθερότητα της διακυβέρνησης μετά τις εκλογές
Η πολιτική σταθερότητα μπαίνει πλέον στο ζύγι της αξιολόγησης της χώρας. Το μήνυμα αυτό προκύπτει και από τις τέσσερις αξιολογήσεις μέσα στον τελευταίο μήνα και μάλιστα ενώ μεσολάβησαν και οι εξαγγελίες παροχών 2,8 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση από τη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης από τα τέλη του 2026 και όλο το 2027.
Με βάση τις εκθέσεις τους, λοιπόν, οι οίκοι φαίνεται πως άκουσαν ψύχραιμα τις παροχές της κυβέρνησης. Ακουσαν όμως και τη συζήτηση που άνοιξε περί κοστολόγησης των εξαγγελιών των κομμάτων εν όψει των εκλογών, όπως επίσης και τις μεταξύ τους αλληλοκατηγορίες πως χάθηκε ο λογαριασμός για το ύψος των επιβαρύνσεων που επιφέρουν στον κρατικό προϋπολογισμό και το αν παραβιάζονται οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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