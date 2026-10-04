Οίκοι αξιολόγησης: Οι προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της χώρας στην κατηγορία Α

Οι οίκοι δείχνουν τον δρόμο προς την κατηγορία Α, συνδέοντας όμως την επόμενη αναβάθμιση με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, τη δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά και τη σταθερότητα της διακυβέρνησης μετά τις εκλογές