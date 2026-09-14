The Reserve: Αυτό είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό θησαυροφυλάκιο του κόσμου
The Reserve: Αυτό είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό θησαυροφυλάκιο του κόσμου
Η ιστορία πίσω από ένα από τα πιο εντυπωσιακά «καταφύγια πλούτου» της Ασίας και γιατί μεγάλο μέρος της χωρητικότητάς του παραμένει ακόμη ανεκμετάλλευτο
Λίγα χιλιόμετρα από τους διαδρόμους προσγείωσης του Changi, εκεί όπου η Σιγκαπούρη δίνει τη θέση της σε βιομηχανικά πάρκα και αποθήκες logistics, ένα κτίριο έξι ορόφων αλλάζει εντελώς όψη μόλις πέσει το φως. Την ημέρα μοιάζει κλειστό και αυστηρό. Το βράδυ, κρυφά LED πίσω από την πρόσοψη φωτίζουν τις λεπτές πλάκες όνυχα και ο ορθογώνιος όγκος θυμίζει μια τεράστια ράβδο χρυσού στην άκρη του αεροδρομίου. Είναι το The Reserve, ένα παλιό εργοστάσιο ηλεκτρονικών που μετατράπηκε σε εγκατάσταση αποθήκευσης πολύτιμων μετάλλων και περιουσιακών στοιχείων υψηλής αξίας. Το κτίριο, συνολικής επιφάνειας περίπου 17 χιλιάδων τ.μ., σχεδιάστηκε από το MonoLab Studio των Wesley Liew και Jessica Baczkowski, με τη Freight Architects και τη Light Collab να αναλαμβάνει τον φωτισμό.
Η πρόσοψη είναι επενδυμένη με όνυχα πάχους μόλις πέντε χιλιοστών. Η επιλογή του υλικού δίνει στο κτίριο μια σχεδόν θεατρική όψη, σε πλήρη αντίθεση με τη λειτουργία του: πίσω από τις φωτεινές πλάκες βρίσκεται μια εγκατάσταση με εξαιρετικά αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας. Μια πόρτα βάρους 2,5 τόνων, αισθητήρες κίνησης και δόνησης, περίπου 500 κάμερες και 24ωρη φύλαξη από την αστυνομία της Σιγκαπούρης, συνθέτουν το σύστημα προστασίας. Το λογισμικό διαχείρισης του θησαυροφυλακίου δεν είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, ενώ για κάθε ράβδο που εισέρχεται ή εξέρχεται απαιτούνται τέσσερις ξεχωριστές εγκρίσεις. Η μία προέρχεται από αστυνομικό που δεν ανήκει στο προσωπικό της εταιρείας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η πρόσοψη είναι επενδυμένη με όνυχα πάχους μόλις πέντε χιλιοστών. Η επιλογή του υλικού δίνει στο κτίριο μια σχεδόν θεατρική όψη, σε πλήρη αντίθεση με τη λειτουργία του: πίσω από τις φωτεινές πλάκες βρίσκεται μια εγκατάσταση με εξαιρετικά αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας. Μια πόρτα βάρους 2,5 τόνων, αισθητήρες κίνησης και δόνησης, περίπου 500 κάμερες και 24ωρη φύλαξη από την αστυνομία της Σιγκαπούρης, συνθέτουν το σύστημα προστασίας. Το λογισμικό διαχείρισης του θησαυροφυλακίου δεν είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, ενώ για κάθε ράβδο που εισέρχεται ή εξέρχεται απαιτούνται τέσσερις ξεχωριστές εγκρίσεις. Η μία προέρχεται από αστυνομικό που δεν ανήκει στο προσωπικό της εταιρείας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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