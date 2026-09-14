The Reserve: Αυτό είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό θησαυροφυλάκιο του κόσμου

Η ιστορία πίσω από ένα από τα πιο εντυπωσιακά «καταφύγια πλούτου» της Ασίας και γιατί μεγάλο μέρος της χωρητικότητάς του παραμένει ακόμη ανεκμετάλλευτο