Οι δημοσκόποι, ο Αλέξης, ο Νίκος οι σπουδές και χαμόγελα, η αλήθεια και τα επιδόματα ανεργίας, η Nova και οι ενδιαφερόμενοι, η πολύπαθη γραμμή 4 του Μετρό

-Χαίρετε, οι εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών ολοκληρώθηκαν στη ΔΕΘ, χθες ήταν η σειρά του Ανδρουλάκη και έτσι το Μ.Μ ζήτησε από σήμερα μια καινούργια έρευνα προκειμένου να έχει ο Μητσοτάκης μια καλύτερη συνολική εικόνα για το πώς πορεύεται από ποσοστά και ποιοτικά στοιχεία ενόψει τελικής ευθείας εκλογών.





Επίδομα ανεργίας







Η παραίτηση και η υποψηφιότητα



-Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας παραιτήθηκε με αιχμές για το πλαίσιο λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων ο πρύτανης του παραρτήματος του Keele, Οδυσσέας Ζώρας. Ο Ζώρας δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, ήταν γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας την περίοδο που διαμορφωνόταν ο νόμος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πάντως αντιλαμβάνομαι ότι η παραίτησή του δεν είναι και τόσο «αθώα», ούτε χρονικά ουδέτερη, καθώς ο άνθρωπος είναι καθαρά στο πλευρό του Σαμαρά και το όνομά του παίζει δυνατά για το ψηφοδέλτιο της Ηλείας.







-Μετά τη ΔΕΘ, ξεκίνησαν οι κοινωνικές εκδηλώσεις για διάφορα γαλάζια στελέχη. Στο τέλος της περασμένης εβδομάδας η αναπληρώτρια υπουργός υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη διοργάνωσε πάρτι για τα γενέθλιά της στο Περιστέρι, καθώς πολιτεύεται στα δυτικά, με τη συγκέντρωση να θεωρείται και προεκλογική με περίπου 500 άτομα. Ομοίως πολύς κόσμος από όλες τις φυλές της ΝΔ, έδωσε το «παρών» το βράδυ του Σαββάτου στον γάμο του Γιάννη Φυτόπουλου, πολύ στενού συνεργάτη του Νίκου Δένδια και για πάρα πολλά χρόνια ανώτερου στελέχους της ΟΝΝΕΔ. Ο γάμος έγινε στην Αγία Σκέπη του Παπάγου και ακολούθησε δεξίωση στο Anassa στο Γουδί, με παρόντες τον Δένδια, άλλους υπουργούς και περίπου 40 με 50 βουλευτές της ΝΔ και γαλάζια στελέχη.



Tο ζεύγος Πιερρ κουμπάροι



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Nova και μνηστήρες...



-Έχουν γραφτεί πολλά τις τελευταίες ημέρες για το ποιο σχήμα αγοράζει τα media της Nova, εγώ θα σας πω τι έμαθα εγκύρως. Πηγές αρμοδίως λένε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από την Per Capita και από την πλευρά Αλαφούζου αλλά δεν έχουν καν καταλήξει αν θα πουλήσουν ξεχωριστά τα media. Βέβαια μια άλλη πηγή μου είπε ότι η Per Capita αυτή την ώρα έχει exclusivity στις συζητήσεις αλλά τα νούμερα για την πώληση είναι γενικώς μακριά, η Nova ζητάει πάνω από 50 εκατ. ευρώ και οι ενδιαφερόμενοι δίνουν αρκετά πιο κάτω. Ό,τι έμαθα το λέω.



JP Morgan: Μπαίνει στην αγορά χορηγήσεων στην Ελλάδα με αδειοδότηση από την ΤτΕ



Βέβαια, δημοσκοπήσεις έτρεχαν και την προηγούμενη εβδομάδα χωρίς πάντως να δείξουν μεγάλες αλλαγές στην εικόνα ή μετακινήσεις. Η ΝΔ πήρε κλασικά μια μονάδα από τη ΔΕΘ, άντε και κάτι ακόμα όπως παραδοσιακά παίρνει ετησίως, από πέρυσι όμως αυτό που παρατηρείται είναι ότι τσιμπάει παραπάνω όταν ο κόσμος βλέπει στην τσέπη του τις αυξήσεις (Ιανουάριο μήνα που μπαίνουν οι μισθοί κ.λπ.). Ο Τσίπρας από την ημέρα που μίλησε στη Θεσσαλονίκη πήρε κάτι ελάχιστο), 0,3%-0,4% αλλά πάντως είναι σταθερά πιο κάτω απ’ ό,τι τον έβρισκαν πριν από τις διακοπές του Αυγούστου. Ο μόνος «ακίνητος» παραμένει ο Νίκος μας του ΠΑΣΟΚ, αν και για να μην τον αδικώ θα ξαναμετρηθεί μετά τη χθεσινή του παρουσία στη ΔΕΘ. Τώρα θα πείτε ότι όλα λάθος τα βρίσκεις του Νίκου, αλλά βρε παιδί μου τον άκουσα χθες, δεν λέω, η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μπούρδες για τη φορολόγηση των υπερπλουσίων που λένε στον Αλέξη δεν τις είπε, πιο down to earth ήταν ο άνθρωπος. Αλλά τι τη θες τη μίρλα και την κλάψα, ρε αδερφάκι μου; Τι τα θες αυτά τα «εγώ το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατύ χαμόγελο» εννοώντας τον Τσίπρα ή το «εγώ πήγα σε δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο και δούλευα και δεν είχα πατέρα πολιτικό» για τον Μητσοτάκη; Δηλαδή ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ γι' αυτά τα «προσόντα» θα ψηφιστεί, ειδικά όταν και στο δικό σου κόμμα οι οπαδοί του ψήφισαν τον Γιωργάκη γιατί λεγόταν Παπανδρέου και όλη η οικογένεια σπούδασε στα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής και απ' ό,τι θυμάμαι δεν πρέπει να έχουν κολλήσει ούτε ένσημο; Όσον αφορά τα συμφέροντα και τις εξαρτήσεις που δεν έχεις, τα έχουμε πει και ξαναπεί… ας πρόσεχες γιατί τα συμφέροντα πάνε εκεί που βλέπουν μέλλον. Πάντως, ξαναλέω, χοντράδες δεν είπε το παιδί και μιας και μιλάγαμε για γκάλοπ παραπάνω ρώτησα έναν πολύ έμπειρο δημοσκόπο και μου είπε ότι «ναι μεν είναι δημοσκοπικά πάντα εμφανής η διαφορά δεύτερου και τρίτου κόμματος, αλλά κάτσε να δούμε μέχρι τις κάλπες και καλύτερα θα δούμε και τη νύχτα των εκλογών τι θα πάρει ο Τσίπρας και τι το ΠΑΣΟΚ».Επίδομα ανεργίας-Μεγάλη συζήτηση έγινε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας για την ιστορία με το επίδομα ανεργίας και την άποψη που εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την αλλαγή στον τρόπο που θα πρέπει να δίνεται. Αρχικά, να θυμίσω ότι πριν από δύο χρόνια η κυβέρνηση είχε προαναγγείλει μία σημαντική αλλαγή στον τρόπο καταβολής του επιδόματος, ώστε να λειτουργήσει ως εργαλείο επιδότησης της εργασίας. Η μεταρρύθμιση δεν έγινε, αλλά πάμε παρακάτω. Ο Μαρινάκης που θα δώσει και σήμερα τις δικές του απαντήσεις στο μπρίφινγκ είπε απλώς την προσωπική του άποψη και το διευκρίνισε αρκετές φορές, προτείνοντας επί της ουσίας κάτι που αναφέρεται και στον κόσμο της εργασίας, ώστε να επιδοτούνται στην πραγματικότητα οι θέσεις εργασίας. Προφανώς τα κόμματα στα αριστερά το πήραν και το σήκωσαν και η κυβέρνηση φοβάται τέτοιες αλλαγές προεκλογικά. Επίσης προφανές ότι το όλο θέμα χρήζει μελέτης για να το αλλάξεις αλλά αλήθεια τώρα υπάρχει κανείς στην Ελλάδα που να μην ξέρει ότι ειδικά οι νέοι άνθρωποι βρίσκουν δουλειά σε ό,τι κλάδο και αν έχουν εκπαιδευτεί; Ή δεν ξέρουμε τη γνωστή κομπίνα να προσλαμβάνεται και δουλεύει κάποιος εποχικός και μετά να πληρώνεται από το κράτος. Και στην τελική δεν καταλαβαίνω, ένας πολιτικός δεν μπορεί να λέει την άποψή του επειδή είναι υπουργός, αφού ξεκαθάρισε τρεις φορές ότι είναι απλά η γνώμη του;Η παραίτηση και η υποψηφιότητα-Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας παραιτήθηκε με αιχμές για το πλαίσιο λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων ο πρύτανης του παραρτήματος του Keele, Οδυσσέας Ζώρας. Ο Ζώρας δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, ήταν γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας την περίοδο που διαμορφωνόταν ο νόμος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πάντως αντιλαμβάνομαι ότι η παραίτησή του δεν είναι και τόσο «αθώα», ούτε χρονικά ουδέτερη, καθώς ο άνθρωπος είναι καθαρά στο πλευρό του Σαμαρά και το όνομά του παίζει δυνατά για το ψηφοδέλτιο της Ηλείας.«Γαλάζιος» γάμος και προεκλογικά γενέθλια-Μετά τη ΔΕΘ, ξεκίνησαν οι κοινωνικές εκδηλώσεις για διάφορα γαλάζια στελέχη. Στο τέλος της περασμένης εβδομάδας η αναπληρώτρια υπουργός υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη διοργάνωσε πάρτι για τα γενέθλιά της στο Περιστέρι, καθώς πολιτεύεται στα δυτικά, με τη συγκέντρωση να θεωρείται και προεκλογική με περίπου 500 άτομα. Ομοίως πολύς κόσμος από όλες τις φυλές της ΝΔ, έδωσε το «παρών» το βράδυ του Σαββάτου στον γάμο του Γιάννη Φυτόπουλου, πολύ στενού συνεργάτη του Νίκου Δένδια και για πάρα πολλά χρόνια ανώτερου στελέχους της ΟΝΝΕΔ. Ο γάμος έγινε στην Αγία Σκέπη του Παπάγου και ακολούθησε δεξίωση στο Anassa στο Γουδί, με παρόντες τον Δένδια, άλλους υπουργούς και περίπου 40 με 50 βουλευτές της ΝΔ και γαλάζια στελέχη.Tο ζεύγος Πιερρ κουμπάροι-Kι αφού ανοίξαμε το κεφάλαιο γάμοι, κάνοντας μια βόλτα από τα ρουμανικά ΜΜΕ, διαπίστωσα ότι ο γάμος του υπουργού Οικονομικών Αλεξάντρου Ναζάρε έκανε αρκετό «θόρυβο». Μάλιστα, μεγάλο ενδιαφέρον προσέλκυσε και η παρουσία του Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του πάντρεψαν τους νεόνυμφους. Επειδή, δε, στη Ρουμανία η συγκεκριμένη «αποστολή» είναι σοβαρή υπόθεση, ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ τήρησε όλα τα απαιτούμενα έθιμα: πήγε στο σπίτι του γαμπρού, τον συνόδευσε στην Εκκλησία περιμένοντας τη νύφη και, φυσικά, ήταν δίπλα του καθ’ όλη τη διάρκεια του μυστηρίου. Προς τιμήν του Πιερρακάκη, μέρος της λειτουργίας τελέστηκε στα ελληνικά, ενώ μετά τον γάμο έκατσαν τα ζεύγη Πιερρακάκη και Ναζάρε μαζί στο δείπνο, όπου δεν έλειψαν και τα ελληνικά άσματα. Εκεί παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Ρουμανίας Νικουσόρ Νταν, ο οποίος είχε αρκετές συζητήσεις με τον Πιερρακάκη κατά τη διάρκεια του πάρτι. Μάλιστα, αποχωρώντας ο Νταν σχολίασε στους δημοσιογράφους πως «κάναμε και λίγο πολιτική».Nova και μνηστήρες...-Έχουν γραφτεί πολλά τις τελευταίες ημέρες για το ποιο σχήμα αγοράζει τα media της Nova, εγώ θα σας πω τι έμαθα εγκύρως. Πηγές αρμοδίως λένε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από την Per Capita και από την πλευρά Αλαφούζου αλλά δεν έχουν καν καταλήξει αν θα πουλήσουν ξεχωριστά τα media. Βέβαια μια άλλη πηγή μου είπε ότι η Per Capita αυτή την ώρα έχει exclusivity στις συζητήσεις αλλά τα νούμερα για την πώληση είναι γενικώς μακριά, η Nova ζητάει πάνω από 50 εκατ. ευρώ και οι ενδιαφερόμενοι δίνουν αρκετά πιο κάτω. Ό,τι έμαθα το λέω.JP Morgan: Μπαίνει στην αγορά χορηγήσεων στην Ελλάδα με αδειοδότηση από την ΤτΕ

-Εντείνεται ο ανταγωνισμός για τις ελληνικές τράπεζες. Μετά τη ραγδαία εξάπλωση της Revolut στην ελληνική αγορά, η οποία εσχάτως απέκτησε ελληνικό υποκατάστημα και η JP Morgan ενισχύει σημαντικά το αποτύπωμά της στη χώρα μας, στοχεύοντας την αγορά των χορηγήσεων. Υπενθυμίζεται ότι η αμερικανική τράπεζα πρόσφατα δημιούργησε νέα θέση Head of Global Corporate Banking Greece, την οποία ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Μακρυδάκης. Στόχος είναι η ανάπτυξη σχέσεων με μεγάλες και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, προσφέροντας χρηματοδοτήσεις, πιστώσεις, treasury, payments και άλλες εταιρικές υπηρεσίες. Παράλληλα, η τράπεζα αυξάνει το προσωπικό της στην Αθήνα και επεκτείνει τις δραστηριότητές της με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως η τράπεζα δρομολογεί την απαιτούμενη αδειοδοτική διαδικασία στην Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το ακριβές στάδιο στο οποίο βρίσκεται η σχετική διαδικασία. Προφανώς όμως η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα δεν θα δυσκολευτεί να λάβει τις σχετικές άδειες. Κι ενώ JP Morgan και Revolut μπαίνουν στην εγχώρια αγορά δανείων, οι ελληνικές τράπεζες επιχειρούν αντίστοιχα ανοίγματα σε ξένες αγορές όπως π.χ. η Alpha Bank έχοντας τη συνεργασία της Unicredit και η Εθνική με κοινοπρακτικά δάνεια σε Σαουδική Αραβία.



Γραμμή 4: Η Κυψέλη φουσκώνει τον λογαριασμό και επιτείνει τις ανησυχίες για το χρόνο παράδοσης



-Η απόφαση να μη βιαστεί η επανεκκίνηση του μετροπόντικα στην Κυψέλη είναι αυτονόητη. Όταν υπάρχουν ζημιές σε κτίρια και το ΤΒΜ βρίσκεται κάτω από τέσσερις ακόμη πολυκατοικίες ακινητοποιημένο, η ασφάλεια των κατοίκων δεν μπορεί να μπει σε ζυγαριά με τα χρονοδιαγράμματα. Η θέση του υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου ότι δεν θα δοθεί εντολή χωρίς απόλυτη βεβαιότητα πως δεν θα υπάρξουν νέες επιπτώσεις είναι, υπό αυτές τις συνθήκες, η μόνη πολιτικά και τεχνικά σωστή απόφαση. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η Γραμμή 4 μπορεί να αντέξει χωρίς συνέπειες άλλη μία μεγάλη εμπλοκή. Από τις 8 Μαΐου ο μετροπόντικας παραμένει ακινητοποιημένος, ενώ η τεχνική λύση για τη συνέχιση της διάνοιξης μετατίθεται, στην καλύτερη περίπτωση, προς τα τέλη Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο του Ευαγγελισμού: η νέα Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) δεν έχει ακόμη κατατεθεί, οι πρόδρομες εργασίες δεν έχουν αρχίσει και η προηγούμενη ΤΕΠΕΜ δεν εγκρίθηκε από το ΥΠΕΝ. Στο έργο συσσωρεύονται, δηλαδή, δύο διαφορετικές εκκρεμότητες: η κρίσιμη τεχνική διαχείριση στην Κυψέλη και η αδειοδοτική εμπλοκή στον Ευαγγελισμό, με τα Εξάρχεια να παραμένουν επίσης ένα δύσκολο κεφάλαιο της χάραξης. Και στις δύο περιπτώσεις, η πολιτεία οφείλει να δώσει λύσεις με απόλυτη ασφάλεια όχι μόνο απέναντι στους κατοίκους, αλλά και απέναντι στο ίδιο το έργο. Η δέσμευση ότι ο ανάδοχος θα αναλάβει εξ ολοκλήρου την αποκατάσταση των ζημιών προστατεύει τους ιδιοκτήτες. Δεν κλείνει, ωστόσο, το ερώτημα για το ποιος θα επωμιστεί τελικά το κόστος της παράτασης ενός τόσο σύνθετου έργου. Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας απέφυγε πρόσφατα να προδικάσει εάν η AVAX θα εγείρει αξιώσεις αποζημίωσης για καθυστερήσεις χωρίς δική της υπαιτιότητα. Είναι δύσκολο όμως να θεωρηθεί ότι το ζήτημα δεν θα τεθεί στο τραπέζι. Όσο παρατείνεται η ακινησία, τόσο μεγαλώνει η πίεση για τον τελικό χρόνο και κόστος της Γραμμής 4. Για την κυβέρνηση η ασφάλεια των κατοίκων είναι αδιαπραγμάτευτη και η επανεκκίνηση δεν μπορεί να γίνει ούτε μία ημέρα νωρίτερα από ό,τι επιτρέπουν οι τεχνικές μελέτες.



Το αγκάθι των καθυστερήσεων



-Στα μεγάλα δημόσια έργα, όμως, οι παρατάσεις, οι αλλαγές μεθόδου κατασκευής και οι καθυστερήσεις που δεν αποδίδονται στον ανάδοχο συνήθως μεταφράζονται σε αξιώσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Η Κυψέλη και ο Ευαγγελισμός δεν είναι, συνεπώς, μόνο δύο δύσκολα τεχνικά μέτωπα. Μπορεί να αποδειχθούν τα σημεία όπου θα κριθεί τόσο πόσο ακριβότερη θα γίνει τελικά η Γραμμή 4 όσο και το πότε θα παραδοθεί. Πριν από την εμπλοκή στην Κυψέλη, ο ανάδοχος τοποθετούσε την ολοκλήρωση του έργου στο 2034, χρονοδιάγραμμα που, υπό την πίεση της πολιτικής ηγεσίας, συμπιέστηκε στη συνέχεια προς το 2032. Με τον μετροπόντικα ακινητοποιημένο και τον Ευαγγελισμό ακόμη χωρίς εκκίνηση πρόδρομων εργασιών, η συζήτηση για το 2032 μοιάζει πλέον πολύ πιο δύσκολη από όσο παρουσιαζόταν λίγους μήνες πριν.



Οι Ελληνες προτιμούν τα κινέζικα ΙΧ



-Οι πωλήσεις καινούργιων επιβατικών ΙΧ στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 101.987 την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026, έναντι 99.836 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 2,2%. Πίσω από τη συγκρατημένη άνοδο της συνολικής αγοράς, ωστόσο, καταγράφονται ιδιαίτερα έντονες ανακατατάξεις μεταξύ των επιμέρους κατασκευαστών. Η Toyota παρέμεινε με μεγάλη διαφορά στην πρώτη θέση, με 16.665 πωλήσεις, αυξημένες κατά 10,3% ή 1.560 αυτοκίνητα. Ακολούθησαν η Peugeot με 8.127 πωλήσεις, παρά την υποχώρηση κατά 4,3%, και η Suzuki με 7.048 μονάδες και άνοδο 8,8%. Την πρώτη εξάδα συμπλήρωσαν η Citroën με 5.680 πωλήσεις, η Opel με 5.663 και η Hyundai με 5.449. Σε απόλυτους αριθμούς, μετά τη νεοεισερχόμενη Chery/Ebro, η οποία κατέγραψε 1.929 πωλήσεις χωρίς συγκρίσιμη βάση, τις μεγαλύτερες αυξήσεις παρουσίασαν η Toyota με 1.560 επιπλέον αυτοκίνητα, η Dacia με 1.542 και η Renault με 1.513. Η Renault ενίσχυσε τις πωλήσεις της κατά 49,8%, η BYD κατά 47,3% και η Dacia κατά 45,2%, κερδίζοντας σημαντικό μερίδιο αγοράς. Σε ποσοστιαία βάση, μεταξύ των εταιρειών με τουλάχιστον 50 πωλήσεις το 2025, τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψε η ομάδα Jaecoo/Omoda/Chery με 486,2%, από 94 σε 551 αυτοκίνητα. Ακολούθησαν η Chery με άνοδο 179,1%, η MG με 81,0% και η Leapmotor με 79,0%, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη διείσδυση των κινεζικών κατασκευαστών. Στον αντίποδα, η Hyundai εμφάνισε τη μεγαλύτερη απόλυτη μείωση, χάνοντας 1.839 πωλήσεις ή 25,2%. Η Volkswagen υποχώρησε κατά 1.565 αυτοκίνητα ή 34,8%, ενώ σημαντικές απώλειες κατέγραψαν επίσης οι Mazda (-66,5%), Skoda (-29,2%), Mercedes (-27,5%), Ford (-25,8%) και Kia (-15,1%). Η συνολική εικόνα δείχνει μια αγορά που αναπτύσσεται οριακά, αλλά μεταβάλλεται ταχύτατα ως προς τη σύνθεση και τα μερίδιά της.



Η ώρα του κάθετου διαδρόμου



-Ο πόλεμος στον Κόλπο έχει φέρει μεγάλες ανατροπές στην ενεργειακή αγορά. Οι Ευρωπαίοι πληρώνουν το φυσικό αέριο 12 φορές ακριβότερα από τους Αμερικανούς. Το TTF έφτασε στα 80 ευρώ/ΜWh. Το κόστος των καυσίμων διαλύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, καθώς η ενεργειακή ψαλίδα όχι μόνον διευρύνεται αλλά δυστυχώς δείχνει να σταθεροποιείται σε υψηλά επίπεδα. Οι εξελίξεις αυτές κάνουν πιο επίκαιρο και αναγκαίο από ποτέ τον κάθετο διάδρομο, καθώς το αμερικανικό LNG προσφέρεται με ανταγωνιστική τιμολόγηση και συνεπώς αποτελεί ελκυστική ενεργειακή επιλογή.



Μια καινούργια αρχή για την Yalco



-Η επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης της Yalco αλλάζει ουσιαστικά τη χρηματοοικονομική εικόνα της εταιρείας, προβλέποντας σημαντική διαγραφή χρέους και μακροπρόθεσμη ρύθμιση των υπολοίπων υποχρεώσεων. Ειδικότερα, από τις οφειλές ύψους €34,5 εκατ. προς τη Sohanalo Limited, ποσό €175 χιλ. θα αποπληρωθεί άτοκα σε 18 μηνιαίες δόσεις, ενώ το υπόλοιπο των €34,3 εκατ. διαγράφηκε πλήρως. Η ενέργεια αυτή βελτίωσε ισόποσα, κατά €34,3 εκατ., τα ίδια κεφάλαια. Παράλληλα, οι υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς και Ελληνικό Δημόσιο, ύψους €1,2 εκατ. και €0,4 εκατ. αντίστοιχα, θα εξοφληθούν σε 240 ισόποσες έντοκες μηνιαίες δόσεις, με ετήσιο επιτόκιο 3,5%. Από τις οφειλές €2,6 εκατ. προς τον βασικό μέτοχο και διευθύνοντα σύμβουλο, τα €1,3 εκατ. κεφαλαιοποιήθηκαν και τα υπόλοιπα €1,3 εκατ. θα αποπληρωθούν σε 240 άτοκες, άνισες μηνιαίες δόσεις. Αντίστοιχα, χρηματοδοτήσεις €3,4 εκατ. από λοιπούς πιστωτές ρυθμίζονται σε 240 άτοκες και άνισες δόσεις. Στο τέλος του εξαμήνου η καθαρή δανειακή θέση περιορίζεται στα 3,7 εκατ. ευρώ ενώ τα ίδια κεφάλαια είναι πλέον θετικά κατά 3 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία δείχνει καθαρά κέρδη 34 χιλ. ευρώ. Συνολικά, το σχέδιο περιορίζει δραστικά το βάρος του χρέους, μεταθέτει τις εναπομένουσες ταμειακές υποχρεώσεις σε ορίζοντα 20 ετών και ενισχύει το κεφάλαιο κίνησης. Η ολοκλήρωση των κεφαλαιοποιήσεων και των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου επέτρεψε, επίσης, την επαναφορά των οικονομικών καταστάσεων στην αρχή της συνέχισης δραστηριότητας. Αναμένεται πλέον και η επιστροφή στην ομαλή ροή διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο.

Aegean: Ανθεκτικές οι πωλήσεις, «ψαλίδι» στα κέρδη από καύσιμα και ισοτιμίες

-Με αύξηση εσόδων αλλά αισθητή πίεση στην κερδοφορία αναμένεται να κλείσει το δεύτερο τρίμηνο για την Aegean, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της AXIA Alpha Finance ενόψει των αποτελεσμάτων που ανακοινώνονται σήμερα 14/9 μετά το κλείσιμο της αγοράς. Η χρηματιστηριακή τοποθετεί τα έσοδα του β΄ τριμήνου στα 491,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,3%, με τον τζίρο του εξαμήνου να διαμορφώνεται στα 812,4 εκατ. ευρώ (+3,2%), καθώς η επιβατική κίνηση παραμένει ανθεκτική. Η εικόνα αλλάζει, ωστόσο, χαμηλότερα, στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Τα EBITDA εκτιμάται ότι θα υποχωρήσουν κατά 12,7% στα 98,2 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο και κατά 7,3% στα 144,8 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, με το περιθώριο EBITDA να περιορίζεται αντίστοιχα στο 20% και στο 17,8%. Η πίεση προέρχεται κυρίως από το δυσμενέστερο περιβάλλον κόστους σε σχέση με πέρυσι. Οι υψηλότερες τιμές των αεροπορικών καυσίμων, οι αρνητικές συναλλαγματικές επιδράσεις και οι ευρύτερες λειτουργικές πιέσεις, σε συνδυασμό με τις ακυρώσεις πτήσεων στη Μέση Ανατολή, εκτιμάται ότι υπερκαλύπτουν το όφελος από τη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση. Η επίπτωση γίνεται ακόμη πιο εμφανής στην τελική γραμμή. Η AXIA Alpha Finance περιμένει καθαρά κέρδη μόλις 16,8 εκατ. ευρώ στο β΄ τρίμηνο, μειωμένα κατά 69,2%, ενώ συνολικά στο πρώτο εξάμηνο προβλέπει ζημιές 5,1 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 47,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Παράλληλα, οι διαθέσιμες θέσεις αναμένεται να έχουν αυξηθεί κατά 3% στο τρίμηνο, όμως ο συντελεστής πληρότητας εκτιμάται στο 79,2% από 81,4% πέρυσι. Έτσι, το ενδιαφέρον της αγοράς μετατοπίζεται πλέον από τη ζήτηση, η οποία εξακολουθεί να αντέχει, στο κόστος. Κρίσιμη για την αποτίμηση της πορείας της Aegean θα είναι η καθοδήγηση της διοίκησης για τις τιμές των καυσίμων, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και το κατά πόσο οι συγκεκριμένες πιέσεις θα συνεχίσουν να περιορίζουν την κερδοφορία και στο υπόλοιπο του 2026. Η διοίκηση της Aegean θα ανακοινώσει την αντίδρασή της αφού τα δρομολόγια Τελ Αβίβ, Βηρυτού, Ριάντ και Αμμάν ξαναμπήκαν στο πρόγραμμα και ακολουθούν Ντουμπάι και Βαγδάτη. Οι νέες γραμμές προς Δελχί και Μουμπάι με τα A321neo XLR διανύουν το πρώτο τους εξάμηνο. Αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε σήμερα από τη διοίκηση είναι αν το τρίτο τρίμηνο με τα ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού, γιάτρεψαν τις πληγές του πρώτου εξαμήνου.



Ραντεβού στο Δουβλίνο



-Η ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική ελίτ μετακομίζει αυτή την εβδομάδα στο Δουβλίνο για το Eurofi Forum, 16-18 Σεπτεμβρίου, το άτυπο «προσυνέδριο» των αγορών. Αμέσως μετά, στις 18 και 19 του μήνα, συνεδριάζει το άτυπο Ecofin της ιρλανδικής Προεδρίας. Στο Eurofi θα βρεθούν περισσότεροι από 900 σύνεδροι, υπουργοί, κεντρικοί τραπεζίτες, επόπτες, CEOs, -πίσω από κλειστές πόρτες και με κανόνες Chatham House (ό,τι λέγεται, δεν αποδίδεται). Θα μιλήσει ο Επίτροπος Βάλντις Ντομπρόβσκις, η επικεφαλής της ESMA (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) Σβερένα Ρος και για πρώτη φορά με αυτή την ιδιότητα σε φθινοπωρινό Eurofi, ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης. Μια ολόκληρη δεκαετία (11 χρόνια), μετά τα capital controls, Έλληνας υπουργός Οικονομικών συμμετέχει ως πρόεδρος του Eurogroup και προεδρεύει της συνεδρίασής του στο περιθώριο. Η συμφωνημένη ατζέντα έχει ενδιαφέρον. Θέμα πρώτο , η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, το μεγάλο στοίχημα να κινητοποιηθούν οι καταθέσεις της ευρωζώνης, που πλησιάζουν τα €10 τρισ., προς τις κεφαλαιαγορές. Θέμα δεύτερο, το πακέτο MISP (Market Integration and Supervision Package), η νομοθετική δέσμη της Κομισιόν για την ενοποίηση και την ενιαία εποπτεία των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Tο πακέτο MISP της 4ης Δεκεμβρίου 2025, δίνει στην ESMA άμεση εποπτεία σημαντικών διασυνοριακών οντοτήτων. Είναι η πιο αμφιλεγόμενη μεταφορά εξουσίας από εθνικούς επόπτες στις Βρυξέλλες εδώ και χρόνια, με τα μικρότερα κράτη-μέλη ήδη σε αμυντική στάση. Θέμα τρίτο, το ψηφιακό ευρώ, όπου η ιρλανδική Προεδρία θέλει να κλειδώσει μέσα στο εξάμηνό της. Τέλος, υπάρχει και η μεταρρύθμιση των τιτλοποιήσεων, ένα εργαλείο που η Φρανκφούρτη και το Παρίσι βλέπουν ως κλειδί για την απελευθέρωση τραπεζικών ισολογισμών. Όλα αυτά συζητούνται στο Δουβλίνο, την πρωτεύουσα που έχτισε το οικονομικό της θαύμα πάνω στον ανταγωνισμό (φορολογικό και εποπτικό) με τους εταίρους της. Στην Ενωμένη Ευρώπη, η ενοποίηση των αγορών συμφωνείται πάντα ομόφωνα. Στις λεπτομέρειες αρχίζει η εθνική άμυνα.



Τα ρεκόρ στο Χρηματιστήριο



-Το σερί των 8 συνεχόμενων ανοδικών εβδομάδων έχει εμφανιστεί άλλες επτά φορές στο ΧΑ με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από το 1999. Το μεγαλύτερο ανοδικό σερί που έχει καταγραφεί σε συνεχόμενα ανοδικά εβδομαδιαία κλεισίματα είναι 11 και έχει συμβεί δύο φορές (19/11/2004 – 28/01/2005 και 09/12/2023 – 03/03/2023). Και αφού μιλάμε για ρεκόρ να αναφέρω ένα ορόσημο που κατέγραψε ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (FTSE/ΧΑ Large Cap), καθώς διέσπασε το «φράγμα» των 7.000 μονάδων για πρώτη φορά από το 2011. Την Παρασκευή ο FTSE 25 έκλεισε στις 7.004 μονάδες, έχοντας αγγίξει ενδοσυνεδριακά έως και τις 7.020 μονάδες. Πρόκειται για το υψηλότερο κλείσιμο της τελευταίας 15ετίας, με τον 25άρη δείκτη να προσεγγίζει πλέον τις 7.024 μονάδες της 13ης Απριλίου 2011, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των ελληνικών blue chips. Διαδοχικά ρεκόρ όμως καταγράφουν και οι τραπεζικές μετοχές επαναφέροντας τον κλάδο σε προ δεκαετίας επίπεδα. Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 17,68 ευρώ, σημειώνοντας νέο ρεκόρ 11 ετών, καθώς βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο από τον Νοέμβριο του 2015. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Alpha Bank σκαρφάλωσε στα 4,91 ευρώ, επίσης σε ρεκόρ 11ετίας, προσεγγίζοντας με αξιώσεις το ψυχολογικό όριο των 5 ευρώ για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2015. Η Τράπεζα Πειραιώς έκλεισε στα 10,8 ευρώ, επιτυγχάνοντας υψηλό 5 ετών (από τον Μάρτιο του 2021), ενώ η Eurobank διαπραγματεύεται πάνω από τα 4,7 ευρώ, στο υψηλότερα επίπεδα από τον Αύγουστο του 2015. Το τραπεζικό ράλι αποτυπώνεται ανάγλυφα στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις. Η Eurobank αγγίζει τα 17 δισ. ευρώ, η Εθνική ξεπερνά τα 16 δισ. ευρώ, η Τρ. Πειραιώς ανέρχεται στα 13,3 δισ. ευρώ και η Alpha Bank υπερβαίνει τα 11 δισ. ευρώ. Αθροιστικά, η κεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών διαμορφώνεται στα 57,63 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία του τραπεζικού τομέα στο Χρηματιστήριο (μαζί με τις Τράπεζα Κύπρου, CrediaBank και Optima bank) αγγίζει το ποσό των 67,2 δισ. ευρώ.



Ένα κτήριο στη Γλυφάδα



-Οι συζητήσεις και τα κουτσομπολιά στη μικρή αγορά ακινήτων των νοτίων προαστίων έχουν φουντώσει. Η πληροφορία, αν επιβεβαιωθεί, αλλάζει κλίμακα στην ιστορία των hedge funds που επιλέγουν ως φορολογική έδρα την Αθήνα. Ένα ολόκληρο κτήριο στην ευρύτερη περιοχή της Γλυφάδας φέρεται να έχει σχεδόν «κλείσει» για λογαριασμό κορυφαίου οίκου διαχείρισης κεφαλαίων, του ίδιου που το Bloomberg επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ετοιμάζει το πρώτο του γραφείο στην ελληνική πρωτεύουσα. Όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν ήδη από τις πρώτες εβδομάδες της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Όταν τα ιρανικά πλήγματα άγγιξαν Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του οίκου, από τη βάση των Εμιράτων, βρέθηκε στην Αθήνα. Η αναζήτηση στέγης έγινε διακριτικά, μέσω εταιρείας διαχείρισης ακινήτων με έδρα το Λονδίνο, και κάλυψε βόρεια και νότια προάστια. Τα νότια κέρδισαν γρήγορα. Το παράκτιο μέτωπο, από το Δέλτα και το σχεδιαζόμενο ΑΕΝΑΟΝ έως το Ελληνικό και το τόξο Γλυφάδας-Βουλιαγμένης με το Four Seasons, βρίσκεται ήδη ψηλά στις προτιμήσεις διεθνών επισκεπτών, αρκετοί εκ των οποίων αποχωρούν από τα Εμιράτα. Τα κουτσομπολιά λένε ότι δεν πρόκειται απλώς να ανοίξει ένα ακόμη γραφείο. Μιλούν για πιθανή μεταφορά της παρουσίας του οίκου από το Ντουμπάι στην Αθήνα που εκτός από ασφάλεια προσφέρει και φορολογική προβλεψιμότητα, μετά τις ρυθμίσεις Πιερρακάκη και την έλευση Ρόκος. Τα hedge funds που αλλάζουν έδρα, μοιάζουν πολύ με τα αποδημητικά πουλιά. Η μετανάστευση ξεκινά πριν το ξέσπασμα της καταιγίδας και καταλήγει εκεί όπου ο καιρός είναι προβλέψιμος…



Οι δύο εφοπλιστές και το νέο τεστ της Αθήνας



-Δύο από τα ισχυρότερα ονόματα της ελληνικής και κυπριακής ναυτιλίας επέλεξαν, σχεδόν ταυτόχρονα, να αντλήσουν κεφάλαια μέσω της Αθήνας. Η Star Bulk του Πέτρου Παππά συγκέντρωσε 107,8 εκατ. ευρώ και η Safe Bulkers του Πόλυ Β. Χατζηιωάννου άλλα 80,4 εκατ. ευρώ. Συνολικά, δηλαδή, 188,2 εκατ. ευρώ. Το ενδιαφέρον είναι ότι τα χρήματα δεν προορίζονται για την αντιμετώπιση κάποιας οικονομικής πίεσης. Οι δύο εταιρείες ενισχύουν από τώρα τα ταμεία τους, ώστε να χρηματοδοτήσουν τα ναυπηγικά τους προγράμματα και να έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν πλοία εάν παρουσιαστούν ευκαιρίες. Στη ναυτιλία, άλλωστε, οι συμφέρουσες κινήσεις γίνονται όταν υπάρχει άμεσα διαθέσιμο χρήμα και οι ανταγωνιστές αναζητούν ακόμη χρηματοδότηση. Το ουσιαστικό παρασκήνιο βρίσκεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μέχρι σήμερα, οι ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές αντλούσαν μετοχικά κεφάλαια κυρίως από τη Νέα Υόρκη. Παππάς και Χατζηωάννου δοκιμάζουν τώρα εάν η Αθήνα μπορεί να αποτελέσει μια δεύτερη, υπολογίσιμη πηγή χρηματοδότησης. Η ζήτηση ύψους 656 εκατ. ευρώ για τη δημόσια προσφορά της Star Bulk έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στην Ακτή Μιαούλη. Πολλοί παρακολουθούν, αλλά ακόμη δεν βιάζονται. Εάν οι δύο μετοχές αποκτήσουν βάθος και ικανοποιητική εμπορευσιμότητα, θα ακολουθήσουν και άλλοι. Οι εφοπλιστές, εξάλλου, σπάνια αγνοούν έναν χρηματοδοτικό δρόμο όταν βλέπουν ότι τον δοκίμασαν επιτυχώς οι ανταγωνιστές τους.



Το επόμενο deepfake ίσως μπορεί να βυθίσει μια μετοχή



-Η καταγγελία του Αθανάσιου Μαρτίνου πρέπει να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερο προβληματισμό από όσο ίσως προκαλεί σήμερα. Γιατί αυτή τη φορά οι απατεώνες χρησιμοποίησαν την εικόνα και μια παραποιημένη φωνή του εφοπλιστή για να οδηγήσουν πολίτες σε επενδυτική πλατφόρμα. Την επόμενη φορά, όμως, το χτύπημα μπορεί να έχει στόχο μια ναυτιλιακή εταιρεία. Φανταστείτε ένα απολύτως πειστικό βίντεο στο οποίο γνωστός εφοπλιστής εμφανίζεται να ανακοινώνει χρεοκοπία, πώληση στόλου, μεγάλη εξαγορά ή σοβαρό ατύχημα. Μέχρι να διαψευστεί, η «είδηση» θα έχει ήδη ταξιδέψει σε χρηματιστήρια, τράπεζες, ναυλωτές, ασφαλιστές και πληρώματα. Μια μετοχή μπορεί να πιεστεί, μια συμφωνία να παγώσει και εκατομμύρια δολάρια να αλλάξουν χέρια. Στη ναυτιλία, όπου οι συναλλαγές βασίζονται στην ταχύτητα, στην εμπιστοσύνη και πολλές φορές σε πληροφορίες που κυκλοφορούν πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις, τα deepfakes δεν αποτελούν απλώς μια νέα μορφή απάτης. Μπορούν να εξελιχθούν σε εργαλείο χρηματιστηριακής χειραγώγησης, εκβιασμού και επιχειρηματικού πολέμου. Η περίπτωση Μαρτίνου είναι ένα πρώτο δυνατό καμπανάκι. Από εδώ και πέρα, ακόμη και το «το είδα με τα μάτια μου και το άκουσα με τα αυτιά μου» δεν αποτελεί απόδειξη. Και αυτό είναι ίσως το πιο ανησυχητικό.



Τα ναυπηγεία και το ευρωπαϊκό… ξυπνητήρι



-Στο Αμβούργο, οι εκπρόσωποι της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας δεν πήγαν μόνο για τις φωτογραφίες και τις χειραψίες. Με 34 ελληνικές επιχειρήσεις και φορείς στο εθνικό περίπτερο στη διεθνή έκθεση SMM, το μήνυμα προς τις Βρυξέλλες ήταν αρκετά πιο σκληρό από όσο ακούστηκε δημοσίως. Η Ευρώπη συζητά για στρατηγική αυτονομία, αλλά εξακολουθεί να εξαρτάται από τρίτες χώρες για πλοία, μηχανές, εξοπλισμό και κρίσιμες πρώτες ύλες. Το παράδοξο είναι ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ζητούν πράσινα και τεχνολογικά προηγμένα πλοία, χωρίς όμως να έχουν εξασφαλίσει ότι αυτά μπορούν να κατασκευαστούν σε ευρωπαϊκά ναυπηγεία με ανταγωνιστικό κόστος και εγκαίρως. Τα διαθέσιμα slots στην Ασία κλείνονται πλέον χρόνια νωρίτερα, ενώ η πρόσβαση σε μηχανές και βασικά εξαρτήματα εξελίσσεται σε μάχη. Στην Αθήνα γνωρίζουν ότι αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη ευκαιρία των ελληνικών ναυπηγείων εδώ και δεκαετίες. Αλλά υπάρχει μια λεπτομέρεια: οι επενδύσεις πρέπει να προηγηθούν των παραγγελιών. Διαφορετικά, όταν η Ευρώπη αποφασίσει τελικά να στηρίξει τη δική της ναυπηγική βάση, οι μεγάλες δουλειές θα έχουν κλειστεί από καιρό στην Κίνα και στη Νότια Κορέα.



Τα «κοντά παντελονάκια» του Άδωνι και ο καπετάν Παναγιώτης



-Μια άγνωστη ιστορία δεκαετιών αποκάλυψε ο Άδωνις Γεωργιάδης στα εγκαίνια του νέου «Engine Room & Ship Safety Laboratory» στα «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών» (TEENS), στη Χίο. Όπως είπε, γνώρισε τον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο πολύ πριν εμπλακεί στην πολιτική, όταν ο ίδιος εξέδιδε και πουλούσε βιβλία αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. «Του πήγαινα τα βιβλία με τσάντες, όταν ήμουν ακόμη με κοντά παντελονάκια», ανέφερε, προκαλώντας χαμόγελα. Πίσω όμως από την προσωπική ανάμνηση υπήρχε και ένα μήνυμα: η διαχρονική αγωνία του καπετάν Παναγιώτη να επιστρέψουν περισσότεροι Έλληνες στα πλοία. Ο Άδωνις θύμισε ότι το σχέδιο για τη δημιουργία της σχολής δεν προέκυψε ξαφνικά. Ο ιδρυτής του Ομίλου Τσάκου το συζητούσε μαζί του εδώ και χρόνια.



Όταν το κόστος του χρήματος ανεβαίνει και η Wall Street πανηγυρίζει



-Ο παραδοσιακός κανόνας είναι απλός. Όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια, οι μετοχές υποφέρουν. Στη Wall Street όμως ενόψει της αυριανής συνόδου της Fed, με προεξοφλημένη σε ποσοστό τουλάχιστον 86%, την αύξηση των βασικών επιτοκίων του δολαρίου, οι επενδυτές σκέφτονται διαφορετικά. Την Παρασκευή ανακοινώθηκε νέα αύξηση του πληθωρισμού και οι μετοχές ανέβηκαν. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή Αυγούστου έτρεξε +0,4% τον μήνα και +3,4% σε ετήσια βάση, με τον δομικό στο +0,3% μηνιαίως, μια δεκάδα βάσης πάνω από τις προβλέψεις. Η βενζίνη (+3,9%) ευθύνεται για πάνω από το ένα τρίτο της μηνιαίας αύξησης, κληρονομιά του πολέμου με το Ιράν. Κι όμως, ο Dow έκλεισε +509 μονάδες (+0,98%) στις 52.573, ο S&P 500 +0,86%, ο Nasdaq +0,96%. Η εξήγηση βρίσκεται στα futures. Οι πιθανότητες αύξησης 25 μονάδων βάσης στη διήμερη συνεδρίαση της FED (Τρίτη–Τετάρτη) εκτοξεύθηκαν στο 90% από 70% μια μέρα πριν, ενώ οι πιθανότητες μιας 2ης αύξησης τον Οκτώβριο ανέβηκαν σχεδόν στο 60%. Τα παρεμβατικά επιτόκια παραμένουν στο 3,50%–3,75% όλο το 2026 και η αγορά, αντί να φοβάται την ακρίβεια του χρήματος, φοβάται την ασάφεια και τη αναποφασιστικότητα. Μια αύξηση των επιτοκίων του δολαρίου θα αποδείκνυε ότι ο πρόεδρος της Fed Κέβιν Γουόρς, εννοεί όσα λέει ότι «η σταθερότητα τιμών δεν είναι αυτοεκτελούμενη ούτε ο πληθωρισμός επιστρέφει από μόνος του στον μέσο όρο». Αντίθετα, μια μη απόφαση, με πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2% επί 5 και πλέον χρόνια, κινδυνεύει να πυροδοτήσει νέα έξαρση στην αγορά ομολόγων. Υπάρχει και μια «ταξική ανάλυση» στη επικείμενη αύξηση των επιτοκίων. Όταν ακριβαίνει το κόστος του χρήματος, ευνοούνται οι πιστωτές/αποταμιευτές και όσοι αγόρασαν με φθηνό χρήμα κλειδωμένο, ενώ ζημιώνονται οι δανειολήπτες και οι νεοεισερχόμενοι. Γι’ αυτούς τους τελευταίους υπάρχει η «υποσχετική» Τραμπ για το 5χίλιαρο, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές…



Το παράδειγμα της Νέας Υόρκης με τα «χρυσά» ενοίκια



-Στο Μανχάταν συμβαίνει αυτή την εποχή κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Άνθρωποι που θα μπορούσαν άνετα να αγοράσουν κατοικίες αξίας 20 και 50 εκατ. δολαρίων, επιλέγουν να νοικιάζουν. Τα διαμερίσματα με μίσθωμα άνω των $50.000 τον μήνα υπερδιπλασιάστηκαν φέτος σε σχέση με το 2025. Όσα ξεπερνούν τα $100.000 (με άλλα λόγια ενοίκιο $1,2 εκατ. τον χρόνο), επταπλασιάστηκαν. Σύμφωνα με στοιχεία του Jonathan Miller που επικαλείται το CNBC, το μέσο μίσθωμα στο ανώτερο 10% της αγοράς εκτοξεύθηκε +35% σε έναν χρόνο, στα $17.464 μηνιαίως (δηλαδή περίπου $1.302 το τ.μ. τον χρόνο ή αν προτιμάτε $108,5 το τετραγωνικό τον μήνα). Η έκρηξη στα ακριβά ενοίκια επηρέασε προφανώς και την υπόλοιπη πυραμίδα. Το μέσο ενοίκιο στο Μανχάταν έγραψε ιστορικό ρεκόρ τον Ιούλιο, στα $6.306, +15% ετησίως. Έχουν κι εκεί πρόβλημα με την ιστορικά χαμηλή προσφορά αξιόλογων ακινήτων προς πώληση. Τα ακριβά επιτόκια αποθαρρύνουν τους νέους αγοραστές με αποτέλεσμα οι τιμές μεταπώλησης ακινήτων να είναι στάσιμες ή πτωτικές και, τέλος, υπάρχει ο περιβόητος νέος δημοτικός φόρος pied-à-terre στις πολυτελείς δεύτερες κατοικίες της Νέας Υόρκης. Όταν οι πλούσιοι προτιμούν το ενοίκιο, δεν φοβούνται το κόστος. Φοβούνται τη δέσμευση.



14.09.2026, 07:11