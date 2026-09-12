Ο επιχειρηματικός γάμος στην Αντίπαρο, η επιτυχία της Μαρτίνου στη Νέα Υόρκη και ο σύντροφος της σούπερ σταρ Σαμπαλένκα με new business στη Μύκονο
Ο επιχειρηματικός γάμος στην Αντίπαρο, η επιτυχία της Μαρτίνου στη Νέα Υόρκη και ο σύντροφος της σούπερ σταρ Σαμπαλένκα με new business στη Μύκονο
Η νέα σεζόν επιφύλαξε και καλές ειδήσεις. Ο mister Βίκος παντρεύτηκε στην Αντίπαρο την εκλεκτή της καρδιάς του, επίσης επιχειρηματία, η Αλεξάνδρα Μαρτίνου ταξίδεψε στην Νέα Υόρκη και συγκίνησε με το έργο της «Μαζί με το παιδί» ενώ ο Ελληνας σύντροφος της Aρίνα Σαμπαλένκα εμπνεύστηκε από την Ελλάδα βγάζοντας συλλογή με ρούχα
Ο mister Bίκος και η καλλονή Elizabeth Paulina Farkas παντρεύτηκαν πριν από λίγες ημέρες αποδεικνύοντας ότι μπορείς να είσαι επιτυχημένος τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική σου ζωή. Ο Παύλος Σεπετάς στην οικογένεια του οποίου ανήκει η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων -η αγαπημένη μας εταιρεία με τα νερά και τα αναψυκτικά ΒΙΚΟΣ- ξεσήκωσε τους φίλους του για ένα ταξίδι στην Αντίπαρο αποκαλόκαιρο. Αφορμή η σημαντικότερη ημέρα της ζωής του, ο γάμος του!
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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