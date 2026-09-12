Ο επιχειρηματικός γάμος στην Αντίπαρο, η επιτυχία της Μαρτίνου στη Νέα Υόρκη και ο σύντροφος της σούπερ σταρ Σαμπαλένκα με new business στη Μύκονο

Η νέα σεζόν επιφύλαξε και καλές ειδήσεις. Ο mister Βίκος παντρεύτηκε στην Αντίπαρο την εκλεκτή της καρδιάς του, επίσης επιχειρηματία, η Αλεξάνδρα Μαρτίνου ταξίδεψε στην Νέα Υόρκη και συγκίνησε με το έργο της «Μαζί με το παιδί» ενώ ο Ελληνας σύντροφος της Aρίνα Σαμπαλένκα εμπνεύστηκε από την Ελλάδα βγάζοντας συλλογή με ρούχα