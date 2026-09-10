Από το υπόγειο της φοιτητικής εστίας σε μια αυτοκρατορία εκατομμυρίων
Από το υπόγειο της φοιτητικής εστίας σε μια αυτοκρατορία εκατομμυρίων
Δύο συμφοιτητές δημιούργησαν τα παγωτά JonnyPops, έναν παράδεισο χρωμάτων και γεύσεων αξίας 145 εκατ. ευρώ, που λατρεύουν οι μικροί και αγαπούν οι μεγάλοι
Μια πολύχρωμη σειρά από διαφορετικές γεύσεις: κεράσι, πορτοκάλι, λεμόνι, λάιμ, μπλε βατόμουρο και σταφύλι ξεχωρίζει πίσω από τις παγωμένες βιτρίνες των ψυγείων. Μοιάζει με παιδική ζωγραφιά ή με το «παιδί» ενός μονόκερου κι ενός ουράνιου τόξου. Είναι, όμως, η μεγάλη επιτυχία του περασμένου καλοκαιριού που κατέκτησε μικρούς και μεγάλους στις ΗΠΑ: Τα JonnyPops. Με σχεδόν 30 διαφορετικούς τύπους, με φυσικά και λίγα συστατικά, καθόλου χρωστικές και μπόλικη ποπ αισθητική, τα παγωτά ξυλάκια δύο φίλων και παλαιών συμφοιτητών απέφεραν έσοδα άνω των 145 εκατομμυρίων ευρώ σκαρφαλώνοντας στην κορυφή των προτιμήσεων των Αμερικανών.
Στο υπόγειο της φοιτητικής εστίας
Έμοιαζε με ένα συνηθισμένο πρωινό, όταν στην αίθουσα του Κολεγίου Σεντ Όλαφ στη Μινεσότα ο καθηγητής Φυσικής παρέδιδε το μάθημά του. Στα έδρανα ο Έρικ Μπραστ προσπαθούσε να συγκεντρωθεί στην παράδοση, αλλά έμοιαζε αδύνατον. Η σκέψη του είχε αγκιστρωθεί σε μια ιδέα που είχε γεννηθεί μιλώντας με τον ξάδερφό του Τζόναθαν που όλοι φώναζαν Τζόνι. Καλεσμένοι κι οι δύο σε ένα γάμο, στριμωγμένοι σε ένα τραπέζι γύρω από ανθρώπους που χόρευαν στη χαρά των νεονύμφων, το μυαλό τους περιπλανήθηκε πολύ μακριά από τούλια, τούρτες και υποσχέσεις για αιώνια αγάπη. Άρχισαν να σκέφτονται τη δημιουργία μιας κοινωνικά υπεύθυνης επιχείρησης και συζητώντας συνειδητοποίησαν ότι αμφότεροι λάτρευαν τα παγωτά, αλλά εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για τα συστατικά όσων κυκλοφορούσαν στην αγορά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Στο υπόγειο της φοιτητικής εστίας
Έμοιαζε με ένα συνηθισμένο πρωινό, όταν στην αίθουσα του Κολεγίου Σεντ Όλαφ στη Μινεσότα ο καθηγητής Φυσικής παρέδιδε το μάθημά του. Στα έδρανα ο Έρικ Μπραστ προσπαθούσε να συγκεντρωθεί στην παράδοση, αλλά έμοιαζε αδύνατον. Η σκέψη του είχε αγκιστρωθεί σε μια ιδέα που είχε γεννηθεί μιλώντας με τον ξάδερφό του Τζόναθαν που όλοι φώναζαν Τζόνι. Καλεσμένοι κι οι δύο σε ένα γάμο, στριμωγμένοι σε ένα τραπέζι γύρω από ανθρώπους που χόρευαν στη χαρά των νεονύμφων, το μυαλό τους περιπλανήθηκε πολύ μακριά από τούλια, τούρτες και υποσχέσεις για αιώνια αγάπη. Άρχισαν να σκέφτονται τη δημιουργία μιας κοινωνικά υπεύθυνης επιχείρησης και συζητώντας συνειδητοποίησαν ότι αμφότεροι λάτρευαν τα παγωτά, αλλά εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για τα συστατικά όσων κυκλοφορούσαν στην αγορά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα