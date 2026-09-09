Safe Bulkers: Ολοκληρώθηκε το placement για τις 12 εκατ. νέες μετοχές – Αντλήθηκαν 80,4 εκατ. ευρώ

Στην άντληση μικτών κεφαλαίων συνολικού ύψους 80,4 εκατ. ευρώ προχώρησε η Safe Bulkers, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης (private placement) μέσω εξασφαλισμένου βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding). Παράλληλα, αποφασίστηκε η άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης της μετοχής.



Η ναυτιλιακή εταιρεία διέθεσε συνολικά 12 εκατ. νέες μετοχές σε επιλεγμένους επενδυτές, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 6,7 ευρώ ανά μετοχή. Συντονιστές της διαδικασίας ήταν η Πειραιώς, η DNB Carnegie και η Fearnley Securities.



Ο διευθύνων σύμβουλος και βασικός μέτοχος της εταιρείας, Πόλυς Χατζηωάννου, συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία. Αν και η αρχική του εγγραφή αφορούσε 2 εκατ. μετοχές, τελικά του κατανεμήθηκαν 1,5 εκατ. μετοχές, καθώς επιλέχθηκε η περικοπή (scale-back) της συμμετοχής του προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανομή προς άλλους θεσμικούς επενδυτές υψηλής ποιότητας.



Οι νέες μετοχές θα παραδοθούν μέσω της Euronext Securities Athens, με την εκκαθάριση της συναλλαγής να αναμένεται στις 11 Σεπτεμβρίου. Οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση τόσο στη Euronext Athens όσο και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), με την έναρξη διαπραγμάτευσης στην Αθήνα να τοποθετείται χρονικά στις 14 Σεπτεμβρίου. Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

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