Για άλλη μια χρονιά, το Stelios Philanthropic Foundation στηρίζει έμπρακτα τη νέα επιχειρηματικότητα, επιβραβεύοντας τρεις νεοφυείς επιχειρήσεις με συνολικά €300.000
Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, 45λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, 45λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, ενώ ατύχημα στην Αττική Οδό προκαλεί επιπλέον καθυστερήσεις στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε αρκετά βασικά σημεία του λεκανοπεδίου.
Ιδιαίτερα επιβαρυμένος είναι ο Κηφισός, κυρίως στο τμήμα από το ύψος του Περιστερίου έως τη Νέα Ιωνία, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.
Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.
Μποτιλιάρισμα καταγράφεται από νωρίς το πρωί και στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, στο ρεύμα προς Χαλάνδρι, από τη Νέα Ιωνία.
Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό.
Ιδιαίτερα επιβαρυμένος είναι ο Κηφισός, κυρίως στο τμήμα από το ύψος του Περιστερίου έως τη Νέα Ιωνία, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.
Δείτε live την πορεία της κίνησης
Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.
Μποτιλιάρισμα καταγράφεται από νωρίς το πρωί και στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, στο ρεύμα προς Χαλάνδρι, από τη Νέα Ιωνία.
Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 10, 2026
Άνω των 45' από Φυλής έως Μαραθώνος,
15'-20' στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5'-10' από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
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