Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, 45λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, 45λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, ενώ ατύχημα στην Αττική Οδό προκαλεί επιπλέον καθυστερήσεις στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, 45λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
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Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε αρκετά βασικά σημεία του λεκανοπεδίου.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένος είναι ο Κηφισός, κυρίως στο τμήμα από το ύψος του Περιστερίου έως τη Νέα Ιωνία, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Δείτε live την πορεία της κίνησης



Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Μποτιλιάρισμα καταγράφεται από νωρίς το πρωί και στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, στο ρεύμα προς Χαλάνδρι, από τη Νέα Ιωνία.

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, 45λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό


Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό. 

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