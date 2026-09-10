Πόσα πληρώνουν οι πλούσιοι για να εξαφανίσουν τα ψηφιακά τους ίχνη
Πόσα πληρώνουν οι πλούσιοι για να εξαφανίσουν τα ψηφιακά τους ίχνη
Από την προστασία της περιουσίας στην προστασία των προσωπικών δεδομένων – Πώς λειτουργεί η νέα αγορά ψηφιακής ιδιωτικότητας
Οι πλούσιοι αγοράζουν γιοτ, ιδιωτικά αεροσκάφη, ακόμη και ολόκληρα νησιά. Οι ultra-wealthy, όμως, αγοράζουν και κάτι ακόμη πιο ιδιαίτερο και σπάνιο: την ιδιωτικότητα. Όχι μόνο με σωματοφύλακες και συστήματα ασφαλείας, αλλά περιορίζοντας τις πληροφορίες που μπορεί να βρει κάποιος για εκείνους online. Διευθύνσεις, τηλέφωνα, στοιχεία για ακίνητα, συγγενικά πρόσωπα και επαγγελματικές σχέσεις μπορεί να βρίσκονται διάσπαρτα σε δεκάδες ή και εκατοντάδες διαδικτυακές πηγές. Μεμονωμένα, ίσως μοιάζουν ασήμαντα. Συνδυασμένα, όμως, μπορούν να σχηματίσουν ένα λεπτομερές ψηφιακό προφίλ ενός ανθρώπου αποκαλύπτοντας στοιχεία που ο ίδιος δεν θα επέλεγε ποτέ να δημοσιοποιήσει.
Γι’ αυτό και ορισμένοι από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο πληρώνουν εξειδικευμένες εταιρείες για να εντοπίσουν αυτές τις πληροφορίες και να ζητήσουν την αφαίρεσή τους. Η ανάγκη δεν είναι θεωρητική: σύμφωνα με τον Tom Aldrich, Chief Operating Officer της εταιρείας 360 Privacy, ένας εύπορος πελάτης που είχε προηγουμένως χρησιμοποιήσει αυτοματοποιημένη υπηρεσία βρέθηκε να έχει 62 διαφορετικά προφίλ σε εκατοντάδες πηγές συγκέντρωσης δεδομένων. Από αυτά, το 93% περιείχε μη δημόσιες πληροφορίες που μπορούσαν να αφαιρεθούν. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την ιδιωτικότητα. Όπως επισημαίνει στο Observer ο Brian Hill, ειδικός κυβερνοασφάλειας της BlackCloak η οποία εξυπηρετεί στελέχη και άτομα υψηλής καθαρής περιουσίας, «η ψηφιακή και η φυσική ασφάλεια δεν μπορούν πλέον να είναι ξεχωριστές».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Γι’ αυτό και ορισμένοι από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο πληρώνουν εξειδικευμένες εταιρείες για να εντοπίσουν αυτές τις πληροφορίες και να ζητήσουν την αφαίρεσή τους. Η ανάγκη δεν είναι θεωρητική: σύμφωνα με τον Tom Aldrich, Chief Operating Officer της εταιρείας 360 Privacy, ένας εύπορος πελάτης που είχε προηγουμένως χρησιμοποιήσει αυτοματοποιημένη υπηρεσία βρέθηκε να έχει 62 διαφορετικά προφίλ σε εκατοντάδες πηγές συγκέντρωσης δεδομένων. Από αυτά, το 93% περιείχε μη δημόσιες πληροφορίες που μπορούσαν να αφαιρεθούν. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την ιδιωτικότητα. Όπως επισημαίνει στο Observer ο Brian Hill, ειδικός κυβερνοασφάλειας της BlackCloak η οποία εξυπηρετεί στελέχη και άτομα υψηλής καθαρής περιουσίας, «η ψηφιακή και η φυσική ασφάλεια δεν μπορούν πλέον να είναι ξεχωριστές».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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