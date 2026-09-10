Fourlis προς επενδυτές: «Μείνετε μαζί μας» – Το σχέδιο επιστροφής στην κερδοφορία
Fourlis προς επενδυτές: «Μείνετε μαζί μας» – Το σχέδιο επιστροφής στην κερδοφορία
Οι πρώτες 63 αποχωρήσεις, τα νέα λουκέτα και οι εξοικονομήσεις 9,1 εκατ. ευρώ από το 2027 - Επιθετικότερη εμπορική πολιτική στην IKEA, νέα καταστήματα σε Κέρκυρα και Λαμία και επένδυση 10-12 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό
Τη δύσκολη γέφυρα που πρέπει να διανύσει ο όμιλος Fourlis από τις ζημίες του πρώτου εξαμήνου έως την αποκατάσταση των περιθωρίων κερδοφορίας από το 2027 περιέγραψε η διοίκηση κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, προαναγγέλλοντας ότι στις 20 Οκτωβρίου, στο Investor Day που διοργανώνει, θα παρουσιάσει αναλυτικά τους μεσοπρόθεσμους στόχους του μεγάλου σχεδίου αναδιάρθρωσης, το οποίο είχε ανακοινώσει τον περασμένο Ιούνιο στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
«Μείνετε μαζί μας. Θα επιτύχουμε το guidance, θα φέρουμε τις επιδόσεις που έχουμε περιγράψει και, παράλληλα, θα μετασχηματίσουμε τον όμιλο, δημιουργώντας μια πιο αποτελεσματική, παραγωγική και επεκτάσιμη πλατφόρμα λιανικής», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Fourlis, Γιάννης Βασιλάκος, ολοκληρώνοντας την ενημέρωση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
«Μείνετε μαζί μας. Θα επιτύχουμε το guidance, θα φέρουμε τις επιδόσεις που έχουμε περιγράψει και, παράλληλα, θα μετασχηματίσουμε τον όμιλο, δημιουργώντας μια πιο αποτελεσματική, παραγωγική και επεκτάσιμη πλατφόρμα λιανικής», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Fourlis, Γιάννης Βασιλάκος, ολοκληρώνοντας την ενημέρωση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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