Fourlis προς επενδυτές: «Μείνετε μαζί μας» – Το σχέδιο επιστροφής στην κερδοφορία

Οι πρώτες 63 αποχωρήσεις, τα νέα λουκέτα και οι εξοικονομήσεις 9,1 εκατ. ευρώ από το 2027 - Επιθετικότερη εμπορική πολιτική στην IKEA, νέα καταστήματα σε Κέρκυρα και Λαμία και επένδυση 10-12 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό