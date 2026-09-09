JP Morgan: Επεκτείνει την εταιρική τραπεζική στην Ελλάδα – Επικεφαλής ο Κωνσταντίνος Μακρυδάκης

Η JPMorgan επεκτείνει την παρουσία της στην Ελλάδα, λανσάροντας δραστηριότητα παγκόσμιας εταιρικής τραπεζικής, καθώς η οικονομία ανακάμπτει, η χώρα αποκτά επενδυτική βαθμίδα και ενισχύεται η εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών