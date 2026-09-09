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JP Morgan: Επεκτείνει την εταιρική τραπεζική στην Ελλάδα – Επικεφαλής ο Κωνσταντίνος Μακρυδάκης
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JP Morgan

JP Morgan: Επεκτείνει την εταιρική τραπεζική στην Ελλάδα – Επικεφαλής ο Κωνσταντίνος Μακρυδάκης

Η JPMorgan επεκτείνει την παρουσία της στην Ελλάδα, λανσάροντας δραστηριότητα παγκόσμιας εταιρικής τραπεζικής, καθώς η οικονομία ανακάμπτει, η χώρα αποκτά επενδυτική βαθμίδα και ενισχύεται η εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών

JP Morgan: Επεκτείνει την εταιρική τραπεζική στην Ελλάδα – Επικεφαλής ο Κωνσταντίνος Μακρυδάκης
Η JPMorgan Chase & Co. επεκτείνει στην Ελλάδα τη δραστηριότητά της στον τομέα της παγκόσμιας εταιρικής τραπεζικής (global corporate banking), διευρύνοντας το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει στη χώρα, σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα που περιήλθε σε γνώση του Bloomberg.

Επικεφαλής της επέκτασης θα είναι ο Κωνσταντίνος Μακρυδάκης, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα επικεφαλής Global Corporate Banking για την Ελλάδα, έχοντας παράλληλα την ευθύνη για την κάλυψη των μεγάλων και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με το σημείωμα.

Η JPMorgan διαθέτει ήδη παρουσία στην επενδυτική τραπεζική στην Ελλάδα. Ο Στέλιος Παπαδόπουλος θα παραμείνει ανώτατος επικεφαλής της τράπεζας για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.

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