Φυσικό αέριο: Η Ευρώπη σε νέο ενεργειακό συναγερμό με τις τιμές να ξεπερνούν το πετρέλαιο
Φυσικό αέριο: Η Ευρώπη σε νέο ενεργειακό συναγερμό με τις τιμές να ξεπερνούν το πετρέλαιο
Γεωπολιτική ένταση, περιορισμένες προμήθειες LNG και χαμηλά αποθέματα δημιουργούν αβεβαιότητα για τον χειμώνα
Η ενεργειακή αγορά της Ευρώπης βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των διεθνών ανησυχιών, καθώς η τιμή του φυσικού αερίου έχει απομακρυνθεί σημαντικά από την πορεία του πετρελαίου και πλέον διαμορφώνεται σε επίπεδα που αναδεικνύουν τις ιδιαίτερες πιέσεις στην προσφορά ενέργειας.
Η τιμή αναφοράς TTF, ο βασικός δείκτης για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, έχει καταγράψει έντονη άνοδο και κινείται σε επίπεδα που θυμίζουν την περίοδο της μεγάλης ενεργειακής αναταραχής μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Την ίδια στιγμή, το πετρέλαιο Brent παραμένει σε χαμηλότερη σχετική αποτίμηση, δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο χάσμα μεταξύ των δύο αγορών.
Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει μόνο το γενικότερο γεωπολιτικό ρίσκο, αλλά και ένα ξεχωριστό πρόβλημα που αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο.
Ωστόσο, η σημερινή εικόνα είναι διαφορετική. Από τα τέλη Ιουνίου η τιμή του φυσικού αερίου έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο σε σχέση με το πετρέλαιο, με το TTF να διαμορφώνει σημαντικό premium έναντι του Brent.
Η απόκλιση αυτή αποτυπώνει τις διαφορετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο αγορές. Το πετρέλαιο διαθέτει περισσότερες εναλλακτικές πηγές προμήθειας και μεγαλύτερη ευελιξία μέσω αποθεμάτων και αγωγών. Αντίθετα, η αγορά φυσικού αερίου παραμένει περισσότερο ευάλωτη σε διαταραχές, καθώς η μεταφορά LNG απαιτεί συγκεκριμένες υποδομές και διαθέσιμα φορτία.
Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει ενισχύσει αυτή την αβεβαιότητα, καθώς σημαντικό μέρος των παγκόσμιων ροών ενέργειας περνά από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του πλανήτη.
Η περιορισμένη διαθεσιμότητα φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έχει δημιουργήσει μεγαλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ των αγοραστών, ιδιαίτερα μετά τις αναταράξεις στη Μέση Ανατολή.
Η αγορά έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τη μείωση των εξαγωγών του Κατάρ, ενός από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους προμηθευτές LNG. Παράλληλα, οι νέες ποσότητες από τη Βόρεια Αμερική δεν έχουν επαρκέσει ώστε να αντισταθμίσουν πλήρως τις απώλειες.
Η τιμή αναφοράς TTF, ο βασικός δείκτης για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, έχει καταγράψει έντονη άνοδο και κινείται σε επίπεδα που θυμίζουν την περίοδο της μεγάλης ενεργειακής αναταραχής μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Την ίδια στιγμή, το πετρέλαιο Brent παραμένει σε χαμηλότερη σχετική αποτίμηση, δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο χάσμα μεταξύ των δύο αγορών.
Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει μόνο το γενικότερο γεωπολιτικό ρίσκο, αλλά και ένα ξεχωριστό πρόβλημα που αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο.
Το νέο ενεργειακό χάσμα ανάμεσα σε αέριο και πετρέλαιοΠαραδοσιακά, οι τιμές του TTF και του Brent κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, καθώς και οι δύο αγορές επηρεάζονται από τις διεθνείς εξελίξεις, την παγκόσμια ανάπτυξη και τις γεωπολιτικές εντάσεις.
Ωστόσο, η σημερινή εικόνα είναι διαφορετική. Από τα τέλη Ιουνίου η τιμή του φυσικού αερίου έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο σε σχέση με το πετρέλαιο, με το TTF να διαμορφώνει σημαντικό premium έναντι του Brent.
Η απόκλιση αυτή αποτυπώνει τις διαφορετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο αγορές. Το πετρέλαιο διαθέτει περισσότερες εναλλακτικές πηγές προμήθειας και μεγαλύτερη ευελιξία μέσω αποθεμάτων και αγωγών. Αντίθετα, η αγορά φυσικού αερίου παραμένει περισσότερο ευάλωτη σε διαταραχές, καθώς η μεταφορά LNG απαιτεί συγκεκριμένες υποδομές και διαθέσιμα φορτία.
Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει ενισχύσει αυτή την αβεβαιότητα, καθώς σημαντικό μέρος των παγκόσμιων ροών ενέργειας περνά από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του πλανήτη.
Περιορισμένη προσφορά LNG και φόβοι για τον χειμώναΟ βασικός παράγοντας πίσω από την άνοδο του φυσικού αερίου είναι η ανησυχία για την επάρκεια της προσφοράς ενέργειας.
Η περιορισμένη διαθεσιμότητα φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έχει δημιουργήσει μεγαλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ των αγοραστών, ιδιαίτερα μετά τις αναταράξεις στη Μέση Ανατολή.
Η αγορά έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τη μείωση των εξαγωγών του Κατάρ, ενός από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους προμηθευτές LNG. Παράλληλα, οι νέες ποσότητες από τη Βόρεια Αμερική δεν έχουν επαρκέσει ώστε να αντισταθμίσουν πλήρως τις απώλειες.
Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη καλείται να αυξήσει τα αποθέματα φυσικού αερίου πριν από την έναρξη της περιόδου θέρμανσης. Τα αποθέματα παραμένουν χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που ενισχύει την πίεση στις αγορές.
Ο στόχος για υψηλά επίπεδα αποθήκευσης πριν από τον χειμώνα θεωρείται κρίσιμος, καθώς οποιαδήποτε νέα επιδείνωση της γεωπολιτικής κατάστασης θα μπορούσε να προκαλέσει νέα εκτίναξη των τιμών.
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Ο στόχος για υψηλά επίπεδα αποθήκευσης πριν από τον χειμώνα θεωρείται κρίσιμος, καθώς οποιαδήποτε νέα επιδείνωση της γεωπολιτικής κατάστασης θα μπορούσε να προκαλέσει νέα εκτίναξη των τιμών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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