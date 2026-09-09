Φυσικό αέριο: Η Ευρώπη σε νέο ενεργειακό συναγερμό με τις τιμές να ξεπερνούν το πετρέλαιο

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Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη καλείται να αυξήσει τα αποθέματα φυσικού αερίου πριν από την έναρξη της περιόδου θέρμανσης. Τα αποθέματα παραμένουν χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που ενισχύει την πίεση στις αγορές.Ο στόχος για υψηλά επίπεδα αποθήκευσης πριν από τον χειμώνα θεωρείται κρίσιμος, καθώς οποιαδήποτε νέα επιδείνωση της γεωπολιτικής κατάστασης θα μπορούσε να προκαλέσει νέα εκτίναξη των τιμών.