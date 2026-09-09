Υπουργείο Ανάπτυξης: Παράταση έως τις 31 Οκτωβρίου για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

Παρατείνεται έως τις 31 Οκτωβρίου η υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.Όπως ανακοινώθηκε, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ανταποκρινόμενος σε σχετικά αιτήματα της αγοράς, προχωρά άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση για την παράταση έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026 της προθεσμίας υποβολής για καταχώριση και δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025.Υπενθυμίζεται ότι η ισχύουσα καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2026.Με την παράταση δίνεται στις επιχειρήσεις ο αναγκαίος πρόσθετος χρόνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.