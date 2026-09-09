Motor Oil: Η Euroxx διπλασιάζει την τιμή-στόχο στα €70,8 – Βλέπει EBITDA άνω των 2 δισ. ευρώ
Motor Oil: Η Euroxx διπλασιάζει την τιμή-στόχο στα €70,8 – Βλέπει EBITDA άνω των 2 δισ. ευρώ
Η χρηματιστηριακή λαμβάνει υπόψη το περιβάλλον υψηλότερων περιθωρίων διύλισης από το τρίτο τρίμηνο και μετά, καθώς και την αναπροσαρμογή των δραστηριοτήτων του Ομίλου εκτός καυσίμων
Η Euroxx Research αναβαθμίζει σημαντικά τις εκτιμήσεις της για τη Motor Oil, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον υψηλότερων περιθωρίων διύλισης από το τρίτο τρίμηνο και μετά.
Ο οίκος ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 70,8 ευρώ ανά μετοχή, από 36,3 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση Overweight, ενώ εκτιμά ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA του Ομίλου θα φθάσουν τα 2,1 δισ. ευρώ.
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Ο οίκος ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 70,8 ευρώ ανά μετοχή, από 36,3 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση Overweight, ενώ εκτιμά ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA του Ομίλου θα φθάσουν τα 2,1 δισ. ευρώ.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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