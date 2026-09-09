Motor Oil: Η Euroxx διπλασιάζει την τιμή-στόχο στα €70,8 – Βλέπει EBITDA άνω των 2 δισ. ευρώ

Η χρηματιστηριακή λαμβάνει υπόψη το περιβάλλον υψηλότερων περιθωρίων διύλισης από το τρίτο τρίμηνο και μετά, καθώς και την αναπροσαρμογή των δραστηριοτήτων του Ομίλου εκτός καυσίμων