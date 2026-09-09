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Motor Oil: Η Euroxx διπλασιάζει την τιμή-στόχο στα €70,8 – Βλέπει EBITDA άνω των 2 δισ. ευρώ
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Motor Oil Euroxx

Motor Oil: Η Euroxx διπλασιάζει την τιμή-στόχο στα €70,8 – Βλέπει EBITDA άνω των 2 δισ. ευρώ

Η χρηματιστηριακή λαμβάνει υπόψη το περιβάλλον υψηλότερων περιθωρίων διύλισης από το τρίτο τρίμηνο και μετά, καθώς και την αναπροσαρμογή των δραστηριοτήτων του Ομίλου εκτός καυσίμων

Motor Oil: Η Euroxx διπλασιάζει την τιμή-στόχο στα €70,8 – Βλέπει EBITDA άνω των 2 δισ. ευρώ
Η Euroxx Research αναβαθμίζει σημαντικά τις εκτιμήσεις της για τη Motor Oil, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον υψηλότερων περιθωρίων διύλισης από το τρίτο τρίμηνο και μετά.

Ο οίκος ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 70,8 ευρώ ανά μετοχή, από 36,3 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση Overweight, ενώ εκτιμά ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA του Ομίλου θα φθάσουν τα 2,1 δισ. ευρώ.
Motor Oil: Η Euroxx διπλασιάζει την τιμή-στόχο στα €70,8 – Βλέπει EBITDA άνω των 2 δισ. ευρώ

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