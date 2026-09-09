Πετρέλαιο: Έσπασε το φράγμα των $100 μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, συναγερμός για τις ενεργειακές ροές από την περιοχή
Πετρέλαιο: Έσπασε το φράγμα των $100 μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, συναγερμός για τις ενεργειακές ροές από την περιοχή
Το Brent καταγράφει το υψηλότερο επίπεδό τιμών εδώ και σχεδόν επτά εβδομάδες - Οι επιθέσεις σε πλοία και πετρελαϊκές υποδομές αυξάνουν το γεωπολιτικό ρίσκο, ενώ διυλιστήρια στρέφονται σε πιο μακρινές αγορές για να εξασφαλίσουν εναλλακτικές προμήθειες
Το πετρέλαιο τύπου Brent έφτασε τα 100 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδό του εδώ και σχεδόν επτά εβδομάδες, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των παγκόσμιων πετρελαϊκών ροών.
Η επάνοδος του Brent στα 100 δολάρια αποτελεί πλέον ένα κρίσιμο ορόσημο για την αγορά. Το επόμενο διάστημα θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το εάν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις οδηγήσουν σε πραγματικές και παρατεταμένες απώλειες προσφοράς ή εάν οι ενεργειακές ροές από τον Περσικό Κόλπο καταφέρουν να συνεχιστούν παρά την αυξημένη ένταση.
Η αύξηση της τιμής έρχεται καθώς ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε πέντε ιρανικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με απειλές κατά πλοίων που βρίσκονται σε λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, αυξάνοντας τους φόβους των αγορών ότι η στρατιωτική αντιπαράθεση μπορεί να οδηγήσει σε νέες και πιο σοβαρές διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου.
Η εξέλιξη αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω περιορισμού των ιρανικών εξαγωγών, ενώ παράλληλα ενισχύει την αβεβαιότητα γύρω από τη δυνατότητα ασφαλούς μεταφοράς πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.
Σημαντικό παράγοντα κινδύνου αποτελούν τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων ενεργειακών φορτίων. Οποιαδήποτε παρατεταμένη διαταραχή στη ναυσιπλοΐα θα μπορούσε να έχει άμεσες επιπτώσεις στην παγκόσμια προσφορά και να διατηρήσει τις τιμές υπό ισχυρή ανοδική πίεση.
Μεταξύ των στόχων ήταν το διυλιστήριο της Τζαζάν, δυναμικότητας περίπου 400.000 βαρελιών ημερησίως. Οι επιθέσεις προσθέτουν νέους κινδύνους για τις πετρελαϊκές υποδομές της περιοχής, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά βρίσκεται ήδη σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.
Η ισχυρότερη ζήτηση από την Κίνα ενισχύει τις τιμές για φορτία αργού από την Αφρική, τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική, καθώς τα κινεζικά διυλιστήρια αναζητούν εναλλακτικές πηγές προμήθειας εκτός του Περσικού Κόλπου.
Η στροφή σε πιο μακρινές αγορές δείχνει ότι οι αγοραστές προσπαθούν να περιορίσουν την έκθεσή τους στους κινδύνους που δημιουργεί η κατάσταση στον Ορμούζ, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται υψηλότερο κόστος μεταφοράς.
Η επάνοδος του Brent στα 100 δολάρια αποτελεί πλέον ένα κρίσιμο ορόσημο για την αγορά. Το επόμενο διάστημα θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το εάν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις οδηγήσουν σε πραγματικές και παρατεταμένες απώλειες προσφοράς ή εάν οι ενεργειακές ροές από τον Περσικό Κόλπο καταφέρουν να συνεχιστούν παρά την αυξημένη ένταση.
Η αύξηση της τιμής έρχεται καθώς ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε πέντε ιρανικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με απειλές κατά πλοίων που βρίσκονται σε λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, αυξάνοντας τους φόβους των αγορών ότι η στρατιωτική αντιπαράθεση μπορεί να οδηγήσει σε νέες και πιο σοβαρές διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου.
Στο στόχαστρο τα πετρελαιοφόραΟι τελευταίες επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε πέντε ιρανικά πετρελαιοφόρα κοντά στο νησί Χαργκ, τον σημαντικότερο κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.
Η εξέλιξη αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω περιορισμού των ιρανικών εξαγωγών, ενώ παράλληλα ενισχύει την αβεβαιότητα γύρω από τη δυνατότητα ασφαλούς μεταφοράς πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.
Σημαντικό παράγοντα κινδύνου αποτελούν τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων ενεργειακών φορτίων. Οποιαδήποτε παρατεταμένη διαταραχή στη ναυσιπλοΐα θα μπορούσε να έχει άμεσες επιπτώσεις στην παγκόσμια προσφορά και να διατηρήσει τις τιμές υπό ισχυρή ανοδική πίεση.
Νέες επιθέσεις στη Σαουδική ΑραβίαΗ ένταση επεκτείνεται και στη Σαουδική Αραβία, όπου οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι έβαλαν στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές στα νότια της χώρας.
Μεταξύ των στόχων ήταν το διυλιστήριο της Τζαζάν, δυναμικότητας περίπου 400.000 βαρελιών ημερησίως. Οι επιθέσεις προσθέτουν νέους κινδύνους για τις πετρελαϊκές υποδομές της περιοχής, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά βρίσκεται ήδη σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.
Η Κίνα αναζητά εναλλακτικές προμήθειεςΟι διαταραχές γύρω από τα Στενά του Ορμούζ έχουν αρχίσει να επηρεάζουν και τις διεθνείς εμπορικές ροές.
Η ισχυρότερη ζήτηση από την Κίνα ενισχύει τις τιμές για φορτία αργού από την Αφρική, τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική, καθώς τα κινεζικά διυλιστήρια αναζητούν εναλλακτικές πηγές προμήθειας εκτός του Περσικού Κόλπου.
Η στροφή σε πιο μακρινές αγορές δείχνει ότι οι αγοραστές προσπαθούν να περιορίσουν την έκθεσή τους στους κινδύνους που δημιουργεί η κατάσταση στον Ορμούζ, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται υψηλότερο κόστος μεταφοράς.
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