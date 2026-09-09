Autohellas: Καθαρά κέρδη €28,5 εκατ. το α’ εξάμηνο – Αύξηση EBITDA κατά 2,6%

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Ο Όμιλος Autohellas ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του Β’ τριμήνου του 2026, με τον Κύκλο Εργασιών να ανέρχεται στα €280,1 εκατ. παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Το EBITDA διαμορφώθηκε στα €78 εκατ., αυξημένο κατά 0,6%, ενώ τα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε €29,1 εκατ., μειωμένα κατά 7,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.Σε επίπεδο εξαμήνου 2026, ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε €501 εκατ. παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 0,3% σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2025. Το EBITDA διαμορφώθηκε στα €129,7 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 2,6%, ενώ τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε €28,5 εκατ., μειωμένα κατά 12,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.Συνολικά η δραστηριότητα των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα, και στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, απασχολεί στόλο σχεδόν 68.700 αυτοκινήτων, με επενδύσεις σε περίπου 13.400 νέα αυτοκίνητα εντός του 1ου εξαμήνου 2026.Παράλληλα, τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου κατά την 30 Ιουνίου 2026 ανήλθαν σε €556,5 εκατ. Η Εταιρεία τον Απρίλιο 2026 προχώρησε σε διανομή μερίσματος €0,85 ανά μετοχή, καταβάλλοντας συνολικά €40,8 εκατ. προς τους μετόχους.