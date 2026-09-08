Το αποτύπωμα της ΔΕΘ, ο «γαλάζιος αχάριστος», ο Greek mega-fund manager και τα Νεφελίμ του Αλέξη, η ανησυχία των developers, τα νέα των εφοπλιστών

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Τα μέτρα εξαγγέλθηκαν και ήδη μετρώνται από χθες, οι μετά ΔΕΘ δημοσκοπήσεις άρχισαν για να έχουμε μία καλύτερη εικόνα για το σημείο εκκίνησης όλων των κομμάτων. Σας είχαμε γράψει για το σημείο αυτό για τη ΝΔ προ Θεσσαλονίκης είναι εκεί γύρω στο 30% με τις αναγωγές των αναποφάσιστων, τώρα θα δούμε και τι έγινε μετά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Στ’ αλήθεια όμως δεν θα το δούμε τώρα το αποτέλεσμα των μέτρων, αλλά όταν οι ενδιαφερόμενοι (ψηφοφόροι) θα δουν το αποτέλεσμα στην τσέπη τους, δηλαδή τις αυξήσεις ή τις ελαφρύνσεις από το νέο έτος, από τα τέλη Ιανουαρίου. Πάντως ο Πιερρ χθες έκανε μία κυριολεκτικά «μπενχουρική» συνέντευξη επεξήγησης των μέτρων (2,5 ώρες) και μαζί το επιτελείο του… εξάντλησαν τα μέτρα και φυσικά και τους εαυτούς τους μαζί με τους οικονομικούς συντάκτες. Τα είπαν όλα χαρτί και καλαμάρι που λένε ακόμα και για τους οδηγούς ταξί που πλήρωναν ολόκληρο τεκμήριο ακόμα και αν είχαν συνεταιρικά την άδεια ταξί με άλλους δύο. Ας περιμένουμε να δούμε σταδιακά πόσο θα συγκινηθεί το φιλοθεάμον γαλάζιο κοινό, αν και οι συνδικαλιστές εμποροβιομήχανοι της παράταξης γκρινιάζουν. Κυρίως για την αργή -5% ετησίως- μείωση προκαταβολής φόρου, θέμα για το οποίο πρώτος και καλύτερος διαμαρτυρήθηκε δημοσίως ο Μπρατάκος ως πρόεδρος του ΕΒΕΑ. Αποκάλεσε τη μείωση μια τρύπα στο νερό αλλά αυτή η… τρύπα κοστίζει 400 εκατ. ευρώ, οπότε αν το κάνεις πιο γρήγορα ανοίγεις μια άλλη τρύπα στον προϋπολογισμό. Να σας πω ότι από τη δημόσια αντίδραση του Μπρατάκου εξοργίστηκε ο Μητσοτάκης, σου λέει δεν πάει να μας φέρεσαι έτσι εσύ που μας έπρηξες να σε βγάλουμε στο ΕΒΕΑ. Τέλος πάντων… έσταξε και η ουρά του γαϊδάρου!Ο κίνδυνος για τα κατεβασμένα μολύβια-Τώρα που όλοι οι υπουργοί επέστρεψαν από τη ΔΕΘ και ξαναμπήκαν στα γραφεία τους έχοντας διάφορες κανονικές δουλειές να κάνουν, το μήνυμα που στέλνει το Μ.Μ είναι ότι δεν επιτρέπεται, στους τελευταίους μήνες πριν από την κάλπη, να παρατηρηθεί χαλαρότητα και να ενσκήψει αυτό το σύνδρομο που χτυπά συνήθως κυβερνήσεις στο τέλος του βίου τους, δηλαδή το σύνδρομο του κατεβασμένου μολυβιού. Γι’ αυτό βεβαίως θα φροντίσει και η Προεδρία της κυβέρνησης και ο ίδιος ο Μητσοτάκης, ο οποίος παρακολουθεί στενά τους υπουργούς. Βέβαια, μεταξύ των υπουργών, αλλά και των βουλευτών, άρχισε και πάλι να συζητείται η πιθανότητα ενός τελευταίου ανασχηματισμού, κάτι που ο Μητσοτάκης δεν το σκέφτεται καν.Εθνικά ταξίδια-Στη μετά ΔΕΘ κανονικότητα και σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον, ξεκινά μία σειρά με ταξίδια και επαφές με γεωπολιτικό χαρακτήρα. Σήμερα ο Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην Αίγυπτο, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Σίσι και τον Κύπριο Χριστοδουλίδη, με μία σειρά θέματα στην ατζέντα. Η συζήτηση δεν είναι διαδικαστική, διότι όλο το προηγούμενο διάστημα η Τουρκία επιχειρεί την επαναπροσέγγιση με την Αίγυπτο, λέγεται μάλιστα ότι επιχειρείται η Αίγυπτος να ενταχθεί στο σχήμα της συμφωνίας της Μέκκας. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε, εμείς δε θέλουμε τέτοιες εξελίξεις στη γειτονιά μας. Επίσης σήμερα στη Ρώμη πέφτουν οι υπογραφές με την παρουσία Δένδια για τις φρεγάτες Μπεργκαμίνι που παραγγέλνει το Πολεμικό Ναυτικό, ενώ η επίσκεψη στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας πηγαίνει για το τέλος Οκτωβρίου.Ο greek fund manager και τα φορολογικά Νεφελίμ του Αλέξη-Στο γραφείο του Κυριάκου Πιερρακάκη ήταν χθες ο Ελληνοβρετανός Κρις Ρόκος, ο οποίος όπως διαβάζω στο Βloomberg εγκαταλείπει τη Βρετανία για να εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Ο λόγος, πάντα κατά το Bloomberg, είναι η κατάργηση του φορολογικού καθεστώτος για τους non dom και οι υψηλοί φόροι που επέβαλε η Μεγάλη Βρετανία. Σημειώστε πως ο Ρόκος δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα των αγορών. Διαχειρίζεται πάνω από 20 δισ. δολάρια, είναι σύμβουλος της Τράπεζας της Αγγλίας για θέματα διεθνών αγορών, ενώ συμμετέχει και στη συμβουλευτική επιτροπή για τις διεθνείς αγορές της Fed στη Νέα Υόρκη. Ο λόγος που ο Ρόκος αποφάσισε να εγκατασταθεί στην Ελλάδα είναι το ειδικό φορολογικό καθεστώς όσον αφορά τα έσοδα εκτός Ελλάδος για τους non dom, που έχει υιοθετήσει η Κυβέρνηση. Μάλιστα το Bloomberg χαρακτηρίζει τη μετεγκατάσταση του Ρόκου ως νίκη της Ελλάδος, καθώς αναφέρει πως κατά τους Sunday Times ήταν στους κορυφαίους φορολογούμενους και μόνον πέρυσι είχε πληρώσει 330 εκατ. λίρες σε φόρους. Άντε τώρα να έρθει δισεκατομμυριούχος να εγκατασταθεί στην Ελλάδα με τον Αλέξη και τον περίγυρό του να λένε για το πλουσιότερο 1%, για περιουσιολόγια, καταγραφές, θυρίδες, παγκόσμια βάση περιουσιακών δεδομένων, Νεφελίμ κ.λπ. Το δυσάρεστο (γι’ αυτούς, όχι όμως και για Μητσοτάκη) είναι ότι έπειτα από 4,5 χρόνια διακυβέρνησης με τον ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβάνουν τις ίδιες εμμονικές ανοησίες. Και το ακόμα πιο περίεργο ότι σήμερα υπάρχουν στο επιτελείο του Τσίπρα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι που γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται… τον κόσμο γύρω τους και την αγορά. Το Bloomberg γράφει ακόμα πως από τότε που η Μ. Βρετανία άλλαξε το καθεστώς για τους non dom, μια σειρά δισεκατομμυριούχων φεύγει από τη χώρα και μεταξύ άλλων ονομάτων, αναφέρει και έναν γνωστό στην ελληνική αγορά, τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο της Αιγύπτου, τον Ν. Σαουίρις.Το ταξίδι Μητσοτάκη και η αιγυπτιακή γη για το καλώδιο Κοπελούζου-Ισχυρό ενεργειακό ενδιαφέρον έχει το σημερινό ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αίγυπτο και η συνάντησή του με τον Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, καθώς η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Αιγύπτου αποτελεί ένα από τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια που συνδέουν Αθήνα και Κάιρο. Ο πρωθυπουργός έδωσε άλλωστε το στίγμα από τη ΔΕΘ, αναδεικνύοντας την ενεργειακή διάσταση της διμερούς σχέσης, μαζί με τη γεωπολιτική και στρατιωτική συνεργασία. Η ειδική αναφορά του στο GREGY, το καλώδιο Ελλάδας–Αιγύπτου που προωθεί ο όμιλος Κοπελούζου, και στην ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση υπογράμμισε το βάρος που αποδίδει η κυβέρνηση στο έργο. Και έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η προετοιμασία της επένδυσης προχωρά τόσο στο μέτωπο της διασύνδεσης όσο και σε εκείνο των μονάδων παραγωγής που θα την τροφοδοτούν. Στο καλώδιο, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη μελέτη για τη βέλτιστη όδευση των υποβρύχιων και χερσαίων τμημάτων στην Ελλάδα και την Αίγυπτο. Παράλληλα, τον Ιούλιο ξεκίνησαν τρεις διεθνείς διαγωνισμοί για την περιβαλλοντική μελέτη, την επιλογή συμβούλου για την υποθαλάσσια έρευνα και τη γεωτεχνική διερεύνηση της χερσαίας διαδρομής. Ο σχεδιασμός προβλέπει την ολοκλήρωση των σχετικών μελετών το 2028, με τις διαδικασίες να προχωρούν παράλληλα ώστε να περιοριστεί ο χρόνος προετοιμασίας. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα έχει γίνει στην αιγυπτιακή πλευρά, καθώς οριστικοποιήθηκε η περιοχή που θα φιλοξενήσει τα αιολικά και φωτοβολταϊκά του πρότζεκτ. Πρόκειται για έκταση 3.200 τετραγωνικών χιλιομέτρων, δηλαδή 3,2 εκατομμυρίων στρεμμάτων, η οποία δεσμεύτηκε με Προεδρικό Διάταγμα, αποκλείοντας οποιαδήποτε άλλη χρήση. Η έκταση έχει περάσει στο αιγυπτιακό υπουργείο Ενέργειας και το επόμενο στάδιο είναι η μεταβίβασή της στην εταιρεία του ομίλου Κοπελούζου που θα αναλάβει την ανάπτυξη των έργων ΑΠΕ. Το μέγεθος του ενεργειακού σχεδιασμού εξηγεί και τις μεγάλες ανάγκες σε γη. Προβλέπεται η εγκατάσταση μονάδων συνολικής ισχύος 8,5 GW, με 5,4 GW αιολικών πάρκων και 3,1 GW φωτοβολταϊκών σταθμών, χωρίς στην παρούσα φάση να περιλαμβάνονται μπαταρίες αποθήκευσης. Αυτές οι εγκαταστάσεις θα παράγουν την πράσινη ηλεκτρική ενέργεια που θα μεταφέρεται μέσω του GREGY στην Ελλάδα. Για τον όμιλο Κοπελούζου, η δέσμευση της γης και η πρόοδος των μελετών αποτελούν δύο ουσιαστικά βήματα ωρίμανσης της επένδυσης. Το ενδιαφέρον της συνάντησης Μητσοτάκη–Σίσι βρίσκεται, επομένως, και στη συνέχεια που μπορεί να δοθεί σε αυτόν τον σχεδιασμό. Η πολιτική στήριξη υπάρχει, με το ζητούμενο πλέον να είναι η επιτάχυνση των επόμενων σταδίων υλοποίησης και κυρίως η χρηματοδότηση του γιγαντιαίου έργου.Αναστάτωση στους developers-Μόλις 48 ώρες χρειάστηκε η κτηματαγορά για να απαντήσει στην ανακοίνωση του πρωθυπουργού για τον πενταπλασιασμό του φόρου μεταβίβασης κατοικιών, από 3% σε 15% (15,45% με τη δημοτική εισφορά), για αγοραστές τρίτων χωρών εκτός ΕΕ/ΕΟΧ από το 2027. Τα τηλέφωνα προς τους υπουργούς «κοκκίνισαν» από το Σάββατο το βράδυ από τους μεγάλους developers. Στη Lamda, με χιλιάδες κατοικίες στο Ελληνικό να απευθύνονται σε διεθνές κοινό, και στην Dimand, με το FIX της Θεσσαλονίκης και τα project της να «τρέχουν» με προπωλήσεις, η αύξηση του φόρου δημιούργησε ανησυχίες. Σε ένα ακίνητο αξίας 500.000 ευρώ, ο φόρος εκτοξεύεται από 15.000 σε 75.000 ευρώ. Σε μια κατοικία του Ελληνικού των 2 εκατ., από 60.000 σε 300.000. Οι δικηγόροι έσπευσαν να «προτείνουν λύσεις απελπισίας». Ο υποψήφιος αγοραστής τρίτης χώρας θα συστήνει μία ΙΚΕ, η εταιρεία να αγοράζει πληρώνοντας φόρο 3% και -αν κάποτε πουλήσει- θα πληρώνει τον εταιρικό φόρο 22% επί της υπεραξίας. Εκτός φυσικά αν ο νομοθέτης προβλέψει ρήτρα τελικού δικαιούχου (UBO), οπότε το παιχνίδι δυσκολεύει αλλά δεν σταματά. Το συμπέρασμα είναι ότι το μέτρο δύσκολα θα εισπράξει τα 100 εκατ. ευρώ ετησίως που προϋπολογίζει το ΥΠΕΘΟ, με βάση αγορές κατοικιών περίπου 800 εκατ. από τρίτες χώρες το 2025, αλλά θα δημιουργήσει μια νέα μικρή βιομηχανία εταιρικών οχημάτων. Η διεθνής εμπειρία δεν εμπνέει. Στον Καναδά, η πλήρης απαγόρευση που ισχύει από το 2023 δεν βελτίωσε την προσιτότητα, αφού οι ξένοι αγοραστές δεν ξεπερνούσαν το 1%-6% των συναλλαγών. Η Νέα Ζηλανδία άνοιξε τον περασμένο Δεκέμβριο «παράθυρο» στη δική της απαγόρευση για επενδυτές-κατόχους visa σε κατοικίες άνω των 5 εκατ. NZ$. Η Ισπανία κατέθεσε το νομοσχέδιο για τον φόρο 100% στους εκτός ΕΕ τον Μάιο του 2025 και δεν το έφερε ποτέ σε συζήτηση. Οι ψυχραιμότεροι της αγοράς μας προτείνουν το αυτονόητο: αν στόχος είναι η προστασία της «λαϊκής κατοικίας», ο συντελεστής 15% να ισχύσει με πλαφόν αξίας (π.χ. έως τις 500.000 ευρώ), εκεί όπου ο ξένος αγοραστής όντως ανταγωνίζεται τον Έλληνα. Πάνω από το όριο, στα πολυτελή ακίνητα που φέρνουν κεφάλαια και θέσεις εργασίας και δεν διεκδικεί ελληνικό νοικοκυριό, καμία αιφνίδια επιβάρυνση. Μέχρι το νομοσχέδιο, υπάρχει χρόνος για πολλές συζητήσεις και διορθώσεις…Στην Αθήνα ο CEO της Deutsche Telekom