Πέτρος Παππάς: Έως €6 εκατ. από την οικογένεια στη δημόσια προσφορά της Star Bulk — Τα νέα κεφάλαια πάνε και σε πλοία
Πέτρος Παππάς: Έως €6 εκατ. από την οικογένεια στη δημόσια προσφορά της Star Bulk — Τα νέα κεφάλαια πάνε και σε πλοία
Η εταιρεία προσφέρει έως 4,4 εκατ. νέες μετοχές με ανώτατη τιμή €25,50 – Στα €112,2 εκατ. μπορούν να φθάσουν τα ακαθάριστα έσοδα – Στο τραπέζι νέες αγορές secondhand πλοίων και νεότευκτων
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η δημόσια προσφορά της Star Bulk Carriers, στο πλαίσιο της παράλληλης εισαγωγής της στο Euronext Athens, καθώς η οικογένεια του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Πέτρου Παππά, εξετάζει το ενδεχόμενο να τοποθετήσει έως 6 εκατ. ευρώ στη νέα έκδοση.
Σύμφωνα με το επίσημο υλικό που έχει καταθέσει η εισηγμένη στην αμερικανική SEC, ο Πέτρος Παππάς ενημέρωσε το διοικητικό συμβούλιο ότι μέλη της οικογένειάς του έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά. Η πιθανή επένδυση θα πραγματοποιηθεί μέσω νομικών προσώπων τα οποία ελέγχουν και τα οποία επενδύουν σε μετοχές ναυτιλιακών εταιρειών.
Η κίνηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει της εισόδου της Star Bulk στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, καθώς σηματοδοτεί ότι η οικογένεια του CEO είναι διατεθειμένη να τοποθετήσει ίδια κεφάλαια στην έκδοση. Η δημόσια προσφορά προβλέπει την έκδοση έως 4,4 εκατ. νέων κοινών μετοχών, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 25,50 ευρώ ανά μετοχή. Εφόσον η έκδοση πραγματοποιηθεί στο ανώτατο επίπεδο, τα ακαθάριστα έσοδα μπορούν να φθάσουν τα 112,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά έσοδα εκτιμώνται περίπου στα 104,9 εκατ. ευρώ.
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Σύμφωνα με το επίσημο υλικό που έχει καταθέσει η εισηγμένη στην αμερικανική SEC, ο Πέτρος Παππάς ενημέρωσε το διοικητικό συμβούλιο ότι μέλη της οικογένειάς του έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά. Η πιθανή επένδυση θα πραγματοποιηθεί μέσω νομικών προσώπων τα οποία ελέγχουν και τα οποία επενδύουν σε μετοχές ναυτιλιακών εταιρειών.
Η κίνηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει της εισόδου της Star Bulk στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, καθώς σηματοδοτεί ότι η οικογένεια του CEO είναι διατεθειμένη να τοποθετήσει ίδια κεφάλαια στην έκδοση. Η δημόσια προσφορά προβλέπει την έκδοση έως 4,4 εκατ. νέων κοινών μετοχών, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 25,50 ευρώ ανά μετοχή. Εφόσον η έκδοση πραγματοποιηθεί στο ανώτατο επίπεδο, τα ακαθάριστα έσοδα μπορούν να φθάσουν τα 112,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά έσοδα εκτιμώνται περίπου στα 104,9 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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