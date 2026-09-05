Μπότοξ στα κρυφά από τους αγαπημένους τους
Μπότοξ στα κρυφά από τους αγαπημένους τους
Ενέσιμα, κολλαγόνο, μεσοθεραπείες, αυξητική στήθους, μεταμοσχεύσεις μαλλιών γίνονται ολοένα συχνότερες, ωστόσο πολλοί εξακολουθούν να μην τις αποκαλύπτουν ακόμα και στους αγαπημένους τους
«Είσαι τόσο φρέσκια και δροσερή. Μοιάζεις πραγματικά ξεκούραστη. Τι έκανες;», ρωτάς με γνήσιο ενδιαφέρον και θαυμασμό τη συνάδελφο που μέχρι πριν λίγο καιρό έδειχνε κουρασμένη και άτονη. «Πίνω πολύ νερό και κοιμάμαι τουλάχιστον οκτώ ώρες την ημέρα. Και όποτε βρίσκω ευκαιρία δεν παραβλέπω την γιόγκα προσώπου», απαντά εκείνη και σε γεμίζει με περισσότερα ερωτήματα από πριν. Πώς γίνεται μέσα σε μόλις 20 ημέρες, η διαφορά να είναι τόσο αισθητή με λίγο περισσότερο νερό, ύπνο και μασάζ στο πρόσωπο; Μήπως τελικά επισκέφθηκε τον δερματολόγο ή τον πλαστικό χειρουργό και δε θέλει να το αποκαλύψει;
Από τους κοινούς θνητούς ως τους ηθοποιούς του Χόλιγουντ
Πολλοί άνθρωποι ανοίγονται για τις αισθητικές παρεμβάσεις και περιγράφουν με κάθε λεπτομέρεια τα βήματα που ακολούθησαν για να αποκτήσουν ξανά τη χαμένη νιότη τους. Άλλοι, όμως, προτιμούν να κρατούν για τον εαυτό τους ότι έχουν κάνει μπότοξ, ενέσιμα ή και μεταμόσχευση μαλλιών. Όπως αναφέρει στο δίκτυο Sky News, πλαστικός χειρουργός, περίπου το 70% των πελατών του κρατούν μυστικό από τους άλλους τις αισθητικές παρεμβάσεις τους. Θέλουν να δείχνουν ανανεωμένοι χωρίς κανείς να μπορεί να πει με βεβαιότητα τι έχει αλλάξει πάνω τους. Για αυτό επιλέγουν να μην αλλάξουν ριζικά την εμφάνισή τους, αλλά να προχωρούν διακριτικά. Για κάποιους, η αισθητική παρέμβαση θεωρείται προσωπική υπόθεση, όπως η επίσκεψη στο γιατρό. Για άλλους, όμως, η σιωπή έχει να κάνει με τον φόβο της κριτικής. Τι θα πουν οι συγγενείς, οι φίλοι κι οι συνάδελφοι όταν αποκαλυφθεί ότι κάποιος είπε «ναι» στα ενέσιμα; Ποια θα είναι η αντίδραση και πώς θα τη σχολιάσουν μπροστά, αλλά και πίσω από την πλάτη του;
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Από τους κοινούς θνητούς ως τους ηθοποιούς του Χόλιγουντ
Πολλοί άνθρωποι ανοίγονται για τις αισθητικές παρεμβάσεις και περιγράφουν με κάθε λεπτομέρεια τα βήματα που ακολούθησαν για να αποκτήσουν ξανά τη χαμένη νιότη τους. Άλλοι, όμως, προτιμούν να κρατούν για τον εαυτό τους ότι έχουν κάνει μπότοξ, ενέσιμα ή και μεταμόσχευση μαλλιών. Όπως αναφέρει στο δίκτυο Sky News, πλαστικός χειρουργός, περίπου το 70% των πελατών του κρατούν μυστικό από τους άλλους τις αισθητικές παρεμβάσεις τους. Θέλουν να δείχνουν ανανεωμένοι χωρίς κανείς να μπορεί να πει με βεβαιότητα τι έχει αλλάξει πάνω τους. Για αυτό επιλέγουν να μην αλλάξουν ριζικά την εμφάνισή τους, αλλά να προχωρούν διακριτικά. Για κάποιους, η αισθητική παρέμβαση θεωρείται προσωπική υπόθεση, όπως η επίσκεψη στο γιατρό. Για άλλους, όμως, η σιωπή έχει να κάνει με τον φόβο της κριτικής. Τι θα πουν οι συγγενείς, οι φίλοι κι οι συνάδελφοι όταν αποκαλυφθεί ότι κάποιος είπε «ναι» στα ενέσιμα; Ποια θα είναι η αντίδραση και πώς θα τη σχολιάσουν μπροστά, αλλά και πίσω από την πλάτη του;
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα