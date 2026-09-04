Μου 'φαγες όλα τα δακτυλίδια (τρελός Παππάς τον βάφτισε, Αλέξη μου) ο φόρος της ΔΕΘ στα μέλη των ΔΣ, το miracolo στο Υπερταμείο, τα βαφτίσια του ΟΤΕ

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Και φυσικά χθες μαζί με αυτό ξεκίνησε και η απέραντη αρλουμπολογία, αφού βγήκε ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της ΕΛΑΣ Παππάς (συνωνυμία μεν, αλλά αδερφάκι μου σημαδιακό, ε;) να μας εξηγήσει τι είναι η πατριωτική εισφορά που προανήγγειλε ο ηγέτης στη Θεσσαλονίκη ότι θα επιβάλλει στους πλούσιους. Θα βρουν λέει, από το περιουσιολόγιο, όταν αυτό ετοιμαστεί, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του καθενός και θα του επιβάλλουν φόρο (1%) αφαιρώντας τους άλλους φόρους. Εκεί ο γίγαντας Παππάς Νο2 έμπλεξε και λίγο τις θυρίδες, τα κοσμήματα και τα τιμαλφή και τα έκανε κουλουβάχατα. Ό,τι πρέπει για να χάσει ο Τσίπρας άλλες δυο μοναδούλες πριν ξεκινήσει το προεκλογικό ματς, από τα αποδυτήρια. Θα θυμάστε ίσως πώς έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά κράτος τις εκλογές του 2023. Έβγαινε ο κάθε πικραμένος και έλεγε ό,τι του κατέβει, νέοι φόροι και εισφορές ο Κατρούγκαλος, κάτι τοπικά νομίσματα ο Τσακαλώτος κ.λπ. Τέλος πάντων, άντε βρες την περιουσία του πλούσιου, μετοχές, ομόλογα, μετρητά και αμέτρητα, τα οποία φυσικά όπως καταλαβαίνετε ούτε υπολογίζονται, ούτε και «μένουν Ελλάδα» όταν οι κάτοχοί τους αντιληφθούν ότι κάποιος θέλει να τους τα πάρει. Καλή αρχή, Αλέξη και καλά ξεμπερδέματα, αλλά αδερφάκι τις σηκώνει ο οργανισμός σου, τις αριστερές παπάτζες.Έρχεται αύξηση φόρου στους μη μετόχους μέλη των ΔΣ-Τώρα, μέχρι να φορολογήσει τον πλούτο ο Τσίπρας, να βρει και τις περιουσίες… και τις ψήφους να εκλεγεί, η κυβέρνηση θα ρίξει μαθαίνω έναν φόρο. Για την ακρίβεια θα αυξήσει τον φόρο στις αμοιβές των μελών των διοικητικών συμβουλίων που δεν είναι μέτοχοι. Σήμερα είναι 5% (όσο το μέρισμα) και θα το διπλασιάσει ή τριπλασιάσει και αυτό γιατί το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι η φορολόγηση με 5% στα απλά μέλη των ΔΣ που εισπράττουν κάτι ιλιγγιώδη ποσά δεν μπορεί να πληρώνουν τόσο μικρό φόρο, κανονικά θα έπρεπε να τους βάλουν τις αμοιβές στην κλίμακα φορολογίας, όπως σ’ όλα τα άλλα στελέχη.Τέρμα η κρατική ασφάλεια για υπουργούς στα αεροδρόμια-Μέρες ΔΕΘ και εξορμήσεων αυτές που διανύουμε, αλλά μαθαίνω ότι στο Μ.Μ έπεσαν «καντήλια» με τον τρόπο του Κ.Μ, διότι διάφοροι υπουργοί αποφάσισαν να κάνουν grande εμφανίσεις, καθώς είναι εμφανές ότι απολαμβάνουν την υπουργική ζωή. Τι έκαναν οι άνθρωποι: συμμετέχοντας στα κλιμάκια που έχει ορίσει ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης έπαιρναν το αεροπλάνο για να πηγαίνουν εδώ και εκεί. Προσγειώνονταν λοιπόν π.χ. στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και, ενώ τα πούλμαν περίμεναν τους επιβάτες της πτήσης, τον/την υπουργό περίμενε ξεχωριστό πούλμαν που είχε φροντίσει να υπάρχει η κρατική ασφάλεια. Ο Μητσοτάκης έμαθε 2-3 καραμπινάτες περιπτώσεις (υπήρξαν κι άλλα, βεβαίως), και ταυτόχρονα έδωσε εντολή στον γενικό γραμματέα του Στέλιο Κουτνατζή να «κόψει την πλάκα» με την κρατική ασφάλεια και όλοι να πηγαίνουν με τον προβλεπόμενο τρόπο.Η άφιξη Μητσοτάκη-Σήμερα είναι η μέρα της άφιξης του Κ.Μ στη Θεσσαλονίκη και βεβαίως όλοι οι υπουργοί και οι παρατρεχάμενοι έχουν λάβει θέσεις μάχης σε καφέ, εστιατόρια και μπαρ επιχειρώντας να αποκρυπτογραφήσουν το πακέτο της ΔΕΘ. Το Μ.Μ και το οικονομικό επιτελείο κρατούν ακόμα με νύχια και με δόντια κάποιες εκπλήξεις, ενώ ο Μητσοτάκης δεν θα πάει σε κάποια από τις υπουργικές εκδηλώσεις, αλλά θα περάσει από το Παπανικολάου και από άλλα έργα που έχουν γίνει στην πόλη, πριν πάει από το Electra Palace. Μετά θα πάει μια βόλτα λογικά και από το ποτό της ΟΝΝΕΔ στο Ark, ενώ θα μείνει για 11η χρονιά στο ξενοδοχείο The Met, καθώς τα γούρια είναι για να τηρούνται.Ο Καραμανλής σε άλλο γήπεδο-Τώρα, η υπόθεση με τους «πρώην» της ΝΔ δεν εξελίσσεται πολύ καλά, καθώς πέραν του Σαμαρά και ο Καραμανλής (Ραφήνα) κωλύεται... γενικώς. Φυσικά δεν θα πάει στην ομιλία Μητσοτάκη -εδώ δεν πήγε στην εκδήλωση για τα γενέθλια της ΝΔ στη Ρηγίλλης- αν και θα είναι στην Ξάνθη, όπου έχει υποχρεώσεις με τα καπνά της ΣΕΚΕ. Πάντως, το απόγευμα του Σαββάτου θα είναι σε... άλλο γήπεδο, καθώς θα δώσει το «παρών» στο Παλιό Δημαρχείο, προκειμένου να μιλήσει στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Μπλιάτκα με τίτλο «Ο Στρατηγός και ο Κανονιέρης – Ο Κοντός και ο Ψηλός. Το μεγαλείο της φιλίας» (εκδόσεις Μίλητος). Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στους δύο θρύλους του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, Μίμη Δομάζο και Αντώνη Αντωνιάδη, καταγράφοντας τη διαδρομή τους από το 1968 και τη βαθιά φιλία που τους ένωσε για σχεδόν έξι δεκαετίες. Τέλος, πιστεύω ένα κεμπάπ θα το φάει κάπου στην Πόλη.Τα γραφεία του Σαμαρά-Πριν από ενάμιση μήνα, στα μέσα Ιουλίου, σας έγραψα την πληροφορία ότι ο Σαμαράς έχει απευθείας γραμμή με τον Ηλία Λιβάνη, συζητώντας για τα γραφεία που έχει στην κατοχή του πάνω από το βιβλιοπωλείο των εκδόσεων. Από χθες θα είδατε ότι οι εργασίες προχωρούν και το μισθωτήριο ξεκινά να τρέχει από τα μέσα Σεπτεμβρίου, οπότε αυτό σημαίνει ότι προοδευτικά ανεβαίνουν και οι ρυθμοί του υπό σύσταση κόμματος που αυτή τη στιγμή στήνεται με ορμητήριο -και σημείο συναντήσεων- το γραφείο Σαμαρά στην αρχή της Δημοκρίτου. Εκεί, στη γωνία Σόλωνος και Ιπποκράτους, είχε και το προσωπικό του γραφείο ο Ηλίας Λιβάνης, με τον οποίον ο Σαμαράς διατηρούσε στενή προσωπική σχέση και τακτική επαφή, ενώ ο Ηλίας υπέγραψε το κείμενο των «91» πέρυσι το καλοκαίρι, με το οποίο ζητούσαν την ενεργοποίηση των πρώην πρωθυπουργών «για να σωθεί η πατρίδα». Και σώθηκε!Ο Κοστέλο στην εκδήλωση Παπασταύρου