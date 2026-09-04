Μου 'φαγες όλα τα δακτυλίδια (τρελός Παππάς τον βάφτισε, Αλέξη μου) ο φόρος της ΔΕΘ στα μέλη των ΔΣ, το miracolo στο Υπερταμείο, τα βαφτίσια του ΟΤΕ
Μου 'φαγες όλα τα δακτυλίδια (τρελός Παππάς τον βάφτισε, Αλέξη μου) ο φόρος της ΔΕΘ στα μέλη των ΔΣ, το miracolo στο Υπερταμείο, τα βαφτίσια του ΟΤΕ
Χαίρετε, αμ σας τα έλεγα εγώ ότι θα έχουμε προεκλογική περίοδο… διαρκείας πολλών μηνών έτσι όπως πάμε. Αρχίσαμε από προχθές με το «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 2026» του ηγέτη μας, Αλέξη
Και φυσικά χθες μαζί με αυτό ξεκίνησε και η απέραντη αρλουμπολογία, αφού βγήκε ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της ΕΛΑΣ Παππάς (συνωνυμία μεν, αλλά αδερφάκι μου σημαδιακό, ε;) να μας εξηγήσει τι είναι η πατριωτική εισφορά που προανήγγειλε ο ηγέτης στη Θεσσαλονίκη ότι θα επιβάλλει στους πλούσιους. Θα βρουν λέει, από το περιουσιολόγιο, όταν αυτό ετοιμαστεί, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του καθενός και θα του επιβάλλουν φόρο (1%) αφαιρώντας τους άλλους φόρους. Εκεί ο γίγαντας Παππάς Νο2 έμπλεξε και λίγο τις θυρίδες, τα κοσμήματα και τα τιμαλφή και τα έκανε κουλουβάχατα. Ό,τι πρέπει για να χάσει ο Τσίπρας άλλες δυο μοναδούλες πριν ξεκινήσει το προεκλογικό ματς, από τα αποδυτήρια. Θα θυμάστε ίσως πώς έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά κράτος τις εκλογές του 2023. Έβγαινε ο κάθε πικραμένος και έλεγε ό,τι του κατέβει, νέοι φόροι και εισφορές ο Κατρούγκαλος, κάτι τοπικά νομίσματα ο Τσακαλώτος κ.λπ. Τέλος πάντων, άντε βρες την περιουσία του πλούσιου, μετοχές, ομόλογα, μετρητά και αμέτρητα, τα οποία φυσικά όπως καταλαβαίνετε ούτε υπολογίζονται, ούτε και «μένουν Ελλάδα» όταν οι κάτοχοί τους αντιληφθούν ότι κάποιος θέλει να τους τα πάρει. Καλή αρχή, Αλέξη και καλά ξεμπερδέματα, αλλά αδερφάκι τις σηκώνει ο οργανισμός σου, τις αριστερές παπάτζες.
Έρχεται αύξηση φόρου στους μη μετόχους μέλη των ΔΣ
-Τώρα, μέχρι να φορολογήσει τον πλούτο ο Τσίπρας, να βρει και τις περιουσίες… και τις ψήφους να εκλεγεί, η κυβέρνηση θα ρίξει μαθαίνω έναν φόρο. Για την ακρίβεια θα αυξήσει τον φόρο στις αμοιβές των μελών των διοικητικών συμβουλίων που δεν είναι μέτοχοι. Σήμερα είναι 5% (όσο το μέρισμα) και θα το διπλασιάσει ή τριπλασιάσει και αυτό γιατί το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι η φορολόγηση με 5% στα απλά μέλη των ΔΣ που εισπράττουν κάτι ιλιγγιώδη ποσά δεν μπορεί να πληρώνουν τόσο μικρό φόρο, κανονικά θα έπρεπε να τους βάλουν τις αμοιβές στην κλίμακα φορολογίας, όπως σ’ όλα τα άλλα στελέχη.
Τέρμα η κρατική ασφάλεια για υπουργούς στα αεροδρόμια
-Μέρες ΔΕΘ και εξορμήσεων αυτές που διανύουμε, αλλά μαθαίνω ότι στο Μ.Μ έπεσαν «καντήλια» με τον τρόπο του Κ.Μ, διότι διάφοροι υπουργοί αποφάσισαν να κάνουν grande εμφανίσεις, καθώς είναι εμφανές ότι απολαμβάνουν την υπουργική ζωή. Τι έκαναν οι άνθρωποι: συμμετέχοντας στα κλιμάκια που έχει ορίσει ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης έπαιρναν το αεροπλάνο για να πηγαίνουν εδώ και εκεί. Προσγειώνονταν λοιπόν π.χ. στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και, ενώ τα πούλμαν περίμεναν τους επιβάτες της πτήσης, τον/την υπουργό περίμενε ξεχωριστό πούλμαν που είχε φροντίσει να υπάρχει η κρατική ασφάλεια. Ο Μητσοτάκης έμαθε 2-3 καραμπινάτες περιπτώσεις (υπήρξαν κι άλλα, βεβαίως), και ταυτόχρονα έδωσε εντολή στον γενικό γραμματέα του Στέλιο Κουτνατζή να «κόψει την πλάκα» με την κρατική ασφάλεια και όλοι να πηγαίνουν με τον προβλεπόμενο τρόπο.
Η άφιξη Μητσοτάκη
-Σήμερα είναι η μέρα της άφιξης του Κ.Μ στη Θεσσαλονίκη και βεβαίως όλοι οι υπουργοί και οι παρατρεχάμενοι έχουν λάβει θέσεις μάχης σε καφέ, εστιατόρια και μπαρ επιχειρώντας να αποκρυπτογραφήσουν το πακέτο της ΔΕΘ. Το Μ.Μ και το οικονομικό επιτελείο κρατούν ακόμα με νύχια και με δόντια κάποιες εκπλήξεις, ενώ ο Μητσοτάκης δεν θα πάει σε κάποια από τις υπουργικές εκδηλώσεις, αλλά θα περάσει από το Παπανικολάου και από άλλα έργα που έχουν γίνει στην πόλη, πριν πάει από το Electra Palace. Μετά θα πάει μια βόλτα λογικά και από το ποτό της ΟΝΝΕΔ στο Ark, ενώ θα μείνει για 11η χρονιά στο ξενοδοχείο The Met, καθώς τα γούρια είναι για να τηρούνται.
Ο Καραμανλής σε άλλο γήπεδο
-Τώρα, η υπόθεση με τους «πρώην» της ΝΔ δεν εξελίσσεται πολύ καλά, καθώς πέραν του Σαμαρά και ο Καραμανλής (Ραφήνα) κωλύεται... γενικώς. Φυσικά δεν θα πάει στην ομιλία Μητσοτάκη -εδώ δεν πήγε στην εκδήλωση για τα γενέθλια της ΝΔ στη Ρηγίλλης- αν και θα είναι στην Ξάνθη, όπου έχει υποχρεώσεις με τα καπνά της ΣΕΚΕ. Πάντως, το απόγευμα του Σαββάτου θα είναι σε... άλλο γήπεδο, καθώς θα δώσει το «παρών» στο Παλιό Δημαρχείο, προκειμένου να μιλήσει στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Μπλιάτκα με τίτλο «Ο Στρατηγός και ο Κανονιέρης – Ο Κοντός και ο Ψηλός. Το μεγαλείο της φιλίας» (εκδόσεις Μίλητος). Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στους δύο θρύλους του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, Μίμη Δομάζο και Αντώνη Αντωνιάδη, καταγράφοντας τη διαδρομή τους από το 1968 και τη βαθιά φιλία που τους ένωσε για σχεδόν έξι δεκαετίες. Τέλος, πιστεύω ένα κεμπάπ θα το φάει κάπου στην Πόλη.
Τα γραφεία του Σαμαρά
-Πριν από ενάμιση μήνα, στα μέσα Ιουλίου, σας έγραψα την πληροφορία ότι ο Σαμαράς έχει απευθείας γραμμή με τον Ηλία Λιβάνη, συζητώντας για τα γραφεία που έχει στην κατοχή του πάνω από το βιβλιοπωλείο των εκδόσεων. Από χθες θα είδατε ότι οι εργασίες προχωρούν και το μισθωτήριο ξεκινά να τρέχει από τα μέσα Σεπτεμβρίου, οπότε αυτό σημαίνει ότι προοδευτικά ανεβαίνουν και οι ρυθμοί του υπό σύσταση κόμματος που αυτή τη στιγμή στήνεται με ορμητήριο -και σημείο συναντήσεων- το γραφείο Σαμαρά στην αρχή της Δημοκρίτου. Εκεί, στη γωνία Σόλωνος και Ιπποκράτους, είχε και το προσωπικό του γραφείο ο Ηλίας Λιβάνης, με τον οποίον ο Σαμαράς διατηρούσε στενή προσωπική σχέση και τακτική επαφή, ενώ ο Ηλίας υπέγραψε το κείμενο των «91» πέρυσι το καλοκαίρι, με το οποίο ζητούσαν την ενεργοποίηση των πρώην πρωθυπουργών «για να σωθεί η πατρίδα». Και σώθηκε!
Ο Κοστέλο στην εκδήλωση Παπασταύρου
Έρχεται αύξηση φόρου στους μη μετόχους μέλη των ΔΣ
-Τώρα, μέχρι να φορολογήσει τον πλούτο ο Τσίπρας, να βρει και τις περιουσίες… και τις ψήφους να εκλεγεί, η κυβέρνηση θα ρίξει μαθαίνω έναν φόρο. Για την ακρίβεια θα αυξήσει τον φόρο στις αμοιβές των μελών των διοικητικών συμβουλίων που δεν είναι μέτοχοι. Σήμερα είναι 5% (όσο το μέρισμα) και θα το διπλασιάσει ή τριπλασιάσει και αυτό γιατί το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι η φορολόγηση με 5% στα απλά μέλη των ΔΣ που εισπράττουν κάτι ιλιγγιώδη ποσά δεν μπορεί να πληρώνουν τόσο μικρό φόρο, κανονικά θα έπρεπε να τους βάλουν τις αμοιβές στην κλίμακα φορολογίας, όπως σ’ όλα τα άλλα στελέχη.
Τέρμα η κρατική ασφάλεια για υπουργούς στα αεροδρόμια
-Μέρες ΔΕΘ και εξορμήσεων αυτές που διανύουμε, αλλά μαθαίνω ότι στο Μ.Μ έπεσαν «καντήλια» με τον τρόπο του Κ.Μ, διότι διάφοροι υπουργοί αποφάσισαν να κάνουν grande εμφανίσεις, καθώς είναι εμφανές ότι απολαμβάνουν την υπουργική ζωή. Τι έκαναν οι άνθρωποι: συμμετέχοντας στα κλιμάκια που έχει ορίσει ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης έπαιρναν το αεροπλάνο για να πηγαίνουν εδώ και εκεί. Προσγειώνονταν λοιπόν π.χ. στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και, ενώ τα πούλμαν περίμεναν τους επιβάτες της πτήσης, τον/την υπουργό περίμενε ξεχωριστό πούλμαν που είχε φροντίσει να υπάρχει η κρατική ασφάλεια. Ο Μητσοτάκης έμαθε 2-3 καραμπινάτες περιπτώσεις (υπήρξαν κι άλλα, βεβαίως), και ταυτόχρονα έδωσε εντολή στον γενικό γραμματέα του Στέλιο Κουτνατζή να «κόψει την πλάκα» με την κρατική ασφάλεια και όλοι να πηγαίνουν με τον προβλεπόμενο τρόπο.
Η άφιξη Μητσοτάκη
-Σήμερα είναι η μέρα της άφιξης του Κ.Μ στη Θεσσαλονίκη και βεβαίως όλοι οι υπουργοί και οι παρατρεχάμενοι έχουν λάβει θέσεις μάχης σε καφέ, εστιατόρια και μπαρ επιχειρώντας να αποκρυπτογραφήσουν το πακέτο της ΔΕΘ. Το Μ.Μ και το οικονομικό επιτελείο κρατούν ακόμα με νύχια και με δόντια κάποιες εκπλήξεις, ενώ ο Μητσοτάκης δεν θα πάει σε κάποια από τις υπουργικές εκδηλώσεις, αλλά θα περάσει από το Παπανικολάου και από άλλα έργα που έχουν γίνει στην πόλη, πριν πάει από το Electra Palace. Μετά θα πάει μια βόλτα λογικά και από το ποτό της ΟΝΝΕΔ στο Ark, ενώ θα μείνει για 11η χρονιά στο ξενοδοχείο The Met, καθώς τα γούρια είναι για να τηρούνται.
Ο Καραμανλής σε άλλο γήπεδο
-Τώρα, η υπόθεση με τους «πρώην» της ΝΔ δεν εξελίσσεται πολύ καλά, καθώς πέραν του Σαμαρά και ο Καραμανλής (Ραφήνα) κωλύεται... γενικώς. Φυσικά δεν θα πάει στην ομιλία Μητσοτάκη -εδώ δεν πήγε στην εκδήλωση για τα γενέθλια της ΝΔ στη Ρηγίλλης- αν και θα είναι στην Ξάνθη, όπου έχει υποχρεώσεις με τα καπνά της ΣΕΚΕ. Πάντως, το απόγευμα του Σαββάτου θα είναι σε... άλλο γήπεδο, καθώς θα δώσει το «παρών» στο Παλιό Δημαρχείο, προκειμένου να μιλήσει στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Μπλιάτκα με τίτλο «Ο Στρατηγός και ο Κανονιέρης – Ο Κοντός και ο Ψηλός. Το μεγαλείο της φιλίας» (εκδόσεις Μίλητος). Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στους δύο θρύλους του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, Μίμη Δομάζο και Αντώνη Αντωνιάδη, καταγράφοντας τη διαδρομή τους από το 1968 και τη βαθιά φιλία που τους ένωσε για σχεδόν έξι δεκαετίες. Τέλος, πιστεύω ένα κεμπάπ θα το φάει κάπου στην Πόλη.
Τα γραφεία του Σαμαρά
-Πριν από ενάμιση μήνα, στα μέσα Ιουλίου, σας έγραψα την πληροφορία ότι ο Σαμαράς έχει απευθείας γραμμή με τον Ηλία Λιβάνη, συζητώντας για τα γραφεία που έχει στην κατοχή του πάνω από το βιβλιοπωλείο των εκδόσεων. Από χθες θα είδατε ότι οι εργασίες προχωρούν και το μισθωτήριο ξεκινά να τρέχει από τα μέσα Σεπτεμβρίου, οπότε αυτό σημαίνει ότι προοδευτικά ανεβαίνουν και οι ρυθμοί του υπό σύσταση κόμματος που αυτή τη στιγμή στήνεται με ορμητήριο -και σημείο συναντήσεων- το γραφείο Σαμαρά στην αρχή της Δημοκρίτου. Εκεί, στη γωνία Σόλωνος και Ιπποκράτους, είχε και το προσωπικό του γραφείο ο Ηλίας Λιβάνης, με τον οποίον ο Σαμαράς διατηρούσε στενή προσωπική σχέση και τακτική επαφή, ενώ ο Ηλίας υπέγραψε το κείμενο των «91» πέρυσι το καλοκαίρι, με το οποίο ζητούσαν την ενεργοποίηση των πρώην πρωθυπουργών «για να σωθεί η πατρίδα». Και σώθηκε!
Ο Κοστέλο στην εκδήλωση Παπασταύρου
-Πάνε τα χρόνια που ο Ιρλανδός Ντέκλαν Κοστέλο ερχόταν στην Ελλάδα ως εκπρόσωπος της Κομισιόν στην αξέχαστη Τρόικα των Μνημονίων. Τώρα έρχεται πλέον ως ανώτερο στέλεχος της Κομισιόν -είναι επικεφαλής της DG Reform- και εποπτεύει την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. Έτσι θα είναι σήμερα το πρωί παρών στη Θεσσαλονίκη, στην εκδήλωση που οργανώνει το υπουργείο Περιβάλλοντος (Παπασταύρου) μαζί με τον Νίκο Παπαθανάση για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς το ΥΠΕΝ ήταν βασικός αποδέκτης πόρων του RRF και έτρεξε για να κλείσει τα μεγάλα έργα που είχε. Συνεπώς, η παρουσία Κοστέλο δίπλα στον Παπασταύρου (που γνωρίζει από την εποχή των μνημονίων) είναι μια έμπρακτη αναγνώριση της προσπάθειας.
Miracolo… στο Υπερταμείο: Ο πολλαπλασιασμός των προσφορών
-Νομίζω ότι μετά το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο όπου περιγράφεται το θαύμα του Ιησού με τον πολλαπλασιασμό των πέντε άρτων για 5.000 άτομα, δεν υπάρχει άλλη ανάλογη αναφορά. Το νέο θαύμα συνέβη χθες στο Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (πρώην Υπερταμείο) που «τρέχει» τον διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου». Την Τετάρτη 2/9 το απόγευμα ανακοίνωσε με Δελτίο Τύπου ότι παρέλαβε δύο οικονομικές προσφορές για το ακίνητο των 996.920 τ.μ., από APLEKTON HOLDINGS Co. Ltd. του ομίλου Μελισσανίδη και ELIA CORPORATION A.E. του Γ. Μυτιληναίου με το Tatoi Club. Την επόμενη μέρα, την Πέμπτη 3/9 λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι -με ορθή επανάληψη του Δελτίου Τύπου- οι προσφορές… αβγάτισαν, με το Υπερταμείο να ανακοινώνει ότι παρέλαβε και τρίτη οικονομική προσφορά, αυτήν από την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας (ΕΟΙ). Πρόεδρος της ΕΟΙ είναι ο Κώστας Καρακασίλης, ενώ στο Δ.Σ. ως μέλος είναι ο Ισίδωρος Κούβελος, έχοντας και τη διπλή ιδιότητα του εκπροσώπου της ΕΟΙ στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), στην οποία, ως γνωστόν, έχει και το θεσμικό ρόλο του προέδρου. Τι έπαθαν οι άνθρωποι; Έβγαλαν ανακοίνωση για τον διαγωνισμό στην οποία ξέχασαν να βάλουν μια προσφορά και το πρόσεξαν την επομένη; Τι θα πουν; Οτι... παράπεσε ο φάκελος.
Η Ομοσπονδία χαιρετίζει την έκδοση διορθωτικής ανακοίνωσης...
-Μάλιστα τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΟΙ, δεν τη λες και πολύ… ουδέτερη: «Η ΕΟΙ κατέθεσε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, προσφορά στον διαγωνισμό του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου για την αξιοποίηση του Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας Μαρκοπούλου. Από το 2005, το Κέντρο αποτελεί το σπίτι της ελληνικής ιππασίας και το μοναδικό ολυμπιακό ακίνητο που, χάρη στη διαρκή παρουσία και δράση της ΕΟΙ, εξακολουθεί να λειτουργεί αδιάλειπτα μέχρι σήμερα για τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε, σε πλήρη συμφωνία με τις αρχές και τις επιταγές της Ολυμπιακής Κληρονομιάς των Ολυμπιακών Αγώνων ''ΑΘΗΝΑ 2004''. Με την προσφορά της, η ΕΟΙ δηλώνει έμπρακτα παρούσα για το μέλλον της ιππασίας στη χώρα μας, τη διασφάλιση της ιππικής χρήσης του Κέντρου, όπως προβλέπεται από τον νόμο και τις αποφάσεις του ΣτΕ, τη διατήρηση της Ολυμπιακής Κληρονομιάς, αλλά και την αξιοποίησή του για τη διάσωση ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Η προσφορά της ΕΟΙ αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία του Κέντρου, υλική και άυλη. Η ΕΟΙ σημειώνει, τέλος, ότι στο αρχικό Δελτίο Τύπου του Ταμείου δεν γινόταν αναφορά στην προσφορά της. Χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την έκδοση διορθωτικής ανακοίνωσης, η οποία αποκατέστησε την πραγματική εικόνα και επιβεβαίωσε την κατάθεση της προσφοράς της Ομοσπονδίας στο διαγωνισμό».
Ο sir Stelios για οικονομία, startup και τις θέσεις των γιατρών
-Όπως κάθε χρόνο χθες δόθηκαν τα επιχειρηματικά βραβεία του Στέλιου Χατζηιωάννου. Στην σχετική εκδήλωση ήταν παρόντες η Κλέλια και ο Πόλυς Χατζηιωάννου, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τ. Θεοδωρικάκος, ο πρώην Επίτροπος της Κύπρου Μ. Κυπριανός κ.ά. Όπως ειπώθηκε στην ανάλογη εκδήλωση, πέρυσι -σε συζήτηση του Στέλιου με τον Χατζηδάκη- ξεκίνησε η ιδέα για την χορηγία 1.500 ευρώ μηνιαίως επί 7 χρόνια σε 50 θέσεις γιατρών σε μικρά νησιά. Αναφέρθηκε μάλιστα ότι οι 30 θέσεις έχουν ήδη καλυφθεί, όπως και ότι από τις 50 θέσεις οι 45 δεν είχαν καλυφθεί για περισσότερο από μια δεκαετία. Στα πηγαδάκια που ακολούθησαν μετά την απονομή των βραβείων, ο Στέλιος δήλωσε αισιόδοξος για την νεοφυή επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Easy. Πρόσθεσε μάλιστα πως με τον περυσινό νικητή Γ. Καραβοκύρη ξεκίνησαν τώρα το Easy Influencer Travel, το οποίο ματσάρει Influencer με ξενοδόχους. Όσον αφορά το γενικότερο οικονομικό κλίμα είπε ότι υπάρχουν δυσκολίες, οι τιμές των καυσίμων είναι στον Θεό, αλλά προσωπικά δεν ανησυχεί γιατί υπάρχουν προοπτικές, επικαλούμενος το ενδιαφέρον της Αpollo για την Easy Jet.
ΟΤΕ: Η μεγάλη αλλαγή σε Telekom και Magenta
-Και επίσημα λοιπόν ήρθε το τέλος εποχής για το brand Cosmote καθώς ξεκίνησε χθες και επίσημα να υλοποιείται η μετάβαση στο brand Telekom για τον ΟΤΕ. Τα τμήματα που σχετίζονται με τις αλλαγές όλες αυτές τις ημέρες ήταν και θα συνεχίζουν να βρίσκονται επί ποδός, καθώς η μετάβαση από το Cosmote Telekom στο ενιαίο εμπορικό brand Telekom δεν περιορίζεται απλά σε μια αλλαγή λογοτύπου. Πρόκειται για ένα εκτεταμένο rebranding που θα απλωθεί σταδιακά σε προϊόντα, υπηρεσίες και σημεία επαφής με τους πελάτες, εντάσσοντας ακόμη πιο καθαρά την ελληνική εταιρεία στο διεθνές οικοσύστημα της Deutsche Telekom, έχοντας εντάξει την Ελλάδα στη στρατηγική του διεθνούς brand Telekom. Ο CEO Κώστας Νεμπής είχε δώσει το στίγμα των αλλαγών στη γ.σ. του περασμένου Ιουνίου, αναφέροντας πως αποτελεί «φυσιολογική εξέλιξη», έχοντας ήδη στο προηγούμενο διάστημα προστεθεί η επωνυμία Telekom δίπλα σε αυτήν της Cosmote το 2025. Η μετάβαση θα γίνει σε κύματα και θα κορυφωθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα σε… εορταστικό κλίμα στο Μέγαρο της Λ. Κηφισίας, ενώ ακούγεται πως στο πλαίσιο του rebranding αναμένονται υψηλοί προσκεκλημένοι από τη Βόννη και τη διοίκηση της DT. Όπως αναφέρουν από τον ΟΤΕ, από χθες ξεκίνησε η σταδιακή εφαρμογή της νέας μάρκας Telekom και του εταιρικού χρώματος Μagenta σε κάθε σημείο επαφής με τους πελάτες, ενώ η μετάβαση στη νέα μάρκα κορυφώνεται στις 8 Σεπτεμβρίου με το λανσάρισμα της καμπάνιας επικοινωνίας. Να σημειωθεί πως η αλλαγή αφορά την εμπορική ταυτότητα και όχι την επίσημη εταιρική επωνυμία. Η «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία» παραμένει ως έχει, όπως και οι διακριτικοί τίτλοι «ΟΤΕ Α.Ε.», «ΟΤΕ» και «Cosmote». Στο καταστατικό όμως έχουν ήδη αλλαγές ώστε να κατοχυρωθούν τίτλοι που θα περιλαμβάνουν τον όρο «Telekom» και προστέθηκαν οι τίτλοι «Hellenic Telekom», «Telekom Greece», «Telekom Ελλάδος» και «Telekom Ελλάδας». Όσο για το δεύτερο μεγάλο κομμάτι της αλλαγής ακούει στο όνομα Magenta, το εταιρικό χρώμα της DT που έχει εξελιχθεί σε βασικό στοιχείο της παγκόσμιας brand architecture του ομίλου και, κυρίως, σε «ομπρέλα» για την ονομασία και οργάνωση προϊόντων και υπηρεσιών. Το Cosmote Insurance έχει ήδη γίνει Magenta Insurance, ενώ το COSMOTE 5G μετονομάζεται σε Telekom 5G, το COSMOTE Fiber σε Telekom Fiber, ενώ η ένδειξη δικτύου στα κινητά τηλέφωνα θα αλλάξει σε TELEKOM.GR. και αντίστοιχα τα καταστήματα COSMOTE θα μετονομαστούν σε Telekom. Στον σχεδιασμό βρίσκονται η μετάβαση του payzy σε Magenta Pay και της Cosmote TV σε Magenta TV, την εμπορική ονομασία της DT στις αγορές που προσφέρει υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης. Επίσης σε όλες τις θυγατρικές θα προστεθεί η ονομασία Telekom, π.χ. η ΟΤΕ Estate θα γίνει Telekom Estate.
Το μήνυμα Νεμπή
-Έχει ενδιαφέρον ότι η παρουσίαση της νέας Telekom δεν έγινε πρώτα σε πελάτες ή στην αγορά, αλλά στο εσωτερικό της εταιρείας. Ο Κώστας Νεμπής επέλεξε τους εργαζομένους για να εξηγήσει πρώτα το σκεπτικό της αλλαγής και να ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται απλώς για νέο λογότυπο και νέο χρώμα. Η φράση του «δεν αλλάζουμε ποιοι είμαστε, αλλάζουμε το πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε» συμπυκνώνει και το επιχειρηματικό σκεπτικό. Η COSMOTE παραμένει η βάση πάνω στην οποία χτίστηκε η σημερινή θέση του ΟΤΕ, η Telekom δίνει στην εταιρεία κάτι που ένα αμιγώς τοπικό brand δεν μπορεί να προσφέρει: διεθνή κλίμακα, συνέργειες και τεχνολογική πρωτοπορία. «Σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε το επόμενο βήμα. Να χτίσουμε πάνω στην επιτυχία της COSMOTE χωρίς τους περιορισμούς που συνεπάγεται ένα τοπικό brand και να αξιοποιήσουμε πλήρως τη δύναμη της Telekom, του κορυφαίου brand τηλεπικοινωνιών στον κόσμο», είπε σχετικά ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer. O Chief of Corporate Communications, Δημήτρης Μιχαλάκης, από την πλευρά του σημείωσε ότι η εταιρεία δεν αλλάζει. Παραμένει ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος, διατηρώντας την ελληνική του ταυτότητα, την εμπιστοσύνη των πελατών, τα κορυφαία δίκτυα, και τους ανθρώπους του. Σε αυτή την κληρονομιά έρχεται να προστεθεί η παγκόσμια δύναμη της Telekom.
Ιστορική επίδοση για τα περιθώρια διύλισης
-Η εικόνα του γ΄ τριμήνου μέχρι στιγμής είναι εξαιρετικά ισχυρή για τα περιθώρια διύλισης. Με βάση τους μέσους μηνιαίους όρους Ιουλίου–Αυγούστου, τα περιθώρια αναφοράς έχουν αυξηθεί κατά $19–26/βαρέλι σε σχέση με το φετινό β΄ τρίμηνο. Υπάρχει, ωστόσο, μία σημαντική διάκριση: η τιμή του πετρελαίου δεν έχει αυξηθεί σε τριμηνιαία βάση· έχει υποχωρήσει κατά περίπου $11/βαρέλι. Τον Αύγουστο η τάση ενισχύθηκε περαιτέρω έναντι του Ιουλίου ξεπερνώντας ακόμα και τα 40,6 δολάρια στις μονάδες υδρογονοπυρόλησης. Τα στοιχεία προϊδεάζουν για ένα πολύ ισχυρό γ΄ τρίμηνο, δεδομένου ότι οι μετρήσεις αφορούν δείκτες αναφοράς που διαφοροποιούνται από τον βαθμό συνθετότητας του κάθε διυλιστηρίου. Αν και ο Σεπτέμβριος κινηθεί ανάλογα, τότε θα μιλάμε για το απόλυτο τρίμηνο όλων των εποχών, καθώς -εκτός από τη συνεισφορά των διυλιστηρίων- τα μεγέθη θα ενισχυθούν και από τους εποχικά ισχυρούς μήνες στα καύσιμα κίνησης λόγω του τουρισμού αλλά και των υψηλών τιμών στις τιμές χονδρικής στην αγορά ενέργειας.
Goldman Sachs: +10% το EBITDA της ΔΕΗ
-Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, ώρα Λονδίνου, η Goldman Sachs ανέβασε την τιμή-στόχο της ΔΕΗ στα €27 (από €26,5), με σύσταση «Buy» και περιθώριο +13,4% από τα €23,80 του κλεισίματος εκείνης της μέρας στο Χρηματιστήριο. Η Goldman Sachs επικαλέστηκε ελληνικά δημοσιεύματα και γράφει ότι η πρώτη συμφωνία για το hub της Κοζάνης «θα μπορούσε να ανακοινωθεί πολύ σύντομα». Αυτό σημαίνει 300 MW στην πρώτη φάση, έναρξη κατασκευής έως το τέλος του έτους, λειτουργία στο τέλος του 2028. Αν το έργο κλιμακωθεί στο 1 GW έως το 2033, με συνολικό επενδεδυμένο κεφάλαιο περίπου €4 δισ., χωρίς τα έξοδα ψύξης και εξοπλισμού πληροφορικής, η GS υπολογίζει EBITDA +10% από το 2030 και πρόσθετη αξία €4 ανά μετοχή. Κατά συνέπεια, ο θεωρητικός στόχος ανεβαίνει στα €31 και το συνολικό περιθώριο ανόδου της μετοχής περίπου στο 20%. Η απόδοση EBITDA 16% προέρχεται από τις παραδοχές της ίδιας της ΔΕΗ, ενώ η GS συντηρητικά υποθέτει εσωτερικό συντελεστή απόδοσης (IRR) 12%, όταν η ΔΕΗ έχει ανακοινώσει 14%. Με άλλα λόγια, οι εκτιμήσεις της GS παραμένουν κάτω από τους στόχους της διοίκησης της ΔΕΗ (που προβλέπουν τριπλασιασμό καθαρών κερδών έως το 2030), οι ελεύθερες ταμειακές ροές μένουν αρνητικές καθ’ όλη τη δεκαετία λόγω παγίων επενδύσεων (capex) και το καθαρό χρέος σκαρφαλώνει από €6,5 δισ. σε €11 δισ. το 2030. Βέβαια, όλα αυτά δεν είναι καινούργια για την ιδιαίτερη σχέση της ΔΕΗ με την Goldman Sachs. Tον Μάρτιο του 2024 η Goldman Sachs έδινε τιμή-στόχο για τη ΔΕΗ τα €14. Σε 30 μήνες, σχεδόν διπλασιάστηκε.
IDEAL Holdings: Ακριβές οι αποτιμήσεις για εξαγορές
-Τα εξαμηνιαία αποτελέσματα της IDEAL Holdings έδειξαν ότι οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά +27% στα €274,6 εκατ. Χωρίς την ενοποίηση της Μπάρμπα Στάθης τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν +10,6%. Το ενδιαφέρον όμως εντοπίζεται στις επενδυτικές κινήσεις του Ομίλου και στην κατανομή των διαθεσίμων της. Ο όμιλος -αναφέρει η εταιρεία- εξέτασε νέες εξαγορές σε τρόφιμα, βιομηχανία και πληροφορική. Τις απέρριψε όλες ως ακριβές. Αντ' αυτού, τοποθέτησε €118,8 εκατ. για το 25% της Kymora που κατείχε η Oak Hill Advisors. Έμμεσα αγόρασε το 25% του Byte Group, το 17,5% της Αττικά Πολυκαταστήματα και το 25% της Μπάρμπα Στάθης. Εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια με σημασία. Η εξαγορά γίνεται στον πολλαπλασιαστή της αρχικής επένδυσης της Oak Hill Advisors. Δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τους σημερινούς, φουσκωμένους πολλαπλασιαστές μιας αγοράς που κινείται σε υψηλά 17+ ετών. Η συναλλαγή αποτιμά εμμέσως την IDEAL στα €6,7 και την Αττικά Πολυκαταστήματα στα €3,3 ανά μετοχή, περίπου 10% πάνω από το ταμπλό. Η OHA, αποχωρώντας από την Kymora, αγοράζει 1 εκατ. μετοχές IDEAL στα €6. Δηλαδή, φεύγει από το ιδιωτικό όχημα και παραμένει στο εισηγμένο.
Οι προσδοκίες για τη Lamda
-Στο ταμπλό, η χθεσινή κίνηση ήταν κραυγαλέα. Μετά από 5 διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, η μετοχή της Lamda εκτινάχθηκε από την αρχή της συνεδρίασης +8,98% στα €6,735 με αυξημένο όγκο. Τελικά η μετοχή έκλεισε στα 6,6 ευρώ (+6,88%) με συναλλαγές αξίας 3,3 εκατ. Ευρώ (514.510 μετοχές). Δεν υπήρξε Δελτίο Τύπου ή οποιαδήποτε εταιρική ανακοίνωση. Όταν μια μετοχή κάνει τέτοιο άλμα χωρίς είδηση, συνήθως σημαίνει ότι κάποιοι πιστεύουν πως «η είδηση έρχεται». Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η είδηση θα έχει σχέση με τον Αντρέα Πινιατάρο της ΙΟΝ και επιτέλους μπαίνουν οι υπογραφές. Στο άλλο σενάριο η διοίκηση παρουσιάζει εναλλακτική για την αξιοποίηση των εκτάσεων. Η αγορά προφανώς στοιχηματίζει ότι η απάντηση δεν θα αργήσει πέραν της 16ης Σεπτεμβρίου.
Οι 24 υποτροφίες και το μήνυμα προς τη νέα γενιά
-Την ώρα που η ελληνική ναυτιλία αναζητεί επειγόντως νέους αξιωματικούς για να στελεχώσει τα πλοία της, το Athina I. Martinou Foundation επενδύει εκεί όπου κρίνεται σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της: στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και στους ανθρώπους τους. Το Ίδρυμα προκήρυξε και φέτος 24 υποτροφίες για νεοεισαχθέντες σπουδαστές και σπουδάστριες των ΑΕΝ, καλύπτοντας και τις 12 Ακαδημίες της χώρας, από τον Ασπρόπυργο και τη Μακεδονία μέχρι τις Οινούσσες, την Κάλυμνο και τη Νεάπολη Λακωνίας. Κάθε υποτροφία φθάνει συνολικά τις 15.000 ευρώ και εκτείνεται σε έξι διδακτικά εξάμηνα. Πρόκειται, δηλαδή, για μια συνολική δέσμευση 360.000 ευρώ, με σαφή στόχευση και πανελλαδική κατανομή. Η ουσία δεν βρίσκεται μόνο στο ποσό. Η επιλογή να στηριχθούν οι πρωτοετείς έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα πρώτα χρόνια των σπουδών είναι συχνά τα δυσκολότερα, ειδικά για παιδιά που πρέπει να μετακινηθούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Τέτοιες πρωτοβουλίες στέλνουν ένα χειροπιαστό μήνυμα: η θάλασσα εξακολουθεί να προσφέρει προοπτική.
Στα μεταχειρισμένα, η ηλικία λέει τη μισή αλήθεια
-Αν κοιτάξει κανείς μόνο τις χρονολογίες ναυπήγησης, οι κινήσεις των Ελλήνων αυτή την εβδομάδα μοιάζουν αντιφατικές. Από τη μία πωλούν πλοία κατασκευής 2006, 2008 και 2010 και, από την άλλη, αγοράζουν δεξαμενόπλοια του 2007 και του 2008. Η εξήγηση βρίσκεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στην άμεση διαθεσιμότητα του τονάζ. Οι ελληνικών συμφερόντων αγοραστές διέθεσαν συνολικά 78 εκατ. δολάρια για το Suezmax SUEZ ICE SUPREME και το LR1 CABO SAN VICENTE. Το πρώτο διαθέτει κλάση πάγου 1A και scrubber, ενώ το δεύτερο έχει ενισχυμένη κατασκευή για πλόες σε πάγο, εποξειδική επίστρωση στις δεξαμενές φορτίου και επίσης scrubber. Δεν αγοράστηκαν, επομένως, απλώς δύο πλοία 18 και 19 ετών, αλλά δύο άμεσα διαθέσιμες μονάδες με χαρακτηριστικά που διευρύνουν τις εμπορικές επιλογές τους. Και στις πωλήσεις, ο χρόνος φαίνεται να μετρά περισσότερο από την ηλικία. Το Aframax MINERVA NOUNOU έφερε 40,1 εκατ. δολάρια αφού είχε περάσει πρόσφατα special survey και δεξαμενισμό. Για το containership NAVIOS JASMINE συμφωνήθηκαν 34,5 εκατ. δολάρια, αλλά η παράδοση θα πραγματοποιηθεί ελεύθερο ναύλωσης τον Ιούλιο του 2027. Η Navios Maritime Partners κλειδώνει, δηλαδή, από τώρα την τιμή πώλησης, διατηρώντας μέχρι τότε τη λειτουργική εκμετάλλευση του πλοίου. Στα 38 εκατ. δολάρια τοποθετήθηκε και το scrubber-fitted Capesize ERATO. Παράλληλα τρέχει το δεύτερο χρονόμετρο, εκείνο των ναυπηγείων. Η Seanergy Maritime συνδέεται με νέο Newcastlemax 211.000 dwt στη Hengli Heavy Industries, ενώ η Navios Maritime Partners φέρεται να άσκησε option για ακόμη ένα VLCC 319.000 dwt στο πρόγραμμα της Wuhu Shipyard στις πρώην εγκαταστάσεις της Rongsheng. Το πραγματικό παιχνίδι, λοιπόν, δεν είναι απλώς «παλιό έναντι νέου». Είναι ποιο πλοίο μπορεί να αποδώσει σήμερα, ποιο πωλείται στην κατάλληλη στιγμή και ποιο θα χρειαστεί ο στόλος το 2029.
Βαρύ κλίμα στον IMO: Σκληρό παζάρι για το κόστος της πράσινης μετάβασης
-Το κλίμα πίσω από τις κλειστές πόρτες του IMO-Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, στο Λονδίνο κάθε άλλο παρά συναινετικό είναι. Περισσότεροι από 1.000 εκπρόσωποι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις, όμως κατά τη δεύτερη ημέρα δεν υπάρχει δημόσια ένδειξη ότι οι αποστάσεις έχουν περιοριστεί. Οι περισσότερες αντιπροσωπείες προσήλθαν με σαφείς κόκκινες γραμμές και η τεχνική συζήτηση για τις εκπομπές εξελίσσεται σε σκληρό παζάρι για το κόστος της μετάβασης. Στο ένα άκρο βρίσκεται η πρόταση του Τουβαλού και άλλων νησιωτικών κρατών. Ζητούν να επιβαρύνεται κάθε τόνος εκπομπών, με τιμή 300 δολαρίων για την πρώτη βαθμίδα και 380 δολαρίων για τη δεύτερη. Δεν προβλέπονται πλεονασματικές μονάδες, ενώ τα έσοδα θα καταλήγουν στο Net-Zero Fund για καθαρά καύσιμα και στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών. Η δεύτερη επιλογή είναι να παραμείνει σχεδόν ανέγγιχτος ο συμβιβασμός του 2025: δύο επίπεδα συμμόρφωσης, αγορά διορθωτικών μονάδων από τα πλοία που υπερβαίνουν τα όρια και ανταμοιβή εκείνων που χρησιμοποιούν καύσιμα μηδενικών ή σχεδόν μηδενικών εκπομπών. Η Βραζιλία επιχειρεί να χτίσει μια ενδιάμεση λύση. Προτείνει ηπιότερους στόχους στα δύο πρώτα χρόνια και έναν ελαφρύτερο χρηματοδοτικό μηχανισμό αντί του κεντρικού Ταμείου. Η Λιβερία πηγαίνει ακόμη μακρύτερα, ζητώντας να καταργηθούν οι υποχρεωτικές εισφορές και το σύστημα να βασιστεί στην εμπορία, αποθήκευση και στον δανεισμό μονάδων συμμόρφωσης. Οι στόχοι θα αυστηροποιούνται μόνο εφόσον τα καθαρά καύσιμα είναι διαθέσιμα και οικονομικά προσιτά. Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πιέζουν επίσης κατά των προκαθορισμένων τιμών άνθρακα, προειδοποιώντας για επιβαρύνσεις στο εμπόριο και στους ναύλους. Σε αυτό το σημείο συναντάται και η ελληνική ανησυχία για την άκαμπτη ευρωπαϊκή γραμμή. Η Αθήνα θέλει παγκόσμιους κανόνες, αλλά επιμένει ότι δεν μπορεί να χρεώνεται ο πλοιοκτήτης γιατί χρησιμοποιεί ένα καθαρό καύσιμο που δεν υπάρχει στο λιμάνι. Το παρασκήνιο στον IMO δείχνει ότι όλοι συμφωνούν στον προορισμό. Εκεί που συγκρούονται είναι ο λογαριασμός και ποιος θα τον πληρώσει.
Η ξαφνική ανάσταση (;) του γιεν και το ραντεβού της 18ης Σεπτεμβρίου
-Την Τετάρτη για να αγοράσεις 1 δολάριο χρειαζόσουν 160,37 ιαπωνικά γιεν. Χθες το πρωί, αρκούσαν 156,61 γιεν κι αυτό ήταν το ισχυρότερο επίπεδο του ιαπωνικού νομίσματος από τις 3 Αυγούστου. Η πρώτη προφανής ερμηνεία της αναπάντεχης ισχυροποίησης του γιεν ήταν κοινή αμερικανο-ιαπωνική παρέμβαση. Στις 31 Ιουλίου, ΗΠΑ και Ιαπωνία συμφώνησαν σε κοινή παρέμβαση υπέρ του γιεν. Ήταν ένα σπάνιο γεγονός με βαριά συμβολική φόρτιση. Όπως σημείωσε η Bank of America, με αμερικανική συμμετοχή, ο βασικός περιορισμός των παρεμβάσεων, τα συναλλαγματικά αποθέματα, εξέλιπε. Η Deutsche Bank προειδοποίησε ότι κυκλοφορεί «ψίθυρος» για νέα παρέμβαση στις αραιές συναλλαγές της αργίας Silver Week, αμέσως μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ). Μια δεύτερη ερμηνεία αφορά τις επόμενες κινήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Ιαπωνίας. Το μέλος του συμβουλίου Hajime Takata ζήτησε «ευέλικτες» αυξήσεις επιτοκίων, με ρυθμό ταχύτερο του εξαμηνιαίου, ενώ ο διοικητής Ueda δεν έσπευσε να απορρίψει την πρόταση. Η Natixis προέβλεψε αύξηση 25 μονάδων βάσης στο 1,25%, στη συνεδρίαση της 18ης Σεπτεμβρίου, με τον πληθωρισμό Ιουλίου να έχει σκαρφαλώσει ήδη στο 1,9% από 1,6%. Το πραγματικό παρασκήνιο το συνόψισε η Mizuho: «η κοινή παρέμβαση δημιούργησε κατάσταση όπου η Ιαπωνία χρωστάει χάρη στις ΗΠΑ». Η αύξηση των επιτοκίων στο γιεν μπήκε στο ραντάρ για Σεπτέμβριο. Όταν το γιεν ανατιμάται απότομα, το carry trade ξηλώνεται και αυτό επηρεάζει αμέσως -και απροσδόκητα- τις αγορές του πλανήτη.
Όταν το δίπλωμα οδήγησης του υπουργού Αμυνας πωλείται στο διαδίκτυο
-Την υπόθεση ερευνά από την Τετάρτη το FBI. Δεν είναι κινηματογραφικό σενάριο. Στο «σκοτεινό διαδίκτυο» (dark web) εμφανίστηκε μια νέα υπηρεσία, η Nexus, η οποία διαθέτει στην αγορά 153 εκατομμύρια άδειες οδήγησης από ΗΠΑ και Καναδά, συν 10 εκατ. δελτία ταυτότητας, 3 εκατ. ταξιδιωτικά έγγραφα και 579.000 ιατρικές κάρτες. Το Nexus εμφανίστηκε στις 31 Αυγούστου σε ρωσόφωνο φόρουμ κυβερνοεγκλήματος. Ο ερευνητής Brian Krebs που αποκάλυψε την υπόθεση βρήκε προς πώληση την ίδια του την άδεια και επιπλέον, έναντι $100, την άδεια οδήγησης του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Χέγκσεθ. Η πηγή της διαρροής φαίνεται να είναι όχι κάποια τράπεζα ή υπουργείο, αλλά η IDScan.net, μια εταιρεία «επαλήθευσης ταυτοτήτων» από τη Λουϊζιάνα. Η εταιρεία διεκπεραιώνει πάνω από 21 εκατ. ελέγχους κάθε μήνα σε 20.000 σημεία από γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, μέχρι καταστήματα, ξενοδοχεία κ.λπ. Οι χρονοσφραγίδες των κλεμμένων αρχείων ταίριαζαν με τις στιγμές που τα θύματα παρέδιδαν την ταυτότητά τους στο γκισέ της Hertz. Με άλλα λόγια, κάθε έλεγχος ταυτότητας ρουτίνας δημιουργούσε ένα αντίγραφο και κάποιος τα εξήγαγε αθόρυβα. Αυτό φαίνεται πως συνέβαινε για περισσότερο από έναν χρόνο. Μέσα σε ένα 24ωρο, η βάση μεγάλωσε κατά 400.000 άδειες. Την ώρα που το FBI ερευνούσε την υπόθεση, η διαρροή διευρυνόταν. Τα αρχεία που έκλεψαν οι επιτήδειοι, περιλαμβάνουν και τις υπέρυθρες/υπεριώδεις λήψεις που χρησιμοποιούν τράπεζες και υπηρεσίες για να πιστοποιούν τη γνησιότητα εγγράφων. Δηλαδή, το κλοπιμαίο μπορεί δυνητικά να ξεγελάσει τα ίδια τα συστήματα που φτιάχτηκαν για να το σταματούν. Στην εποχή του υποχρεωτικού Know Your Customer και των ψηφιακών πορτοφολιών ταυτότητας, τίποτα πια δεν είναι ασφαλές, αφού η ταυτότητα ή το δίπλωμα το κλέβουν εκεί ακριβώς όπου αποδεικνύεται η αυθεντικότητά του.
Πηγή: newmoney.gr
Miracolo… στο Υπερταμείο: Ο πολλαπλασιασμός των προσφορών
-Νομίζω ότι μετά το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο όπου περιγράφεται το θαύμα του Ιησού με τον πολλαπλασιασμό των πέντε άρτων για 5.000 άτομα, δεν υπάρχει άλλη ανάλογη αναφορά. Το νέο θαύμα συνέβη χθες στο Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (πρώην Υπερταμείο) που «τρέχει» τον διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου». Την Τετάρτη 2/9 το απόγευμα ανακοίνωσε με Δελτίο Τύπου ότι παρέλαβε δύο οικονομικές προσφορές για το ακίνητο των 996.920 τ.μ., από APLEKTON HOLDINGS Co. Ltd. του ομίλου Μελισσανίδη και ELIA CORPORATION A.E. του Γ. Μυτιληναίου με το Tatoi Club. Την επόμενη μέρα, την Πέμπτη 3/9 λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι -με ορθή επανάληψη του Δελτίου Τύπου- οι προσφορές… αβγάτισαν, με το Υπερταμείο να ανακοινώνει ότι παρέλαβε και τρίτη οικονομική προσφορά, αυτήν από την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας (ΕΟΙ). Πρόεδρος της ΕΟΙ είναι ο Κώστας Καρακασίλης, ενώ στο Δ.Σ. ως μέλος είναι ο Ισίδωρος Κούβελος, έχοντας και τη διπλή ιδιότητα του εκπροσώπου της ΕΟΙ στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), στην οποία, ως γνωστόν, έχει και το θεσμικό ρόλο του προέδρου. Τι έπαθαν οι άνθρωποι; Έβγαλαν ανακοίνωση για τον διαγωνισμό στην οποία ξέχασαν να βάλουν μια προσφορά και το πρόσεξαν την επομένη; Τι θα πουν; Οτι... παράπεσε ο φάκελος.
Η Ομοσπονδία χαιρετίζει την έκδοση διορθωτικής ανακοίνωσης...
-Μάλιστα τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΟΙ, δεν τη λες και πολύ… ουδέτερη: «Η ΕΟΙ κατέθεσε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, προσφορά στον διαγωνισμό του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου για την αξιοποίηση του Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας Μαρκοπούλου. Από το 2005, το Κέντρο αποτελεί το σπίτι της ελληνικής ιππασίας και το μοναδικό ολυμπιακό ακίνητο που, χάρη στη διαρκή παρουσία και δράση της ΕΟΙ, εξακολουθεί να λειτουργεί αδιάλειπτα μέχρι σήμερα για τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε, σε πλήρη συμφωνία με τις αρχές και τις επιταγές της Ολυμπιακής Κληρονομιάς των Ολυμπιακών Αγώνων ''ΑΘΗΝΑ 2004''. Με την προσφορά της, η ΕΟΙ δηλώνει έμπρακτα παρούσα για το μέλλον της ιππασίας στη χώρα μας, τη διασφάλιση της ιππικής χρήσης του Κέντρου, όπως προβλέπεται από τον νόμο και τις αποφάσεις του ΣτΕ, τη διατήρηση της Ολυμπιακής Κληρονομιάς, αλλά και την αξιοποίησή του για τη διάσωση ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Η προσφορά της ΕΟΙ αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία του Κέντρου, υλική και άυλη. Η ΕΟΙ σημειώνει, τέλος, ότι στο αρχικό Δελτίο Τύπου του Ταμείου δεν γινόταν αναφορά στην προσφορά της. Χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την έκδοση διορθωτικής ανακοίνωσης, η οποία αποκατέστησε την πραγματική εικόνα και επιβεβαίωσε την κατάθεση της προσφοράς της Ομοσπονδίας στο διαγωνισμό».
Ο sir Stelios για οικονομία, startup και τις θέσεις των γιατρών
-Όπως κάθε χρόνο χθες δόθηκαν τα επιχειρηματικά βραβεία του Στέλιου Χατζηιωάννου. Στην σχετική εκδήλωση ήταν παρόντες η Κλέλια και ο Πόλυς Χατζηιωάννου, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τ. Θεοδωρικάκος, ο πρώην Επίτροπος της Κύπρου Μ. Κυπριανός κ.ά. Όπως ειπώθηκε στην ανάλογη εκδήλωση, πέρυσι -σε συζήτηση του Στέλιου με τον Χατζηδάκη- ξεκίνησε η ιδέα για την χορηγία 1.500 ευρώ μηνιαίως επί 7 χρόνια σε 50 θέσεις γιατρών σε μικρά νησιά. Αναφέρθηκε μάλιστα ότι οι 30 θέσεις έχουν ήδη καλυφθεί, όπως και ότι από τις 50 θέσεις οι 45 δεν είχαν καλυφθεί για περισσότερο από μια δεκαετία. Στα πηγαδάκια που ακολούθησαν μετά την απονομή των βραβείων, ο Στέλιος δήλωσε αισιόδοξος για την νεοφυή επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Easy. Πρόσθεσε μάλιστα πως με τον περυσινό νικητή Γ. Καραβοκύρη ξεκίνησαν τώρα το Easy Influencer Travel, το οποίο ματσάρει Influencer με ξενοδόχους. Όσον αφορά το γενικότερο οικονομικό κλίμα είπε ότι υπάρχουν δυσκολίες, οι τιμές των καυσίμων είναι στον Θεό, αλλά προσωπικά δεν ανησυχεί γιατί υπάρχουν προοπτικές, επικαλούμενος το ενδιαφέρον της Αpollo για την Easy Jet.
ΟΤΕ: Η μεγάλη αλλαγή σε Telekom και Magenta
-Και επίσημα λοιπόν ήρθε το τέλος εποχής για το brand Cosmote καθώς ξεκίνησε χθες και επίσημα να υλοποιείται η μετάβαση στο brand Telekom για τον ΟΤΕ. Τα τμήματα που σχετίζονται με τις αλλαγές όλες αυτές τις ημέρες ήταν και θα συνεχίζουν να βρίσκονται επί ποδός, καθώς η μετάβαση από το Cosmote Telekom στο ενιαίο εμπορικό brand Telekom δεν περιορίζεται απλά σε μια αλλαγή λογοτύπου. Πρόκειται για ένα εκτεταμένο rebranding που θα απλωθεί σταδιακά σε προϊόντα, υπηρεσίες και σημεία επαφής με τους πελάτες, εντάσσοντας ακόμη πιο καθαρά την ελληνική εταιρεία στο διεθνές οικοσύστημα της Deutsche Telekom, έχοντας εντάξει την Ελλάδα στη στρατηγική του διεθνούς brand Telekom. Ο CEO Κώστας Νεμπής είχε δώσει το στίγμα των αλλαγών στη γ.σ. του περασμένου Ιουνίου, αναφέροντας πως αποτελεί «φυσιολογική εξέλιξη», έχοντας ήδη στο προηγούμενο διάστημα προστεθεί η επωνυμία Telekom δίπλα σε αυτήν της Cosmote το 2025. Η μετάβαση θα γίνει σε κύματα και θα κορυφωθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα σε… εορταστικό κλίμα στο Μέγαρο της Λ. Κηφισίας, ενώ ακούγεται πως στο πλαίσιο του rebranding αναμένονται υψηλοί προσκεκλημένοι από τη Βόννη και τη διοίκηση της DT. Όπως αναφέρουν από τον ΟΤΕ, από χθες ξεκίνησε η σταδιακή εφαρμογή της νέας μάρκας Telekom και του εταιρικού χρώματος Μagenta σε κάθε σημείο επαφής με τους πελάτες, ενώ η μετάβαση στη νέα μάρκα κορυφώνεται στις 8 Σεπτεμβρίου με το λανσάρισμα της καμπάνιας επικοινωνίας. Να σημειωθεί πως η αλλαγή αφορά την εμπορική ταυτότητα και όχι την επίσημη εταιρική επωνυμία. Η «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία» παραμένει ως έχει, όπως και οι διακριτικοί τίτλοι «ΟΤΕ Α.Ε.», «ΟΤΕ» και «Cosmote». Στο καταστατικό όμως έχουν ήδη αλλαγές ώστε να κατοχυρωθούν τίτλοι που θα περιλαμβάνουν τον όρο «Telekom» και προστέθηκαν οι τίτλοι «Hellenic Telekom», «Telekom Greece», «Telekom Ελλάδος» και «Telekom Ελλάδας». Όσο για το δεύτερο μεγάλο κομμάτι της αλλαγής ακούει στο όνομα Magenta, το εταιρικό χρώμα της DT που έχει εξελιχθεί σε βασικό στοιχείο της παγκόσμιας brand architecture του ομίλου και, κυρίως, σε «ομπρέλα» για την ονομασία και οργάνωση προϊόντων και υπηρεσιών. Το Cosmote Insurance έχει ήδη γίνει Magenta Insurance, ενώ το COSMOTE 5G μετονομάζεται σε Telekom 5G, το COSMOTE Fiber σε Telekom Fiber, ενώ η ένδειξη δικτύου στα κινητά τηλέφωνα θα αλλάξει σε TELEKOM.GR. και αντίστοιχα τα καταστήματα COSMOTE θα μετονομαστούν σε Telekom. Στον σχεδιασμό βρίσκονται η μετάβαση του payzy σε Magenta Pay και της Cosmote TV σε Magenta TV, την εμπορική ονομασία της DT στις αγορές που προσφέρει υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης. Επίσης σε όλες τις θυγατρικές θα προστεθεί η ονομασία Telekom, π.χ. η ΟΤΕ Estate θα γίνει Telekom Estate.
Το μήνυμα Νεμπή
-Έχει ενδιαφέρον ότι η παρουσίαση της νέας Telekom δεν έγινε πρώτα σε πελάτες ή στην αγορά, αλλά στο εσωτερικό της εταιρείας. Ο Κώστας Νεμπής επέλεξε τους εργαζομένους για να εξηγήσει πρώτα το σκεπτικό της αλλαγής και να ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται απλώς για νέο λογότυπο και νέο χρώμα. Η φράση του «δεν αλλάζουμε ποιοι είμαστε, αλλάζουμε το πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε» συμπυκνώνει και το επιχειρηματικό σκεπτικό. Η COSMOTE παραμένει η βάση πάνω στην οποία χτίστηκε η σημερινή θέση του ΟΤΕ, η Telekom δίνει στην εταιρεία κάτι που ένα αμιγώς τοπικό brand δεν μπορεί να προσφέρει: διεθνή κλίμακα, συνέργειες και τεχνολογική πρωτοπορία. «Σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε το επόμενο βήμα. Να χτίσουμε πάνω στην επιτυχία της COSMOTE χωρίς τους περιορισμούς που συνεπάγεται ένα τοπικό brand και να αξιοποιήσουμε πλήρως τη δύναμη της Telekom, του κορυφαίου brand τηλεπικοινωνιών στον κόσμο», είπε σχετικά ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer. O Chief of Corporate Communications, Δημήτρης Μιχαλάκης, από την πλευρά του σημείωσε ότι η εταιρεία δεν αλλάζει. Παραμένει ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος, διατηρώντας την ελληνική του ταυτότητα, την εμπιστοσύνη των πελατών, τα κορυφαία δίκτυα, και τους ανθρώπους του. Σε αυτή την κληρονομιά έρχεται να προστεθεί η παγκόσμια δύναμη της Telekom.
Ιστορική επίδοση για τα περιθώρια διύλισης
-Η εικόνα του γ΄ τριμήνου μέχρι στιγμής είναι εξαιρετικά ισχυρή για τα περιθώρια διύλισης. Με βάση τους μέσους μηνιαίους όρους Ιουλίου–Αυγούστου, τα περιθώρια αναφοράς έχουν αυξηθεί κατά $19–26/βαρέλι σε σχέση με το φετινό β΄ τρίμηνο. Υπάρχει, ωστόσο, μία σημαντική διάκριση: η τιμή του πετρελαίου δεν έχει αυξηθεί σε τριμηνιαία βάση· έχει υποχωρήσει κατά περίπου $11/βαρέλι. Τον Αύγουστο η τάση ενισχύθηκε περαιτέρω έναντι του Ιουλίου ξεπερνώντας ακόμα και τα 40,6 δολάρια στις μονάδες υδρογονοπυρόλησης. Τα στοιχεία προϊδεάζουν για ένα πολύ ισχυρό γ΄ τρίμηνο, δεδομένου ότι οι μετρήσεις αφορούν δείκτες αναφοράς που διαφοροποιούνται από τον βαθμό συνθετότητας του κάθε διυλιστηρίου. Αν και ο Σεπτέμβριος κινηθεί ανάλογα, τότε θα μιλάμε για το απόλυτο τρίμηνο όλων των εποχών, καθώς -εκτός από τη συνεισφορά των διυλιστηρίων- τα μεγέθη θα ενισχυθούν και από τους εποχικά ισχυρούς μήνες στα καύσιμα κίνησης λόγω του τουρισμού αλλά και των υψηλών τιμών στις τιμές χονδρικής στην αγορά ενέργειας.
Goldman Sachs: +10% το EBITDA της ΔΕΗ
-Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, ώρα Λονδίνου, η Goldman Sachs ανέβασε την τιμή-στόχο της ΔΕΗ στα €27 (από €26,5), με σύσταση «Buy» και περιθώριο +13,4% από τα €23,80 του κλεισίματος εκείνης της μέρας στο Χρηματιστήριο. Η Goldman Sachs επικαλέστηκε ελληνικά δημοσιεύματα και γράφει ότι η πρώτη συμφωνία για το hub της Κοζάνης «θα μπορούσε να ανακοινωθεί πολύ σύντομα». Αυτό σημαίνει 300 MW στην πρώτη φάση, έναρξη κατασκευής έως το τέλος του έτους, λειτουργία στο τέλος του 2028. Αν το έργο κλιμακωθεί στο 1 GW έως το 2033, με συνολικό επενδεδυμένο κεφάλαιο περίπου €4 δισ., χωρίς τα έξοδα ψύξης και εξοπλισμού πληροφορικής, η GS υπολογίζει EBITDA +10% από το 2030 και πρόσθετη αξία €4 ανά μετοχή. Κατά συνέπεια, ο θεωρητικός στόχος ανεβαίνει στα €31 και το συνολικό περιθώριο ανόδου της μετοχής περίπου στο 20%. Η απόδοση EBITDA 16% προέρχεται από τις παραδοχές της ίδιας της ΔΕΗ, ενώ η GS συντηρητικά υποθέτει εσωτερικό συντελεστή απόδοσης (IRR) 12%, όταν η ΔΕΗ έχει ανακοινώσει 14%. Με άλλα λόγια, οι εκτιμήσεις της GS παραμένουν κάτω από τους στόχους της διοίκησης της ΔΕΗ (που προβλέπουν τριπλασιασμό καθαρών κερδών έως το 2030), οι ελεύθερες ταμειακές ροές μένουν αρνητικές καθ’ όλη τη δεκαετία λόγω παγίων επενδύσεων (capex) και το καθαρό χρέος σκαρφαλώνει από €6,5 δισ. σε €11 δισ. το 2030. Βέβαια, όλα αυτά δεν είναι καινούργια για την ιδιαίτερη σχέση της ΔΕΗ με την Goldman Sachs. Tον Μάρτιο του 2024 η Goldman Sachs έδινε τιμή-στόχο για τη ΔΕΗ τα €14. Σε 30 μήνες, σχεδόν διπλασιάστηκε.
IDEAL Holdings: Ακριβές οι αποτιμήσεις για εξαγορές
-Τα εξαμηνιαία αποτελέσματα της IDEAL Holdings έδειξαν ότι οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά +27% στα €274,6 εκατ. Χωρίς την ενοποίηση της Μπάρμπα Στάθης τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν +10,6%. Το ενδιαφέρον όμως εντοπίζεται στις επενδυτικές κινήσεις του Ομίλου και στην κατανομή των διαθεσίμων της. Ο όμιλος -αναφέρει η εταιρεία- εξέτασε νέες εξαγορές σε τρόφιμα, βιομηχανία και πληροφορική. Τις απέρριψε όλες ως ακριβές. Αντ' αυτού, τοποθέτησε €118,8 εκατ. για το 25% της Kymora που κατείχε η Oak Hill Advisors. Έμμεσα αγόρασε το 25% του Byte Group, το 17,5% της Αττικά Πολυκαταστήματα και το 25% της Μπάρμπα Στάθης. Εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια με σημασία. Η εξαγορά γίνεται στον πολλαπλασιαστή της αρχικής επένδυσης της Oak Hill Advisors. Δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τους σημερινούς, φουσκωμένους πολλαπλασιαστές μιας αγοράς που κινείται σε υψηλά 17+ ετών. Η συναλλαγή αποτιμά εμμέσως την IDEAL στα €6,7 και την Αττικά Πολυκαταστήματα στα €3,3 ανά μετοχή, περίπου 10% πάνω από το ταμπλό. Η OHA, αποχωρώντας από την Kymora, αγοράζει 1 εκατ. μετοχές IDEAL στα €6. Δηλαδή, φεύγει από το ιδιωτικό όχημα και παραμένει στο εισηγμένο.
Οι προσδοκίες για τη Lamda
-Στο ταμπλό, η χθεσινή κίνηση ήταν κραυγαλέα. Μετά από 5 διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, η μετοχή της Lamda εκτινάχθηκε από την αρχή της συνεδρίασης +8,98% στα €6,735 με αυξημένο όγκο. Τελικά η μετοχή έκλεισε στα 6,6 ευρώ (+6,88%) με συναλλαγές αξίας 3,3 εκατ. Ευρώ (514.510 μετοχές). Δεν υπήρξε Δελτίο Τύπου ή οποιαδήποτε εταιρική ανακοίνωση. Όταν μια μετοχή κάνει τέτοιο άλμα χωρίς είδηση, συνήθως σημαίνει ότι κάποιοι πιστεύουν πως «η είδηση έρχεται». Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η είδηση θα έχει σχέση με τον Αντρέα Πινιατάρο της ΙΟΝ και επιτέλους μπαίνουν οι υπογραφές. Στο άλλο σενάριο η διοίκηση παρουσιάζει εναλλακτική για την αξιοποίηση των εκτάσεων. Η αγορά προφανώς στοιχηματίζει ότι η απάντηση δεν θα αργήσει πέραν της 16ης Σεπτεμβρίου.
Οι 24 υποτροφίες και το μήνυμα προς τη νέα γενιά
-Την ώρα που η ελληνική ναυτιλία αναζητεί επειγόντως νέους αξιωματικούς για να στελεχώσει τα πλοία της, το Athina I. Martinou Foundation επενδύει εκεί όπου κρίνεται σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της: στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και στους ανθρώπους τους. Το Ίδρυμα προκήρυξε και φέτος 24 υποτροφίες για νεοεισαχθέντες σπουδαστές και σπουδάστριες των ΑΕΝ, καλύπτοντας και τις 12 Ακαδημίες της χώρας, από τον Ασπρόπυργο και τη Μακεδονία μέχρι τις Οινούσσες, την Κάλυμνο και τη Νεάπολη Λακωνίας. Κάθε υποτροφία φθάνει συνολικά τις 15.000 ευρώ και εκτείνεται σε έξι διδακτικά εξάμηνα. Πρόκειται, δηλαδή, για μια συνολική δέσμευση 360.000 ευρώ, με σαφή στόχευση και πανελλαδική κατανομή. Η ουσία δεν βρίσκεται μόνο στο ποσό. Η επιλογή να στηριχθούν οι πρωτοετείς έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα πρώτα χρόνια των σπουδών είναι συχνά τα δυσκολότερα, ειδικά για παιδιά που πρέπει να μετακινηθούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Τέτοιες πρωτοβουλίες στέλνουν ένα χειροπιαστό μήνυμα: η θάλασσα εξακολουθεί να προσφέρει προοπτική.
Στα μεταχειρισμένα, η ηλικία λέει τη μισή αλήθεια
-Αν κοιτάξει κανείς μόνο τις χρονολογίες ναυπήγησης, οι κινήσεις των Ελλήνων αυτή την εβδομάδα μοιάζουν αντιφατικές. Από τη μία πωλούν πλοία κατασκευής 2006, 2008 και 2010 και, από την άλλη, αγοράζουν δεξαμενόπλοια του 2007 και του 2008. Η εξήγηση βρίσκεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στην άμεση διαθεσιμότητα του τονάζ. Οι ελληνικών συμφερόντων αγοραστές διέθεσαν συνολικά 78 εκατ. δολάρια για το Suezmax SUEZ ICE SUPREME και το LR1 CABO SAN VICENTE. Το πρώτο διαθέτει κλάση πάγου 1A και scrubber, ενώ το δεύτερο έχει ενισχυμένη κατασκευή για πλόες σε πάγο, εποξειδική επίστρωση στις δεξαμενές φορτίου και επίσης scrubber. Δεν αγοράστηκαν, επομένως, απλώς δύο πλοία 18 και 19 ετών, αλλά δύο άμεσα διαθέσιμες μονάδες με χαρακτηριστικά που διευρύνουν τις εμπορικές επιλογές τους. Και στις πωλήσεις, ο χρόνος φαίνεται να μετρά περισσότερο από την ηλικία. Το Aframax MINERVA NOUNOU έφερε 40,1 εκατ. δολάρια αφού είχε περάσει πρόσφατα special survey και δεξαμενισμό. Για το containership NAVIOS JASMINE συμφωνήθηκαν 34,5 εκατ. δολάρια, αλλά η παράδοση θα πραγματοποιηθεί ελεύθερο ναύλωσης τον Ιούλιο του 2027. Η Navios Maritime Partners κλειδώνει, δηλαδή, από τώρα την τιμή πώλησης, διατηρώντας μέχρι τότε τη λειτουργική εκμετάλλευση του πλοίου. Στα 38 εκατ. δολάρια τοποθετήθηκε και το scrubber-fitted Capesize ERATO. Παράλληλα τρέχει το δεύτερο χρονόμετρο, εκείνο των ναυπηγείων. Η Seanergy Maritime συνδέεται με νέο Newcastlemax 211.000 dwt στη Hengli Heavy Industries, ενώ η Navios Maritime Partners φέρεται να άσκησε option για ακόμη ένα VLCC 319.000 dwt στο πρόγραμμα της Wuhu Shipyard στις πρώην εγκαταστάσεις της Rongsheng. Το πραγματικό παιχνίδι, λοιπόν, δεν είναι απλώς «παλιό έναντι νέου». Είναι ποιο πλοίο μπορεί να αποδώσει σήμερα, ποιο πωλείται στην κατάλληλη στιγμή και ποιο θα χρειαστεί ο στόλος το 2029.
Βαρύ κλίμα στον IMO: Σκληρό παζάρι για το κόστος της πράσινης μετάβασης
-Το κλίμα πίσω από τις κλειστές πόρτες του IMO-Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, στο Λονδίνο κάθε άλλο παρά συναινετικό είναι. Περισσότεροι από 1.000 εκπρόσωποι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις, όμως κατά τη δεύτερη ημέρα δεν υπάρχει δημόσια ένδειξη ότι οι αποστάσεις έχουν περιοριστεί. Οι περισσότερες αντιπροσωπείες προσήλθαν με σαφείς κόκκινες γραμμές και η τεχνική συζήτηση για τις εκπομπές εξελίσσεται σε σκληρό παζάρι για το κόστος της μετάβασης. Στο ένα άκρο βρίσκεται η πρόταση του Τουβαλού και άλλων νησιωτικών κρατών. Ζητούν να επιβαρύνεται κάθε τόνος εκπομπών, με τιμή 300 δολαρίων για την πρώτη βαθμίδα και 380 δολαρίων για τη δεύτερη. Δεν προβλέπονται πλεονασματικές μονάδες, ενώ τα έσοδα θα καταλήγουν στο Net-Zero Fund για καθαρά καύσιμα και στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών. Η δεύτερη επιλογή είναι να παραμείνει σχεδόν ανέγγιχτος ο συμβιβασμός του 2025: δύο επίπεδα συμμόρφωσης, αγορά διορθωτικών μονάδων από τα πλοία που υπερβαίνουν τα όρια και ανταμοιβή εκείνων που χρησιμοποιούν καύσιμα μηδενικών ή σχεδόν μηδενικών εκπομπών. Η Βραζιλία επιχειρεί να χτίσει μια ενδιάμεση λύση. Προτείνει ηπιότερους στόχους στα δύο πρώτα χρόνια και έναν ελαφρύτερο χρηματοδοτικό μηχανισμό αντί του κεντρικού Ταμείου. Η Λιβερία πηγαίνει ακόμη μακρύτερα, ζητώντας να καταργηθούν οι υποχρεωτικές εισφορές και το σύστημα να βασιστεί στην εμπορία, αποθήκευση και στον δανεισμό μονάδων συμμόρφωσης. Οι στόχοι θα αυστηροποιούνται μόνο εφόσον τα καθαρά καύσιμα είναι διαθέσιμα και οικονομικά προσιτά. Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πιέζουν επίσης κατά των προκαθορισμένων τιμών άνθρακα, προειδοποιώντας για επιβαρύνσεις στο εμπόριο και στους ναύλους. Σε αυτό το σημείο συναντάται και η ελληνική ανησυχία για την άκαμπτη ευρωπαϊκή γραμμή. Η Αθήνα θέλει παγκόσμιους κανόνες, αλλά επιμένει ότι δεν μπορεί να χρεώνεται ο πλοιοκτήτης γιατί χρησιμοποιεί ένα καθαρό καύσιμο που δεν υπάρχει στο λιμάνι. Το παρασκήνιο στον IMO δείχνει ότι όλοι συμφωνούν στον προορισμό. Εκεί που συγκρούονται είναι ο λογαριασμός και ποιος θα τον πληρώσει.
Η ξαφνική ανάσταση (;) του γιεν και το ραντεβού της 18ης Σεπτεμβρίου
-Την Τετάρτη για να αγοράσεις 1 δολάριο χρειαζόσουν 160,37 ιαπωνικά γιεν. Χθες το πρωί, αρκούσαν 156,61 γιεν κι αυτό ήταν το ισχυρότερο επίπεδο του ιαπωνικού νομίσματος από τις 3 Αυγούστου. Η πρώτη προφανής ερμηνεία της αναπάντεχης ισχυροποίησης του γιεν ήταν κοινή αμερικανο-ιαπωνική παρέμβαση. Στις 31 Ιουλίου, ΗΠΑ και Ιαπωνία συμφώνησαν σε κοινή παρέμβαση υπέρ του γιεν. Ήταν ένα σπάνιο γεγονός με βαριά συμβολική φόρτιση. Όπως σημείωσε η Bank of America, με αμερικανική συμμετοχή, ο βασικός περιορισμός των παρεμβάσεων, τα συναλλαγματικά αποθέματα, εξέλιπε. Η Deutsche Bank προειδοποίησε ότι κυκλοφορεί «ψίθυρος» για νέα παρέμβαση στις αραιές συναλλαγές της αργίας Silver Week, αμέσως μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ). Μια δεύτερη ερμηνεία αφορά τις επόμενες κινήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Ιαπωνίας. Το μέλος του συμβουλίου Hajime Takata ζήτησε «ευέλικτες» αυξήσεις επιτοκίων, με ρυθμό ταχύτερο του εξαμηνιαίου, ενώ ο διοικητής Ueda δεν έσπευσε να απορρίψει την πρόταση. Η Natixis προέβλεψε αύξηση 25 μονάδων βάσης στο 1,25%, στη συνεδρίαση της 18ης Σεπτεμβρίου, με τον πληθωρισμό Ιουλίου να έχει σκαρφαλώσει ήδη στο 1,9% από 1,6%. Το πραγματικό παρασκήνιο το συνόψισε η Mizuho: «η κοινή παρέμβαση δημιούργησε κατάσταση όπου η Ιαπωνία χρωστάει χάρη στις ΗΠΑ». Η αύξηση των επιτοκίων στο γιεν μπήκε στο ραντάρ για Σεπτέμβριο. Όταν το γιεν ανατιμάται απότομα, το carry trade ξηλώνεται και αυτό επηρεάζει αμέσως -και απροσδόκητα- τις αγορές του πλανήτη.
Όταν το δίπλωμα οδήγησης του υπουργού Αμυνας πωλείται στο διαδίκτυο
-Την υπόθεση ερευνά από την Τετάρτη το FBI. Δεν είναι κινηματογραφικό σενάριο. Στο «σκοτεινό διαδίκτυο» (dark web) εμφανίστηκε μια νέα υπηρεσία, η Nexus, η οποία διαθέτει στην αγορά 153 εκατομμύρια άδειες οδήγησης από ΗΠΑ και Καναδά, συν 10 εκατ. δελτία ταυτότητας, 3 εκατ. ταξιδιωτικά έγγραφα και 579.000 ιατρικές κάρτες. Το Nexus εμφανίστηκε στις 31 Αυγούστου σε ρωσόφωνο φόρουμ κυβερνοεγκλήματος. Ο ερευνητής Brian Krebs που αποκάλυψε την υπόθεση βρήκε προς πώληση την ίδια του την άδεια και επιπλέον, έναντι $100, την άδεια οδήγησης του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Χέγκσεθ. Η πηγή της διαρροής φαίνεται να είναι όχι κάποια τράπεζα ή υπουργείο, αλλά η IDScan.net, μια εταιρεία «επαλήθευσης ταυτοτήτων» από τη Λουϊζιάνα. Η εταιρεία διεκπεραιώνει πάνω από 21 εκατ. ελέγχους κάθε μήνα σε 20.000 σημεία από γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, μέχρι καταστήματα, ξενοδοχεία κ.λπ. Οι χρονοσφραγίδες των κλεμμένων αρχείων ταίριαζαν με τις στιγμές που τα θύματα παρέδιδαν την ταυτότητά τους στο γκισέ της Hertz. Με άλλα λόγια, κάθε έλεγχος ταυτότητας ρουτίνας δημιουργούσε ένα αντίγραφο και κάποιος τα εξήγαγε αθόρυβα. Αυτό φαίνεται πως συνέβαινε για περισσότερο από έναν χρόνο. Μέσα σε ένα 24ωρο, η βάση μεγάλωσε κατά 400.000 άδειες. Την ώρα που το FBI ερευνούσε την υπόθεση, η διαρροή διευρυνόταν. Τα αρχεία που έκλεψαν οι επιτήδειοι, περιλαμβάνουν και τις υπέρυθρες/υπεριώδεις λήψεις που χρησιμοποιούν τράπεζες και υπηρεσίες για να πιστοποιούν τη γνησιότητα εγγράφων. Δηλαδή, το κλοπιμαίο μπορεί δυνητικά να ξεγελάσει τα ίδια τα συστήματα που φτιάχτηκαν για να το σταματούν. Στην εποχή του υποχρεωτικού Know Your Customer και των ψηφιακών πορτοφολιών ταυτότητας, τίποτα πια δεν είναι ασφαλές, αφού η ταυτότητα ή το δίπλωμα το κλέβουν εκεί ακριβώς όπου αποδεικνύεται η αυθεντικότητά του.
Πηγή: newmoney.gr
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