Φορολογία: «Μπόνους» στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες – Οι αλλαγές που έρχονται στα τεκμήρια

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Σε νέα φάση περνά η φορολογική πολιτική για τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς η ενίσχυση των ηλεκτρονικών ελέγχων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για παρεμβάσεις στο σημερινό σύστημα των τεκμηρίων. Στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο η δικαιότερη φορολόγηση όσων εμφανίζουν πραγματικά χαμηλά εισοδήματα όσο και η πιθανότητα παροχής κινήτρων στους φορολογούμενους που είναι σταθερά συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.Η βασική επιδίωξη είναι να περιοριστεί η φορολογητέα ύλη που παραμένει εκτός συστήματος, είτε πρόκειται για εισόδημα είτε για ΦΠΑ. Όσο περισσότερες συναλλαγές καταγράφονται ηλεκτρονικά και όσο αποτελεσματικότερα περιορίζεται η φοροδιαφυγή, τόσο μεγαλύτερο μπορεί να γίνει το δημοσιονομικό περιθώριο για φορολογικές ελαφρύνσεις.Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και η δυνατότητα περιορισμού της επιβάρυνσης που προκαλεί το τεκμαρτό σύστημα σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών.Ο φοροτεχνικός Στέλιος Νομικός εξήγησε ότι η προσπάθεια επικεντρώνεται στον εντοπισμό εισοδημάτων και συναλλαγών που δεν δηλώνονται, ώστε τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ελαφρύνσεων και για τη σταδιακή αποκλιμάκωση του βάρους των τεκμηρίων.Το σύστημα τεκμαρτού προσδιορισμού που εφαρμόζεται από το 2023 αφορά ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, η εφαρμογή του έχει αναδείξει περιπτώσεις στις οποίες επαγγελματίες με πράγματι χαμηλή οικονομική δραστηριότητα καλούνται να φορολογηθούν για εισόδημα υψηλότερο από αυτό που πραγματικά απέκτησαν.Αυτό ακριβώς αποτελεί ένα από τα ζητήματα που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μέσα από τις επόμενες αλλαγές, εφόσον τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά δεδομένα επιτρέψουν στη φορολογική διοίκηση να σχηματίζει ακριβέστερη εικόνα για την πραγματική δραστηριότητα κάθε επαγγελματία.Το ηλεκτρονικό «δίχτυ» της ΑΑΔΕΚαθοριστικό ρόλο στη νέα προσέγγιση διαδραματίζουν τα ψηφιακά εργαλεία που έχει πλέον στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ. Η συνεχής διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και η διασύνδεση διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων επιτρέπουν στις φορολογικές αρχές να παρακολουθούν πολύ αποτελεσματικότερα την οικονομική δραστηριότητα.Στο ηλεκτρονικό πλέγμα περιλαμβάνονται το myDATA, τα POS και οι ταμειακές μηχανές, ενώ προστίθενται εργαλεία όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το ηλεκτρονικό τιμολόγιο.Η λογική είναι κάθε συναλλαγή να αφήνει ηλεκτρονικό αποτύπωμα και να αντιστοιχεί εγκαίρως σε φορολογικό παραστατικό. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι δυνατότητες απόκρυψης τζίρου, ενώ οι έλεγχοι μπορούν να γίνονται περισσότερο στοχευμένα, μέσα από διασταυρώσεις δεδομένων και τον εντοπισμό αποκλίσεων.Η αποτελεσματικότερη καταγραφή των συναλλαγών μπορεί να περιορίσει ταυτόχρονα δύο διαφορετικές πηγές απώλειας φορολογικών εσόδων: τη φοροδιαφυγή στον φόρο εισοδήματος και την απόκρυψη ΦΠΑ.Όσο ισχυρότερο γίνεται αυτό το ψηφιακό σύστημα ελέγχου, τόσο μειώνεται θεωρητικά και η ανάγκη να χρησιμοποιούνται οριζόντιοι μηχανισμοί τεκμαρτού προσδιορισμού ως βασικό εργαλείο για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος.