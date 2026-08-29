Μαύρη Θάλασσα: Σήμα κινδύνου για τα πλοία σε Νοβοροσίσκ και Οδησσό

Η EOS συνιστά αναβολή των προσεγγίσεων στο ρωσικό λιμάνι – Ασκήσεις με πραγματικά πυρά και συμφόρηση στον Δούναβη, χωρίς ένδειξη ότι έχει κλείσει το κανάλι της Σουλινά.