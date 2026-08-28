Μετανάστες επιχειρηματίες κατά της Ακροδεξιάς στη Γερμανία: 160 καταστήματα κατέβασαν ρολά, η AfD στο 42%

Λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, εκατοντάδες εργαζόμενοι και επιχειρηματίες με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο Μαγδεμβούργο
προχώρησαν σε συμβολικό κλείσιμο των καταστημάτων τους. Πρόκειται για δυνατές εικόνες που παραπέμπουν σε άλλες, σκοτεινές εποχές της Γερμανίας
.
Με το σύνθημα ότι «η κοινωνία δεν πρέπει να διχαστεί», επιδιώκουν να αναδείξουν τον ρόλο των μεταναστών
στην οικονομία και να προειδοποιήσουν για τις συνέπειες της ανόδου της Ακροδεξιάς
και τον κίνδυνο του ρατσισμού στην κοινωνία. «Κλείνουμε σήμερα τα μαγαζιά μας, για να μην κλείσουν αύριο οι πόρτες σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία» έγραφε αφίσα σε καταστήματα του Μαγδεμβούργου.
Συγκεκριμένα, χθες σχεδόν 160 καταστήματα, εστιατόρια, ταχυφαγεία κεμπάπ, κουρεία, παντοπωλεία, περίπτερα έβαλαν συμβολικά λουκέτο, θέλοντας να στείλουν ένα μήνυμα κατά της Ακροδεξιάς και να τονίσουν ότι η επιτυχία της Γερμανίας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό μεταπολεμικά και στους ανθρώπους με μεταναστευτικό υπόβαθρο.
Επιχειρηματίες και πολίτες λένε πάντως ότι ήδη νιώθουν ανασφάλεια για την επόμενη μέρα, εάν η ακροδεξιά AfD κερδίσει τις εκλογές και υλοποιήσει το πρόγραμμά της που είναι εν πολλοίς ξενοφοβικό και αντιμεταναστευτικό.
«H AfD υποκινεί μίσος εναντίον των αλλοδαπών. Αυτό δεν είναι σωστό», δήλωσε σε ρεπορτάζ του δικτύου ZDF ο Μουσλούμ Κιλίτς, η οικογένεια του οποίου διατηρεί εστιατόριο με κεμπάπ. Πρόσθεσε ότι οι περισσότεροι μετανάστες είναι πλήρως ενσωματωμένοι και πολλοί έχουν ιδρύσει επιχειρήσεις και απασχολούν προσωπικό. «Πολλοί ανησυχούν και διερωτώνται: μήπως σύντομα απελαθώ; Αλλά αν μας στείλουν όλους πίσω, τότε τίποτα δεν θα λειτουργεί πια εδώ», ανέφερε.
Συμβούλιο Προσφύγων: Η αξιοπρέπεια ανήκει σε όλους
Ηχηρό μήνυμα με αφορμή την πρωτοβουλία των μεταναστών επιχειρηματιών του Μαγδεμβούργου στέλνει και το Συμβούλιο Προσφύγων, με τον εκπρόσωπό του Σαΐντ Σαΐντ να δηλώνει στο ZDF ότι ο ρατσισμός δεν πρέπει να σχετικοποιείται ή να γίνεται αποδεκτός και ότι «η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ισχύει εξίσου για έναν γιατρό και για έναν πρόσφυγα, για τους Γερμανούς και για ανθρώπους με ξένα διαβατήρια».
Μετά την επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου το 2024, «το κλίμα έχει αλλάξει δραματικά», σύμφωνα με τον Σαΐντ. Καταγράφεται αυξανόμενος αριθμός καθημερινών καταγγελιών για διακρίσεις και ρατσιστικές επιθέσεις και η πλειονότητα των ανθρώπων με μεταναστευτικό υπόβαθρο βιώνει εχθρότητα. Πολλοί άνθρωποι στη Σαξονία-Άνχαλτ ανησυχούν αν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους θα μπορέσουν να μείνουν εκεί μετά τις 6 Σεπτεμβρίου.
Έκκληση από φιλολόγους και πανεπιστημιακούς
Ταυτόχρονα, η Ένωση Φιλολόγων και η Ένωση Γερμανικών Πανεπιστημίων απευθύνουν δημόσια έκκληση στους πολίτες να στηρίξουν στις εκλογές του Σεπτεμβρίου πολιτικές δυνάμεις που υπερασπίζονται την ανοιχτή κοινωνία και την ανεξαρτησία της επιστήμης και της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση εμπίπτει στις αρμοδιότητες των κρατιδίων και η αλλαγή της ισχύουσας εκπαιδευτικής πολιτικής βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας της Aκροδεξιάς.
Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η AfD
καταγράφει ποσοστά της τάξης του 42% στη Σαξονία-Άνχαλτ, διατηρώντας προβάδισμα περίπου 20 ποσοστιαίων μονάδων έναντι των Χριστιανοδημοκρατών. Οι εκλογές θεωρούνται πλέον κρίσιμο τεστ όχι μόνο για τη Γερμανία, αλλά και για το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής.
Πηγή: Deutsche Welle