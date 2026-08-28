Μετανάστες επιχειρηματίες κατά της Ακροδεξιάς στη Γερμανία: 160 καταστήματα κατέβασαν ρολά, η AfD στο 42%

Η εταιρεία αναλαμβάνει Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας γύρω από το Κύπελλο και στη δημιουργία νέων δράσεων και περιεχομένου για τους φιλάθλους