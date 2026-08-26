Πώς τα techno events και τα rave parties έχουν μετατραπεί σε βιομηχανία δισεκατομμυρίων για την Ευρώπη

Η ζήτηση για techno, electronic και rave events συνεχίζει να αυξάνεται, δημιουργώντας σημαντική οικονομική δραστηριότητα - Το παράδειγμα της Βρετανίας, η νέα τάση των daytime και free parties και η μετατόπιση της σκηνής έξω από τα παραδοσιακά clubs