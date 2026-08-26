Πώς τα techno events και τα rave parties έχουν μετατραπεί σε βιομηχανία δισεκατομμυρίων για την Ευρώπη
Πώς τα techno events και τα rave parties έχουν μετατραπεί σε βιομηχανία δισεκατομμυρίων για την Ευρώπη
Η ζήτηση για techno, electronic και rave events συνεχίζει να αυξάνεται, δημιουργώντας σημαντική οικονομική δραστηριότητα - Το παράδειγμα της Βρετανίας, η νέα τάση των daytime και free parties και η μετατόπιση της σκηνής έξω από τα παραδοσιακά clubs
Σε μια βιομηχανία δισεκατομμυρίων εξελίσσεται η ηλεκτρονική μουσική στην Ευρώπη, καθώς η αυξανόμενη δημοτικότητα των techno, electronic και rave events δημιουργεί νέες πηγές εσόδων και αλλάζει τον χάρτη της νυχτερινής –και πλέον ημερήσιας– διασκέδασης.
Η βρετανική αγορά ηλεκτρονικής μουσικής, για παράδειγμα, δημιούργησε μετρήσιμη οικονομική δραστηριότητα 2,47 δισ. λιρών το 2025, καταγράφοντας αύξηση 3% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την τέταρτη έκθεση για την ηλεκτρονική μουσική που εκπόνησε η Night Time Industries Association (NTIA) σε συνεργασία με τις Audience Strategies και Amazon Music.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή, ακόμη και την ώρα που τα παραδοσιακά νυχτερινά κέντρα βρίσκονται υπό μεγάλη οικονομική πίεση. Από τον Μάρτιο του 2020, η Βρετανία έχει χάσει το 36% των nightclubs της, με μόλις 823 να παραμένουν σε λειτουργία.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η βρετανική αγορά ηλεκτρονικής μουσικής, για παράδειγμα, δημιούργησε μετρήσιμη οικονομική δραστηριότητα 2,47 δισ. λιρών το 2025, καταγράφοντας αύξηση 3% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την τέταρτη έκθεση για την ηλεκτρονική μουσική που εκπόνησε η Night Time Industries Association (NTIA) σε συνεργασία με τις Audience Strategies και Amazon Music.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή, ακόμη και την ώρα που τα παραδοσιακά νυχτερινά κέντρα βρίσκονται υπό μεγάλη οικονομική πίεση. Από τον Μάρτιο του 2020, η Βρετανία έχει χάσει το 36% των nightclubs της, με μόλις 823 να παραμένουν σε λειτουργία.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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