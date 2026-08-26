Ελλάδα: «Ουρές» για την βενζίνη με 2,37 ευρώ το λίτρο

Υπάρχουν πράγματι οδηγοί που σήμερα γεμίζουν το αυτοκίνητό τους με βενζίνη 100 οκτανίων πληρώνοντας 2,37 ευρώ το λίτρο — ακόμη και περισσότερο. Δεν πρόκειται για κάποια ακραία, μεμονωμένη περίπτωση σε απομακρυσμένο νησί, αλλά για τιμή που εμφανίζεται ήδη σε πρατήρια διαφορετικών περιοχών της χώρας.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς, η μέση πανελλαδική τιμή της 100άρας είχε διαμορφωθεί στα 2,269 ευρώ το λίτρο, όταν η απλή αμόλυβδη 95 οκτανίων βρισκόταν στα 2,024 ευρώ. Στις Κυκλάδες, όμως, η μέση τιμή της 100άρας έφτασε τα 2,482 ευρώ, στην Ευρυτανία τα 2,383 ευρώ και στα Δωδεκάνησα τα 2,379 ευρώ. Στην Αθήνα καταγράφονται τιμές που πλησιάζουν ή ξεπερνούν τα 2,40 ευρώ, ενώ υπάρχουν πρατήρια όπου η 100άρα πωλείται ακόμη και πάνω από 2,60 ευρώ το λίτρο.

Στην πράξη, ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων με τιμή 2,37 ευρώ κοστίζει 118,50 ευρώ. Αν το ίδιο αυτοκίνητο μπορούσε να κινηθεί κανονικά με απλή αμόλυβδη στα 2,02 ευρώ, η διαφορά σε ένα μόνο γέμισμα θα πλησίαζε τα 17,50 ευρώ. Για έναν οδηγό που γεμίζει δύο φορές τον μήνα, η ετήσια επιβάρυνση μπορεί να ξεπεράσει...







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