Κλιματιστικό: Το λάθος που «κόβει» έως 50% την απόδοση και ανεβάζει την κατανάλωση

Ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων του κλιματιστικού μπορεί να βελτιώσει αισθητά την απόδοση, να περιορίσει την κατανάλωση ρεύματος και να μειώσει προβλήματα λειτουργίας, ειδικά σε περιόδους παρατεταμένου καύσωνα και συνεχούς καθημερινής χρήσης