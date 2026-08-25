Κλιματιστικό: Το λάθος που «κόβει» έως 50% την απόδοση και ανεβάζει την κατανάλωση
Κλιματιστικό: Το λάθος που «κόβει» έως 50% την απόδοση και ανεβάζει την κατανάλωση
Ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων του κλιματιστικού μπορεί να βελτιώσει αισθητά την απόδοση, να περιορίσει την κατανάλωση ρεύματος και να μειώσει προβλήματα λειτουργίας, ειδικά σε περιόδους παρατεταμένου καύσωνα και συνεχούς καθημερινής χρήσης
Τις καυτές ημέρες του Αυγούστου, όταν το κλιματιστικό δουλεύει για πολλές συνεχόμενες ώρες, ακόμη και μια μικρή αμέλεια στη συντήρηση μπορεί να επηρεάσει αισθητά τόσο την απόδοση της συσκευής όσο και την κατανάλωση ρεύματος. Και μία από τις πιο συνηθισμένες αιτίες μειωμένης απόδοσης βρίσκεται σε ένα σημείο που αρκετοί χρήστες αγνοούν μέχρι να εμφανιστεί πρόβλημα: στα φίλτρα.
Ο τακτικός καθαρισμός τους είναι από τις πιο απλές εργασίες που μπορεί να κάνει ο ίδιος ο χρήστης, χωρίς ιδιαίτερο κόστος ή τεχνικές γνώσεις. Παρ’ όλα αυτά, συχνά παραμελείται, με αποτέλεσμα η συσκευή να χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ψύξει τον χώρο και να λειτουργεί εντονότερα για να διατηρήσει τη θερμοκρασία που έχει επιλεγεί.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ο τακτικός καθαρισμός τους είναι από τις πιο απλές εργασίες που μπορεί να κάνει ο ίδιος ο χρήστης, χωρίς ιδιαίτερο κόστος ή τεχνικές γνώσεις. Παρ’ όλα αυτά, συχνά παραμελείται, με αποτέλεσμα η συσκευή να χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ψύξει τον χώρο και να λειτουργεί εντονότερα για να διατηρήσει τη θερμοκρασία που έχει επιλεγεί.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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