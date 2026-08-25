ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μαίνεται η φωτιά σε δάσος στη Στεφάνη Βοιωτίας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 8 εναέρια

Κλιματιστικό: Το λάθος που «κόβει» έως 50% την απόδοση και ανεβάζει την κατανάλωση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κλιματιστικό: Το λάθος που «κόβει» έως 50% την απόδοση και ανεβάζει την κατανάλωση

Ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων του κλιματιστικού μπορεί να βελτιώσει αισθητά την απόδοση, να περιορίσει την κατανάλωση ρεύματος και να μειώσει προβλήματα λειτουργίας, ειδικά σε περιόδους παρατεταμένου καύσωνα και συνεχούς καθημερινής χρήσης

Κλιματιστικό: Το λάθος που «κόβει» έως 50% την απόδοση και ανεβάζει την κατανάλωση
Τις καυτές ημέρες του Αυγούστου, όταν το κλιματιστικό δουλεύει για πολλές συνεχόμενες ώρες, ακόμη και μια μικρή αμέλεια στη συντήρηση μπορεί να επηρεάσει αισθητά τόσο την απόδοση της συσκευής όσο και την κατανάλωση ρεύματος. Και μία από τις πιο συνηθισμένες αιτίες μειωμένης απόδοσης βρίσκεται σε ένα σημείο που αρκετοί χρήστες αγνοούν μέχρι να εμφανιστεί πρόβλημα: στα φίλτρα.

Ο τακτικός καθαρισμός τους είναι από τις πιο απλές εργασίες που μπορεί να κάνει ο ίδιος ο χρήστης, χωρίς ιδιαίτερο κόστος ή τεχνικές γνώσεις. Παρ’ όλα αυτά, συχνά παραμελείται, με αποτέλεσμα η συσκευή να χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ψύξει τον χώρο και να λειτουργεί εντονότερα για να διατηρήσει τη θερμοκρασία που έχει επιλεγεί.


Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης