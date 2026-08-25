Αυτό που μας κάνει να αντέχουμε στο άγχος

Μια αυστριακή μελέτη μετρά τι κάνει το σώμα σε συνθήκη πίεσης. Όσοι έχουν καλύτερη αερόβια φυσική κατάσταση εμφανίζουν χαμηλότερους καρδιακούς παλμούς