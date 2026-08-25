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Αυτό που μας κάνει να αντέχουμε στο άγχος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτό που μας κάνει να αντέχουμε στο άγχος

Μια αυστριακή μελέτη μετρά τι κάνει το σώμα σε συνθήκη πίεσης. Όσοι έχουν καλύτερη αερόβια φυσική κατάσταση εμφανίζουν χαμηλότερους καρδιακούς παλμούς

Αυτό που μας κάνει να αντέχουμε στο άγχος
Υπάρχει μια στιγμή, λίγο πριν από μια δύσκολη παρουσίαση ή μια συζήτηση που φοβόμαστε, που η καρδιά ανεβάζει ρυθμό πριν προλάβουμε καν να σκεφτούμε γιατί. Το σώμα αντιδρά μόνο του. Μια νέα μελέτη από την Αυστρία προσθέτει ένα ενδιαφέρον κομμάτι σε αυτή την εικόνα: πόσο έντονα χτυπά η καρδιά σε μια τέτοια στιγμή δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο αγχωμένοι νιώθουμε, αλλά κι από το πόσο γυμνασμένο είναι το σώμα μας. Η έρευνα, με επικεφαλής τον Πίτερ Ράιντλ και δημοσιευμένη στο επιστημονικό περιοδικό Psychophysiology, ξεκίνησε από μια εύλογη υπόθεση. Οι ερευνητές περίμεναν ότι η καλή φυσική κατάσταση θα βοηθούσε περισσότερο απέναντι σε στρες με σωματική συνιστώσα παρά απέναντι σε καθαρά κοινωνικό στρες. Για να το ελέγξουν, έβαλαν τους συμμετέχοντες σε δύο διαφορετικές πειραματικές δοκιμασίες πίεσης και μέτρησαν τι έκανε το σώμα τους.


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