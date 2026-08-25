Αυτό που μας κάνει να αντέχουμε στο άγχος
Αυτό που μας κάνει να αντέχουμε στο άγχος
Μια αυστριακή μελέτη μετρά τι κάνει το σώμα σε συνθήκη πίεσης. Όσοι έχουν καλύτερη αερόβια φυσική κατάσταση εμφανίζουν χαμηλότερους καρδιακούς παλμούς
Υπάρχει μια στιγμή, λίγο πριν από μια δύσκολη παρουσίαση ή μια συζήτηση που φοβόμαστε, που η καρδιά ανεβάζει ρυθμό πριν προλάβουμε καν να σκεφτούμε γιατί. Το σώμα αντιδρά μόνο του. Μια νέα μελέτη από την Αυστρία προσθέτει ένα ενδιαφέρον κομμάτι σε αυτή την εικόνα: πόσο έντονα χτυπά η καρδιά σε μια τέτοια στιγμή δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο αγχωμένοι νιώθουμε, αλλά κι από το πόσο γυμνασμένο είναι το σώμα μας. Η έρευνα, με επικεφαλής τον Πίτερ Ράιντλ και δημοσιευμένη στο επιστημονικό περιοδικό Psychophysiology, ξεκίνησε από μια εύλογη υπόθεση. Οι ερευνητές περίμεναν ότι η καλή φυσική κατάσταση θα βοηθούσε περισσότερο απέναντι σε στρες με σωματική συνιστώσα παρά απέναντι σε καθαρά κοινωνικό στρες. Για να το ελέγξουν, έβαλαν τους συμμετέχοντες σε δύο διαφορετικές πειραματικές δοκιμασίες πίεσης και μέτρησαν τι έκανε το σώμα τους.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα