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Τα τρελά ποσά στις μεταγραφές του ποδοσφαίρου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα τρελά ποσά στις μεταγραφές του ποδοσφαίρου

Το ποδόσφαιρο εξακολουθεί να συναρπάζει με όσα ξοδεύουν οι ομάδες κάθε καλοκαίρι

Τα τρελά ποσά στις μεταγραφές του ποδοσφαίρου
Ο πληθωρισμός του ποδοσφαίρου έχει τους δικούς του κανόνες. Κάθε καλοκαίρι τα ποσά που δαπανώνται για πρωτοκλασάτους -και όχι μόνο- παίκτες ακούγονται εξωπραγματικά -με πρώτη από όλες την αγγλική αγορά που δεν έχει πρόβλημα να ξεπερνάει τα όρια. Τα παραδείγματα είναι αρκετά: Η Τσέλσι πλήρωσε 138 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τον Άγγλο μεσοεπιθετικό Μόργκαν Ρότζερς, κορυφαίος της Άστον Βίλα την περασμένη σεζόν, αναπληρωματικός για τον ομοσπονδιακό Τόμας Τούχελ στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Μάντσεστερ Σίτι έδωσε 135 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τον αμυντικό χαφ Έλιοτ Άντερσον από τη Νότιγχαμ, ο οποίος τουλάχιστον ήταν βασικός στην εθνική ομάδα.

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