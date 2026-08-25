Τα τρελά ποσά στις μεταγραφές του ποδοσφαίρου
Τα τρελά ποσά στις μεταγραφές του ποδοσφαίρου
Το ποδόσφαιρο εξακολουθεί να συναρπάζει με όσα ξοδεύουν οι ομάδες κάθε καλοκαίρι
Ο πληθωρισμός του ποδοσφαίρου έχει τους δικούς του κανόνες. Κάθε καλοκαίρι τα ποσά που δαπανώνται για πρωτοκλασάτους -και όχι μόνο- παίκτες ακούγονται εξωπραγματικά -με πρώτη από όλες την αγγλική αγορά που δεν έχει πρόβλημα να ξεπερνάει τα όρια. Τα παραδείγματα είναι αρκετά: Η Τσέλσι πλήρωσε 138 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τον Άγγλο μεσοεπιθετικό Μόργκαν Ρότζερς, κορυφαίος της Άστον Βίλα την περασμένη σεζόν, αναπληρωματικός για τον ομοσπονδιακό Τόμας Τούχελ στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Μάντσεστερ Σίτι έδωσε 135 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τον αμυντικό χαφ Έλιοτ Άντερσον από τη Νότιγχαμ, ο οποίος τουλάχιστον ήταν βασικός στην εθνική ομάδα.
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