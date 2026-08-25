Πλειστηριασμοί: Έρχονται νέα σφυριά για Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (pics)
Πλειστηριασμοί: Έρχονται νέα σφυριά για Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (pics)
Η αρχή γίνεται με ακίνητα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αμυνταίου τον Σεπτέμβριο και ακολουθούν εκείνα της Ένωσης Αμαλιάδας
Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί λειτούργησαν για δεκαετίες ως ένα πρωτοποριακό εγχείρημα, το οποίο όμως στην πορεία επέδειξε αδυναμίες και παθογένειες για αρκετές περιπτώσεις.
Έτσι, αν και υπάρχουν συνεταιρισμοί και ενώσεις συνεταιρισμών που εξακολουθούν να αποτελούν καίριο στήριγμα των αγροτών και του πρωτογενούς τομέα, οι προκλήσεις και τα προβλήματα είναι πολλά. Μεταξύ αυτών και οικονομικά.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Έτσι, αν και υπάρχουν συνεταιρισμοί και ενώσεις συνεταιρισμών που εξακολουθούν να αποτελούν καίριο στήριγμα των αγροτών και του πρωτογενούς τομέα, οι προκλήσεις και τα προβλήματα είναι πολλά. Μεταξύ αυτών και οικονομικά.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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