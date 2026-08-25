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Oι Λιβανέζοι που, μετά την Αθήνα, επενδύουν στο real estate της Σύρου (pics)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Oι Λιβανέζοι που, μετά την Αθήνα, επενδύουν στο real estate της Σύρου (pics)

Πρόκειται για την εταιρεία με ιδρυτή τον Sobhi Ayyad και προέλευση από το Λίβανο, η οποία έχει αυτή την στιγμή οικιστικά έργα, είτε πρόκειται για ανακατασκευές παλιότερων πολυκατοικιών στο κέντρο της Αθήνας είτε ακόμη και για νέα κτίρια κυρίως στο κέντρο της Αθήνας

Oι Λιβανέζοι που, μετά την Αθήνα, επενδύουν στο real estate της Σύρου (pics)
Έχοντας ήδη ένα χαρτοφυλάκιο 30 οικιστικών ακινήτων στην Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής, η Go Greece επεκτείνεται τώρα και στη νησιωτική χώρα με το πρώτο της έργο, προχωρώντας στη δημιουργία ενός νέου οικιστικού συγκροτήματος στη Σύρο.

Πρόκειται για την εταιρεία με ιδρυτή τον Sobhi Ayyad με προέλευση από το Λίβανο, η οποία έχει αυτή την στιγμή οικιστικά έργα, είτε πρόκειται για ανακατασκευές παλιότερων πολυκατοικιών στο κέντρο της Αθήνας είτε ακόμη και για νέα κτίρια κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, τον Πειραιά αλλά και κοντά στην Αθήνα, στο Λέχαιο, ενώ επόμενος σταθμός τώρα, εκτός Αθηνών, είναι η Σύρος.

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