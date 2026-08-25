Oι Λιβανέζοι που, μετά την Αθήνα, επενδύουν στο real estate της Σύρου (pics)

Πρόκειται για την εταιρεία με ιδρυτή τον Sobhi Ayyad και προέλευση από το Λίβανο, η οποία έχει αυτή την στιγμή οικιστικά έργα, είτε πρόκειται για ανακατασκευές παλιότερων πολυκατοικιών στο κέντρο της Αθήνας είτε ακόμη και για νέα κτίρια κυρίως στο κέντρο της Αθήνας