Tι έψαξαν οι Ελληνες στη Google το καλοκαίρι 2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tι έψαξαν οι Ελληνες στη Google το καλοκαίρι 2026

Νέα έρευνα καταγράφει τις καλοκαιρινές συνήθειες αναζήτησης με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια στην κορυφή και το κλιματιστικό να εκτοπίζει τον ανεμιστήρα

Tι έψαξαν οι Ελληνες στη Google το καλοκαίρι 2026
Από τα εισιτήρια για τα νησιά μέχρι τα μαγιό, τα γυαλιά ηλίου και τα κλιματιστικά, το ελληνικό καλοκαίρι αποτυπώνεται σε όσα πληκτρολογούμε στη Google. Η Aurora Digital Marketing δημοσίευσε έρευνα που ανέλυσε 7.000 αναζητήσεις σε περίπου 800.000 τον μήνα για να δείξει τι απασχόλησε τους Έλληνες το καλοκαίρι του 2026.

Στην κορυφή βρίσκονται τα ταξίδια. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι η πιο δημοφιλής επιμέρους αναζήτηση, με 204.100 τον μήνα, ενώ τα ταξίδια μαζί με τα προϊόντα θάλασσας και παραλίας συγκεντρώνουν περίπου τα τρία τέταρτα του συνόλου.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης