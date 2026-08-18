Fragonard: Η ιστορία της γαλλικής αρωματοποιίας που γίνεται 100 ετών

Οι περισσότεροι οίκοι αρωμάτων χτίστηκαν πάνω στην αίγλη και τη λάμψη του Παρισιού. Υπάρχουν, όμως, και κάποιοι που γεννήθηκαν εκεί όπου γεννιέται το ίδιο το άρωμα. Ο οίκος Fragonard ανήκει στη δεύτερη κατηγορία