Fragonard: Η ιστορία της γαλλικής αρωματοποιίας που γίνεται 100 ετών
Fragonard: Η ιστορία της γαλλικής αρωματοποιίας που γίνεται 100 ετών
Οι περισσότεροι οίκοι αρωμάτων χτίστηκαν πάνω στην αίγλη και τη λάμψη του Παρισιού. Υπάρχουν, όμως, και κάποιοι που γεννήθηκαν εκεί όπου γεννιέται το ίδιο το άρωμα. Ο οίκος Fragonard ανήκει στη δεύτερη κατηγορία
Η ιστορία ξεκινά το 1926, στην Grasse της Νότιας Γαλλίας, τη μικρή πόλη που εδώ και αιώνες αποτελεί την παγκόσμια πρωτεύουσα των λουλουδιών και των φυσικών πρώτων υλών για τη βιομηχανία της αρωματοποιίας. Εκεί εγκαταστάθηκε ο Eugène Fuchs, ένας άνθρωπος με διαδρομή κάθε άλλο παρά τυπική. Εγκατέλειψε το συμβολαιογραφικό του γραφείο στο Saint-Chamond, μετακόμισε με την οικογένειά του στον γαλλικό Νότο και αποφάσισε ότι το μέλλον του δεν βρισκόταν στα έγγραφα, αλλά στους πορτοκαλανθούς, το γιασεμί και τα τριαντάφυλλα. Αγόρασε δύο μικρές αρωματοποιίες της περιοχής και ίδρυσε τη Fragonard.
Το όνομα, προφανώς, ήταν μια στοχευμένη επιλογή. Ο Fuchs βάφτισε τον οίκο προς τιμήν του Jean-Honoré Fragonard, του διάσημου ζωγράφου του 18ου αιώνα, που καταγόταν από τη Grasse. Και μια συμβολική λεπτομέρεια που συχνά περνά απαρατήρητη: ο πατέρας του ζωγράφου ήταν γαντοποιός και αρωματοποιός. Εκείνη την εποχή, άλλωστε, τα δύο επαγγέλματα ήταν στενά συνδεδεμένα, καθώς τα γάντια αρωματίζονταν για να καλύπτουν τη μυρωδιά του δέρματος, τεχνική που είχε κάνει δημοφιλή ήδη από τον προηγούμενο αιώνα ο οίκος Creed. Το επιχειρηματικό δαιμόνιο είναι ήδη ορατό: με μία και μόνη κίνηση, ο Fuchs συνέδεσε τον νέο του οίκο με την ιστορία της πόλης, την τέχνη και την παράδοση της αρωματοποιίας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το όνομα, προφανώς, ήταν μια στοχευμένη επιλογή. Ο Fuchs βάφτισε τον οίκο προς τιμήν του Jean-Honoré Fragonard, του διάσημου ζωγράφου του 18ου αιώνα, που καταγόταν από τη Grasse. Και μια συμβολική λεπτομέρεια που συχνά περνά απαρατήρητη: ο πατέρας του ζωγράφου ήταν γαντοποιός και αρωματοποιός. Εκείνη την εποχή, άλλωστε, τα δύο επαγγέλματα ήταν στενά συνδεδεμένα, καθώς τα γάντια αρωματίζονταν για να καλύπτουν τη μυρωδιά του δέρματος, τεχνική που είχε κάνει δημοφιλή ήδη από τον προηγούμενο αιώνα ο οίκος Creed. Το επιχειρηματικό δαιμόνιο είναι ήδη ορατό: με μία και μόνη κίνηση, ο Fuchs συνέδεσε τον νέο του οίκο με την ιστορία της πόλης, την τέχνη και την παράδοση της αρωματοποιίας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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