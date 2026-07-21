Κλιματιστικό: Η σωστή κίνηση πριν το κλείσετε για καλύτερη απόδοση και λιγότερες οσμές
Κλιματιστικό: Η σωστή κίνηση πριν το κλείσετε για καλύτερη απόδοση και λιγότερες οσμές
Ένα απλό λάθος κατά το κλείσιμο του κλιματιστικού μπορεί να εγκλωβίσει υγρασία και να προκαλέσει μούχλα, δυσάρεστες οσμές και μειωμένη απόδοση - Η σωστή διαδικασία βοηθά στη διατήρηση της συσκευής και περιορίζει την ανάγκη συντήρησης
Οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό σχεδόν καθημερινά τους καλοκαιρινούς μήνες και θεωρούμε ότι μόλις πατήσουμε το κουμπί OFF, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ο τρόπος με τον οποίο σταματά η λειτουργία της συσκευής μπορεί να επηρεάσει τόσο την απόδοσή της όσο και την καθαριότητα του εσωτερικού της στο πέρασμα του χρόνου.
Μια μικρή παράλειψη, που οι περισσότεροι κάνουν χωρίς να το γνωρίζουν, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μούχλας, βακτηρίων και δυσάρεστων οσμών. Το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό όταν, ύστερα από μερικές εβδομάδες έντονης χρήσης, το κλιματιστικό αρχίζει να βγάζει μια έντονη μυρωδιά αμέσως μόλις τεθεί ξανά σε λειτουργία.
Η υγρασία μένει μέσα στη μονάδα
Κατά τη διαδικασία της ψύξης, το κλιματιστικό δεν μειώνει μόνο τη θερμοκρασία του χώρου. Παράλληλα αφαιρεί σημαντικές ποσότητες υγρασίας από τον αέρα, δημιουργώντας ένα πιο άνετο περιβάλλον.
Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της υγρασίας απομακρύνεται μέσω του συστήματος αποστράγγισης. Παρ’ όλα αυτά, μικρές ποσότητες παραμένουν πάνω στον εναλλάκτη θερμότητας, στα πτερύγια και σε άλλα εσωτερικά σημεία της μονάδας.
Εάν η λειτουργία διακοπεί αμέσως, χωρίς να δοθεί χρόνος να στεγνώσει το εσωτερικό, η υγρασία εγκλωβίζεται στη συσκευή. Οι συνθήκες αυτές ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών, οι οποίοι με την πάροδο του χρόνου δημιουργούν οσμές και επιβαρύνουν τη λειτουργία του κλιματιστικού.
Η απλή κίνηση πριν από το τελικό κλείσιμο
Για να μειωθεί η υγρασία που παραμένει στο εσωτερικό, συνιστάται πριν το κλιματιστικό μείνει εκτός λειτουργίας για αρκετές ώρες να χρησιμοποιείται για λίγα λεπτά μόνο η λειτουργία Fan ή, όπου υπάρχει, να ενεργοποιείται το πρόγραμμα Self Clean, Clean, X-Fan ή Frost Clean, ανάλογα με τον κατασκευαστή.
Με αυτόν τον τρόπο κυκλοφορεί αέρας στο εσωτερικό της μονάδας, στεγνώνει ο εναλλάκτης θερμότητας και περιορίζονται σημαντικά οι πιθανότητες να αναπτυχθούν μούχλα, βακτήρια και δυσάρεστες οσμές.
Στα περισσότερα σύγχρονα μοντέλα η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται αυτόματα. Ακόμη και αφού ο χρήστης πατήσει OFF, η μονάδα συνεχίζει να λειτουργεί για λίγα λεπτά. Πολλοί πιστεύουν ότι πρόκειται για δυσλειτουργία, όμως στην πραγματικότητα η συσκευή ολοκληρώνει τον κύκλο αυτοκαθαρισμού και στεγνώματος.
Μην κόβετε αμέσως την παροχή ρεύματος
Ένα ακόμη συχνό λάθος είναι η άμεση διακοπή της ηλεκτροδότησης, είτε μέσω διακόπτη είτε βγάζοντας το φις από την πρίζα, αμέσως μετά το κλείσιμο από το τηλεχειριστήριο.
Μια μικρή παράλειψη, που οι περισσότεροι κάνουν χωρίς να το γνωρίζουν, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μούχλας, βακτηρίων και δυσάρεστων οσμών. Το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό όταν, ύστερα από μερικές εβδομάδες έντονης χρήσης, το κλιματιστικό αρχίζει να βγάζει μια έντονη μυρωδιά αμέσως μόλις τεθεί ξανά σε λειτουργία.
Η υγρασία μένει μέσα στη μονάδα
Κατά τη διαδικασία της ψύξης, το κλιματιστικό δεν μειώνει μόνο τη θερμοκρασία του χώρου. Παράλληλα αφαιρεί σημαντικές ποσότητες υγρασίας από τον αέρα, δημιουργώντας ένα πιο άνετο περιβάλλον.
Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της υγρασίας απομακρύνεται μέσω του συστήματος αποστράγγισης. Παρ’ όλα αυτά, μικρές ποσότητες παραμένουν πάνω στον εναλλάκτη θερμότητας, στα πτερύγια και σε άλλα εσωτερικά σημεία της μονάδας.
Εάν η λειτουργία διακοπεί αμέσως, χωρίς να δοθεί χρόνος να στεγνώσει το εσωτερικό, η υγρασία εγκλωβίζεται στη συσκευή. Οι συνθήκες αυτές ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών, οι οποίοι με την πάροδο του χρόνου δημιουργούν οσμές και επιβαρύνουν τη λειτουργία του κλιματιστικού.
Η απλή κίνηση πριν από το τελικό κλείσιμο
Για να μειωθεί η υγρασία που παραμένει στο εσωτερικό, συνιστάται πριν το κλιματιστικό μείνει εκτός λειτουργίας για αρκετές ώρες να χρησιμοποιείται για λίγα λεπτά μόνο η λειτουργία Fan ή, όπου υπάρχει, να ενεργοποιείται το πρόγραμμα Self Clean, Clean, X-Fan ή Frost Clean, ανάλογα με τον κατασκευαστή.
Με αυτόν τον τρόπο κυκλοφορεί αέρας στο εσωτερικό της μονάδας, στεγνώνει ο εναλλάκτης θερμότητας και περιορίζονται σημαντικά οι πιθανότητες να αναπτυχθούν μούχλα, βακτήρια και δυσάρεστες οσμές.
Στα περισσότερα σύγχρονα μοντέλα η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται αυτόματα. Ακόμη και αφού ο χρήστης πατήσει OFF, η μονάδα συνεχίζει να λειτουργεί για λίγα λεπτά. Πολλοί πιστεύουν ότι πρόκειται για δυσλειτουργία, όμως στην πραγματικότητα η συσκευή ολοκληρώνει τον κύκλο αυτοκαθαρισμού και στεγνώματος.
Μην κόβετε αμέσως την παροχή ρεύματος
Ένα ακόμη συχνό λάθος είναι η άμεση διακοπή της ηλεκτροδότησης, είτε μέσω διακόπτη είτε βγάζοντας το φις από την πρίζα, αμέσως μετά το κλείσιμο από το τηλεχειριστήριο.
Εφόσον το κλιματιστικό διαθέτει πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού, η αποσύνδεση από το ρεύμα σταματά τη διαδικασία πριν ολοκληρωθεί. Έτσι, η υγρασία παραμένει στο εσωτερικό της μονάδας και αυξάνονται οι πιθανότητες εμφάνισης δυσάρεστων οσμών ή ακόμα και ανάγκης για συχνότερη συντήρηση.
Αν υπάρχει λόγος να διακοπεί πλήρως η παροχή ρεύματος, είναι προτιμότερο να περιμένετε πρώτα να ολοκληρωθεί ο κύκλος λειτουργίας που έχει προβλέψει ο κατασκευαστής.
Τα φίλτρα χρειάζονται τακτική φροντίδα
Η σωστή χρήση από μόνη της δεν αρκεί. Τα φίλτρα του κλιματιστικού συγκρατούν καθημερινά σκόνη, γύρη και άλλα μικροσωματίδια που υπάρχουν στον αέρα.
Ο καθαρισμός τους κάθε δύο έως τέσσερις εβδομάδες, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους έντονης χρήσης, συμβάλλει σημαντικά:
στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αέρα,
στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας,
στη διατήρηση της αποδοτικότητας της συσκευής,
στον περιορισμό των δυσάρεστων οσμών και της συσσώρευσης ρύπων.
Ένα καθαρό φίλτρο βοηθά επίσης το κλιματιστικό να λειτουργεί με μικρότερη καταπόνηση, γεγονός που μπορεί να επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του.
Μια μικρή συνήθεια με μεγάλο όφελος
Η σωστή φροντίδα ενός κλιματιστικού δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις ούτε πολύ χρόνο. Αρκεί να γνωρίζει κανείς ότι το πάτημα του OFF δεν σημαίνει απαραίτητα και το τέλος της διαδικασίας λειτουργίας.
Εφόσον η συσκευή διαθέτει πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού, καλό είναι να το αφήνετε να ολοκληρώνεται. Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, λίγα λεπτά λειτουργίας μόνο με τον ανεμιστήρα πριν από το τελικό κλείσιμο μπορούν να απομακρύνουν την υγρασία από το εσωτερικό.
Πρόκειται για μια απλή καθημερινή συνήθεια που μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά στην ποιότητα του αέρα, να περιορίσει την εμφάνιση δυσάρεστων οσμών, να διατηρήσει υψηλή την απόδοση του κλιματιστικού και να μειώσει τις πιθανότητες πρόωρης συντήρησης ή δαπανηρών επισκευών στο μέλλον.
www.newmoney.gr
Αν υπάρχει λόγος να διακοπεί πλήρως η παροχή ρεύματος, είναι προτιμότερο να περιμένετε πρώτα να ολοκληρωθεί ο κύκλος λειτουργίας που έχει προβλέψει ο κατασκευαστής.
Τα φίλτρα χρειάζονται τακτική φροντίδα
Η σωστή χρήση από μόνη της δεν αρκεί. Τα φίλτρα του κλιματιστικού συγκρατούν καθημερινά σκόνη, γύρη και άλλα μικροσωματίδια που υπάρχουν στον αέρα.
Ο καθαρισμός τους κάθε δύο έως τέσσερις εβδομάδες, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους έντονης χρήσης, συμβάλλει σημαντικά:
στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αέρα,
στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας,
στη διατήρηση της αποδοτικότητας της συσκευής,
στον περιορισμό των δυσάρεστων οσμών και της συσσώρευσης ρύπων.
Ένα καθαρό φίλτρο βοηθά επίσης το κλιματιστικό να λειτουργεί με μικρότερη καταπόνηση, γεγονός που μπορεί να επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του.
Μια μικρή συνήθεια με μεγάλο όφελος
Η σωστή φροντίδα ενός κλιματιστικού δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις ούτε πολύ χρόνο. Αρκεί να γνωρίζει κανείς ότι το πάτημα του OFF δεν σημαίνει απαραίτητα και το τέλος της διαδικασίας λειτουργίας.
Εφόσον η συσκευή διαθέτει πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού, καλό είναι να το αφήνετε να ολοκληρώνεται. Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, λίγα λεπτά λειτουργίας μόνο με τον ανεμιστήρα πριν από το τελικό κλείσιμο μπορούν να απομακρύνουν την υγρασία από το εσωτερικό.
Πρόκειται για μια απλή καθημερινή συνήθεια που μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά στην ποιότητα του αέρα, να περιορίσει την εμφάνιση δυσάρεστων οσμών, να διατηρήσει υψηλή την απόδοση του κλιματιστικού και να μειώσει τις πιθανότητες πρόωρης συντήρησης ή δαπανηρών επισκευών στο μέλλον.
www.newmoney.gr
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