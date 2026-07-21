Κλιματιστικό: Η σωστή κίνηση πριν το κλείσετε για καλύτερη απόδοση και λιγότερες οσμές

Κλείσιμο

Οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό σχεδόν καθημερινά τους καλοκαιρινούς μήνες και θεωρούμε ότι μόλις πατήσουμε το κουμπί OFF, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ο τρόπος με τον οποίο σταματά η λειτουργία της συσκευής μπορεί να επηρεάσει τόσο την απόδοσή της όσο και την καθαριότητα του εσωτερικού της στο πέρασμα του χρόνου.Μια μικρή παράλειψη, που οι περισσότεροι κάνουν χωρίς να το γνωρίζουν, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μούχλας, βακτηρίων και δυσάρεστων οσμών. Το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό όταν, ύστερα από μερικές εβδομάδες έντονης χρήσης, το κλιματιστικό αρχίζει να βγάζει μια έντονη μυρωδιά αμέσως μόλις τεθεί ξανά σε λειτουργία.Η υγρασία μένει μέσα στη μονάδαΚατά τη διαδικασία της ψύξης, το κλιματιστικό δεν μειώνει μόνο τη θερμοκρασία του χώρου. Παράλληλα αφαιρεί σημαντικές ποσότητες υγρασίας από τον αέρα, δημιουργώντας ένα πιο άνετο περιβάλλον.Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της υγρασίας απομακρύνεται μέσω του συστήματος αποστράγγισης. Παρ’ όλα αυτά, μικρές ποσότητες παραμένουν πάνω στον εναλλάκτη θερμότητας, στα πτερύγια και σε άλλα εσωτερικά σημεία της μονάδας.Εάν η λειτουργία διακοπεί αμέσως, χωρίς να δοθεί χρόνος να στεγνώσει το εσωτερικό, η υγρασία εγκλωβίζεται στη συσκευή. Οι συνθήκες αυτές ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών, οι οποίοι με την πάροδο του χρόνου δημιουργούν οσμές και επιβαρύνουν τη λειτουργία του κλιματιστικού.Η απλή κίνηση πριν από το τελικό κλείσιμοΓια να μειωθεί η υγρασία που παραμένει στο εσωτερικό, συνιστάται πριν το κλιματιστικό μείνει εκτός λειτουργίας για αρκετές ώρες να χρησιμοποιείται για λίγα λεπτά μόνο η λειτουργία Fan ή, όπου υπάρχει, να ενεργοποιείται το πρόγραμμα Self Clean, Clean, X-Fan ή Frost Clean, ανάλογα με τον κατασκευαστή.Με αυτόν τον τρόπο κυκλοφορεί αέρας στο εσωτερικό της μονάδας, στεγνώνει ο εναλλάκτης θερμότητας και περιορίζονται σημαντικά οι πιθανότητες να αναπτυχθούν μούχλα, βακτήρια και δυσάρεστες οσμές.Στα περισσότερα σύγχρονα μοντέλα η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται αυτόματα. Ακόμη και αφού ο χρήστης πατήσει OFF, η μονάδα συνεχίζει να λειτουργεί για λίγα λεπτά. Πολλοί πιστεύουν ότι πρόκειται για δυσλειτουργία, όμως στην πραγματικότητα η συσκευή ολοκληρώνει τον κύκλο αυτοκαθαρισμού και στεγνώματος.Μην κόβετε αμέσως την παροχή ρεύματοςΈνα ακόμη συχνό λάθος είναι η άμεση διακοπή της ηλεκτροδότησης, είτε μέσω διακόπτη είτε βγάζοντας το φις από την πρίζα, αμέσως μετά το κλείσιμο από το τηλεχειριστήριο.