Ελαφρύνσεις για επαγγελματίες και επιχειρήσεις στο πακέτο της ΔΕΘ
Ελαφρύνσεις για επαγγελματίες και επιχειρήσεις στο πακέτο της ΔΕΘ
Μείωση στο τεκμαρτό, διακανονισμοί οφειλών, «αλά καρτ» ενισχύσεις για συνεπείς φορολογούμενους στα μέτρα της ΔΕΘ
«Μέρισμα» φορολογικής συνέπειας και οικονομικής ανάπτυξης σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων της 90ής ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένοι οικονομικοί δείκτες θα οδηγούν στη σταδιακή αποκλιμάκωση ή κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους επαγγελματίες, καθώς και σε άλλες στοχευμένες φοροελαφρύνσεις ή διευκολύνσεις, οι οποίες θα επιβραβεύουν τις συνεπείς επιχειρήσεις.
Το σχέδιο βρίσκεται μεταξύ των προτάσεων τις οποίες εξετάζει θετικά η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στοχεύει στη δημιουργία ενός μηχανισμού ανταμοιβής και ενίσχυσης της υγιούς επιχειρηματικότητας, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή στις σχέσεις της αγοράς με την Εφορία.
Η σχεδιαζόμενη φορολογική απελευθέρωση από τα τεκμήρια θα γίνεται σταδιακά και όχι οριζόντια. Θα στηριχθεί σε ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες ανά κλάδο -ή και ανά επιχείρηση- με όρους επιχειρηματικής αυτοσυμμόρφωσης. Η τεκμαρτή φορολόγηση, άλλωστε, τονίζουν στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποτελούσε εξ ορισμού προσωρινή παρέμβαση, καθώς επιβλήθηκε το 2023 ως ένα από τα 11 μέτρα Χατζηδάκη για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, προκειμένου να μη χάσει έσοδα το κράτος μέχρι να μπορέσουν να εφαρμοστούν και να αποδώσουν καρπούς όλα τα υπόλοιπα (ψηφιακό δελτίο αποστολής, ψηφιακή τιμολόγηση κ.λπ.).
Ωστόσο, ήδη τα νέα ψηφιακά εργαλεία (myDATA, online σύνδεση ταμειακών και POS με την ΑΑΔΕ, κ.λπ.) φέρνουν μετρήσιμη μείωση της φοροδιαφυγής. Στη βάση αυτή, ένας αλγόριθμος θα οδηγεί σε μείωση τεκμαρτού ανά κλάδο, όπου πρακτικά δεν χρειάζεται πια να εφαρμόζεται, δίνοντας έναν σαφή οδικό χάρτη μείωσης των επιβαρύνσεων για όλες τις επιχειρήσεις.
Ουσιαστικά έτσι το τεκμαρτό εισόδημα δεν καταργείται άμεσα ή το 2028, αλλά θα περιορίζεται στοχευμένα όπου διαπιστώνεται η επίτευξη υψηλού ποσοστού φορολογικής συμμόρφωσης και συνέπειας.
Και άμεσα, όμως, διορθώσεις και παρεμβάσεις ελάφρυνσης εξετάζονται και αναμένεται να υπάρξουν και για εισοδήματα το 2026, αλλά στοχευμένα και σε επαγγελματικούς κλάδους με ιδιαιτερότητες. Από τις σταδιακές μειώσεις που έρχονται το 2027 και μετά όμως, δεν θα επωφεληθούν επιβαρυμένοι κλάδοι ή επαγγέλματα όπως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και μη στεγασμένο εμπόριο, για τα οποία η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χώρα μας τόνιζε ότι -παρά τα ηλεκτρονικά μέτρα ελέγχου- αποδείξεις δεν κόβονται και φόροι δεν πληρώνονται.
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Το σχέδιο βρίσκεται μεταξύ των προτάσεων τις οποίες εξετάζει θετικά η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στοχεύει στη δημιουργία ενός μηχανισμού ανταμοιβής και ενίσχυσης της υγιούς επιχειρηματικότητας, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή στις σχέσεις της αγοράς με την Εφορία.
Οι ελαφρύνσεις που έρχονταιΗ αύξηση του δημοσιονομικού χώρου (από 1 δισ. σε ενδεχομένως 2 δισ. ευρώ), χάρη στη δυναμική ανάπτυξης της οικονομίας και στην υπεραπόδοση των ηλεκτρονικών εργαλείων (IRIS, myDATA, Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας κ.λπ.), ξεκλειδώνει μια σειρά από κομβικά νέα μέτρα για επιχειρήσεις και επαγγελματίες: πλήρη κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος, μείωση της προκαταβολής φόρου (από 80% στο 55%-60% και ενδεχομένως στο 40% για φυσικά πρόσωπα), νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και περιορισμό ή σταδιακή κατάργηση της επιβάρυνσης από τον τεκμαρτό υπολογισμό για επαγγελματίες.
Η σχεδιαζόμενη φορολογική απελευθέρωση από τα τεκμήρια θα γίνεται σταδιακά και όχι οριζόντια. Θα στηριχθεί σε ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες ανά κλάδο -ή και ανά επιχείρηση- με όρους επιχειρηματικής αυτοσυμμόρφωσης. Η τεκμαρτή φορολόγηση, άλλωστε, τονίζουν στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποτελούσε εξ ορισμού προσωρινή παρέμβαση, καθώς επιβλήθηκε το 2023 ως ένα από τα 11 μέτρα Χατζηδάκη για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, προκειμένου να μη χάσει έσοδα το κράτος μέχρι να μπορέσουν να εφαρμοστούν και να αποδώσουν καρπούς όλα τα υπόλοιπα (ψηφιακό δελτίο αποστολής, ψηφιακή τιμολόγηση κ.λπ.).
Ωστόσο, ήδη τα νέα ψηφιακά εργαλεία (myDATA, online σύνδεση ταμειακών και POS με την ΑΑΔΕ, κ.λπ.) φέρνουν μετρήσιμη μείωση της φοροδιαφυγής. Στη βάση αυτή, ένας αλγόριθμος θα οδηγεί σε μείωση τεκμαρτού ανά κλάδο, όπου πρακτικά δεν χρειάζεται πια να εφαρμόζεται, δίνοντας έναν σαφή οδικό χάρτη μείωσης των επιβαρύνσεων για όλες τις επιχειρήσεις.
Ουσιαστικά έτσι το τεκμαρτό εισόδημα δεν καταργείται άμεσα ή το 2028, αλλά θα περιορίζεται στοχευμένα όπου διαπιστώνεται η επίτευξη υψηλού ποσοστού φορολογικής συμμόρφωσης και συνέπειας.
Και άμεσα, όμως, διορθώσεις και παρεμβάσεις ελάφρυνσης εξετάζονται και αναμένεται να υπάρξουν και για εισοδήματα το 2026, αλλά στοχευμένα και σε επαγγελματικούς κλάδους με ιδιαιτερότητες. Από τις σταδιακές μειώσεις που έρχονται το 2027 και μετά όμως, δεν θα επωφεληθούν επιβαρυμένοι κλάδοι ή επαγγέλματα όπως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και μη στεγασμένο εμπόριο, για τα οποία η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χώρα μας τόνιζε ότι -παρά τα ηλεκτρονικά μέτρα ελέγχου- αποδείξεις δεν κόβονται και φόροι δεν πληρώνονται.
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