Η «Οδύσσεια» αλλάζει τα κινηματογραφικά δεδομένα – Οι εισπράξεις-ρεκόρ, οι κερδισμένες εταιρείες και μετοχές
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Η «Οδύσσεια» αλλάζει τα κινηματογραφικά δεδομένα – Οι εισπράξεις-ρεκόρ, οι κερδισμένες εταιρείες και μετοχές

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν αναμένεται να κάνει άνοιγμα άνω των 200 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως, ενισχύοντας τις προοπτικές των κινηματογραφικών αλυσίδων και της IMAX, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν στην ανάκαμψη του box office

Η «Οδύσσεια» αλλάζει τα κινηματογραφικά δεδομένα – Οι εισπράξεις-ρεκόρ, οι κερδισμένες εταιρείες και μετοχές
Η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στο παγκόσμιο box office, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για εισπράξεις που θα ξεπεράσουν τα 200 εκατ. δολάρια στο πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της.


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