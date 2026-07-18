Η «Οδύσσεια» αλλάζει τα κινηματογραφικά δεδομένα – Οι εισπράξεις-ρεκόρ, οι κερδισμένες εταιρείες και μετοχές

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν αναμένεται να κάνει άνοιγμα άνω των 200 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως, ενισχύοντας τις προοπτικές των κινηματογραφικών αλυσίδων και της IMAX, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν στην ανάκαμψη του box office