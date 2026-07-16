Εθνική Τράπεζα: Πώς αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη στην εξυπηρέτηση πελατών – Ο πρώτος φωνητικός AI agent
Εθνική Τράπεζα: Πώς αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη στην εξυπηρέτηση πελατών – Ο πρώτος φωνητικός AI agent
Σοφία, ένας super-ΑΙ Agent «και όχι άλλο ένα chat-bot» - Οι υπηρεσίες στα ψηφιακά κανάλια, η αποφόρτιση του Contact Center - Τι ανέφερε ο COO Στράτος Μολυβιάτης
Η ολοένα και μεγαλύτερη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον ιδιαίτερα νευραλγικό τομέα της καθημερινής εξυπηρέτησης των πελατών της αποτελεί από τα πιο βασικά στοιχεία της στρατηγικής της Εθνικής Τράπεζας.
Κεντρικό ρόλο στον ψηφιακό σχεδιασμό του παλαιότερου χρηματοοικονομικού οργανισμού της χώρας διαδραματίζει η ψηφιακή βοηθός με το όνομα Σοφία (Sofia): ένας super -ΑΙ Agent «και όχι άλλο ένα chat-bot», όπως χαρακτηρίστηκε σε ενημερωτική συνάντηση δημοσιογράφων με τον Γενικό Διευθυντή Λειτουργικής Στήριξης (Chief Operating Officer/COO) της τράπεζας και του ομίλου ΕΤΕ Στράτο Μολυβιάτη και άλλα στελέχη.
«Σήμερα θα σας ανακοινώσουμε τι έχουμε πετύχει με Gen AI και όχι τι θα πετύχουμε.
Στο πνεύμα αυτό, θα κάνουμε μια παρουσίαση η οποία έχει δύο ενότητες.
Η μια αφορά την πρόοδο στην εφαρμογή του Gen AI στα ψηφιακά μας κανάλια, όπου πιστεύουμε ότι διαθέτουμε την πιο πλήρη πρόταση στον τραπεζικό χώρο και η δεύτερη είναι μια πρωτιά μας ανάμεσα σε όλες τις ελληνικές τράπεζες – και είμαστε σε αυτό μια από τις δυο, τρεις ίσως εταιρείες γενικά στην ελληνική αγορά. Είναι κάτι που αποδεικνύει ότι κατέχουμε ηγετική θέση στην εποχή αυτή (στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης).
Με μεγάλο αντίκτυπο και στην εμπειρία πελάτη και στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και σε άλλα κανάλια, για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το εύρος των υπηρεσιών, χωρίς αναμονή, με υψηλή πιστότητα και ποιότητα…», ανέφερε αρχικά ο κ.Μολυβιάτης και στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι η Εθνική Τράπεζα γίνεται η 1η τράπεζα στην Ελλάδα που ένας AI agent θα εξυπηρετεί και φωνητικά τους πελάτες που τηλεφωνούν, αποφορτίζοντας σε σημαντικό βαθμό το ανθρώπινο δυναμικό της.
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Κεντρικό ρόλο στον ψηφιακό σχεδιασμό του παλαιότερου χρηματοοικονομικού οργανισμού της χώρας διαδραματίζει η ψηφιακή βοηθός με το όνομα Σοφία (Sofia): ένας super -ΑΙ Agent «και όχι άλλο ένα chat-bot», όπως χαρακτηρίστηκε σε ενημερωτική συνάντηση δημοσιογράφων με τον Γενικό Διευθυντή Λειτουργικής Στήριξης (Chief Operating Officer/COO) της τράπεζας και του ομίλου ΕΤΕ Στράτο Μολυβιάτη και άλλα στελέχη.
«Σήμερα θα σας ανακοινώσουμε τι έχουμε πετύχει με Gen AI και όχι τι θα πετύχουμε.
Στο πνεύμα αυτό, θα κάνουμε μια παρουσίαση η οποία έχει δύο ενότητες.
Η μια αφορά την πρόοδο στην εφαρμογή του Gen AI στα ψηφιακά μας κανάλια, όπου πιστεύουμε ότι διαθέτουμε την πιο πλήρη πρόταση στον τραπεζικό χώρο και η δεύτερη είναι μια πρωτιά μας ανάμεσα σε όλες τις ελληνικές τράπεζες – και είμαστε σε αυτό μια από τις δυο, τρεις ίσως εταιρείες γενικά στην ελληνική αγορά. Είναι κάτι που αποδεικνύει ότι κατέχουμε ηγετική θέση στην εποχή αυτή (στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης).
Με μεγάλο αντίκτυπο και στην εμπειρία πελάτη και στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και σε άλλα κανάλια, για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το εύρος των υπηρεσιών, χωρίς αναμονή, με υψηλή πιστότητα και ποιότητα…», ανέφερε αρχικά ο κ.Μολυβιάτης και στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι η Εθνική Τράπεζα γίνεται η 1η τράπεζα στην Ελλάδα που ένας AI agent θα εξυπηρετεί και φωνητικά τους πελάτες που τηλεφωνούν, αποφορτίζοντας σε σημαντικό βαθμό το ανθρώπινο δυναμικό της.
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