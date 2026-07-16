Εθνική Τράπεζα: Πώς αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη στην εξυπηρέτηση πελατών – Ο πρώτος φωνητικός AI agent

Σοφία, ένας super-ΑΙ Agent «και όχι άλλο ένα chat-bot» - Οι υπηρεσίες στα ψηφιακά κανάλια, η αποφόρτιση του Contact Center - Τι ανέφερε ο COO Στράτος Μολυβιάτης