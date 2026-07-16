ΕΚΤΕΡ: Στην «πίστα» της 7η τάξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων – Ανοίγει ο δρόμος για τα μεγαλύτερα έργα
ΕΚΤΕΡ: Στην «πίστα» της 7η τάξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων – Ανοίγει ο δρόμος για τα μεγαλύτερα έργα
Η αναβάθμιση στην ανώτατη εργοληπτική βαθμίδα ενισχύει τη θέση της εταιρείας στην αγορά των υποδομών – Στα 212 εκατ. ευρώ το ανεκτέλεστο, στο επίκεντρο μεγάλα έργα και ΣΔΙΤ
Στην ανώτατη, 7η τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εντάχθηκε η ΕΚΤΕΡ, αποκτώντας πλέον τη δυνατότητα να συμμετέχει με ακόμη μεγαλύτερες αξιώσεις στους μεγαλύτερους διαγωνισμούς δημοσίων έργων της χώρας.
Η αναβάθμιση, που εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την εταιρεία, η οποία τα τελευταία χρόνια διευρύνει σταθερά το αποτύπωμά της στην αγορά των κατασκευών.
Η ΕΚΤΕΡ απέκτησε πτυχίο 7ης τάξης στις βασικές κατηγορίες δημοσίων έργων, ενώ στην οδοποιία παραμένει στην 6η τάξη, χωρίς ωστόσο η συγκεκριμένη διαφοροποίηση να περιορίζει ουσιαστικά τις δυνατότητές της για τη διεκδίκηση μεγάλων έργων υποδομής.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η αναβάθμιση, που εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την εταιρεία, η οποία τα τελευταία χρόνια διευρύνει σταθερά το αποτύπωμά της στην αγορά των κατασκευών.
Η ΕΚΤΕΡ απέκτησε πτυχίο 7ης τάξης στις βασικές κατηγορίες δημοσίων έργων, ενώ στην οδοποιία παραμένει στην 6η τάξη, χωρίς ωστόσο η συγκεκριμένη διαφοροποίηση να περιορίζει ουσιαστικά τις δυνατότητές της για τη διεκδίκηση μεγάλων έργων υποδομής.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα