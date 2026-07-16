ΕΚΤΕΡ: Στην «πίστα» της 7η τάξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων – Ανοίγει ο δρόμος για τα μεγαλύτερα έργα

Η αναβάθμιση στην ανώτατη εργοληπτική βαθμίδα ενισχύει τη θέση της εταιρείας στην αγορά των υποδομών – Στα 212 εκατ. ευρώ το ανεκτέλεστο, στο επίκεντρο μεγάλα έργα και ΣΔΙΤ