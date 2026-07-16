ΕΥΔΑΠ: Αλλάζει τον χάρτη της Ανατολικής Αττικής με επενδύσεις 1 δισ. – Νέα δίκτυα, κέντρα επεξεργασίας λυμάτων και ανακτημένο νερό
ΕΥΔΑΠ: Αλλάζει τον χάρτη της Ανατολικής Αττικής με επενδύσεις 1 δισ. – Νέα δίκτυα, κέντρα επεξεργασίας λυμάτων και ανακτημένο νερό
Η μεγαλύτερη περιβαλλοντική εκκρεμότητα της Αττικής μετατρέπεται σε 9 εργολαβίες σε 5 δήμους– Στόχος έως το 2030 να εξυπηρετούνται περισσότεροι από 300.000 κάτοικοι
Η μεγαλύτερη περιβαλλοντική εκκρεμότητα της Ανατολικής Αττικής, που για δεκαετίες ανάγκαζε χιλιάδες νοικοκυριά να εξυπηρετούνται από βόθρους και οδήγησε την Ελλάδα σε καταδίκες και πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπαίνει σταδιακά σε τροχιά οριστικής επίλυσης.
Η ΕΥΔΑΠ επιταχύνει την επέκταση του αποχετευτικού της δικτύου, το οποίο πλέον δεν περιορίζεται στους δήμους όπου κατασκευάζονται σήμερα τα έργα, αλλά επεκτείνεται σταδιακά σε πέντε δήμους της Ανατολικής Αττικής, συνδυάζοντας τις νέες υποδομές με δύο σύγχρονα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επαναχρησιμοποίησης του ανακτημένου νερού.
Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ, αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση αποχέτευσης που υλοποιείται σήμερα στη χώρα και εντάσσεται στο δεκαετές επενδυτικό σχέδιο της ΕΥΔΑΠ, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, από το οποίο σχεδόν το 39% κατευθύνεται στην Ανατολική Αττική. Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη εννέα εργολαβίες, ενώ έχουν εγκριθεί χρηματοδοτήσεις ύψους 530 εκατ. ευρώ, έργα 255 εκατ. ευρώ βρίσκονται στη διαδικασία δημοπράτησης και παρεμβάσεις 470 εκατ. ευρώ βρίσκονται σε φάση μελετητικής ωρίμανσης.
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Η ΕΥΔΑΠ επιταχύνει την επέκταση του αποχετευτικού της δικτύου, το οποίο πλέον δεν περιορίζεται στους δήμους όπου κατασκευάζονται σήμερα τα έργα, αλλά επεκτείνεται σταδιακά σε πέντε δήμους της Ανατολικής Αττικής, συνδυάζοντας τις νέες υποδομές με δύο σύγχρονα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επαναχρησιμοποίησης του ανακτημένου νερού.
Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ, αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση αποχέτευσης που υλοποιείται σήμερα στη χώρα και εντάσσεται στο δεκαετές επενδυτικό σχέδιο της ΕΥΔΑΠ, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, από το οποίο σχεδόν το 39% κατευθύνεται στην Ανατολική Αττική. Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη εννέα εργολαβίες, ενώ έχουν εγκριθεί χρηματοδοτήσεις ύψους 530 εκατ. ευρώ, έργα 255 εκατ. ευρώ βρίσκονται στη διαδικασία δημοπράτησης και παρεμβάσεις 470 εκατ. ευρώ βρίσκονται σε φάση μελετητικής ωρίμανσης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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