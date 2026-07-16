ΕΥΔΑΠ: Αλλάζει τον χάρτη της Ανατολικής Αττικής με επενδύσεις 1 δισ. – Νέα δίκτυα, κέντρα επεξεργασίας λυμάτων και ανακτημένο νερό

Η μεγαλύτερη περιβαλλοντική εκκρεμότητα της Αττικής μετατρέπεται σε 9 εργολαβίες σε 5 δήμους– Στόχος έως το 2030 να εξυπηρετούνται περισσότεροι από 300.000 κάτοικοι