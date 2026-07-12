Ποιος είναι ο Ελληνας ρολογάς της FIFA (pics + vid)
Ποιος είναι ο Ελληνας ρολογάς της FIFA (pics + vid)
Η διαδρομή του 60χρονου επιχειρηματία Τζον Κανάρας που ανέλαβε την κυκλοφορία του επίσημου αδειοδοτημένου ρολογιού για το φετινό Μουντιάλ - Με ελληνικά ονόματα τα τρία μοντέλα της συλλογής
Ενας Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης της ωρολογοποιίας AXIA Time, κατάφερε να εισέλθει στο ολιγομελές αλλά και επίζηλο κλαμπ των εταιρειών που συνεργάζονται με τη FIFA είτε ως χορηγοί, είτε ως εμπορικοί συνεργάτες επίσημα αδειοδοτημένων προϊόντων με το σήμα της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.
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