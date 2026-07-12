Ποιος είναι ο Ελληνας ρολογάς της FIFA (pics + vid)

Η διαδρομή του 60χρονου επιχειρηματία Τζον Κανάρας που ανέλαβε την κυκλοφορία του επίσημου αδειοδοτημένου ρολογιού για το φετινό Μουντιάλ - Με ελληνικά ονόματα τα τρία μοντέλα της συλλογής