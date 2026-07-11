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Ο πιο περιζήτητος κήπος της καλοκαιρινής Αθήνας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο πιο περιζήτητος κήπος της καλοκαιρινής Αθήνας

Τα καλοκαίρια στην Αθήνα έχουν πλέον αύρα της σύγχρονης μπιστρονομίας. Έχουν τη γεύση και το χρώμα του Vezené, στον καταπράσινο κήπο της πλατείας Μαδρίτης

Ο πιο περιζήτητος κήπος της καλοκαιρινής Αθήνας
Υπάρχουν κάποιες γωνιές στην Αθήνα που δεν τις επισκέπτεσαι απλώς, τις κουβαλάς μέσα σου σαν αναμνήσεις. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη γαστρονομική αγαλλίαση από το να μαθαίνεις πως ο αγαπημένος κήπος του Άρη Βεζενέ άνοιξε ξανά τις πόρτες του, εκεί, στα πλουμισμένα στο πράσινο τραπέζια της Πλατείας Μαδρίτης.

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