Τα ιδιωτικά νησιά των εταιρειών κρουαζιέρας
Τα ιδιωτικά νησιά των εταιρειών κρουαζιέρας
Oι κολοσσοί της κρουαζιέρας δεν αρκούνται πλέον στο να μεταφέρουν τους πελάτες τους από προορισμό σε προορισμό. Αγοράζουν ή μισθώνουν την αποκλειστική χρήση ολόκληρων νησιών και παραθαλάσσιων εκτάσεων. All-inclusive σε θάλασσα και στεριά
Ένα νησί στο πουθενά. Παραλίες με λευκή άμμο. Όσοι και αν τις περπάτησαν χτες, το επόμενο πρωί φαντάζουν απάτητες. Οι φοίνικες που προβάλλουν στο φόντο είναι στοιχισμένοι με μαθηματική ακρίβεια. Ακριβώς πίσω τους υπάρχουν μπαρ. Οι bartenders έχουν ενιαίους δείκτες διάθεσης, είναι σταθερά χαρούμενοι και πάντοτε εξυπηρετικοί, ό,τι και αν συμβεί. Σαν άλλα jukebox, λένε ατάκες που ενθουσιάζουν τους τουρίστες, την ώρα που ετοιμάζουν δροσερά κοκτέιλς. Τα κρουαζιερόπλοια που δένουν στο μαγικής ομορφιάς νησί είναι κάτι σαν τα πλοία της γραμμής. Και εκείνα και εκείνο ανήκουν στην ίδια εταιρεία.
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