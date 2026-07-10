Τα ιδιωτικά νησιά των εταιρειών κρουαζιέρας

Oι κολοσσοί της κρουαζιέρας δεν αρκούνται πλέον στο να μεταφέρουν τους πελάτες τους από προορισμό σε προορισμό. Αγοράζουν ή μισθώνουν την αποκλειστική χρήση ολόκληρων νησιών και παραθαλάσσιων εκτάσεων. All-inclusive σε θάλασσα και στεριά