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Πέθανε ο 36χρονος που ανασύρθηκε από παραλία της Χαλκιδικής χωρίς αισθήσεις
Πέθανε ο 36χρονος που ανασύρθηκε από παραλία της Χαλκιδικής χωρίς αισθήσεις
Τον 36χρονο αλλοδαπό που έκανε jet ski παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 36χρονος αλλοδαπός που έκανε jet ski στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ζωγράφου, στη Σιθωνία Χαλκιδικής.
Ο 36χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου.
Ο 36χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου.
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