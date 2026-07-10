Πέθανε ο 36χρονος που ανασύρθηκε από παραλία της Χαλκιδικής χωρίς αισθήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική ΕΚΑΒ jet ski

Πέθανε ο 36χρονος που ανασύρθηκε από παραλία της Χαλκιδικής χωρίς αισθήσεις

Τον 36χρονο αλλοδαπό που έκανε jet ski παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Πέθανε ο 36χρονος που ανασύρθηκε από παραλία της Χαλκιδικής χωρίς αισθήσεις
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 36χρονος αλλοδαπός που έκανε jet ski στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ζωγράφου, στη Σιθωνία Χαλκιδικής

Ο 36χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου.

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