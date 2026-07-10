Χρηματιστήριο Αθηνών: Αρνητική επίδοση στην εβδομάδα παρά τις προσπάθειες ανάκαμψης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αρνητική επίδοση στην εβδομάδα παρά τις προσπάθειες ανάκαμψης
Με κέρδη έκλεισαν τη συνεδρίαση Motor Oil, ΕΛΠΕ, ΑΔΜΗΕ και η Jumbo - Απώλειες είχαν ΑΒΑΞ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Goldman Sachs: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για HelleniQ Energy και Motor Oil λόγω ισχυρών περιθωρίων διύλισης
Σε θετικό έδαφος έκλεισε και η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να συνεχίζει την προσπάθεια ανάκαμψης μετά το sell-off της Τετάρτης και τον Γενικό Δείκτη να κλείνει πάνω από τις 2.500 μονάδες.
Παρά το θετικό πρόσημο, οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να περιορίζουν τη διάθεση για ανάληψη μεγαλύτερου ρίσκου. Σε επίπεδο εβδομάδας, η αγορά ολοκλήρωσε τις συναλλαγές με αρνητικό πρόσημο.
Την ίδια ώρα, η προσοχή της αγοράς στρέφεται στις επικείμενες εταιρικές κινήσεις, με αιχμή τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor και της Aktor, αλλά και την έκδοση ομολογιακού δανείου της τελευταίας.
Αναλυτικότερα ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τη σημερινή (10/7) συνεδρίαση στις 2.513,22 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,84%. To υψηλό της ημέρας διαμορφώθηκε στις 2.514,61 μονάδες, ενώ το χαμηλό στις 2.494,88. Ο τζίρος ξεπέρασε τα 240 εκατ. ευρώ.
Ακόμα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,94% στις 6.390,49 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης είχε απώλειες 0,13% στις 3.141,63 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης παρουσίασε κέρδη κατά 1,23% στις 2.877,63 μονάδες.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε κέρδη 0,33% στα 9,25 ευρώ, η Alpha Bank κινήθηκε ανοδικά κατά 1,83% στα 4,11 ευρώ, η Eurobank ενισχύθηκε κατά 1,01% στα 4,38 ευρώ και η Εθνική κατέγραψε επίσης κέρδη ύψους 1,77% στα 15,80 ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν οι Motor Oil (5,38%), ΕΛΠΕ (+4,02%), ΑΔΜΗΕ (+1,54%) και η Jumbo (+1,34%).
Καθοδικά οι ΑΒΑΞ(-5,31%), ΕΥΔΑΠ (-3,19%), ΔΕΗ(-1,52%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ(-0,89%).
Όσον αφορά τις τραπεζικές μετοχές, η Fitch Ratings επανέλαβε ότι το βελτιωμένο λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα αντανακλά την ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη, τις ισχυρότερες επιχειρηματικές προοπτικές και τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, στοιχεία που ενισχύουν τα πιστωτικά προφίλ των ελληνικών τραπεζών. Ο οίκος εκτιμά ότι η πιστωτική επέκταση θα κινηθεί με υψηλό μονοψήφιο ρυθμό την περίοδο 2026-2027, κυρίως λόγω της αυξημένης χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Παράλληλα, αναμένει περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αποφέρουν προμήθειες, όπως η διαχείριση κεφαλαίων και οι ασφαλιστικές εργασίες, επιτρέποντας στις μεγάλες τράπεζες να διατηρήσουν τον δείκτη λειτουργικής κερδοφορίας προς σταθμισμένο ενεργητικό (Operating Profit/RWA) πάνω από το 3,5%.
Στις λοιπές εισηγμένες, η Motor Oil ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία-πλαίσιο με την Aktor για την πώληση του 50% της θυγατρικής Διώρυγα Gas, η οποία αναπτύσσει πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου (FSRU) στην Ελλάδα, η οποία θα συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την προϋπόθεση της υπογραφής των οριστικών συμφωνιών, καθώς και της λήψης όλων των απαραίτητων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων.
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Παρά το θετικό πρόσημο, οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να περιορίζουν τη διάθεση για ανάληψη μεγαλύτερου ρίσκου. Σε επίπεδο εβδομάδας, η αγορά ολοκλήρωσε τις συναλλαγές με αρνητικό πρόσημο.
Την ίδια ώρα, η προσοχή της αγοράς στρέφεται στις επικείμενες εταιρικές κινήσεις, με αιχμή τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor και της Aktor, αλλά και την έκδοση ομολογιακού δανείου της τελευταίας.
Αναλυτικότερα ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τη σημερινή (10/7) συνεδρίαση στις 2.513,22 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,84%. To υψηλό της ημέρας διαμορφώθηκε στις 2.514,61 μονάδες, ενώ το χαμηλό στις 2.494,88. Ο τζίρος ξεπέρασε τα 240 εκατ. ευρώ.
Ακόμα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,94% στις 6.390,49 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης είχε απώλειες 0,13% στις 3.141,63 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης παρουσίασε κέρδη κατά 1,23% στις 2.877,63 μονάδες.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε κέρδη 0,33% στα 9,25 ευρώ, η Alpha Bank κινήθηκε ανοδικά κατά 1,83% στα 4,11 ευρώ, η Eurobank ενισχύθηκε κατά 1,01% στα 4,38 ευρώ και η Εθνική κατέγραψε επίσης κέρδη ύψους 1,77% στα 15,80 ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν οι Motor Oil (5,38%), ΕΛΠΕ (+4,02%), ΑΔΜΗΕ (+1,54%) και η Jumbo (+1,34%).
Καθοδικά οι ΑΒΑΞ(-5,31%), ΕΥΔΑΠ (-3,19%), ΔΕΗ(-1,52%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ(-0,89%).
Όσον αφορά τις τραπεζικές μετοχές, η Fitch Ratings επανέλαβε ότι το βελτιωμένο λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα αντανακλά την ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη, τις ισχυρότερες επιχειρηματικές προοπτικές και τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, στοιχεία που ενισχύουν τα πιστωτικά προφίλ των ελληνικών τραπεζών. Ο οίκος εκτιμά ότι η πιστωτική επέκταση θα κινηθεί με υψηλό μονοψήφιο ρυθμό την περίοδο 2026-2027, κυρίως λόγω της αυξημένης χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Παράλληλα, αναμένει περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αποφέρουν προμήθειες, όπως η διαχείριση κεφαλαίων και οι ασφαλιστικές εργασίες, επιτρέποντας στις μεγάλες τράπεζες να διατηρήσουν τον δείκτη λειτουργικής κερδοφορίας προς σταθμισμένο ενεργητικό (Operating Profit/RWA) πάνω από το 3,5%.
Στις λοιπές εισηγμένες, η Motor Oil ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία-πλαίσιο με την Aktor για την πώληση του 50% της θυγατρικής Διώρυγα Gas, η οποία αναπτύσσει πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου (FSRU) στην Ελλάδα, η οποία θα συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την προϋπόθεση της υπογραφής των οριστικών συμφωνιών, καθώς και της λήψης όλων των απαραίτητων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων.
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