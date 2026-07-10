Χρηματιστήριο Αθηνών: Αρνητική επίδοση στην εβδομάδα παρά τις προσπάθειες ανάκαμψης

Με κέρδη έκλεισαν τη συνεδρίαση Motor Oil, ΕΛΠΕ, ΑΔΜΗΕ και η Jumbo - Απώλειες είχαν ΑΒΑΞ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Goldman Sachs: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για HelleniQ Energy και Motor Oil λόγω ισχυρών περιθωρίων διύλισης