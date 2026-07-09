Πόλεμος και «φθηνός» χρυσός η ιδανική συγκυρία για τους αγοραστές Rolex

H τιμή του Rolex Daytona Oysterflex έχει μειωθεί κατά 4% από τον Απρίλιο, ακολουθώντας την πτώση της αγοράς χρυσού που ξεκίνησε μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή