Πόλεμος και «φθηνός» χρυσός η ιδανική συγκυρία για τους αγοραστές Rolex
Πόλεμος και «φθηνός» χρυσός η ιδανική συγκυρία για τους αγοραστές Rolex
H τιμή του Rolex Daytona Oysterflex έχει μειωθεί κατά 4% από τον Απρίλιο, ακολουθώντας την πτώση της αγοράς χρυσού που ξεκίνησε μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Η υποχώρηση του χρυσού δημιουργεί ευκαιρίες στην αγορά μεταχειρισμένων πολυτελών ρολογιών, ιδίως για όσους αναζητούν ένα Rolex Daytona Oysterflex σε κίτρινο χρυσό.
Σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Subdial, η τιμή του συγκεκριμένου μοντέλου έχει μειωθεί κατά 4% από τον Απρίλιο, ακολουθώντας την πτώση της αγοράς χρυσού που ξεκίνησε μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.
Συνολικά, οι τιμές των 13 μοντέλων με χρυσή κάσα που περιλαμβάνονται στον δείκτη παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες από τον Απρίλιο. Πρόκειται για σαφή επιβράδυνση σε σχέση με το 2025, όταν τα ίδια ρολόγια είχαν καταγράψει μέση άνοδο σχεδόν 9%, καθώς οι τιμές του χρυσού κινούνταν έντονα ανοδικά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Subdial, η τιμή του συγκεκριμένου μοντέλου έχει μειωθεί κατά 4% από τον Απρίλιο, ακολουθώντας την πτώση της αγοράς χρυσού που ξεκίνησε μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.
Συνολικά, οι τιμές των 13 μοντέλων με χρυσή κάσα που περιλαμβάνονται στον δείκτη παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες από τον Απρίλιο. Πρόκειται για σαφή επιβράδυνση σε σχέση με το 2025, όταν τα ίδια ρολόγια είχαν καταγράψει μέση άνοδο σχεδόν 9%, καθώς οι τιμές του χρυσού κινούνταν έντονα ανοδικά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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