Πώς η επέλαση των ασιατικών ελαστικών αλλάζει τη στρατηγική της Goodyear στην Ελλάδα

Η ελληνική θυγατρική προβλέπει μικρή υποχώρηση του τζίρου το 2026, καθώς στρέφεται σε προϊόντα υψηλότερης κερδοφορίας - Οι οικονομικές καταστάσεις αποκαλύπτουν πώς η πίεση των ασιατικών brands αναδιαμορφώνει την αγορά