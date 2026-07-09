Πώς η επέλαση των ασιατικών ελαστικών αλλάζει τη στρατηγική της Goodyear στην Ελλάδα
Πώς η επέλαση των ασιατικών ελαστικών αλλάζει τη στρατηγική της Goodyear στην Ελλάδα
Η ελληνική θυγατρική προβλέπει μικρή υποχώρηση του τζίρου το 2026, καθώς στρέφεται σε προϊόντα υψηλότερης κερδοφορίας - Οι οικονομικές καταστάσεις αποκαλύπτουν πώς η πίεση των ασιατικών brands αναδιαμορφώνει την αγορά
Η επέλαση των ασιατικών κατασκευαστών ελαστικών αναγκάζει τη Goodyear να αναπροσαρμόσει τη στρατηγική της στην ελληνική αγορά. Η θυγατρική του αμερικανικού ομίλου προαναγγέλλει επαναπροσδιορισμό του χαρτοφυλακίου της στα επιβατικά ελαστικά, επιλέγοντας να δώσει προτεραιότητα στην κερδοφορία αντί στον όγκο των πωλήσεων, καθώς η διοίκηση εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών θα υποχωρήσει ελαφρά μέσα στο 2026.
Η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Η Goodyear Ελλάς εμφάνισε το 2025 αύξηση του κύκλου εργασιών στα 56,41 εκατ. ευρώ, έναντι 54,39 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 796,8 χιλ. ευρώ από 810,9 χιλ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Η Goodyear Ελλάς εμφάνισε το 2025 αύξηση του κύκλου εργασιών στα 56,41 εκατ. ευρώ, έναντι 54,39 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 796,8 χιλ. ευρώ από 810,9 χιλ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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