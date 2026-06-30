ΕΤΕ: Ανθεκτικός ο τουρισμός παρά τη γεωπολιτική κρίση, αδύναμος κρίκος οι αεροπορικές συνδέσεις
ΕΤΕ: Ανθεκτικός ο τουρισμός παρά τη γεωπολιτική κρίση, αδύναμος κρίκος οι αεροπορικές συνδέσεις
Όσο οι γεωπολιτικές και ενεργειακές διαταραχές αποκτούν πιο συχνό και επίμονο χαρακτήρα, η προληπτική διαχείριση του αεροπορικού κινδύνου εξελίσσεται σε κρίσιμο στοιχείο της τουριστικής στρατηγικής της χώρας, αναφέρει η Εθνική Τράπεζα
Η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν εκτροχιάζει τον ελληνικό τουρισμό, αλλά αναδεικνύει την «Αχίλλειο πτέρνα» των αεροπορικών συνδέσεων, τονίζει η Εθνική Τράπεζα σε νέα της έρευνα.
Όπως επισημαίνει, μετά από διαδοχικά έτη ιστορικά υψηλών επιδόσεων, ο ελληνικός τουρισμός εισέρχεται στο 2026 με αυξημένη αβεβαιότητα, καθώς η γεωπολιτική διαταραχή στη Μέση Ανατολή ανέδειξε την ευαισθησία ενός από τους βασικούς κρίκους της τουριστικής αλυσίδας: των αεροπορικών μεταφορών.
Ωστόσο, σύμφωνα με το νέο τεύχος της σειράς μελετών «Τάσεις του Επιχειρείν» της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, ο κλάδος διατήρησε προσδοκίες ανοδικής χρονιάς ακόμη και στο αποκορύφωμα της κρίσης, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της τουριστικής ζήτησης. Το εύρημα είναι ενθαρρυντικό, αλλά όχι καθησυχαστικό: όσο οι γεωπολιτικές και ενεργειακές διαταραχές αποκτούν πιο συχνό και επίμονο χαρακτήρα, η προληπτική διαχείριση του αεροπορικού κινδύνου εξελίσσεται σε κρίσιμο στοιχείο της τουριστικής στρατηγικής της χώρας.
Σε αυτό το περιβάλλον, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ετήσια Έρευνα Συγκυρίας της ΕΤΕ στα ελληνικά ξενοδοχεία, καθώς διεξήχθη στην κορύφωση της κρίσης, την περίοδο Απριλίου-Μαΐου. Το βασικό μήνυμα είναι ότι, ακόμη και στο σημείο μέγιστης αβεβαιότητας, οι προσδοκίες του κλάδου παρέμειναν θετικές, παραπέμποντας σε αύξηση πωλήσεων της τάξης του 3% το 2026, έναντι 4,5% το 2025. Η εκτίμηση αυτή φαίνεται μάλιστα συντηρητική, καθώς έκτοτε ο δείκτης εμπιστοσύνης του κλάδου βελτιώνεται, σε συνέπεια με την ομαλοποίηση της συγκυρίας.
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Όπως επισημαίνει, μετά από διαδοχικά έτη ιστορικά υψηλών επιδόσεων, ο ελληνικός τουρισμός εισέρχεται στο 2026 με αυξημένη αβεβαιότητα, καθώς η γεωπολιτική διαταραχή στη Μέση Ανατολή ανέδειξε την ευαισθησία ενός από τους βασικούς κρίκους της τουριστικής αλυσίδας: των αεροπορικών μεταφορών.
Ωστόσο, σύμφωνα με το νέο τεύχος της σειράς μελετών «Τάσεις του Επιχειρείν» της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, ο κλάδος διατήρησε προσδοκίες ανοδικής χρονιάς ακόμη και στο αποκορύφωμα της κρίσης, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της τουριστικής ζήτησης. Το εύρημα είναι ενθαρρυντικό, αλλά όχι καθησυχαστικό: όσο οι γεωπολιτικές και ενεργειακές διαταραχές αποκτούν πιο συχνό και επίμονο χαρακτήρα, η προληπτική διαχείριση του αεροπορικού κινδύνου εξελίσσεται σε κρίσιμο στοιχείο της τουριστικής στρατηγικής της χώρας.
Σε αυτό το περιβάλλον, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ετήσια Έρευνα Συγκυρίας της ΕΤΕ στα ελληνικά ξενοδοχεία, καθώς διεξήχθη στην κορύφωση της κρίσης, την περίοδο Απριλίου-Μαΐου. Το βασικό μήνυμα είναι ότι, ακόμη και στο σημείο μέγιστης αβεβαιότητας, οι προσδοκίες του κλάδου παρέμειναν θετικές, παραπέμποντας σε αύξηση πωλήσεων της τάξης του 3% το 2026, έναντι 4,5% το 2025. Η εκτίμηση αυτή φαίνεται μάλιστα συντηρητική, καθώς έκτοτε ο δείκτης εμπιστοσύνης του κλάδου βελτιώνεται, σε συνέπεια με την ομαλοποίηση της συγκυρίας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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