ΕΤΕ: Ανθεκτικός ο τουρισμός παρά τη γεωπολιτική κρίση, αδύναμος κρίκος οι αεροπορικές συνδέσεις

Όσο οι γεωπολιτικές και ενεργειακές διαταραχές αποκτούν πιο συχνό και επίμονο χαρακτήρα, η προληπτική διαχείριση του αεροπορικού κινδύνου εξελίσσεται σε κρίσιμο στοιχείο της τουριστικής στρατηγικής της χώρας, αναφέρει η Εθνική Τράπεζα