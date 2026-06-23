Ο Κ.Μ οι δωρεές και τα 50 δισ. ευρώ των εφοπλιστών, το Μ.Μ και ο Αβραμό, οι τομεάρχες του Τσίπρα, οι Νορβηγοί στην Ελλάδα (τι θέλουν), το νέο σχήμα Μπάκου-Καϋμενάκη
Ο Κ.Μ οι δωρεές και τα 50 δισ. ευρώ των εφοπλιστών, το Μ.Μ και ο Αβραμό, οι τομεάρχες του Τσίπρα, οι Νορβηγοί στην Ελλάδα (τι θέλουν), το νέο σχήμα Μπάκου-Καϋμενάκη
Χαίρετε, σήμερα θα ξεκινήσω από την Βρετανία, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε με αφορμή την παραίτηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ
Είναι ο έβδομος πρωθυπουργός που αλλάζει τα τελευταία δέκα χρόνια εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας που δημιουργήθηκε από το brexit. Η πανίσχυρη οικονομικά Βρετανία, το Λονδίνο του 2016 που ανταγωνιζόταν ως το χρηματοοικονομικό κέντρο τη Νέα Υόρκη, σήμερα μαραζώνει. Και έτσι η χώρα μπήκε σε μια εθνική περιπέτεια δίχως ορίζοντα εξόδου. Γιατί και ο επόμενος πρωθυπουργός δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα που δημιούργησε ο συνδυασμός της ευρωπαϊκής απομόνωσης με σειρά καταστροφικών αποφάσεων που έλαβαν τα τελευταία χρόνια -στο πλαίσιο του brexit -οι βρετανικές κυβερνήσεις. Ευτυχώς εδώ, ο μεγάλος τιμονιέρης μας Αλέξης το 2015 την κατάλαβε σχεδόν αμέσως τη δουλειά και έκανε όπισθεν ολοταχώς. Τώρα να σας πω ότι σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε προχθές η κυρία Αντωνοπούλου του κόμματος Τσίπρα ότι θα φορολογήσουν όσους έχουν γρήγορα κότερα ζητήθηκαν εξηγήσεις αρμοδίως και ηρέμησαν οι εν Ελλάδι σκαφάτοι. Τα πολυτελή γιοτ όπως είναι γνωστό δεν αναπτύσσουν ταχύτητα πάνω από 14-16 κόμβους οπότε δεν θεωρούνται γρήγορα!
Αβραμόπουλος
-Τώρα στα κυβερνητικά χθες έσκασε το παλιό θέμα αλλά με νέα διάσταση του Qatar Gate αφού η εισαγγελία του Βελγίου εξέδωσε ένταλμα σύλληψής του. Ο Αβραμό είχε λάβει αμοιβή 70.000 ευρώ από μια ΜΚΟ που ήταν μπλεγμένη στην υπόθεση Παντσέρι, Καϊλή για lobbying υπέρ του Κατάρ. Ο ίδιος και τότε και τώρα λέει ότι είχε δηλώσει στην εφορία την αμοιβή του νομίμως. Τώρα γιατί τον τραβολογάνε οι Βέλγοι δεν γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι το Μ.Μ. δεν προτίθεται να υπεραντιδράσει για την υπόθεση θα αναμείνει την εξέλιξη της, δεν φαίνονται πάντως κεραυνοβολημένοι. Όχι ότι καίγονται κιόλας για τον Αβραμό αφού τον τελευταίο καιρό απέναντι τους βγαίνει.
Δωρεά Αθ. Λασκαρίδη
-Λεφτά στην ελληνική ναυτιλία υπάρχουν, όπως φάνηκε στα χθεσινά εγκαίνια του νέου κτιρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ. Όπως ανέφερε ο δωρητής του κτιρίου, Αθανάσιος Λασκαρίδης «υπάρχει στη χώρα μας πολύς αδρανής πλούτος ιδίως στο χώρο της ναυτιλίας», τον οποίο προσδιόρισε στα 50 δισ. ευρώ στις ελληνικές οικογένειες. Τώρα αν δώριζαν τα μισά από αυτά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, που σήκωσε το γάντι του κ. Λασκαρίδη και είναι και δυνατός στα μαθηματικά (Μέσι της σύγχρονης πολιτικής τον αποκάλεσε άλλωστε ο δωρητής), η ελληνική κοινωνία θα είχε υποστήριξη ενός δισ. ετησίως. Πάντως, ρώτησα και έμαθα πως οι δωρεές στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ξεπέρασαν προσώρας τα 100 εκατομμύρια ευρώ…
Ο Μητσοτάκης στη Βουλή
-Καιρό έχει να πάει στο Κοινοβούλιο ο Μητσοτάκης και αναμένεται να το πράξει την Τετάρτη, αφού πιει έναν καφέ το πρωί με τον Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο και εφ’ όλης της ύλης. Θα μιλήσει στο πλαίσιο του πολυνομοσχεδίου που κατεβάζει ο Πιερρ και περιλαμβάνει μία σειρά θετικών μέτρων που αφορούν τους πολίτες, τα εισοδήματά τους και την αγορά. Αυτή είναι και η γραμμή της Ν.Δ. προεκλογικά, κόντρα στις προεκλογικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, να αναδεικνύει μέτρα τα οποία ενισχύουν στην πράξη το εισόδημα.
Τιμής ένεκεν
Γεύμα στον υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά θα παραθέσουν σήμερα (Τρίτη) στο Πεντάγωνο με οικοδεσπότη τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια τιμής ένεκεν για τις προσπάθειες που κατέβαλε προ δεκαημέρου να βρει… δημοσιονομικό χώρο για τα εξοπλιστικά, οι οποίες απέδωσαν αν και πολύωρες…
Η πρεμιέρα του Τάκη
-Σε κανονικό προεκλογικό mood είναι βουλευτές και υπουργοί με τραπέζια και ποτά να έχουν ήδη ξεκινήσει. Χθες, για παράδειγμα, ο Τάκης Θεοδωρικάκος μάζεψε τους φίλους του στο Penarrubia της Παραλιακής για ένα ποτό, με ευχές για καλό καλοκαίρι. Σήμερα, θα βρίσκεται μαζί με τον Νίκο Δένδια στη νέα επένδυση της Metlen στο Βόλο -κρατήστε το ντουέτο όπως σας έχω αναφέρει ξανά. Και τις επόμενες μέρες θα έχει μία πρώτη συνάντηση με τον γείτονά του στα νότια, Κώστα Κυρανάκη, προκειμένου να συζητήσουν εφ’ όλης της ύλης και για τη συμμετοχή του στα υπουργικά κλιμάκια την άλλη εβδομάδα στη Θεσσαλία.
Γκελεστάθη-Σαμαράς
Αβραμόπουλος
-Τώρα στα κυβερνητικά χθες έσκασε το παλιό θέμα αλλά με νέα διάσταση του Qatar Gate αφού η εισαγγελία του Βελγίου εξέδωσε ένταλμα σύλληψής του. Ο Αβραμό είχε λάβει αμοιβή 70.000 ευρώ από μια ΜΚΟ που ήταν μπλεγμένη στην υπόθεση Παντσέρι, Καϊλή για lobbying υπέρ του Κατάρ. Ο ίδιος και τότε και τώρα λέει ότι είχε δηλώσει στην εφορία την αμοιβή του νομίμως. Τώρα γιατί τον τραβολογάνε οι Βέλγοι δεν γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι το Μ.Μ. δεν προτίθεται να υπεραντιδράσει για την υπόθεση θα αναμείνει την εξέλιξη της, δεν φαίνονται πάντως κεραυνοβολημένοι. Όχι ότι καίγονται κιόλας για τον Αβραμό αφού τον τελευταίο καιρό απέναντι τους βγαίνει.
Δωρεά Αθ. Λασκαρίδη
-Λεφτά στην ελληνική ναυτιλία υπάρχουν, όπως φάνηκε στα χθεσινά εγκαίνια του νέου κτιρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ. Όπως ανέφερε ο δωρητής του κτιρίου, Αθανάσιος Λασκαρίδης «υπάρχει στη χώρα μας πολύς αδρανής πλούτος ιδίως στο χώρο της ναυτιλίας», τον οποίο προσδιόρισε στα 50 δισ. ευρώ στις ελληνικές οικογένειες. Τώρα αν δώριζαν τα μισά από αυτά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, που σήκωσε το γάντι του κ. Λασκαρίδη και είναι και δυνατός στα μαθηματικά (Μέσι της σύγχρονης πολιτικής τον αποκάλεσε άλλωστε ο δωρητής), η ελληνική κοινωνία θα είχε υποστήριξη ενός δισ. ετησίως. Πάντως, ρώτησα και έμαθα πως οι δωρεές στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ξεπέρασαν προσώρας τα 100 εκατομμύρια ευρώ…
Ο Μητσοτάκης στη Βουλή
-Καιρό έχει να πάει στο Κοινοβούλιο ο Μητσοτάκης και αναμένεται να το πράξει την Τετάρτη, αφού πιει έναν καφέ το πρωί με τον Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο και εφ’ όλης της ύλης. Θα μιλήσει στο πλαίσιο του πολυνομοσχεδίου που κατεβάζει ο Πιερρ και περιλαμβάνει μία σειρά θετικών μέτρων που αφορούν τους πολίτες, τα εισοδήματά τους και την αγορά. Αυτή είναι και η γραμμή της Ν.Δ. προεκλογικά, κόντρα στις προεκλογικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, να αναδεικνύει μέτρα τα οποία ενισχύουν στην πράξη το εισόδημα.
Τιμής ένεκεν
Γεύμα στον υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά θα παραθέσουν σήμερα (Τρίτη) στο Πεντάγωνο με οικοδεσπότη τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια τιμής ένεκεν για τις προσπάθειες που κατέβαλε προ δεκαημέρου να βρει… δημοσιονομικό χώρο για τα εξοπλιστικά, οι οποίες απέδωσαν αν και πολύωρες…
Η πρεμιέρα του Τάκη
-Σε κανονικό προεκλογικό mood είναι βουλευτές και υπουργοί με τραπέζια και ποτά να έχουν ήδη ξεκινήσει. Χθες, για παράδειγμα, ο Τάκης Θεοδωρικάκος μάζεψε τους φίλους του στο Penarrubia της Παραλιακής για ένα ποτό, με ευχές για καλό καλοκαίρι. Σήμερα, θα βρίσκεται μαζί με τον Νίκο Δένδια στη νέα επένδυση της Metlen στο Βόλο -κρατήστε το ντουέτο όπως σας έχω αναφέρει ξανά. Και τις επόμενες μέρες θα έχει μία πρώτη συνάντηση με τον γείτονά του στα νότια, Κώστα Κυρανάκη, προκειμένου να συζητήσουν εφ’ όλης της ύλης και για τη συμμετοχή του στα υπουργικά κλιμάκια την άλλη εβδομάδα στη Θεσσαλία.
Γκελεστάθη-Σαμαράς
-Πριν από λίγο καιρό είχε αποχωρήσει από τη ΝΔ η Ιωάννα Γκελεστάθη, η οποία είχε βγάλει μια πομπώδη δήλωση χωρίς ποτέ να εξηγήσει ουσιαστικά γιατί έφυγε. Το Μαξίμου τότε -από κομψότητα περισσότερο- δεν έμπαινε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Η Γκελεστάθη που έφυγε λοιπόν από τη ΝΔ και έλεγε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα το επόμενο πολιτικό της βήμα έκανε χθες μια εκδήλωση στον Άγιο Δημήτριο, στην εκλογική της περιφέρεια στα Νότια, με θέμα την ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Το παρών έδωσαν πολλοί αστυνομικοί που είναι βασικό της κοινό, ενώ κάποια στιγμή εμφανίστηκε και ο Σαμαράς, στον οποίον έδωσαν και μικρόφωνο. Προφανώς αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης, που υπό άλλες συνθήκες δεν επρόκειτο να συζητηθεί.
Έφυγε και ο Σκανδάμης
-Κακό χωριό τα λίγα σπίτια λένε και αυτό έχει αρχίσει να ισχύει για το ΠΑΣΟΚ, καθώς αποχωρούν στελέχη βλέποντας προφανώς ότι το μεγάλο μαγαζί του χώρου πάει να γίνει αυτό του Τσίπρα. Αυτό έγινε και στην περίπτωση του δικηγόρου και πολιτευτή Αχαΐας Μαρίνου Σκανδάμη, που αποχώρησε από το ψηφοδέλτιο του κόμματος, όπου προφανώς δεν μπορεί να εκλεγεί όσο πολιτεύεται ακόμα ο ΓΑΠ, που ως πρώην πρωθυπουργός καταλαμβάνει την έδρα αριστίνδην. Τώρα πολλοί λένε ότι θα πάει προς τον Τσίπρα, όποιος παραδοσιακά είχε δύναμη στην Πάτρα, αλλά καταλαβαίνετε πόσο καλό είναι το κλίμα στη Χαριλάου Τρικούπη γενικώς.
Η σκιώδης «κυβέρνηση» Τσίπρα
-Σκιώδη κυβέρνηση ανακοινώνει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή τους Τομεάρχες που θα δώσουν την μάχη στα παράθυρα, απέναντι στους κορυφαίους υπουργούς. Τώρα, το… μείγμα θα περιλαμβάνει νέα σε ηλικία στελέχη, πρώην υπουργούς (λίγους κι εκλεκτούς) από τα χρόνια της διακυβέρνησης και κυρίως καθηγητές. Τα φώτα βέβαια πέφτουν στο πεδίο της οικονομίας, που δεν είναι το asset της ΕΛ.Α.Σ., από ό,τι φάνηκε στα πρώτα πάνελ, τόσο που έρχεται και λίφτινγκ στο επικοινωνιακό επιτελείο.
Lamda: Η καθυστέρηση φέρνει νέα;
-Δεν είναι υποχρεωτικό οι εισηγμένες εταιρείες να δημοσιεύουν τις ίδιες ημέρες τα αποτελέσματα τους, όμως οι μεγάλες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν συνήθως κρύβουν νέα. Πέρυσι η Lamda Development είχε ανακοινώσει οικονομικά μεγέθη για το πρώτο τρίμηνο στις 28 Μαΐου, ενώ φέτος θα είναι από τις τελευταίες εισηγμένες του ΧΑ που θα ανακοινώσει, με ημερομηνία δημοσίευσης στις 7 Ιουλίου όταν δηλαδή θα έχει ξεκινήσει ημερολογιακά το τρίτο τρίμηνο. Δεδομένου ότι της δημοσίευσης ακολουθεί τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές (8 Ιουλίου), μάλλον εκτός από τα αποτελέσματα θα πρέπει να προετοιμαστούμε και για άλλες ανακοινώσεις. Χωρίς κάτι να είναι σίγουρο, δεν αποκλείεται η μετάθεση να συνδέεται (και) με τη μεγάλη συμφωνία της Lamda με τον Όμιλο ΙΟΝ που το προηγούμενο διάστημα βρισκόταν σε διαδικασία due diligence σύνταξης των συμβατικών εγγράφων, κ.λπ. Η ΙΟΝ του γνωστού fintech επενδυτή Andrea Pignataro έχει συμφωνήσει να αποκτήσει έκταση στο The Ellinikon για την ανάπτυξη ενός Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας, επένδυση άνω των 1,5 δισ. ευρώ από την οποία η Lamda αναμένεται να εισπράξει 450 εκατ. ευρώ από τη συναλλαγή.
Προσεχώς… Astir Beach Cinema
-Μια που… μπήκε για τα καλά το καλοκαίρι, θα συνεχίσουμε σε ανάλογο κλίμα καθώς ανοίγουν οι δουλειές και της Astir Beach, της κοσμοπολίτικης παραλίας του Αστέρα Βουλιαγμένης. Δεν μιλάμε βέβαια για μια απλή παραλία όπως φαίνεται και από το σκοπό της αντίστοιχης εταιρείας Astir Beach M.A.E., που περιλαμβάνει από την εκμετάλλευση και διαχείριση κάθε τουριστικής και ξενοδοχειακής επιχείρησης και επιχείρησης εστίασης καθώς και την πώληση, αγορά και εκμίσθωση ακινήτων, μέχρι το εμπόριο ωμού κρέατος και προϊόντων κρέατος σε ειδικά καταστήματα, το εμπόριο οινοπνευματωδών ποτών και μπαχαρικών, τις υπηρεσίες μεταφοράς πελατών στα πλαίσια διαχείρισης και εκμετάλλευσης επιχειρήσεων εστίασης και τουρισμού, τις υπηρεσίες στάθμευσης, μίσθωσης ομπρελών και καθισμάτων παραλιών (πλαζ), παροχής γευμάτων και ποτών, άθλησης, γυμναστηρίων και γηπέδων, την εισαγωγή και εμπορία καλλυντικών ειδών, αλλά και τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων τον περασμένο μήνα αποφάσισε την προσθήκη και άλλων δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα το εμπόριο ειδών καπνιστού, τις υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών, και τις υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
Πάει πιο πίσω το άνοιγμα του «Four Seasons Resort Mykonos»
-Πιο πίσω πάει το πολυαναμενόμενο άνοιγμα του ολοκαίνουριου «Four Seasons» της Μυκόνου, μία από τις επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων στο νησί που προετοιμάζεται ήδη από την προηγούμενη… δεκαετία. Το νέο εγχείρημα που συνδέεται επενδυτικά με την ΑGC, τους πρώην ιδιοκτήτες του Αστέρα Βουλιαγμένης (πριν το πέρασμα του ιστορικού συγκροτήματος στην ιδιοκτησία του εφοπλιστή Προκοπίου από τις αρχές του 2025) όπου ως γνωστόν έκανε ντεμπούτο το brand της Four Seasons για πρώτη φορά στη χώρα μας, επρόκειτο να κάνει soft opening πέρυσι, ωστόσο το άνοιγμα μετατέθηκε για εφέτος τον Ιούνιο ώστε να είναι πιο καλά προετοιμασμένο. Τώρα κι ενώ οι κρατήσεις είχαν ανοίξει ήδη από τις 26 Ιουνίου η έναρξη λειτουργίας πάει ξανά πιο πίσω προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα της τελευταίας στιγμής, ενώ το ξενοδοχείο συνεχίζει να αναζητεί προσωπικό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το άνοιγμα μετατίθεται, κατά πάσα πιθανότητα από τις αρχές Αυγούστου και μετά. Το «Four Seasons Resort Mykonos», στο Καλό Λιβάδι, σε απόσταση περίπου 20 λεπτών από το αεροδρόμιο και τη Χώρα της Μυκόνου διαθέτει 94 δωμάτια και σουίτες και εκτείνεται σε 60 στρέμματα, ενώ η προβλήτα του ξενοδοχείου θα μπορεί να χρησιμοποιείται ως σημείο εκκίνησης για εκδρομές με ιδιωτικά σκάφη. Το ξενοδοχείο, όπως αναφέρεται σχετικά, αξιοποιεί αφαλατωμένο θαλασσινό νερό, ηλιακή ενέργεια και συστήματα διαχείρισης αποβλήτων. Πρόκειται για ένα έργο που είχε ενταχθεί το 2019 στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων, με ένα αρχικό ύψος επένδυσης τότε στα 60 εκατ. ευρώ, νούμερο που στη συνέχεια ξεπεράστηκε. Υπενθυμίζεται εδώ ότι Four Seasons -το τρίτο για το brand στην Ελλάδα μετά τα δύο σε Αστέρα και Μύκονο- πρόκειται να ανοίξει και στην Πελοπόννησο στο Πόρτο Χέλι, στον κόλπο της Χηνίτσας στο πλαίσιο της συμφωνίας της αλυσίδας με τον Ιρλανδό επενδυτή Πόλ Κόλσον.
Πότε θα ανοίξει τα χαρτιά του ο Φέσσας
-Στο 12,5% περίπου έχει αυξηθεί η συμμετοχή του Ομίλου Quest του Θεόδωρου Φέσσα στον Όμιλο Fourlis, περίπου δηλαδή κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες το τελευταίο δίμηνο. Ο ίδιος έχει αποφύγει να ανοίξει τα χαρτιά του αρκούμενος να δηλώσει προς ώρας ότι του αρέσει πως ο Όμιλος Fourlis εξελίσσεται σε μια πλατφόρμα διαχείρισης λιανικών πωλήσεων μέσα απ’ τις οποίες μπορούν να δημιουργηθούν συνέργειες. Η αγορά πάντως θεωρεί ότι ο επιχειρηματίας θα ανοίξει πραγματικά τα χαρτιά του αφότου ξεκαθαρίσει το τοπίο αφενός για την Uni Systems και αφετέρου για την ACS με το εάν η GLS θα ασκήσει τελικά το call option για την εταιρεία ταχυμεταφορών.
Τι ψάχνουν οι Νορβηγοί στην Ελλάδα
-Μια νέα εταιρεία ξεκίνησε πρόσφατα τη διαδρομή της και μάλιστα όχι όποια κι όποια, αλλά θυγατρικός βραχίονας του ισχυρού νορβηγικού ομίλου Kongsberg. Η Kongsberg Defence & Aerospace Greece Α.Ε., όπως είναι η επωνυμία της (με διακριτικό τίτλο KDA Greece) έχει έδρα επί της οδού Κανάρη στο Κολωνάκι και το αρχικό της μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 25.000 ευρώ, που έχουν καταβληθεί από την Kongsberg Defence & Aerospace AS. Η Kongsberg Gruppen που εδρεύει στην νορβηγική πόλη Kongsberg είναι ένας ιδιαίτερα ισχυρός όμιλος υψηλής τεχνολογίας με ηγετική παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο -με το 50,004% να ανήκει στο νορβηγικό κράτος- ενώ… παίζει μπάλα σε τρεις βασικούς τομείς: η Kongsberg Defence & Aerospace αναπτύσσει προηγμένα αμυντικά συστήματα, πυραύλους, συστήματα αεράμυνας και τεχνολογίες για το διάστημα, η Kongsberg Maritime εξειδικεύεται σε συστήματα αυτοματισμού, πλοήγησης και ναυτιλιακού εξοπλισμού για εμπορικά και πολεμικά σκάφη και η Kongsberg Digital παρέχει ψηφιακές λύσεις, λογισμικό IoT και πλατφόρμες προσομοίωσης για τη ναυτιλία και την ενέργεια. Στο ναυτιλιακό κομμάτι έχει παρουσία στη χώρα μας από το 2011 μέσω της Kongsberg Maritime Hellas Α.Ε. που λειτουργεί ως κομβικό κέντρο για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Η νεοσυσταθείσα Kongsberg Defence & Aerospace Greece Α.Ε. στοχεύει στα αμυντικά συστήματα, δεδομένου και του μεγάλου εξοπλιστικού προγράμματος των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Να σημειώσω ότι η Kongsberg, μεταξύ (πολλών) άλλων, μαζί με την αμερικανική Raytheon, είναι παγκόσμιος κορυφαίος προμηθευτής συστημάτων αεράμυνας μεσαίου βεληνεκούς, όπως το NASAMS. Ακόμη, οι λύσεις άμυνας και ασφάλειας που προσφέρει περιλαμβάνουν πυραύλους κρούσης, απομακρυσμένους σταθμούς όπλων, συστήματα διοίκησης και ελέγχου, ναυτικά σόναρ, σκάφη κ.α. Στη δραστηριότητα της ελληνικής θυγατρικής καταγράφονται η αντιπροσωπεία μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού πλοίων και αεροσκαφών, οι υπηρεσίες συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης και μάρκετινγκ, έρευνας αγοράς, δημοσίων σχέσεων κ.α. Στο Δ.Σ. της εταιρείας συμμετέχουν ο Øyvind Kolset ως Πρόεδρος (Πρόεδρος της Kongsberg Defence & Aerospace) καθώς και οι Erlend Stoa Stenstad και Kristin Myhre ως μέλη.
Οι επενδύσεις στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας
-Μια νέα εποχή για ολόκληρη την Πελοπόννησο σηματοδοτεί η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης για την αξιοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα της Καλαμάτας, η οποία έγινε χθες στο πλαίσιο του Growthfund Investor Summit, του επενδυτικού και αναπτυξιακού συνεδρίου του Υπερταμείου. Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια θα επενδυθούν 28,3 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών του αεροδρομίου, ενώ το ύψος των προβλεπόμενων επενδύσεων ανέρχεται συνολικά σε 120 εκατ. ευρώ, μεταξύ των οποίων η αύξηση της χωρητικότητας του αερολιμένα και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ταξιδιώτες. Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι η τελευταία μεγάλη αναβάθμιση έγινε πριν από 35 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή το 1991. Η ανάδοχος κοινοπραξία αποτελείται από τις εταιρείες Fraport AG, Airport Investments ΑΕ και Πηλέας Συμμετοχών ΑΕ και το τίμημα της σύμβασης παραχώρησης ανέρχεται σε 45,7 εκατ. ευρώ.
Νέο σχήμα από Μπάκο-Καϋμενάκη
-Στη σύσταση μιας νέας εταιρείας προχώρησαν οι γνωστές επιχειρηματικές οικογένειες Μπάκου και Καϋμενάκη. Πρόκειται για την Cosmos Port Μονοπρόσωπη Α.Ε., με έδρα στον Πειραιά. Στο σκοπό του νέου σχήματος περιλαμβάνονται η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, καθώς και η κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της έχει οριστεί σε 1.200.000 ευρώ, τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση, εξ' ολοκλήρου με μετρητά, ενώ διαιρείται σε 12.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστη. Το κεφάλαιο κατέβαλε η - ίδιων συμφερόντων- εταιρεία Cosmos Development Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευής και Εκμετάλλευσης Ακινήτων που λειτουργεί από το 2008, εδρεύοντας στην ίδια διεύθυνση στον Πειραιά και την οποία εκπροσωπεί ο Νικόλαος Μπάκος. Η Cosmos Port Μονοπρόσωπη Α.Ε. διοικείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν ο Νικόλαος Μπάκος ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, η Αλεξάνδρα Καυμενάκη ως Αναπληρωτής Πρόεδρος και ο Πέτρος Χρυσοβέργης ως μέλος. Την ίδια σύνθεση έχει το Δ.Σ. και της μητρικής εταιρείας Cosmos Development Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευής και Εκμετάλλευσης Ακινήτων.
Η νέα κίνηση του (πρώην) «Mr. VAR»
-Στη σύσταση μιας νέας εταιρείας προχώρησε την περασμένη Παρασκευή ο Κωνσταντίνος Ρούπτσος, της γνωστής εταιρείας πληροφορικής InDigital. Πρόκειται για την «Ellinikon Football Experience Indigital Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» (με διακριτικό τίτλο «the ellinikon football hub by indigital»), ενώ στο σκοπό της περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5, κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης, κυλικείο γηπέδου και καντίνες, δραστηριότητες φυσικοθεραπείας, γυμναστηρίων, υπηρεσίες προβολής αθλητικών εκδηλώσεων, αλλά και λιανικό εμπόριο αθλητικών ειδών. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 30.000 ευρώ που τα κατέλαβε η InDigital Group Α.Ε. και τη διοίκηση της νέας εταιρείας ανέλαβε ο Κ. Ρούπτσος. Ο εν λόγω επιχειρηματίας, που είναι και πρόεδρος της ομάδας του Πανιωνίου, ήταν αυτός που μέσω της InDigital έφερε το… περίφημο VAR (Video Assistant Referee) στην Ελλάδα, καθώς σε συνεργασία με την Medialuso είχαν αναλάβει το έργο «Ψηφιακός μετασχηματισμός ελληνικού ποδοσφαίρου με σύγχρονα ψηφιακά μέσα ΤΠΕ», το οποίο πλέον εδώ και πάνω από ένα χρόνο έχουν αναλάβει άλλοι. Η InDigital ξεκίνησε περί το 2000 ως εταιρεία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού και εφαρμογών αλλά και διαχείρισης πληροφοριών, αναπτύσσοντας την πλατφόρμα ηλεκτρονικής αποδελτίωσης innews. Από το 2010 και μετά επέκτεινε τις δραστηριότητες της επενδύοντας σε τομείς όπως η διαχείριση εγγράφων με ψηφιακές υπογραφές, οι ψηφιακές εφαρμογές στον Αθλητισμό, το Virtual Reality, το digital marketing κ.α. Πρόσφατα, στο πλαίσιο ενημέρωσης για τα του Πανιωνίου είχε ανακοινώσει τη συμφωνία για τη χρησιμοποίηση των νέων εγκαταστάσεων του Ελληνικού, Ellinikon Sports Park, ως προπονητικό κέντρο της ομάδας. Ο Ρούπτσος δείχνει να το παλεύει στον Ιστορικό, με στόχο να ανέβει ξανά στην πρώτη εθνική. Εκεί που τα πάει καλύτερα όμως είναι οι business του αφού η InDigital, με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα, έκανε το 2014 τζίρο 37,7 εκατ. ευρώ έναντι 23,5 εκατ. ευρώ το 2023 με την προ φόρων κερδοφορία σχεδόν να διπλασιάζεται στα 8,2 εκατ. ευρώ έναντι 4,81 εκατ. ευρώ.
Η Crédit Agricole ρίχνει βάρος στο ελληνικό wealth management
Με προσοχή παρακολουθούν τραπεζικοί και επιχειρηματικοί κύκλοι τις κινήσεις της Indosuez, τον τραπεζικό βραγχίονα Wealth Management της γνωστής Crédit Agricole στην Ελλάδα, σε μια συγκυρία όπου ο ανταγωνισμός για ισχυρά private banking χαρτοφυλάκια και νέα assets υπό διαχείριση βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων ετών. H Indosuez τοποθέτησε πρόσφατα ως επικεφαλής του Wealth Management Greece τον Γιώργο Σιαπέρα, στέλεχος με μακρά εμπειρία στο χώρο, στέλνοντας το μήνυμα ότι η γαλλική τράπεζα είναι αποφασισμένη να ενισχύσει το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά. Το ενδιαφέρον, τώρα, όπως αναφέρουν παράγοντες με γνώση των ισορροπιών του κλάδου, στρέφεται πλέον στα επόμενα βήματα και κυρίως στο κατά πόσο η συγκεκριμένη κίνηση θα αποτελέσει την αρχή ενός ευρύτερου κύκλου ανακατατάξεων στον χώρο του private banking.
Viohalco: Τριπλό ρεκόρ και 13,7 δισ. ευρώ στο ταμπλό
-Σε μια ιστορική συνεδρίαση για το ελληνικό χρηματιστήριο, όπου ο Γενικός Δείκτης άγγιξε τις 2.500 μονάδες, τα «στασινόχαρτα» πρωταγωνίστησαν. Το σύνθημα της ανόδου έδωσε η ElvalHalcor, η οποία εκτινάχθηκε κατά 7,7% στα 5,72 ευρώ, καταγράφοντας υψηλό 19 ετών (επίπεδα Ιουνίου 2007) με την κεφαλαιοποίησή της στα 2,14 δισ. ευρώ. Το αγοραστικό κρεσέντο συνδέεται άμεσα με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ που ετοιμάζει η εταιρεία. Η κίνηση αυτή, που στοχεύει στη χρηματοδότηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου 455 εκατ. ευρώ έως το 2030, χαιρετίζεται από την αγορά ως καταλύτης για την περαιτέρω ισχυροποίηση της παραγωγικής της δυναμικής. Παράλληλα, η Cenergy Holdings συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία. Χθες ενισχύθηκε κατά 2,9% στα 26,2 ευρώ, επίπεδο που αποτελεί νέο ιστορικό υψηλό, με την αποτίμησή της στα 5,56 δισ. ευρώ. Ώθηση στον τίτλο έδωσε η NBG Securities, η οποία προχώρησε σε αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για την κερδοφορία της εταιρείας, θέτοντας τη νέα τιμή-στόχο στα 28,4 ευρώ. Η θετική συγκυρία αποτυπώθηκε ανάγλυφα στη μητρική Viohalco. Η μετοχή κατέγραψε άλμα 4,3% κλείνοντας στο ιστορικό υψηλό των 21,85 ευρώ και ξεπερνώντας ενδοσυνεδριακά τα 22 ευρώ. Με την αποτίμησή της στα 5,66 δισ. ευρώ, η Viohalco πέτυχε μια σημαντική εσωτερική ανατροπή, προσπερνώντας τη θυγατρική της, Cenergy, στον πίνακα των κεφαλαιοποιήσεων. Η συνολική αποτίμηση των μετοχών του ομίλου (συμπεριλαμβανομένης της Noval Property) ξεπερνά πλέον τα 13,7 δισ. ευρώ. Όσον αφορά τις φετινές επιδόσεις τους, η Viohalco «τρέχει» με ρυθμό +83,6%, η Cenergy με +74,6% και η ElvalHalcor με +52,1%.
Η Εθνική Τράπεζα δοκίμασε τις αντοχές των 16 ευρώ
-Η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει την ανοδική της κίνηση, με τη μετοχή της να ενισχύεται χθες κατά 1,26% και να κλείνει στα 15,7 ευρώ. Ο τίτλος επέδειξε ισχυρά αντανακλαστικά και ανέβασε αισθητά ταχύτητα λίγο πριν από τις τελικές δημοπρασίες, φτάνοντας «μια ανάσα» από το ψυχολογικό όριο των 16 ευρώ, με το υψηλό ημέρας να καταγράφεται στα 15,98 ευρώ. Παρά το ενδοσυνεδριακό αγοραστικό κρεσέντο, η μετοχή έχασε μέρος του momentum στα τελευταία λεπτά, με αποτέλεσμα να κλείσει κάτω από το υφιστάμενο υψηλό έτους των 15,775 ευρώ. Η συμπεριφορά αυτή δείχνει ότι η περιοχή γύρω από τα 15,8-16 ευρώ λειτουργεί ως μια ισχυρή ζώνη βραχυπρόθεσμης αντίστασης, όπου εκδηλώθηκαν ορισμένες ρευστοποιήσεις κατοχύρωσης κερδών. Ωστόσο, η τεχνική εικόνα της Εθνικής παραμένει επιθετική. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι μια καθαρή υπέρβαση των 15,8 ευρώ σε επίπεδο κλεισίματος θα ανοίξει τον δρόμο για τη διάσπαση των 16 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, η μετοχή θα βρεθεί σε αχαρτογράφητα νερά για την τελευταία δεκαετία, καθώς τα επόμενα ουσιαστικά επίπεδα αντίστασης εντοπίζονται πολύ ψηλότερα, πίσω στον Νοέμβριο του 2015, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη φυγή του τραπεζικού κλάδου από την κρίση.
Πού ποντάρει ο Τσάκος με τα νεότευκτα capesizes
- Στη ναυτιλία, οι πραγματικά μεγάλες κινήσεις συνήθως αποκαλύπτονται μήνες αργότερα, όταν η αγορά καταλαβαίνει τι ακριβώς συνέβη. Κάπως έτσι αντιμετωπίζουν αρκετοί παράγοντες του διεθνούς shipping και τις πρόσφατες παραγγελίες νεότευκτων bulk carriers που συνδέονται με τον Νίκο Τσάκο. Στα γραφεία των brokers από τη Σιγκαπούρη μέχρι το Λονδίνο, η συζήτηση δεν επικεντρώνεται τόσο στα ίδια τα πλοία όσο στο timing της επένδυσης. Διότι σε μια περίοδο όπου πολλοί εξακολουθούν να εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στις προοπτικές της αγοράς ξηρού φορτίου, η απόφαση για νέες τοποθετήσεις ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης στις μελλοντικές αξίες του κλάδου. Κύκλοι της αγοράς σημειώνουν ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες επενδύουν εκεί όπου θεωρούν ότι θα βρεθεί η αγορά σε τρία ή τέσσερα χρόνια. Οι πιο υποψιασμένοι μάλιστα δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο μέρος της αξίας να βρίσκεται όχι μόνο στην εκμετάλλευση των πλοίων αλλά και στην ίδια τη ναυπηγική θέση. Εάν οι τιμές των νεότευκτων συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά και η προσφορά διαθέσιμων slots περιοριστεί περαιτέρω, οι σημερινές παραγγελίες μπορεί να αποκτήσουν σημαντική υπεραξία πολύ πριν τα πλοία πέσουν στο νερό. Το γεγονός ότι η κίνηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, αβεβαιότητας για την κινεζική οικονομία και αυξανόμενων περιβαλλοντικών απαιτήσεων, ενισχύει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον της αγοράς. Για πολλούς, πρόκειται για μια τοποθέτηση που κρύβει βαθύτερη ανάγνωση των μελλοντικών ισορροπιών στον κλάδο.
Το σήμα που έστειλε η Metrostar στην αγορά των tankers
-Η συμφωνία της Metrostar των Παναγιώτη και Δημήτρη Θ. Αγγελόπουλου για τη ναυπήγηση δύο MR2 product tankers στην Κίνα, αξίας άνω των 100 εκατ. δολαρίων, ερμηνεύεται από πολλούς ως ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της συγκεκριμένης αγοράς. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Metrostar δεν φημίζεται για κινήσεις εντυπωσιασμού. Αντιθέτως, παραδοσιακά επενδύει επιλεκτικά και με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Δεν είναι τυχαίο ότι η προηγούμενη είσοδός της στα MR tankers το 2013 κατέληξε σε ιδιαίτερα κερδοφόρα μεταπώληση. Σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση και οι νέοι κανονισμοί δημιουργούν αβεβαιότητα, η κίνηση του Έλληνα εφοπλιστή δείχνει ότι εξακολουθεί να βλέπει αξία στον κλάδο των product tankers. Και όσοι γνωρίζουν τη φιλοσοφία της Metrostar σημειώνουν πως όταν ο Αγγελόπουλος αποφασίζει να «γράψει» νέο τονάζ, συνήθως το κάνει επειδή πιστεύει ότι ο επόμενος κύκλος της αγοράς μόλις ξεκινά.
Οι παλιοί πουλάνε όταν οι άλλοι ενθουσιάζονται
-Στον αντίποδα όσων προχωρούν σε ναυπηγήσεις, στην αγορά των bulkers, οι κινήσεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν δώσει τροφή για σχόλια. Ο Πάνος Λασκαρίδης με τη Lavinia, ο Νίκος Ιγγλέσης με την Alberta και η οικογένεια Μουνδρέα με την NGM Energy φαίνεται πως αξιοποιούν το καλό momentum στα παλαιότερα capesizes. Τα πλοία Kerkis, Alice Oldendorff και Pigassos μπήκαν στο κάδρο των συζητήσεων, καθώς πωλήθηκαν σε περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκών ναύλων και υψηλών αξιών. Στην άλλη πλευρά εμφανίζονται κυρίως κινεζικά συμφέροντα, που εξακολουθούν να αναζητούν χωρητικότητα, ακόμη και σε πλοία μεγαλύτερης ηλικίας. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες που είχαν αποκτήσει αυτά τα assets σε χαμηλότερες τιμές, σήμερα βρίσκουν την ευκαιρία να κλειδώσουν σημαντικές υπεραξίες. Πάντως, αρκετοί συνδέουν τις κινήσεις αυτές με την ανανέωση στόλου. Η Lavinia, για παράδειγμα, έχει ήδη υπό ναυπήγηση kamsarmaxes στην Κίνα, στα ναυπηγεία CMI Qingdao Shipyard και Cosco Shipping Heavy Industry (Yangzhou).
Τα Data Centers γεννούν νέες μεγάλες μπίζνες στον Ασφαλιστικό Κλάδο
-Πριν από πέντε χρόνια, ένα μέσο data center στο χαρτοφυλάκιο της Zurich Insurance άξιζε 150 εκατ. δολάρια. Σήμερα αξίζει 3 δισ. Είκοσι φορές πάνω, σε μισή δεκαετία. Η Ασφαλιστική βιομηχανία ανακάλυψε ότι αυτά τα μεγέθη δεν χωρούν στους ισολογισμούς τους. Επομένως οι τιτλοποιήσεις είναι μονόδρομος. Δημιουργούνται προϊόντα «insurance-linked securities» που θα τεμαχίζουν τον κίνδυνο σε μικρά κομμάτια και θα τον μοιράζουν σε ένα ευρύτερο σώμα επενδυτών. Στην ασφαλιστική αγορά, τέτοια εργαλεία «δεν υπάρχουν σε ουσιαστική μορφή». Σύμφωνα με την S&P Global, η ασφαλιστέα αξία ενός μόνο data center φτάνει τα 30 δισ. δολάρια, τριπλάσια από τις μεγαλύτερες γέφυρες του πλανήτη. Το κόστος των GPU εκτοξεύει την έκθεση, ενώ η πίεση των private credit δανειστών έχει εξαλείψει τα όρια ζημίας γιατί αυτοί ζητούν επιπλέον κάλυψη των ορίων, μετακυλίοντας ολόκληρο το βάρος στους ασφαλιστές. Το νέο εργαλείο έχει μια ιδιαίτερη γοητεία. Ο επενδυτής σε ILS αναλαμβάνει μόνο τον κίνδυνο φυσικής ζημίας του περιουσιακού στοιχείου. Δεν τον αφορά αν το data center αποδειχθεί κερδοφόρο. Πρόκειται για καθαρή μεταβίβαση επενδυτικού κινδύνου, τη στιγμή που η πραγματική απόδοση της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη παραμένει αναπόδεικτη. Η Euler ILS Partners ήδη συνεργάζεται με ασφαλιστές, η Aon δείχνει ενδιαφέρον. Η παγκόσμια δαπάνη σε υποδομές θα ξεπεράσει τα 7 τρισ. δολάρια έως το 2030. Η αγορά τρέχει να χτίσει υποδομές πιο γρήγορα απ' ό,τι μπορεί να τιμολογήσει.
Θα ξεμείνουμε και από κινητά τηλέφωνα-smartphone
-Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της IDC, οι παγκόσμιες αποστολές «έξυπνων κινητών τηλεφώνων» (smartphones) θα καταγράψουν μείωση -13% σε ετήσια βάση το 2026. Δηλαδή θα αποσταλούν 160 εκατομμύρια λιγότερες συσκευές, με τον συνολικό όγκο να πέφτει στα 1,1 δισεκατομμύρια κομμάτια. Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη πτώση στην ιστορία του κλάδου. Η πτώση δεν οφείλεται σε μείωση της ζήτησης. Το πρόβλημα εντοπίζεται στη μνήμη των κινητών τηλεφώνων. Η έλλειψη τσιπ μνήμης (DRAM και NAND flash), ανατρέπει ριζικά όλη την παραγωγική διαδικασία. Το κόστος των εξαρτημάτων εκτοξεύεται και τα παλιά οικονομικά και πιο απλά μοντέλα, αυτά που πωλούνταν κάτω από τα 100 δολάρια και απευθύνονταν σε αγοραστές που δεν ψάχνουν κορυφαίες επιδόσεις, έχουν πλέον μετατραπεί σε ζημιογόνες γραμμές παραγωγής. Την περασμένη χρονιά, περίπου 170 εκατομμύρια «έξυπνα τηλέφωνα» κατατάχθηκαν σε αυτή την κατηγορία τιμών. Φέτος, το κομμάτι αυτό των πωλήσεων δεν είναι απλώς συρρικνωμένο, είναι οικονομικά μη βιώσιμο. Η έλλειψη μικροεπεξεργαστών -σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών- αναμένεται να παραταθεί ως τα μέσα του 2027. Ακόμα κι όταν η προσφορά αρχίσει να ισορροπεί, οι τιμές των chips δεν πρόκειται να επιστρέψουν στα επίπεδα του 2025. Ο κόσμος στον οποίο θα επιστρέψουν οι κατασκευαστές θα είναι ένας κόσμος ακριβότερης μνήμης, ακριβότερων συσκευών. Τα έξυπνα τηλέφωνα ποτέ δεν θα είναι φθηνά.
Πηγή: newmoney.gr
Έφυγε και ο Σκανδάμης
-Κακό χωριό τα λίγα σπίτια λένε και αυτό έχει αρχίσει να ισχύει για το ΠΑΣΟΚ, καθώς αποχωρούν στελέχη βλέποντας προφανώς ότι το μεγάλο μαγαζί του χώρου πάει να γίνει αυτό του Τσίπρα. Αυτό έγινε και στην περίπτωση του δικηγόρου και πολιτευτή Αχαΐας Μαρίνου Σκανδάμη, που αποχώρησε από το ψηφοδέλτιο του κόμματος, όπου προφανώς δεν μπορεί να εκλεγεί όσο πολιτεύεται ακόμα ο ΓΑΠ, που ως πρώην πρωθυπουργός καταλαμβάνει την έδρα αριστίνδην. Τώρα πολλοί λένε ότι θα πάει προς τον Τσίπρα, όποιος παραδοσιακά είχε δύναμη στην Πάτρα, αλλά καταλαβαίνετε πόσο καλό είναι το κλίμα στη Χαριλάου Τρικούπη γενικώς.
Η σκιώδης «κυβέρνηση» Τσίπρα
-Σκιώδη κυβέρνηση ανακοινώνει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή τους Τομεάρχες που θα δώσουν την μάχη στα παράθυρα, απέναντι στους κορυφαίους υπουργούς. Τώρα, το… μείγμα θα περιλαμβάνει νέα σε ηλικία στελέχη, πρώην υπουργούς (λίγους κι εκλεκτούς) από τα χρόνια της διακυβέρνησης και κυρίως καθηγητές. Τα φώτα βέβαια πέφτουν στο πεδίο της οικονομίας, που δεν είναι το asset της ΕΛ.Α.Σ., από ό,τι φάνηκε στα πρώτα πάνελ, τόσο που έρχεται και λίφτινγκ στο επικοινωνιακό επιτελείο.
Lamda: Η καθυστέρηση φέρνει νέα;
-Δεν είναι υποχρεωτικό οι εισηγμένες εταιρείες να δημοσιεύουν τις ίδιες ημέρες τα αποτελέσματα τους, όμως οι μεγάλες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν συνήθως κρύβουν νέα. Πέρυσι η Lamda Development είχε ανακοινώσει οικονομικά μεγέθη για το πρώτο τρίμηνο στις 28 Μαΐου, ενώ φέτος θα είναι από τις τελευταίες εισηγμένες του ΧΑ που θα ανακοινώσει, με ημερομηνία δημοσίευσης στις 7 Ιουλίου όταν δηλαδή θα έχει ξεκινήσει ημερολογιακά το τρίτο τρίμηνο. Δεδομένου ότι της δημοσίευσης ακολουθεί τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές (8 Ιουλίου), μάλλον εκτός από τα αποτελέσματα θα πρέπει να προετοιμαστούμε και για άλλες ανακοινώσεις. Χωρίς κάτι να είναι σίγουρο, δεν αποκλείεται η μετάθεση να συνδέεται (και) με τη μεγάλη συμφωνία της Lamda με τον Όμιλο ΙΟΝ που το προηγούμενο διάστημα βρισκόταν σε διαδικασία due diligence σύνταξης των συμβατικών εγγράφων, κ.λπ. Η ΙΟΝ του γνωστού fintech επενδυτή Andrea Pignataro έχει συμφωνήσει να αποκτήσει έκταση στο The Ellinikon για την ανάπτυξη ενός Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας, επένδυση άνω των 1,5 δισ. ευρώ από την οποία η Lamda αναμένεται να εισπράξει 450 εκατ. ευρώ από τη συναλλαγή.
Προσεχώς… Astir Beach Cinema
-Μια που… μπήκε για τα καλά το καλοκαίρι, θα συνεχίσουμε σε ανάλογο κλίμα καθώς ανοίγουν οι δουλειές και της Astir Beach, της κοσμοπολίτικης παραλίας του Αστέρα Βουλιαγμένης. Δεν μιλάμε βέβαια για μια απλή παραλία όπως φαίνεται και από το σκοπό της αντίστοιχης εταιρείας Astir Beach M.A.E., που περιλαμβάνει από την εκμετάλλευση και διαχείριση κάθε τουριστικής και ξενοδοχειακής επιχείρησης και επιχείρησης εστίασης καθώς και την πώληση, αγορά και εκμίσθωση ακινήτων, μέχρι το εμπόριο ωμού κρέατος και προϊόντων κρέατος σε ειδικά καταστήματα, το εμπόριο οινοπνευματωδών ποτών και μπαχαρικών, τις υπηρεσίες μεταφοράς πελατών στα πλαίσια διαχείρισης και εκμετάλλευσης επιχειρήσεων εστίασης και τουρισμού, τις υπηρεσίες στάθμευσης, μίσθωσης ομπρελών και καθισμάτων παραλιών (πλαζ), παροχής γευμάτων και ποτών, άθλησης, γυμναστηρίων και γηπέδων, την εισαγωγή και εμπορία καλλυντικών ειδών, αλλά και τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων τον περασμένο μήνα αποφάσισε την προσθήκη και άλλων δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα το εμπόριο ειδών καπνιστού, τις υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών, και τις υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
Πάει πιο πίσω το άνοιγμα του «Four Seasons Resort Mykonos»
-Πιο πίσω πάει το πολυαναμενόμενο άνοιγμα του ολοκαίνουριου «Four Seasons» της Μυκόνου, μία από τις επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων στο νησί που προετοιμάζεται ήδη από την προηγούμενη… δεκαετία. Το νέο εγχείρημα που συνδέεται επενδυτικά με την ΑGC, τους πρώην ιδιοκτήτες του Αστέρα Βουλιαγμένης (πριν το πέρασμα του ιστορικού συγκροτήματος στην ιδιοκτησία του εφοπλιστή Προκοπίου από τις αρχές του 2025) όπου ως γνωστόν έκανε ντεμπούτο το brand της Four Seasons για πρώτη φορά στη χώρα μας, επρόκειτο να κάνει soft opening πέρυσι, ωστόσο το άνοιγμα μετατέθηκε για εφέτος τον Ιούνιο ώστε να είναι πιο καλά προετοιμασμένο. Τώρα κι ενώ οι κρατήσεις είχαν ανοίξει ήδη από τις 26 Ιουνίου η έναρξη λειτουργίας πάει ξανά πιο πίσω προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα της τελευταίας στιγμής, ενώ το ξενοδοχείο συνεχίζει να αναζητεί προσωπικό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το άνοιγμα μετατίθεται, κατά πάσα πιθανότητα από τις αρχές Αυγούστου και μετά. Το «Four Seasons Resort Mykonos», στο Καλό Λιβάδι, σε απόσταση περίπου 20 λεπτών από το αεροδρόμιο και τη Χώρα της Μυκόνου διαθέτει 94 δωμάτια και σουίτες και εκτείνεται σε 60 στρέμματα, ενώ η προβλήτα του ξενοδοχείου θα μπορεί να χρησιμοποιείται ως σημείο εκκίνησης για εκδρομές με ιδιωτικά σκάφη. Το ξενοδοχείο, όπως αναφέρεται σχετικά, αξιοποιεί αφαλατωμένο θαλασσινό νερό, ηλιακή ενέργεια και συστήματα διαχείρισης αποβλήτων. Πρόκειται για ένα έργο που είχε ενταχθεί το 2019 στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων, με ένα αρχικό ύψος επένδυσης τότε στα 60 εκατ. ευρώ, νούμερο που στη συνέχεια ξεπεράστηκε. Υπενθυμίζεται εδώ ότι Four Seasons -το τρίτο για το brand στην Ελλάδα μετά τα δύο σε Αστέρα και Μύκονο- πρόκειται να ανοίξει και στην Πελοπόννησο στο Πόρτο Χέλι, στον κόλπο της Χηνίτσας στο πλαίσιο της συμφωνίας της αλυσίδας με τον Ιρλανδό επενδυτή Πόλ Κόλσον.
Πότε θα ανοίξει τα χαρτιά του ο Φέσσας
-Στο 12,5% περίπου έχει αυξηθεί η συμμετοχή του Ομίλου Quest του Θεόδωρου Φέσσα στον Όμιλο Fourlis, περίπου δηλαδή κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες το τελευταίο δίμηνο. Ο ίδιος έχει αποφύγει να ανοίξει τα χαρτιά του αρκούμενος να δηλώσει προς ώρας ότι του αρέσει πως ο Όμιλος Fourlis εξελίσσεται σε μια πλατφόρμα διαχείρισης λιανικών πωλήσεων μέσα απ’ τις οποίες μπορούν να δημιουργηθούν συνέργειες. Η αγορά πάντως θεωρεί ότι ο επιχειρηματίας θα ανοίξει πραγματικά τα χαρτιά του αφότου ξεκαθαρίσει το τοπίο αφενός για την Uni Systems και αφετέρου για την ACS με το εάν η GLS θα ασκήσει τελικά το call option για την εταιρεία ταχυμεταφορών.
Τι ψάχνουν οι Νορβηγοί στην Ελλάδα
-Μια νέα εταιρεία ξεκίνησε πρόσφατα τη διαδρομή της και μάλιστα όχι όποια κι όποια, αλλά θυγατρικός βραχίονας του ισχυρού νορβηγικού ομίλου Kongsberg. Η Kongsberg Defence & Aerospace Greece Α.Ε., όπως είναι η επωνυμία της (με διακριτικό τίτλο KDA Greece) έχει έδρα επί της οδού Κανάρη στο Κολωνάκι και το αρχικό της μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 25.000 ευρώ, που έχουν καταβληθεί από την Kongsberg Defence & Aerospace AS. Η Kongsberg Gruppen που εδρεύει στην νορβηγική πόλη Kongsberg είναι ένας ιδιαίτερα ισχυρός όμιλος υψηλής τεχνολογίας με ηγετική παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο -με το 50,004% να ανήκει στο νορβηγικό κράτος- ενώ… παίζει μπάλα σε τρεις βασικούς τομείς: η Kongsberg Defence & Aerospace αναπτύσσει προηγμένα αμυντικά συστήματα, πυραύλους, συστήματα αεράμυνας και τεχνολογίες για το διάστημα, η Kongsberg Maritime εξειδικεύεται σε συστήματα αυτοματισμού, πλοήγησης και ναυτιλιακού εξοπλισμού για εμπορικά και πολεμικά σκάφη και η Kongsberg Digital παρέχει ψηφιακές λύσεις, λογισμικό IoT και πλατφόρμες προσομοίωσης για τη ναυτιλία και την ενέργεια. Στο ναυτιλιακό κομμάτι έχει παρουσία στη χώρα μας από το 2011 μέσω της Kongsberg Maritime Hellas Α.Ε. που λειτουργεί ως κομβικό κέντρο για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Η νεοσυσταθείσα Kongsberg Defence & Aerospace Greece Α.Ε. στοχεύει στα αμυντικά συστήματα, δεδομένου και του μεγάλου εξοπλιστικού προγράμματος των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Να σημειώσω ότι η Kongsberg, μεταξύ (πολλών) άλλων, μαζί με την αμερικανική Raytheon, είναι παγκόσμιος κορυφαίος προμηθευτής συστημάτων αεράμυνας μεσαίου βεληνεκούς, όπως το NASAMS. Ακόμη, οι λύσεις άμυνας και ασφάλειας που προσφέρει περιλαμβάνουν πυραύλους κρούσης, απομακρυσμένους σταθμούς όπλων, συστήματα διοίκησης και ελέγχου, ναυτικά σόναρ, σκάφη κ.α. Στη δραστηριότητα της ελληνικής θυγατρικής καταγράφονται η αντιπροσωπεία μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού πλοίων και αεροσκαφών, οι υπηρεσίες συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης και μάρκετινγκ, έρευνας αγοράς, δημοσίων σχέσεων κ.α. Στο Δ.Σ. της εταιρείας συμμετέχουν ο Øyvind Kolset ως Πρόεδρος (Πρόεδρος της Kongsberg Defence & Aerospace) καθώς και οι Erlend Stoa Stenstad και Kristin Myhre ως μέλη.
Οι επενδύσεις στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας
-Μια νέα εποχή για ολόκληρη την Πελοπόννησο σηματοδοτεί η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης για την αξιοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα της Καλαμάτας, η οποία έγινε χθες στο πλαίσιο του Growthfund Investor Summit, του επενδυτικού και αναπτυξιακού συνεδρίου του Υπερταμείου. Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια θα επενδυθούν 28,3 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών του αεροδρομίου, ενώ το ύψος των προβλεπόμενων επενδύσεων ανέρχεται συνολικά σε 120 εκατ. ευρώ, μεταξύ των οποίων η αύξηση της χωρητικότητας του αερολιμένα και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ταξιδιώτες. Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι η τελευταία μεγάλη αναβάθμιση έγινε πριν από 35 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή το 1991. Η ανάδοχος κοινοπραξία αποτελείται από τις εταιρείες Fraport AG, Airport Investments ΑΕ και Πηλέας Συμμετοχών ΑΕ και το τίμημα της σύμβασης παραχώρησης ανέρχεται σε 45,7 εκατ. ευρώ.
Νέο σχήμα από Μπάκο-Καϋμενάκη
-Στη σύσταση μιας νέας εταιρείας προχώρησαν οι γνωστές επιχειρηματικές οικογένειες Μπάκου και Καϋμενάκη. Πρόκειται για την Cosmos Port Μονοπρόσωπη Α.Ε., με έδρα στον Πειραιά. Στο σκοπό του νέου σχήματος περιλαμβάνονται η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, καθώς και η κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της έχει οριστεί σε 1.200.000 ευρώ, τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση, εξ' ολοκλήρου με μετρητά, ενώ διαιρείται σε 12.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστη. Το κεφάλαιο κατέβαλε η - ίδιων συμφερόντων- εταιρεία Cosmos Development Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευής και Εκμετάλλευσης Ακινήτων που λειτουργεί από το 2008, εδρεύοντας στην ίδια διεύθυνση στον Πειραιά και την οποία εκπροσωπεί ο Νικόλαος Μπάκος. Η Cosmos Port Μονοπρόσωπη Α.Ε. διοικείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν ο Νικόλαος Μπάκος ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, η Αλεξάνδρα Καυμενάκη ως Αναπληρωτής Πρόεδρος και ο Πέτρος Χρυσοβέργης ως μέλος. Την ίδια σύνθεση έχει το Δ.Σ. και της μητρικής εταιρείας Cosmos Development Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευής και Εκμετάλλευσης Ακινήτων.
Η νέα κίνηση του (πρώην) «Mr. VAR»
-Στη σύσταση μιας νέας εταιρείας προχώρησε την περασμένη Παρασκευή ο Κωνσταντίνος Ρούπτσος, της γνωστής εταιρείας πληροφορικής InDigital. Πρόκειται για την «Ellinikon Football Experience Indigital Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» (με διακριτικό τίτλο «the ellinikon football hub by indigital»), ενώ στο σκοπό της περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5, κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης, κυλικείο γηπέδου και καντίνες, δραστηριότητες φυσικοθεραπείας, γυμναστηρίων, υπηρεσίες προβολής αθλητικών εκδηλώσεων, αλλά και λιανικό εμπόριο αθλητικών ειδών. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 30.000 ευρώ που τα κατέλαβε η InDigital Group Α.Ε. και τη διοίκηση της νέας εταιρείας ανέλαβε ο Κ. Ρούπτσος. Ο εν λόγω επιχειρηματίας, που είναι και πρόεδρος της ομάδας του Πανιωνίου, ήταν αυτός που μέσω της InDigital έφερε το… περίφημο VAR (Video Assistant Referee) στην Ελλάδα, καθώς σε συνεργασία με την Medialuso είχαν αναλάβει το έργο «Ψηφιακός μετασχηματισμός ελληνικού ποδοσφαίρου με σύγχρονα ψηφιακά μέσα ΤΠΕ», το οποίο πλέον εδώ και πάνω από ένα χρόνο έχουν αναλάβει άλλοι. Η InDigital ξεκίνησε περί το 2000 ως εταιρεία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού και εφαρμογών αλλά και διαχείρισης πληροφοριών, αναπτύσσοντας την πλατφόρμα ηλεκτρονικής αποδελτίωσης innews. Από το 2010 και μετά επέκτεινε τις δραστηριότητες της επενδύοντας σε τομείς όπως η διαχείριση εγγράφων με ψηφιακές υπογραφές, οι ψηφιακές εφαρμογές στον Αθλητισμό, το Virtual Reality, το digital marketing κ.α. Πρόσφατα, στο πλαίσιο ενημέρωσης για τα του Πανιωνίου είχε ανακοινώσει τη συμφωνία για τη χρησιμοποίηση των νέων εγκαταστάσεων του Ελληνικού, Ellinikon Sports Park, ως προπονητικό κέντρο της ομάδας. Ο Ρούπτσος δείχνει να το παλεύει στον Ιστορικό, με στόχο να ανέβει ξανά στην πρώτη εθνική. Εκεί που τα πάει καλύτερα όμως είναι οι business του αφού η InDigital, με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα, έκανε το 2014 τζίρο 37,7 εκατ. ευρώ έναντι 23,5 εκατ. ευρώ το 2023 με την προ φόρων κερδοφορία σχεδόν να διπλασιάζεται στα 8,2 εκατ. ευρώ έναντι 4,81 εκατ. ευρώ.
Η Crédit Agricole ρίχνει βάρος στο ελληνικό wealth management
Με προσοχή παρακολουθούν τραπεζικοί και επιχειρηματικοί κύκλοι τις κινήσεις της Indosuez, τον τραπεζικό βραγχίονα Wealth Management της γνωστής Crédit Agricole στην Ελλάδα, σε μια συγκυρία όπου ο ανταγωνισμός για ισχυρά private banking χαρτοφυλάκια και νέα assets υπό διαχείριση βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων ετών. H Indosuez τοποθέτησε πρόσφατα ως επικεφαλής του Wealth Management Greece τον Γιώργο Σιαπέρα, στέλεχος με μακρά εμπειρία στο χώρο, στέλνοντας το μήνυμα ότι η γαλλική τράπεζα είναι αποφασισμένη να ενισχύσει το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά. Το ενδιαφέρον, τώρα, όπως αναφέρουν παράγοντες με γνώση των ισορροπιών του κλάδου, στρέφεται πλέον στα επόμενα βήματα και κυρίως στο κατά πόσο η συγκεκριμένη κίνηση θα αποτελέσει την αρχή ενός ευρύτερου κύκλου ανακατατάξεων στον χώρο του private banking.
Viohalco: Τριπλό ρεκόρ και 13,7 δισ. ευρώ στο ταμπλό
-Σε μια ιστορική συνεδρίαση για το ελληνικό χρηματιστήριο, όπου ο Γενικός Δείκτης άγγιξε τις 2.500 μονάδες, τα «στασινόχαρτα» πρωταγωνίστησαν. Το σύνθημα της ανόδου έδωσε η ElvalHalcor, η οποία εκτινάχθηκε κατά 7,7% στα 5,72 ευρώ, καταγράφοντας υψηλό 19 ετών (επίπεδα Ιουνίου 2007) με την κεφαλαιοποίησή της στα 2,14 δισ. ευρώ. Το αγοραστικό κρεσέντο συνδέεται άμεσα με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ που ετοιμάζει η εταιρεία. Η κίνηση αυτή, που στοχεύει στη χρηματοδότηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου 455 εκατ. ευρώ έως το 2030, χαιρετίζεται από την αγορά ως καταλύτης για την περαιτέρω ισχυροποίηση της παραγωγικής της δυναμικής. Παράλληλα, η Cenergy Holdings συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία. Χθες ενισχύθηκε κατά 2,9% στα 26,2 ευρώ, επίπεδο που αποτελεί νέο ιστορικό υψηλό, με την αποτίμησή της στα 5,56 δισ. ευρώ. Ώθηση στον τίτλο έδωσε η NBG Securities, η οποία προχώρησε σε αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για την κερδοφορία της εταιρείας, θέτοντας τη νέα τιμή-στόχο στα 28,4 ευρώ. Η θετική συγκυρία αποτυπώθηκε ανάγλυφα στη μητρική Viohalco. Η μετοχή κατέγραψε άλμα 4,3% κλείνοντας στο ιστορικό υψηλό των 21,85 ευρώ και ξεπερνώντας ενδοσυνεδριακά τα 22 ευρώ. Με την αποτίμησή της στα 5,66 δισ. ευρώ, η Viohalco πέτυχε μια σημαντική εσωτερική ανατροπή, προσπερνώντας τη θυγατρική της, Cenergy, στον πίνακα των κεφαλαιοποιήσεων. Η συνολική αποτίμηση των μετοχών του ομίλου (συμπεριλαμβανομένης της Noval Property) ξεπερνά πλέον τα 13,7 δισ. ευρώ. Όσον αφορά τις φετινές επιδόσεις τους, η Viohalco «τρέχει» με ρυθμό +83,6%, η Cenergy με +74,6% και η ElvalHalcor με +52,1%.
Η Εθνική Τράπεζα δοκίμασε τις αντοχές των 16 ευρώ
-Η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει την ανοδική της κίνηση, με τη μετοχή της να ενισχύεται χθες κατά 1,26% και να κλείνει στα 15,7 ευρώ. Ο τίτλος επέδειξε ισχυρά αντανακλαστικά και ανέβασε αισθητά ταχύτητα λίγο πριν από τις τελικές δημοπρασίες, φτάνοντας «μια ανάσα» από το ψυχολογικό όριο των 16 ευρώ, με το υψηλό ημέρας να καταγράφεται στα 15,98 ευρώ. Παρά το ενδοσυνεδριακό αγοραστικό κρεσέντο, η μετοχή έχασε μέρος του momentum στα τελευταία λεπτά, με αποτέλεσμα να κλείσει κάτω από το υφιστάμενο υψηλό έτους των 15,775 ευρώ. Η συμπεριφορά αυτή δείχνει ότι η περιοχή γύρω από τα 15,8-16 ευρώ λειτουργεί ως μια ισχυρή ζώνη βραχυπρόθεσμης αντίστασης, όπου εκδηλώθηκαν ορισμένες ρευστοποιήσεις κατοχύρωσης κερδών. Ωστόσο, η τεχνική εικόνα της Εθνικής παραμένει επιθετική. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι μια καθαρή υπέρβαση των 15,8 ευρώ σε επίπεδο κλεισίματος θα ανοίξει τον δρόμο για τη διάσπαση των 16 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, η μετοχή θα βρεθεί σε αχαρτογράφητα νερά για την τελευταία δεκαετία, καθώς τα επόμενα ουσιαστικά επίπεδα αντίστασης εντοπίζονται πολύ ψηλότερα, πίσω στον Νοέμβριο του 2015, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη φυγή του τραπεζικού κλάδου από την κρίση.
Πού ποντάρει ο Τσάκος με τα νεότευκτα capesizes
- Στη ναυτιλία, οι πραγματικά μεγάλες κινήσεις συνήθως αποκαλύπτονται μήνες αργότερα, όταν η αγορά καταλαβαίνει τι ακριβώς συνέβη. Κάπως έτσι αντιμετωπίζουν αρκετοί παράγοντες του διεθνούς shipping και τις πρόσφατες παραγγελίες νεότευκτων bulk carriers που συνδέονται με τον Νίκο Τσάκο. Στα γραφεία των brokers από τη Σιγκαπούρη μέχρι το Λονδίνο, η συζήτηση δεν επικεντρώνεται τόσο στα ίδια τα πλοία όσο στο timing της επένδυσης. Διότι σε μια περίοδο όπου πολλοί εξακολουθούν να εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στις προοπτικές της αγοράς ξηρού φορτίου, η απόφαση για νέες τοποθετήσεις ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης στις μελλοντικές αξίες του κλάδου. Κύκλοι της αγοράς σημειώνουν ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες επενδύουν εκεί όπου θεωρούν ότι θα βρεθεί η αγορά σε τρία ή τέσσερα χρόνια. Οι πιο υποψιασμένοι μάλιστα δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο μέρος της αξίας να βρίσκεται όχι μόνο στην εκμετάλλευση των πλοίων αλλά και στην ίδια τη ναυπηγική θέση. Εάν οι τιμές των νεότευκτων συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά και η προσφορά διαθέσιμων slots περιοριστεί περαιτέρω, οι σημερινές παραγγελίες μπορεί να αποκτήσουν σημαντική υπεραξία πολύ πριν τα πλοία πέσουν στο νερό. Το γεγονός ότι η κίνηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, αβεβαιότητας για την κινεζική οικονομία και αυξανόμενων περιβαλλοντικών απαιτήσεων, ενισχύει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον της αγοράς. Για πολλούς, πρόκειται για μια τοποθέτηση που κρύβει βαθύτερη ανάγνωση των μελλοντικών ισορροπιών στον κλάδο.
Το σήμα που έστειλε η Metrostar στην αγορά των tankers
-Η συμφωνία της Metrostar των Παναγιώτη και Δημήτρη Θ. Αγγελόπουλου για τη ναυπήγηση δύο MR2 product tankers στην Κίνα, αξίας άνω των 100 εκατ. δολαρίων, ερμηνεύεται από πολλούς ως ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της συγκεκριμένης αγοράς. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Metrostar δεν φημίζεται για κινήσεις εντυπωσιασμού. Αντιθέτως, παραδοσιακά επενδύει επιλεκτικά και με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Δεν είναι τυχαίο ότι η προηγούμενη είσοδός της στα MR tankers το 2013 κατέληξε σε ιδιαίτερα κερδοφόρα μεταπώληση. Σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση και οι νέοι κανονισμοί δημιουργούν αβεβαιότητα, η κίνηση του Έλληνα εφοπλιστή δείχνει ότι εξακολουθεί να βλέπει αξία στον κλάδο των product tankers. Και όσοι γνωρίζουν τη φιλοσοφία της Metrostar σημειώνουν πως όταν ο Αγγελόπουλος αποφασίζει να «γράψει» νέο τονάζ, συνήθως το κάνει επειδή πιστεύει ότι ο επόμενος κύκλος της αγοράς μόλις ξεκινά.
Οι παλιοί πουλάνε όταν οι άλλοι ενθουσιάζονται
-Στον αντίποδα όσων προχωρούν σε ναυπηγήσεις, στην αγορά των bulkers, οι κινήσεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν δώσει τροφή για σχόλια. Ο Πάνος Λασκαρίδης με τη Lavinia, ο Νίκος Ιγγλέσης με την Alberta και η οικογένεια Μουνδρέα με την NGM Energy φαίνεται πως αξιοποιούν το καλό momentum στα παλαιότερα capesizes. Τα πλοία Kerkis, Alice Oldendorff και Pigassos μπήκαν στο κάδρο των συζητήσεων, καθώς πωλήθηκαν σε περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκών ναύλων και υψηλών αξιών. Στην άλλη πλευρά εμφανίζονται κυρίως κινεζικά συμφέροντα, που εξακολουθούν να αναζητούν χωρητικότητα, ακόμη και σε πλοία μεγαλύτερης ηλικίας. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες που είχαν αποκτήσει αυτά τα assets σε χαμηλότερες τιμές, σήμερα βρίσκουν την ευκαιρία να κλειδώσουν σημαντικές υπεραξίες. Πάντως, αρκετοί συνδέουν τις κινήσεις αυτές με την ανανέωση στόλου. Η Lavinia, για παράδειγμα, έχει ήδη υπό ναυπήγηση kamsarmaxes στην Κίνα, στα ναυπηγεία CMI Qingdao Shipyard και Cosco Shipping Heavy Industry (Yangzhou).
Τα Data Centers γεννούν νέες μεγάλες μπίζνες στον Ασφαλιστικό Κλάδο
-Πριν από πέντε χρόνια, ένα μέσο data center στο χαρτοφυλάκιο της Zurich Insurance άξιζε 150 εκατ. δολάρια. Σήμερα αξίζει 3 δισ. Είκοσι φορές πάνω, σε μισή δεκαετία. Η Ασφαλιστική βιομηχανία ανακάλυψε ότι αυτά τα μεγέθη δεν χωρούν στους ισολογισμούς τους. Επομένως οι τιτλοποιήσεις είναι μονόδρομος. Δημιουργούνται προϊόντα «insurance-linked securities» που θα τεμαχίζουν τον κίνδυνο σε μικρά κομμάτια και θα τον μοιράζουν σε ένα ευρύτερο σώμα επενδυτών. Στην ασφαλιστική αγορά, τέτοια εργαλεία «δεν υπάρχουν σε ουσιαστική μορφή». Σύμφωνα με την S&P Global, η ασφαλιστέα αξία ενός μόνο data center φτάνει τα 30 δισ. δολάρια, τριπλάσια από τις μεγαλύτερες γέφυρες του πλανήτη. Το κόστος των GPU εκτοξεύει την έκθεση, ενώ η πίεση των private credit δανειστών έχει εξαλείψει τα όρια ζημίας γιατί αυτοί ζητούν επιπλέον κάλυψη των ορίων, μετακυλίοντας ολόκληρο το βάρος στους ασφαλιστές. Το νέο εργαλείο έχει μια ιδιαίτερη γοητεία. Ο επενδυτής σε ILS αναλαμβάνει μόνο τον κίνδυνο φυσικής ζημίας του περιουσιακού στοιχείου. Δεν τον αφορά αν το data center αποδειχθεί κερδοφόρο. Πρόκειται για καθαρή μεταβίβαση επενδυτικού κινδύνου, τη στιγμή που η πραγματική απόδοση της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη παραμένει αναπόδεικτη. Η Euler ILS Partners ήδη συνεργάζεται με ασφαλιστές, η Aon δείχνει ενδιαφέρον. Η παγκόσμια δαπάνη σε υποδομές θα ξεπεράσει τα 7 τρισ. δολάρια έως το 2030. Η αγορά τρέχει να χτίσει υποδομές πιο γρήγορα απ' ό,τι μπορεί να τιμολογήσει.
Θα ξεμείνουμε και από κινητά τηλέφωνα-smartphone
-Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της IDC, οι παγκόσμιες αποστολές «έξυπνων κινητών τηλεφώνων» (smartphones) θα καταγράψουν μείωση -13% σε ετήσια βάση το 2026. Δηλαδή θα αποσταλούν 160 εκατομμύρια λιγότερες συσκευές, με τον συνολικό όγκο να πέφτει στα 1,1 δισεκατομμύρια κομμάτια. Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη πτώση στην ιστορία του κλάδου. Η πτώση δεν οφείλεται σε μείωση της ζήτησης. Το πρόβλημα εντοπίζεται στη μνήμη των κινητών τηλεφώνων. Η έλλειψη τσιπ μνήμης (DRAM και NAND flash), ανατρέπει ριζικά όλη την παραγωγική διαδικασία. Το κόστος των εξαρτημάτων εκτοξεύεται και τα παλιά οικονομικά και πιο απλά μοντέλα, αυτά που πωλούνταν κάτω από τα 100 δολάρια και απευθύνονταν σε αγοραστές που δεν ψάχνουν κορυφαίες επιδόσεις, έχουν πλέον μετατραπεί σε ζημιογόνες γραμμές παραγωγής. Την περασμένη χρονιά, περίπου 170 εκατομμύρια «έξυπνα τηλέφωνα» κατατάχθηκαν σε αυτή την κατηγορία τιμών. Φέτος, το κομμάτι αυτό των πωλήσεων δεν είναι απλώς συρρικνωμένο, είναι οικονομικά μη βιώσιμο. Η έλλειψη μικροεπεξεργαστών -σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών- αναμένεται να παραταθεί ως τα μέσα του 2027. Ακόμα κι όταν η προσφορά αρχίσει να ισορροπεί, οι τιμές των chips δεν πρόκειται να επιστρέψουν στα επίπεδα του 2025. Ο κόσμος στον οποίο θα επιστρέψουν οι κατασκευαστές θα είναι ένας κόσμος ακριβότερης μνήμης, ακριβότερων συσκευών. Τα έξυπνα τηλέφωνα ποτέ δεν θα είναι φθηνά.
Πηγή: newmoney.gr
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