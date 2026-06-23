Ο Κ.Μ οι δωρεές και τα 50 δισ. ευρώ των εφοπλιστών, το Μ.Μ και ο Αβραμό, οι τομεάρχες του Τσίπρα, οι Νορβηγοί στην Ελλάδα (τι θέλουν), το νέο σχήμα Μπάκου-Καϋμενάκη

Κλείσιμο

Είναι ο έβδομος πρωθυπουργός που αλλάζει τα τελευταία δέκα χρόνια εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας που δημιουργήθηκε από το brexit. Η πανίσχυρη οικονομικά Βρετανία, το Λονδίνο του 2016 που ανταγωνιζόταν ως το χρηματοοικονομικό κέντρο τη Νέα Υόρκη, σήμερα μαραζώνει. Και έτσι η χώρα μπήκε σε μια εθνική περιπέτεια δίχως ορίζοντα εξόδου. Γιατί και ο επόμενος πρωθυπουργός δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα που δημιούργησε ο συνδυασμός της ευρωπαϊκής απομόνωσης με σειρά καταστροφικών αποφάσεων που έλαβαν τα τελευταία χρόνια -στο πλαίσιο του brexit -οι βρετανικές κυβερνήσεις. Ευτυχώς εδώ, ο μεγάλος τιμονιέρης μας Αλέξης το 2015 την κατάλαβε σχεδόν αμέσως τη δουλειά και έκανε όπισθεν ολοταχώς. Τώρα να σας πω ότι σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε προχθές η κυρία Αντωνοπούλου του κόμματος Τσίπρα ότι θα φορολογήσουν όσους έχουν γρήγορα κότερα ζητήθηκαν εξηγήσεις αρμοδίως και ηρέμησαν οι εν Ελλάδι σκαφάτοι. Τα πολυτελή γιοτ όπως είναι γνωστό δεν αναπτύσσουν ταχύτητα πάνω από 14-16 κόμβους οπότε δεν θεωρούνται γρήγορα!Αβραμόπουλος-Τώρα στα κυβερνητικά χθες έσκασε το παλιό θέμα αλλά με νέα διάσταση του Qatar Gate αφού η εισαγγελία του Βελγίου εξέδωσε ένταλμα σύλληψής του. Ο Αβραμό είχε λάβει αμοιβή 70.000 ευρώ από μια ΜΚΟ που ήταν μπλεγμένη στην υπόθεση Παντσέρι, Καϊλή για lobbying υπέρ του Κατάρ. Ο ίδιος και τότε και τώρα λέει ότι είχε δηλώσει στην εφορία την αμοιβή του νομίμως. Τώρα γιατί τον τραβολογάνε οι Βέλγοι δεν γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι το Μ.Μ. δεν προτίθεται να υπεραντιδράσει για την υπόθεση θα αναμείνει την εξέλιξη της, δεν φαίνονται πάντως κεραυνοβολημένοι. Όχι ότι καίγονται κιόλας για τον Αβραμό αφού τον τελευταίο καιρό απέναντι τους βγαίνει.Δωρεά Αθ. Λασκαρίδη-Λεφτά στην ελληνική ναυτιλία υπάρχουν, όπως φάνηκε στα χθεσινά εγκαίνια του νέου κτιρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ. Όπως ανέφερε ο δωρητής του κτιρίου, Αθανάσιος Λασκαρίδης «υπάρχει στη χώρα μας πολύς αδρανής πλούτος ιδίως στο χώρο της ναυτιλίας», τον οποίο προσδιόρισε στα 50 δισ. ευρώ στις ελληνικές οικογένειες. Τώρα αν δώριζαν τα μισά από αυτά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, που σήκωσε το γάντι του κ. Λασκαρίδη και είναι και δυνατός στα μαθηματικά (Μέσι της σύγχρονης πολιτικής τον αποκάλεσε άλλωστε ο δωρητής), η ελληνική κοινωνία θα είχε υποστήριξη ενός δισ. ετησίως. Πάντως, ρώτησα και έμαθα πως οι δωρεές στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ξεπέρασαν προσώρας τα 100 εκατομμύρια ευρώ…Ο Μητσοτάκης στη Βουλή-Καιρό έχει να πάει στο Κοινοβούλιο ο Μητσοτάκης και αναμένεται να το πράξει την Τετάρτη, αφού πιει έναν καφέ το πρωί με τον Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο και εφ’ όλης της ύλης. Θα μιλήσει στο πλαίσιο του πολυνομοσχεδίου που κατεβάζει ο Πιερρ και περιλαμβάνει μία σειρά θετικών μέτρων που αφορούν τους πολίτες, τα εισοδήματά τους και την αγορά. Αυτή είναι και η γραμμή της Ν.Δ. προεκλογικά, κόντρα στις προεκλογικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, να αναδεικνύει μέτρα τα οποία ενισχύουν στην πράξη το εισόδημα.Τιμής ένεκενΓεύμα στον υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά θα παραθέσουν σήμερα (Τρίτη) στο Πεντάγωνο με οικοδεσπότη τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια τιμής ένεκεν για τις προσπάθειες που κατέβαλε προ δεκαημέρου να βρει… δημοσιονομικό χώρο για τα εξοπλιστικά, οι οποίες απέδωσαν αν και πολύωρες…Η πρεμιέρα του Τάκη-Σε κανονικό προεκλογικό mood είναι βουλευτές και υπουργοί με τραπέζια και ποτά να έχουν ήδη ξεκινήσει. Χθες, για παράδειγμα, ο Τάκης Θεοδωρικάκος μάζεψε τους φίλους του στο Penarrubia της Παραλιακής για ένα ποτό, με ευχές για καλό καλοκαίρι. Σήμερα, θα βρίσκεται μαζί με τον Νίκο Δένδια στη νέα επένδυση της Metlen στο Βόλο -κρατήστε το ντουέτο όπως σας έχω αναφέρει ξανά. Και τις επόμενες μέρες θα έχει μία πρώτη συνάντηση με τον γείτονά του στα νότια, Κώστα Κυρανάκη, προκειμένου να συζητήσουν εφ’ όλης της ύλης και για τη συμμετοχή του στα υπουργικά κλιμάκια την άλλη εβδομάδα στη Θεσσαλία.Γκελεστάθη-Σαμαράς