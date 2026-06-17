Περιστέρης: Εντός του 2026 οι παρεμβάσεις στην Αττική Οδό
Περιστέρης: Εντός του 2026 οι παρεμβάσεις στην Αττική Οδό
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Την εντολή για την άμεση εκπόνηση των μελετών και την κατασκευή των απαιτούμενων παρεμβάσεων στην Αττική Οδό, με στόχο τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στο λεκανοπέδιο, έλαβε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. Οι σχετικές παρεμβάσεις, αναμένεται να υλοποιηθούν εντός του 2026, ενώ το κόστος τους εκτιμάται σε 2,4 εκ. ευρώ.
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