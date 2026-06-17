Το μαυσωλείο της Κουμουνδούρου, έρχεται κι άλλο γκάλοπ, ο πατριωτικός φόρος-παπάτζα και οι χορηγοί (Αλέξη… ρώτα και τους χορηγούς), το Nammos Beach Concept
Το μαυσωλείο της Κουμουνδούρου, έρχεται κι άλλο γκάλοπ, ο πατριωτικός φόρος-παπάτζα και οι χορηγοί (Αλέξη… ρώτα και τους χορηγούς), το Nammos Beach Concept
Χαίρετε, σήμερα -όπως θα διαβάσετε παρακάτω- η κυβέρνηση παρουσιάζει κάποιες πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της ακρίβειας στην αγορά, για τα τραπεζικά δάνεια κ.λπ.
Να πω ότι όλα αυτά είναι σωστά για την ακρίβεια και καλά κάνουν και τα φτιάχνουν, και το app με τις τιμές. Αλλά η ακρίβεια που προέρχεται από τον πληθωρισμό που είναι κατά κύριο λόγο εισαγόμενος, δυστυχώς δεν παλεύεται. Μόνο αν σταδιακά υποχωρήσουν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς, εφόσον τερματιστεί ο πόλεμος, θα αρχίσουν να υποχωρεί η ακρίβεια παντού, από το ράφι μέχρι το ρεζερβουάρ, τα εστιατόρια, παντού. Πάρα ταύτα θεωρώ ότι παρότι είναι με μεγάλη διαφορά το μεγαλύτερο πρόβλημα στην κοινωνία, αυτό φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις (κοντά στο 65%) ο κόσμος, οι πολίτες θέλουν να βλέπουν την κυβέρνηση να προσπαθεί. Και καλό είναι που προσπαθεί, έστω με μέτρια αποτελέσματα.
Παρεμβάσεις για τους πολλούς
-Λίγο πριν αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες και τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, που έχει ως κεντρικό θέμα τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για 2028-2034, ο Κ.Μ θα μπει στο πλάνο για παρεμβάσεις υπέρ των πολλών. Σήμερα θα γίνει στο Μ.Μ η παρουσίαση του app που έλεγα παραπάνω και είχα γράψει τις προάλλες, με τον διακριτικό τίτλο "Poso Kanei", με την παρουσία του Θεοδωρικάκου και της επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγγάρη και η λογική είναι οι καταναλωτές να μπορούν να συγκρίνουν τιμές προϊόντων ή του καλαθιού τους σε πραγματικό χρόνο, μεταξύ των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αλλά να συγκρίνουν και τιμές σε σχέση με την Ευρώπη. Η ακρίβεια άλλωστε είναι το βασικό πρόβλημα που αναδεικνύεται σε όλα τα focus groups, εξ ου και χθες ο εκπρόσωπος Μαρινάκης κομψά προειδοποίησε τον κλάδο της ενέργειας ότι η κυβέρνηση "περιμένει στη γωνία" τις εταιρείες να μειώσουν τις τιμές των καυσίμων στην αντλία, εφόσον μειώνονται και οι τιμές στην αγορά λόγω αποκλιμάκωσης στον Κόλπο. Επίσης στη Βουλή μπήκε το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ και του υπουργείου Ανάπτυξης που περιλαμβάνει μια σειρά θετικών μέτρων, αλλά και διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών από αθέμιτες τραπεζικές πρακτικές και υπερβολικές χρεώσεις.
Εγκαίνια με Πιερρ
-Στα των περιοδειών, ενδιαφέρουσα βρίσκω την παρουσία του Πιερρ σήμερα το βράδυ στην Πάτρα, όπου θα είναι κεντρικός ομιλητής στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νομαρχιακής Οργάνωσης της ΝΔ στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Φαντάζομαι ότι θεωρείται γουρλής ως πρόεδρος του Eurogroup για να κόψει την κορδέλα, οπότε τον αναμένουν οι τοπικοί με ενδιαφέρον, ενώ μην ξεχνάμε ότι η Πάτρα είναι ιστορικά "πράσινος" νομός και χρειάζεται πάντα ειδικό χειρισμό και αυτή την "ευαισθησία", ας το πούμε έτσι, την έχει ο Πιερρ, δεδομένα.
Παπάτζας συνέχεια…
-Χθες και προχθές σας έγραψα για τη μεγαλοφυή και πρωτότυπη ιδέα του φωτισμένου ηγέτη Αλέξη και της «πολιτικής ουράς» του Νίκου Α. να εξαγγείλουν δωρεάν μαζικές μεταφορές, αν και στο συγκεκριμένο μην αδικώ τον Ανδρουλάκη, νομίζω πρώτος το σκέφτηκε αυτό το φοβερό μέτρο. Σήμερα λέω να ασχοληθώ για λίγο με εκείνη την παπάτζα που πέταξε στα media κάποιος Σαουλίδης πρώην Πασόκος και νυν του Τσίπρα. Θα πιάσουμε λέει όλα τα ΑΦΜ που δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ -περίπου 1.500 είναι- και θα τους ρίξουμε έναν φόρο και θα εισπράξουμε μερικά δισ., 2, 3, 4 δισ. ευρώ, ξέρω 'γω. Όπως βλέπετε, αυτή τη φορά έχουν ξεκινήσει την παπαρολογία από νωρίς, σας θυμίζω ότι το 2023 το έκαναν τελευταίο μήνα με τους διάφορους φόρους και πήγε καλά αυτό, πήραν 20% την πρώτη και 17% τη δεύτερη. Δύο παρατηρήσεις επ’ αυτού του «μέτρου» στον Τσίπρα, γιατί με τον Σαουλίδη τι να ασχοληθείς. Πρώτον, ας ρωτήσει τους λίγους σχετικούς που έχει γύρω του αν ο πραγματικός βαθύς πλούτος «κρύβεται» στα ΑΦΜ όσων δηλώσουν μάλιστα τις αποδοχές ή άλλου είδους έσοδα έχουν. Και, δεύτερον, αν θέλει να μαζέψει σοβαρά λεφτά ας φορολογήσει τους χορηγούς. Τι, όχι;
Έρχεται γκάλοπ
-Εγώ από δημοσκοπήσεις ακούω και μαθαίνω κάθε μέρα κάτι και σας το μεταφέρω. Λοιπόν νομίζω ότι θα βγει μία τέλος εβδομάδας και δίνει τη ΝΔ στο 29%, τον Τσίπρα στο 14%, τον Ανδρουλάκη στο 9% και την Καρυστιανού στο 10%. Δεν είναι τελικά γιατί θα μετράνε μέχρι Πέμπτη ή Παρασκευή, αλλά περίπου εκεί κυμαίνονται. Δύσκολα φεγγάρια αναμένονται το φθινόπωρο, αλλά και οι Πασόκοι ας πρόσεχαν.
Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα
-Περίοδος εκκαθαρίσεων σε όλα τα επίπεδα εξελίσσεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο μεν σημερινός πρόεδρος, Σωκράτης Φάμελλος, καρατόμησε χθες τον Νίκο Παππά από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, έχοντας προηγούμενα διαγράψει τον Παύλο Πολάκη. Τα… πειθαρχικά μέτρα Φάμελλου κατευθύνονται αποκλειστικά σε βουλευτές της μειοψηφίας, βλέπεις με τον Κωστάκη Ζαχαριάδη το διαζύγιο ήταν αναίμακτο. Όχι όμως και για εκείνους που αμφισβητούν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για μη αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές και αντ’ αυτού στήριξη στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα. Ο οποίος Τσίπρας επιμένει ότι δεν συνεργάζεται με κόμματα, αλλά με μεμονωμένα άτομα, όπως βουλευτές που ετοιμάζονται να μετακομίσουν από Σεπτέμβρη στην Αμαλίας. Προσώρας δεν το κουνάει κανείς εκ των βουλευτών, αν και σε επίπεδο στελεχών και μελών η Κουμουνδούρου σε λίγο θα θυμίζει μαυσωλείο από τις αποχωρήσεις. Τώρα, «πού το πάει ο Φάμελλος» διερωτώνται ουκ ολίγοι, σε σημείο που κάποιοι έβαλαν την τελευταία του συνέντευξη στο chatgpt μπας και βρουν άκρη (και ακριβολογώ). Άλλοι πάλι εικάζουν πως ο Αλέξης Τσίπρας θα βάλει τελικά νερό στο κρασί του -ιδίως αν γίνουν εκλογές το φθινόπωρο- και θα μαζέψει τελικά τον «όλον ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από τα βαρίδια», ενώ κατά ορισμένους είναι θέμα χρόνου το κόμμα να περάσει στον έλεγχο του Παύλου Πολάκη (Παππά και Δούρου), προδιαγράφοντας τη σύγκρουσή του με την ΕΛΑΣ κάτι περισσότερο από μετωπική.
Μάγγος
Παρεμβάσεις για τους πολλούς
-Λίγο πριν αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες και τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, που έχει ως κεντρικό θέμα τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για 2028-2034, ο Κ.Μ θα μπει στο πλάνο για παρεμβάσεις υπέρ των πολλών. Σήμερα θα γίνει στο Μ.Μ η παρουσίαση του app που έλεγα παραπάνω και είχα γράψει τις προάλλες, με τον διακριτικό τίτλο "Poso Kanei", με την παρουσία του Θεοδωρικάκου και της επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγγάρη και η λογική είναι οι καταναλωτές να μπορούν να συγκρίνουν τιμές προϊόντων ή του καλαθιού τους σε πραγματικό χρόνο, μεταξύ των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αλλά να συγκρίνουν και τιμές σε σχέση με την Ευρώπη. Η ακρίβεια άλλωστε είναι το βασικό πρόβλημα που αναδεικνύεται σε όλα τα focus groups, εξ ου και χθες ο εκπρόσωπος Μαρινάκης κομψά προειδοποίησε τον κλάδο της ενέργειας ότι η κυβέρνηση "περιμένει στη γωνία" τις εταιρείες να μειώσουν τις τιμές των καυσίμων στην αντλία, εφόσον μειώνονται και οι τιμές στην αγορά λόγω αποκλιμάκωσης στον Κόλπο. Επίσης στη Βουλή μπήκε το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ και του υπουργείου Ανάπτυξης που περιλαμβάνει μια σειρά θετικών μέτρων, αλλά και διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών από αθέμιτες τραπεζικές πρακτικές και υπερβολικές χρεώσεις.
Εγκαίνια με Πιερρ
-Στα των περιοδειών, ενδιαφέρουσα βρίσκω την παρουσία του Πιερρ σήμερα το βράδυ στην Πάτρα, όπου θα είναι κεντρικός ομιλητής στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νομαρχιακής Οργάνωσης της ΝΔ στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Φαντάζομαι ότι θεωρείται γουρλής ως πρόεδρος του Eurogroup για να κόψει την κορδέλα, οπότε τον αναμένουν οι τοπικοί με ενδιαφέρον, ενώ μην ξεχνάμε ότι η Πάτρα είναι ιστορικά "πράσινος" νομός και χρειάζεται πάντα ειδικό χειρισμό και αυτή την "ευαισθησία", ας το πούμε έτσι, την έχει ο Πιερρ, δεδομένα.
Παπάτζας συνέχεια…
-Χθες και προχθές σας έγραψα για τη μεγαλοφυή και πρωτότυπη ιδέα του φωτισμένου ηγέτη Αλέξη και της «πολιτικής ουράς» του Νίκου Α. να εξαγγείλουν δωρεάν μαζικές μεταφορές, αν και στο συγκεκριμένο μην αδικώ τον Ανδρουλάκη, νομίζω πρώτος το σκέφτηκε αυτό το φοβερό μέτρο. Σήμερα λέω να ασχοληθώ για λίγο με εκείνη την παπάτζα που πέταξε στα media κάποιος Σαουλίδης πρώην Πασόκος και νυν του Τσίπρα. Θα πιάσουμε λέει όλα τα ΑΦΜ που δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ -περίπου 1.500 είναι- και θα τους ρίξουμε έναν φόρο και θα εισπράξουμε μερικά δισ., 2, 3, 4 δισ. ευρώ, ξέρω 'γω. Όπως βλέπετε, αυτή τη φορά έχουν ξεκινήσει την παπαρολογία από νωρίς, σας θυμίζω ότι το 2023 το έκαναν τελευταίο μήνα με τους διάφορους φόρους και πήγε καλά αυτό, πήραν 20% την πρώτη και 17% τη δεύτερη. Δύο παρατηρήσεις επ’ αυτού του «μέτρου» στον Τσίπρα, γιατί με τον Σαουλίδη τι να ασχοληθείς. Πρώτον, ας ρωτήσει τους λίγους σχετικούς που έχει γύρω του αν ο πραγματικός βαθύς πλούτος «κρύβεται» στα ΑΦΜ όσων δηλώσουν μάλιστα τις αποδοχές ή άλλου είδους έσοδα έχουν. Και, δεύτερον, αν θέλει να μαζέψει σοβαρά λεφτά ας φορολογήσει τους χορηγούς. Τι, όχι;
Έρχεται γκάλοπ
-Εγώ από δημοσκοπήσεις ακούω και μαθαίνω κάθε μέρα κάτι και σας το μεταφέρω. Λοιπόν νομίζω ότι θα βγει μία τέλος εβδομάδας και δίνει τη ΝΔ στο 29%, τον Τσίπρα στο 14%, τον Ανδρουλάκη στο 9% και την Καρυστιανού στο 10%. Δεν είναι τελικά γιατί θα μετράνε μέχρι Πέμπτη ή Παρασκευή, αλλά περίπου εκεί κυμαίνονται. Δύσκολα φεγγάρια αναμένονται το φθινόπωρο, αλλά και οι Πασόκοι ας πρόσεχαν.
Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα
-Περίοδος εκκαθαρίσεων σε όλα τα επίπεδα εξελίσσεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο μεν σημερινός πρόεδρος, Σωκράτης Φάμελλος, καρατόμησε χθες τον Νίκο Παππά από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, έχοντας προηγούμενα διαγράψει τον Παύλο Πολάκη. Τα… πειθαρχικά μέτρα Φάμελλου κατευθύνονται αποκλειστικά σε βουλευτές της μειοψηφίας, βλέπεις με τον Κωστάκη Ζαχαριάδη το διαζύγιο ήταν αναίμακτο. Όχι όμως και για εκείνους που αμφισβητούν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για μη αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές και αντ’ αυτού στήριξη στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα. Ο οποίος Τσίπρας επιμένει ότι δεν συνεργάζεται με κόμματα, αλλά με μεμονωμένα άτομα, όπως βουλευτές που ετοιμάζονται να μετακομίσουν από Σεπτέμβρη στην Αμαλίας. Προσώρας δεν το κουνάει κανείς εκ των βουλευτών, αν και σε επίπεδο στελεχών και μελών η Κουμουνδούρου σε λίγο θα θυμίζει μαυσωλείο από τις αποχωρήσεις. Τώρα, «πού το πάει ο Φάμελλος» διερωτώνται ουκ ολίγοι, σε σημείο που κάποιοι έβαλαν την τελευταία του συνέντευξη στο chatgpt μπας και βρουν άκρη (και ακριβολογώ). Άλλοι πάλι εικάζουν πως ο Αλέξης Τσίπρας θα βάλει τελικά νερό στο κρασί του -ιδίως αν γίνουν εκλογές το φθινόπωρο- και θα μαζέψει τελικά τον «όλον ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από τα βαρίδια», ενώ κατά ορισμένους είναι θέμα χρόνου το κόμμα να περάσει στον έλεγχο του Παύλου Πολάκη (Παππά και Δούρου), προδιαγράφοντας τη σύγκρουσή του με την ΕΛΑΣ κάτι περισσότερο από μετωπική.
Μάγγος
-Συνήθως στη θέση των γενικών γραμματέων υπουργείων στην κυβέρνηση μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται και προκύπτουν από κομματικές υποχρεώσεις, όχι όλοι βέβαια. Πάντως η επιλογή του επί 12 έτη δήμαρχου Λειψών Φώτη Μάγγου από τον Κικίλια είναι από αυτές που ξεχωρίζουν γιατί ακριβώς ο άνθρωπος αυτός γνωρίζει εξ αντικειμένου καλά τα θέματα των νησιών και μάλιστα μικρών και απομονωμένων με δυσκολίες στην καθημερινότητα όπως οι Λειψοί. Δεν πρέπει να υπάρχει μόνο ο κομματικός σωλήνας στη διοίκηση.
Πώς μας βλέπουν οι Κινέζοι (πραγματικό περιστατικό)
-Από καλή πηγή μεταφέρω πρόσφατο διάλογο μεταξύ του Πρωθυπουργού της Κίνας Λι Τσιανγκ και του προέδρου μεγάλης ευρωπαϊκής τράπεζας κατά την επίσκεψη του τελευταίου στο Πεκίνο. Έχει ενδιαφέρον, για να καταλάβουμε πώς μας βλέπουν οι Κινέζοι. Λέει ο Λι Τσιάνγκ απευθυνόμενος στον Ευρωπαίο: Εσείς στην Ευρώπη είστε καπιταλιστές, πλούσιοι, πράσινοι και… τεμπέληδες. Εμείς στην Κίνα είμαστε μαρξιστές, φτωχοί, σας παρέχουμε όλη την πράσινη τεχνολογία και δουλεύουμε σκληρά 9-9-6. Άφωνος ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής τράπεζας, ρώτα τι σημαίνει το 9-9-6: από 9 το πρωί, έως 9 το βράδυ, 6 ημέρες την εβδομάδα. Μήπως να στείλουμε τον πρόεδρο Νίκο, να συζητήσει με τον Λι Τσιάνγκ για την αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της 4ήμερης εργασίας;
Η Macquarie, οι μετοχές του ΔΕΔΔΗΕ και η ρήτρα που εκπνέει
-Γενικότερα η Macquarie Asset Management θεωρείται μακροπρόθεσμος επενδυτής, συχνά τονίζει ότι είναι δεσμευμένη στην επένδυσή της στον ΔΕΔΔΗΕ, ενώ στήριξε και το επενδυτικό πρόγραμμα του διαχειριστή. Ωστόσο, το επόμενο διάστημα λήγει η περίοδος που η Macquarie είχε υποχρέωση με βάση την αρχική σύμβαση να διακρατεί (lock up period) το 49% που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο του ΔΕΔΔΗΕ, με το υπόλοιπο 51% να ανήκει στη ΔΕΗ. Το γεγονός ότι είμαστε κοντά στο διάστημα που εκπνέει η ρήτρα που δέσμευε ως τώρα τη Macquarie, δημιουργεί ενδιαφέρον για το πώς αποτιμά και τι σχεδιάζει σήμερα για την επένδυση ύψους 2,1 δισ. που είχε πραγματοποιήσει το 2021. Θα διατηρήσει τη μετοχική θέση και θα παραμείνει σταθερή στις διακηρύξεις για υλοποίηση επενδύσεων 3 δισ. ευρώ έως το 2030 για ψηφιοποίηση, υπογειοποίηση καλωδίων και αυτοματοποίηση δικτύων; Θα πάρει πίσω η ΔΕΗ τη συμμετοχή της ή κάποιο ποσοστό; Θα γίνει κάποιο placement;
Απέσυρε τον φάκελο για αδειοδότηση η Binance
-Σύμφωνα με πληροφορίες, η Binance απέσυρε χθες τον φάκελο που είχε καταθέσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να πάρει άδεια λειτουργίας. Αυτό δημιουργεί μια δυσκολία στην Binance καθώς ως τις 30/6 πρέπει να έχει λάβει άδεια από ευρωπαϊκή εποπτική αρχή βάσει του κανονισμού για τα κρυπτονομίσματα MiCA.
Στο μικροσκόπιο της EΚΤ η στρατηγική της Εθνικής Ασφαλιστικής
-Για συναντήσεις με Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναχώρησαν χθες ο CEO της Εθνικής Ασφαλιστικής, Δημήτρης Μαζαράκης, μαζί με τον CFO της Τράπεζας Πειραιώς, Θεόδωρο Γναρδέλη, με στόχο να παρουσιάσουν αναλυτικά τη στρατηγική της ασφαλιστικής εταιρείας και το νέο επιχειρησιακό της πλάνο. Την επίσκεψη γνωστοποίησε στο συνέδριο πωλήσεων της ασφαλιστικής εταιρείας που έληξε χθες, ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών με τον Ευρωπαίο επόπτη, καθώς οι εξελίξεις γύρω από τον ασφαλιστικό βραχίονα του Ομίλου Πειραιώς επιταχύνονται και αποκτούν αυξημένη σημασία για το συνολικό κεφαλαιακό προφίλ του ομίλου. Η ΕΚΤ αναμένεται να αξιολογήσει τη δυναμική του προγράμματος, δίνοντας έμφαση στο κεφαλαιακό κόστος και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στους δείκτες της τράπεζας. Σε δεύτερο στάδιο, η αξιολόγηση θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για την ενδεχόμενη έγκριση της εφαρμογής του λεγόμενου «δανέζικου συμβιβασμού», που θα μπορούσε να προσφέρει κεφαλαιακό πλεονέκτημα στην Τράπεζα Πειραιώς.
Οι εκλογές του ΣΕΒ με 145 λέξεις
-Χθες είχαμε εκλογές στον ΣΕΒ με 17 υποψηφίους για τις 14 θέσεις του ΔΣ. Καταρχάς να πούμε πως υπήρξε αυξημένη συμμετοχή καθώς ο ΣΕΒ έχει πλέον 816 μέλη και πάνω από 500 ψήφισαν και συμμετείχαν στη συνέλευση. Γενικά ήταν ήρεμες εκλογές καθώς υποψηφιότητα για πρόεδρος είχε θέσει μόνον ο Σπ. Θεοδωρόπουλος, ενώ η αντίπαλός του στις προηγούμενες εκλογές Ι. Τσέτη φέτος δεν διεκδίκησε κάποια θέση. Οι αλλαγές που είχαμε είναι αφενός η αναβάθμιση του CEO της Alpha Bank Β. Ψάλτη που ανέλαβε καθήκοντα αντιπροέδρου και αφετέρου τέσσερις που εξελέγησαν για πρώτη φορά στο ΔΣ και συγκεκριμένα οι Αχ. Κωνσταντακόπουλος, ο Ν. Λούλης, η Ολγα Βαγενά (ΒIC) και ο Αλ. Κίκιζας (Μέλισσα). Από την προηγούμενη σύνθεση του ΔΣ οι τρεις που δεν εξελέγησαν είναι ο Γ. Περιστέρης, η Π. Αντωνάκου (Google) και ο Γ. Τριανταφύλλου της Motor Oil που κατέβηκε στη θέση του Π. Κυριακόπουλου.
Δεν θέλει περισσότερα κεφάλαια ο ΑΔΜΗΕ
-Για σημαντική υπερκάλυψη πάει η ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών που έχει στόχο να συγκεντρώσει 530 εκατ. Από το ποσό αυτό, τα 271 εκατ. ευρώ αφορούν τη συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου, ενώ το Capital Group ως cornerstone investor βάζει 70 εκατ. ευρώ. Παρότι η ζήτηση είναι σημαντική, στη χθεσινή κοινή συνέντευξη Τύπου με τον CEO του ΑΔΜΗΕ, Μάνο Μανουσάκη, ο CEO της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Γιάννης Καράμπελας, απέκλεισε το ενδεχόμενο να αυξηθεί το ποσό της ΑΜΚ λόγω υψηλής ζήτησης, κάτι που έγινε λ.χ. στην περίπτωση της ΔΕΗ, καθώς η εταιρεία θέλει να έχει ισορροπία μεταξύ ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών προχωρά σε δημόσια προσφορά για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 530 εκατ. ευρώ, με σκοπό τη συμμετοχή της στην κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 1 δισ. ευρώ του ΑΔΜΗΕ για τη χρηματοδότηση ενός επενδυτικού πλάνου ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ έως το 2029, με μέσο ρυθμό €1,7 δισ. ετησίως. Επιπλέον, η διοίκηση επιβεβαίωσε πως ο διπλασιασμός της περιουσιακής βάσης του ΑΔΜΗΕ με ορίζοντα το 2029 στηρίζει την προοπτική υψηλότερων αποδόσεων για τους μετόχους, με τον Γ. Καράμπελα να τονίζει ότι η διανομή μερισμάτων, για την ίδια περίοδο, αναμένεται να διατηρηθεί στο περίπου 100% των διανεμητέων κερδών.
Ο ΑΔΜΗΕ έγινε ο 30ός δισεκατομμυριούχος της Euronext Athens
-Με την ευκαιρία να προσθέσουμε πως η μετοχή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με εντυπωσιακό «άλμα» 4,32% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στο υψηλό ημέρας και σε νέο ιστορικό υψηλό, στα 4,35 ευρώ. Η ισχυρή επενδυτική ζήτηση αποτυπώθηκε ανάγλυφα και στον αυξημένο τζίρο, ο οποίος άγγιξε τα 10,9 εκατ. ευρώ. Με αυτή την άνοδο, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 1.009.200.000 ευρώ, επιτρέποντας στον ΑΔΜΗΕ να σπάσει το «φράγμα» του ενός δισεκατομμυρίου και να γίνει επίσημα η 30ή εισηγμένη που εισέρχεται στο κλειστό κλαμπ των δισεκατομμυριούχων του ελληνικού χρηματιστηρίου. Το κρεσέντο της μετοχής τροφοδοτείται από το εξαιρετικό κλίμα που επικρατεί γύρω από την εν εξελίξει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 530 εκατ. ευρώ.
Aktor: Διψήφιο άλμα με «σκούπισμα» της προσφοράς
-Η Aktor αναδείχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή της χθεσινής συνεδρίασης του Euronext Athens, πραγματοποιώντας ένα εντυπωσιακό διψήφιο άλμα της τάξης του 12,5% για να κλείσει στα 11,14 ευρώ. Αν και ξεκίνησε με αρχικές απώλειες έως και 1,5%, στο τελευταίο δίωρο των συναλλαγών εκδηλώθηκε ένα επιθετικό «κύμα» αγοραστών. Ισχυρές εντολές «σάρωσαν» την προσφορά και οδήγησαν σε μεγάλο μάζεμα των μετοχών από τα επίπεδα των 10 ευρώ, με τον τζίρο πάνω από τα 5,3 εκατ. ευρώ (με συνολικό όγκο 521 χιλιάδων τεμαχίων) και την κεφαλαιοποίηση του ομίλου στα 2,27 δισ. ευρώ. Οι επενδυτές προεξοφλούν τη σταθερή ροή κερδοφορίας από το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων και τις νέες στρατηγικές επενδύσεις στις ΑΠΕ. Η εντυπωσιακή επιτάχυνση προς τη λήξη των συναλλαγών επανέφερε τη μετοχή πάνω από το ψυχολογικό όριο των 11 ευρώ, οδηγώντας την σε απόσταση βολής από την κορυφή των 11,44 ευρώ.
HELLENiQ ENERGY με ώθηση από τη Chevron
-Εκτός της Aktor ξεχώρισε και η HELLENiQ ENERGY στη συνεδρίαση της Τρίτης, καθώς ενισχύθηκε κατά 2,16% και έκλεισε στα 10,39 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο τίτλος «φλέρταρε» έντονα με το υψηλό έτους των 10,54 ευρώ, αγγίζοντας τα 10,55 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Σε τεχνικό επίπεδο, η διάσπαση αυτών των επιπέδων ανοίγει τον δρόμο για τον επόμενο μεγάλο στόχο των 11 ευρώ, που αποτελούν επίπεδα που ο όμιλος έχει να δει από τον Ιανουάριο του 2008. Η ισχυρή επενδυτική κινητικότητα συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις γύρω από τη Chevron. Η HELLENiQ ENERGY επισφραγίζει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, διευρύνοντας στρατηγικά τη συμμαχία της με τον αμερικανικό κολοσσό. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν επίσημα τη συμφωνία συμμετοχής (farm-in) για το «Block 10», με τη Chevron να αποκτά πλέον το 70% της παραχώρησης και να αναλαμβάνει ρόλο εντολοδόχου (operator), ενώ η HELLENiQ διατηρεί το 30%. Οι επενδυτές προεξοφλούν ότι οι διεργασίες αυτές μπορούν να «ξεκλειδώσουν» σημαντικές υπεραξίες, ενισχύοντας το προφίλ της HELLENiQ ENERGY.
Καστέλι: Έτοιμο το 2026, αλλά… θα πετάξει το 2028
-Μπορεί οι μπουλντόζες στο νέο αεροδρόμιο του Καστελίου να συνεχίζουν να δουλεύουν με φουλ ρυθμούς και οι κατασκευαστικές εργασίες να αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη του 2026, ωστόσο η πλήρης λειτουργία του έργου φαίνεται ότι θα χρειαστεί ακόμη υπομονή. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, το νέο αεροδρόμιο της Κρήτης δεν θα μπορέσει να τεθεί άμεσα σε λειτουργία μόλις ολοκληρωθεί κατασκευαστικά. Και αυτό γιατί θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί και όλα τα απαραίτητα αεροναυτιλιακά βοηθήματα, η προμήθεια και λειτουργία των οποίων αποτελεί ευθύνη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Έτσι, παρότι το κατασκευαστικό σκέλος του έργου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη του 2026, η κανονική λειτουργία του αεροδρομίου μετατίθεται για το 2028. Με άλλα λόγια, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι θα είναι έτοιμο το 2026, αλλά… θα πετάξει το 2028.
Το «Nammos Beach Concept»
-Μια νέα εταιρεία συστάθηκε χθες Τρίτη 16 Ιουνίου, με τη… βαριά επωνυμία «Nammos Beach Concept Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». Η έδρα της βρίσκεται στο Μαρούσι και όπως είναι ευκόλως αντιληπτό έχει να κάνει με τη «χρυσή» αλυσίδα εστιατορίων και ξενοδοχείων Nammos που ξεκίνησε από τη Μύκονο και… κατέκτησε το Ντουμπάι, τις Κάννες, τη Λεμεσό κ.ά., ενώ στο σκέλος των hotel & resorts έρχονται θέρετρα στη Σ. Αραβία, τις Μαλδίβες και άλλους εξωτικούς προορισμούς. Τώρα, όσον αφορά τον σκοπό της νέας εταιρείας περιλαμβάνονται πολλά και διάφορα, όπως υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου, λιανικό εμπόριο αναπτήρων τσιγάρων, πιπών καπνίσματος και πιπών για πούρα ή τσιγάρα, λιανικό εμπόριο ειδών καπνιστού και ειδικότερα πούρων, πούρων με κομμένο άκρο, υποκαταστάτων καπνού κ.α. Επίσης, χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών, καπνού, υπηρεσίες χώρων στάθμευσης, καταλύματα διακοπών, υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ξενώνες νεότητας και σε καλύβες διακοπών, υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, λιανικό εμπόριο τουριστικών ειδών, παροχή γευμάτων από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, παροχή γλυκών, κινητές μονάδες εστίασης, υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering), μέχρι διαχείριση ακινήτων, υπηρεσίες… πλύσης και γυαλίσματος οχημάτων, εκμετάλλευση παιχνιδιών θάλασσας, μίσθωση ομπρελών και καθισμάτων παραλιών, διοργάνωση γάμων και διάφορα άλλα. Το κάπως παράξενο είναι ότι το κεφάλαιο της φιλόδοξης αυτής εταιρικής προσπάθειας ορίστηκε σε 1 ευρώ «που διαιρείται σε 1 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ το καθένα και βεβαιώνεται από τους συμβαλλόμενους ότι είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την σύσταση της εταιρείας». Αυτό το 1 ευρώ το έβαλε η εταιρεία «Benestar Property Μ.Α.Ε.» που εδρεύει επίσης στο Μαρούσι και ανέλαβε και τη διαχείριση της «Nammos Beach Concept», ενώ εκπροσωπείται από τον Sanjay Nandi. Πρόκειται για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ADMO Lifestyle Holding, μιας κοινοπραξίας πολυτελούς φιλοξενίας και εστίασης, όπου συμμετέχουν η Alpha Dhabi Holding και η Monterock International. Αυτή εξειδικεύεται στη διαχείριση παγκόσμιων luxury brands όπως τα Nammos, Nammos Hotels & Resorts, Em Sherif Group, AlphaMind, CÉ LA VI, Barbarossa Group, Ilios Restaurant & Beach Club, Nalu Restaurant & Lounge.
Ανεβαίνει η θερμοκρασία και οι τιμές ενέργειας
-Οι τιμές στο πετρέλαιο υποχωρούν, ωστόσο η ζέστη κρατάει ψηλά τις τιμές στις ώρες αιχμής. Η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για την σημερινή ημέρα (17 Ιουνίου), είναι αυξημένη κατά 18,23% σε σχέση με την Τρίτη 16 Ιουνίου με τη μέση Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (MCP) να διαμορφώνεται στα 119,31 €/MWh. Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει τις τιμές πάνω από τα επίπεδα των 100 €/MWh, έπειτα από μια περίοδο σχετικής αποκλιμάκωσης. Παρά την ισχυρή συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (45,33%) στο ενεργειακό μείγμα, το φυσικό αέριο εξακολουθεί να καλύπτει μεγάλο μέρος της ζήτησης (39,14%), διατηρώντας την αγορά ευάλωτη στις διακυμάνσεις του κόστους καυσίμων. Οι εισαγωγές συνέβαλαν με 8,76%, ενώ η υδροηλεκτρική παραγωγή κάλυψε περίπου 5,9%. Η αύξηση της τιμής συνδέεται πιθανότατα με την ενίσχυση της ζήτησης λόγω υψηλών θερμοκρασιών, σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη συμμετοχή θερμικών μονάδων στις ώρες αιχμής. Παρότι οι ΑΠΕ παραμένουν η κυρίαρχη πηγή παραγωγής, η εξάρτηση από το φυσικό αέριο συνεχίζει να επηρεάζει καθοριστικά τη διαμόρφωση των τιμών στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Μετεγγραφή στον όμιλο Σαρακάκη
-Ο Γιάννης Εμιρζάς ανέλαβε Chief Commercial Officer στον όμιλο Σαρακάκη. Θα αναφέρεται απευθείας στον Γιάννη Σαρακάκη και θα έχει 5 εμπορικές διευθύνσεις υπό την εποπτεία του, όλες τις δραστηριότητες του ομίλου και της KINSEN, από την εισαγωγή αυτοκινήτων μέχρι τις μισθώσεις. Ο Γ. Εμιρζάς είναι πιστοποιημένος αναλυτής (CFA), με εμπειρία στο treasury της Εθνικής, πρώην οικονομικός διευθυντής σε Κοντέλλη και Σφακιανάκη, επικεφαλής οικονομικών σε Hyundai–Kia Hellas, διοικητικός διευθυντής στην Autohellas/Hertz. Πριν από τη μετεγγραφή του στον Όμιλο Σαρακάκη ήταν Διευθύνων Σύμβουλος στην Kosmocar. Ο Όμιλος Σαρακάκη, ένας οικογενειακός όμιλος 947 εργαζομένων, ηλικίας 104 ετών, το 2024 γύρισε από πολυετείς ζημιές σε κέρδη 10,36 εκατ. ευρώ με τζίρο 230 εκατ. Η αλλαγή διοίκηση φαίνεται πως σηματοδοτεί αλλαγή στο οικονομικό μοντέλο του Ομίλου. Μέχρι σήμερα ήταν ισχυρός στα «βαριά» οχήματα (Volvo φορτηγά, Komatsu, Massey Ferguson) και στις μοτοσυκλέτες Honda. Τώρα επενδύει σε δραστηριότητες με επαναλαμβανόμενα έσοδα. Εκεί εντάσσεται η KINSEN (χρηματοδότηση/μίσθωση), η Europcar Greece, η Apollon Insurance Services, ακόμη και η Enser στην καθαριότητα δήμων.
Η Pizza Hut στην εποχή των Mounjaro και Ozempic
-Ο αμερικανικός όμιλος Yum Brands ανακοίνωσε την πώληση της αλυσίδας εστιατορίων Pizza Hut έναντι συνολικού τιμήματος 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε μια κίνηση που αντανακλά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εταιρεία λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού και της επιβράδυνσης της καταναλωτικής ζήτησης στην αγορά γρήγορου φαγητού. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τις ευρύτερες αλλαγές που συντελούνται στον κλάδο του γρήγορου φαγητού. Η ζήτηση παραμένει υποτονική, καθώς οι καταναλωτές εμφανίζονται πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους και στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές. Παράλληλα, η αυξανόμενη χρήση φαρμάκων απώλειας βάρους της κατηγορίας GLP-1, όπως τα Mounjaro και το Ozempic, εκτιμάται ότι επηρεάζει όλο και περισσότερο τις καταναλωτικές συνήθειες, περιορίζοντας τη ζήτηση για παραδοσιακά προϊόντα γρήγορης εστίασης.
Βήμα πίσω από την Παληού αλλά η πίεση προς την Genco συνεχίζεται
-Η μάχη της Diana Shipping με την Genco μπαίνει σε νέα φάση, αλλά όσοι παρακολουθούν στενά τη Wall Street. Η Σεμίραμις Παληού άλλαξε στρατηγική για την πλήρη ανατροπή του διοικητικού συμβουλίου της Genco, αποσύροντας τέσσερις από τους έξι υποψηφίους που είχε προτείνει. Στο παρασκήνιο, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη στάση των μεγάλων proxy advisors, με την ISS να στέλνει σαφές μήνυμα ότι το υφιστάμενο διοικητικό συμβούλιο της Genco χειρίζεται ορθά την πρόταση εξαγοράς και ότι η προσφορά της Diana δεν αποτελεί επαρκή βάση διαπραγμάτευσης. Για τους θεσμικούς επενδυτές της Νέας Υόρκης, η γνώμη των proxy firms παραμένει κρίσιμος παράγοντας. Παρά την υποχώρηση, η Diana δεν εγκαταλείπει το παιχνίδι. Επιχειρεί να τοποθετήσει δύο δικούς της ανθρώπους στο board, διατηρώντας παρουσία στο κέντρο λήψης αποφάσεων. Η κίνηση ερμηνεύεται ως προσπάθεια να παραμείνει ανοιχτό το κανάλι πίεσης προς τη διοίκηση της Genco, ακόμη και αν η τρέχουσα πρόταση εξαγοράς δεν προχωρήσει. Από την άλλη πλευρά, η Genco επιλέγει σκληρή γραμμή, κάνοντας λόγο για «τελευταία προσπάθεια επιρροής», υποστηρίζοντας ότι η Diana επιδιώκει να αποκτήσει την εταιρεία σε τιμή χαμηλότερη της πραγματικής της αξίας. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ετήσια γενική συνέλευση.
Στο μυαλό της Μαρίας Α. και του Χάρη Β.
-Οι τελευταίες επιχειρηματικές κινήσεις της Μαρίας Αγγελικούση και του Χάρη Βαφειά έχουν διαφορετική αφετηρία, αλλά καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Οι δύο Χιώτες στην καταγωγή πλοιοκτήτες θεωρούν ότι η τρέχουσα συγκυρία προσφέρει ευκαιρία κατοχύρωσης αξιών και ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής ευελιξίας. Στην περίπτωση της Μαρίας Αγγελικούση, η πώληση δύο φορτηγών capesize ηλικίας 17 και 18 ετών φαίνεται να εντάσσεται σε μια στρατηγική ανανέωσης στόλου. Η Maran Dry διαθέτει ήδη τέσσερα capesize υπό κατασκευή στην Κίνα και η αποδέσμευση παλαιότερων μονάδων μειώνει τον μέσο όρο ηλικίας του στόλου. Παράλληλα, οι τιμές που πέτυχε η εταιρεία κρίνονται ικανοποιητικές για πλοία αυτής της ηλικίας, σε μια αγορά όπου οι ναύλοι των capesize έχουν ανακάμψει και οι αξίες των μεταχειρισμένων έχουν ενισχυθεί. Η διοίκηση ουσιαστικά εκμεταλλεύεται ένα ευνοϊκό παράθυρο εξόδου από περιουσιακά στοιχεία που πλησιάζουν το τέλος της εμπορικής τους ζωής για κορυφαίους ναυλωτές. Για τον Χάρη Βαφειά, το σκεπτικό είναι περισσότερο χρηματοοικονομικό. Η StealthGas διαθέτει ήδη υψηλή ρευστότητα και μηδενικές δανειακές υποχρεώσεις. Η συνεχής πώληση παλαιότερων LPG carriers σε μια περίοδο αυξημένων αποτιμήσεων ενισχύει περαιτέρω το ταμείο της εταιρείας χωρίς να διαταράσσει ουσιαστικά την επιχειρησιακή της θέση. Πρόκειται για μια επιλογή που δίνει στη διοίκηση τη δυνατότητα να περιμένει τις επόμενες ευκαιρίες είτε στην αγορά μεταχειρισμένων πλοίων είτε σε πιθανές νέες επενδύσεις. Από την οπτική της Wall Street, και οι δύο κινήσεις δείχνουν ότι οι πλοιοκτήτες δεν ποντάρουν αποκλειστικά στη συνέχιση του ανοδικού κύκλου των ναυλαγορών. Αντίθετα, επιλέγουν να ρευστοποιήσουν μέρος του στόλου τους, όταν οι αποτιμήσεις παραμένουν ισχυρές.
O Βύρων Βασιλειάδης μπήκε στον χορό των Ελλήνων με τη Hengli
-Μπορεί τα Ποσειδώνια 2026 να είχαν πολλές συμφωνίες και ακόμα περισσότερες συζητήσεις στα πηγαδάκια, όμως ένα όνομα ξεχώρισε στις ανακοινώσεις της κινεζικής Hengli Heavy Industry. Ο λόγος για τον Βύρωνα Βασιλειάδη και τη Venergy, που εμφανίζεται μεταξύ των Ελλήνων πλοιοκτητών οι οποίοι εμπιστεύθηκαν το ταχέως ανερχόμενο ναυπηγείο για νέες παραγγελίες δεξαμενόπλοιων τύπου Suezmax. Στη ναυτιλιακή αγορά σχολιάζουν ότι η επιλογή δεν είναι τυχαία. Η Hengli επιχειρεί να καθιερωθεί ως ένας νέος ισχυρός παίκτης απέναντι στα παραδοσιακά κινεζικά και νοτιοκορεατικά ναυπηγεία και η ψήφος εμπιστοσύνης από έναν Έλληνα επιχειρηματία με έντονη παρουσία στον χώρο της ενέργειας και της ναυτιλίας προσδίδει ιδιαίτερο κύρος στο εγχείρημα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που παρατήρησαν ότι η Venergy βρέθηκε στην ίδια λίστα με μεγάλα ελληνικά ναυτιλιακά ονόματα που υπέγραψαν για Kamsarmax, Capesize και LR2 tankers, σε ένα πακέτο παραγγελιών συνολικής αξίας που αγγίζει τα 2,2 δισ. δολάρια. Στους διαδρόμους των Ποσειδωνίων, μάλιστα, συζητήθηκε έντονα ότι η παρουσία του Βασιλειάδη στις νέες ναυπηγήσεις αποτυπώνει τη στρατηγική του να τοποθετείται έγκαιρα σε αγορές και συνεργασίες που αποκτούν δυναμική πριν αυτές γίνουν το νέο «ρεύμα» της παγκόσμιας ναυτιλίας.
Mια ιστορική απόφαση στο Τόκιο
-Η Τράπεζα της Ιαπωνίας ανέβασε νωρίς νωρίς χθες το πρωί το επιτόκιο αναφοράς κατά 25 μονάδες βάσης, στο 1%. Είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 1995, δηλαδή το κόστος του χρήματος πήγε 31 χρόνια πίσω. Ο διοικητής της BoJ, Καζούο Ουέντα, δεν ήταν εκεί. Ήταν σε νοσηλεία με ηπατική κύστη, ήταν η πρώτη τακτική συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας χωρίς διοικητή. Την προεδρία είχε ο αναπληρωτής του, Σινίτσι Ουτσίντα. Η τελική ψηφοφορία κατέληξε σε πλειοψηφία 7-1. Ο Τοϊτσίρο Ασάντα μειοψήφησε, βλέποντας μεγαλύτερο κίνδυνο στην παραγωγή και την απασχόληση, παρά στις τιμές. Αυτή ήταν η πρώτη αύξηση μετά τον Δεκέμβριο του 2025, όταν το επιτόκιο του γεν σκαρφάλωσε στο 0,75%. Δύο κινήσεις σε 6 μήνες κι αυτό σημαίνει ότι η ανοδική πορεία των επιτοκίων ήταν ειλημμένη απόφαση. Η αφορμή για την απόφαση ήρθε από το εξωτερικό. Το ενεργειακό σοκ του πολέμου με το Ιράν εκτόξευσε τον δείκτη τιμών παραγωγού στο +6,3% τον Μάιο, ταχύτερα εδώ και τριετία. Η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας φοβάται τη μετακύλιση στις καταναλωτικές τιμές. Είναι γεγονός ότι ο δομικός πληθωρισμός υποχώρησε στο 1,4% τον Απρίλιο, 4ος μήνας κάτω από τον στόχο του 2%. Αυτό το μέγεθος επηρεάσθηκε τεχνητά από την κατάργηση του φόρου καυσίμων και τη δωρεάν δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι αγορές είχαν προεξοφλήσει την κίνηση της BoJ. Tο γεν ενισχύθηκε οριακά στα 160,22 ανά δολάριο, ο Nikkei 225 έκλεισε +0,46%, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου JGB κρατήθηκε στο 2,615%. Ο Ουτσίντα μίλησε για αβεβαιότητα στον εφοδιασμό πετρελαίου παρά την εκεχειρία και διαβεβαίωσε ότι οι κινήσεις της κεντρικής τράπεζας δεν έχουν στόχο τη συναλλαγματική ισοτιμία. Η Ιαπωνία ήταν η τελευταία χώρα που έσβησε το φως του μηδενικού κόστους χρήματος. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ο πληθωρισμός δεν ήρθε λόγω υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και κατανάλωσης, αλλά εξαιτίας του πολέμου.
Η SpaceX ξεκίνησε τις εξαγορές. Ο πύραυλος αγοράζει τον κώδικα
-Πέντε ημέρες μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα των 2 τρισ. δολαρίων στον Nasdaq, η SpaceX ανακοίνωσε στην Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (φόρμα 8-K στη SEC) ότι θέλει να εξαγοράσει την Anysphere, την εταιρεία πίσω από το Cursor έναντι 60 δισ. δολαρίων. Φυσικά το τίμημα θα το καταβάλει εξ ολοκλήρου σε (υπερτιμημένες;) μετοχές. Η θυγατρική X67 Inc. συγχωνεύεται με την Anysphere, η οποία επιβιώνει ως 100% θυγατρική. Οι μέτοχοι του Cursor θα λάβουν μετοχές της SpaceX. Πόσες ακριβώς; Αυτό θα κριθεί από τη μέση τιμή της μετοχής της SpaceX τις 7 τελευταίες ημέρες διαπραγμάτευσης πριν κλείσει η συμφωνία. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί αφού πάρει τις απαραίτητες εγκρίσεις μέσα στο καλοκαίρι. Ούτε ένα δολάριο από τα 86 δισ. της δημόσιας εγγραφής της SpaceX δεν θα χρησιμοποιηθεί γι’ αυτή τη συμφωνία. Το κλειδί της συμφωνίας ήταν το Colossus, ο υπερυπολογιστής της xAI στο Μέμφις, μετά τη συγχώνευση του Φεβρουαρίου. Το Cursor βρήκε τρόπο να τρέχει πιο γρήγορα. Ο Ελον Μασκ βρήκε τα έσοδα. Ο επιχειρηματικός κώδικας είναι το πρώτο πεδίο όπου η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπεται σε ταμειακή ροή. Η αγορά αποθέωσε το αφήγημα. Αν κρατήσει, η SpaceX προσπερνά την Amazon ως πέμπτη μεγαλύτερη εταιρεία του πλανήτη. Το «vibe coding» που γέννησε το Cursor το 2022 γίνεται πεδίο μάχης τρισεκατομμυρίων.
Πηγή: newmoney.gr
Πώς μας βλέπουν οι Κινέζοι (πραγματικό περιστατικό)
-Από καλή πηγή μεταφέρω πρόσφατο διάλογο μεταξύ του Πρωθυπουργού της Κίνας Λι Τσιανγκ και του προέδρου μεγάλης ευρωπαϊκής τράπεζας κατά την επίσκεψη του τελευταίου στο Πεκίνο. Έχει ενδιαφέρον, για να καταλάβουμε πώς μας βλέπουν οι Κινέζοι. Λέει ο Λι Τσιάνγκ απευθυνόμενος στον Ευρωπαίο: Εσείς στην Ευρώπη είστε καπιταλιστές, πλούσιοι, πράσινοι και… τεμπέληδες. Εμείς στην Κίνα είμαστε μαρξιστές, φτωχοί, σας παρέχουμε όλη την πράσινη τεχνολογία και δουλεύουμε σκληρά 9-9-6. Άφωνος ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής τράπεζας, ρώτα τι σημαίνει το 9-9-6: από 9 το πρωί, έως 9 το βράδυ, 6 ημέρες την εβδομάδα. Μήπως να στείλουμε τον πρόεδρο Νίκο, να συζητήσει με τον Λι Τσιάνγκ για την αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της 4ήμερης εργασίας;
Η Macquarie, οι μετοχές του ΔΕΔΔΗΕ και η ρήτρα που εκπνέει
-Γενικότερα η Macquarie Asset Management θεωρείται μακροπρόθεσμος επενδυτής, συχνά τονίζει ότι είναι δεσμευμένη στην επένδυσή της στον ΔΕΔΔΗΕ, ενώ στήριξε και το επενδυτικό πρόγραμμα του διαχειριστή. Ωστόσο, το επόμενο διάστημα λήγει η περίοδος που η Macquarie είχε υποχρέωση με βάση την αρχική σύμβαση να διακρατεί (lock up period) το 49% που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο του ΔΕΔΔΗΕ, με το υπόλοιπο 51% να ανήκει στη ΔΕΗ. Το γεγονός ότι είμαστε κοντά στο διάστημα που εκπνέει η ρήτρα που δέσμευε ως τώρα τη Macquarie, δημιουργεί ενδιαφέρον για το πώς αποτιμά και τι σχεδιάζει σήμερα για την επένδυση ύψους 2,1 δισ. που είχε πραγματοποιήσει το 2021. Θα διατηρήσει τη μετοχική θέση και θα παραμείνει σταθερή στις διακηρύξεις για υλοποίηση επενδύσεων 3 δισ. ευρώ έως το 2030 για ψηφιοποίηση, υπογειοποίηση καλωδίων και αυτοματοποίηση δικτύων; Θα πάρει πίσω η ΔΕΗ τη συμμετοχή της ή κάποιο ποσοστό; Θα γίνει κάποιο placement;
Απέσυρε τον φάκελο για αδειοδότηση η Binance
-Σύμφωνα με πληροφορίες, η Binance απέσυρε χθες τον φάκελο που είχε καταθέσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να πάρει άδεια λειτουργίας. Αυτό δημιουργεί μια δυσκολία στην Binance καθώς ως τις 30/6 πρέπει να έχει λάβει άδεια από ευρωπαϊκή εποπτική αρχή βάσει του κανονισμού για τα κρυπτονομίσματα MiCA.
Στο μικροσκόπιο της EΚΤ η στρατηγική της Εθνικής Ασφαλιστικής
-Για συναντήσεις με Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναχώρησαν χθες ο CEO της Εθνικής Ασφαλιστικής, Δημήτρης Μαζαράκης, μαζί με τον CFO της Τράπεζας Πειραιώς, Θεόδωρο Γναρδέλη, με στόχο να παρουσιάσουν αναλυτικά τη στρατηγική της ασφαλιστικής εταιρείας και το νέο επιχειρησιακό της πλάνο. Την επίσκεψη γνωστοποίησε στο συνέδριο πωλήσεων της ασφαλιστικής εταιρείας που έληξε χθες, ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών με τον Ευρωπαίο επόπτη, καθώς οι εξελίξεις γύρω από τον ασφαλιστικό βραχίονα του Ομίλου Πειραιώς επιταχύνονται και αποκτούν αυξημένη σημασία για το συνολικό κεφαλαιακό προφίλ του ομίλου. Η ΕΚΤ αναμένεται να αξιολογήσει τη δυναμική του προγράμματος, δίνοντας έμφαση στο κεφαλαιακό κόστος και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στους δείκτες της τράπεζας. Σε δεύτερο στάδιο, η αξιολόγηση θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για την ενδεχόμενη έγκριση της εφαρμογής του λεγόμενου «δανέζικου συμβιβασμού», που θα μπορούσε να προσφέρει κεφαλαιακό πλεονέκτημα στην Τράπεζα Πειραιώς.
Οι εκλογές του ΣΕΒ με 145 λέξεις
-Χθες είχαμε εκλογές στον ΣΕΒ με 17 υποψηφίους για τις 14 θέσεις του ΔΣ. Καταρχάς να πούμε πως υπήρξε αυξημένη συμμετοχή καθώς ο ΣΕΒ έχει πλέον 816 μέλη και πάνω από 500 ψήφισαν και συμμετείχαν στη συνέλευση. Γενικά ήταν ήρεμες εκλογές καθώς υποψηφιότητα για πρόεδρος είχε θέσει μόνον ο Σπ. Θεοδωρόπουλος, ενώ η αντίπαλός του στις προηγούμενες εκλογές Ι. Τσέτη φέτος δεν διεκδίκησε κάποια θέση. Οι αλλαγές που είχαμε είναι αφενός η αναβάθμιση του CEO της Alpha Bank Β. Ψάλτη που ανέλαβε καθήκοντα αντιπροέδρου και αφετέρου τέσσερις που εξελέγησαν για πρώτη φορά στο ΔΣ και συγκεκριμένα οι Αχ. Κωνσταντακόπουλος, ο Ν. Λούλης, η Ολγα Βαγενά (ΒIC) και ο Αλ. Κίκιζας (Μέλισσα). Από την προηγούμενη σύνθεση του ΔΣ οι τρεις που δεν εξελέγησαν είναι ο Γ. Περιστέρης, η Π. Αντωνάκου (Google) και ο Γ. Τριανταφύλλου της Motor Oil που κατέβηκε στη θέση του Π. Κυριακόπουλου.
Δεν θέλει περισσότερα κεφάλαια ο ΑΔΜΗΕ
-Για σημαντική υπερκάλυψη πάει η ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών που έχει στόχο να συγκεντρώσει 530 εκατ. Από το ποσό αυτό, τα 271 εκατ. ευρώ αφορούν τη συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου, ενώ το Capital Group ως cornerstone investor βάζει 70 εκατ. ευρώ. Παρότι η ζήτηση είναι σημαντική, στη χθεσινή κοινή συνέντευξη Τύπου με τον CEO του ΑΔΜΗΕ, Μάνο Μανουσάκη, ο CEO της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Γιάννης Καράμπελας, απέκλεισε το ενδεχόμενο να αυξηθεί το ποσό της ΑΜΚ λόγω υψηλής ζήτησης, κάτι που έγινε λ.χ. στην περίπτωση της ΔΕΗ, καθώς η εταιρεία θέλει να έχει ισορροπία μεταξύ ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών προχωρά σε δημόσια προσφορά για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 530 εκατ. ευρώ, με σκοπό τη συμμετοχή της στην κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 1 δισ. ευρώ του ΑΔΜΗΕ για τη χρηματοδότηση ενός επενδυτικού πλάνου ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ έως το 2029, με μέσο ρυθμό €1,7 δισ. ετησίως. Επιπλέον, η διοίκηση επιβεβαίωσε πως ο διπλασιασμός της περιουσιακής βάσης του ΑΔΜΗΕ με ορίζοντα το 2029 στηρίζει την προοπτική υψηλότερων αποδόσεων για τους μετόχους, με τον Γ. Καράμπελα να τονίζει ότι η διανομή μερισμάτων, για την ίδια περίοδο, αναμένεται να διατηρηθεί στο περίπου 100% των διανεμητέων κερδών.
Ο ΑΔΜΗΕ έγινε ο 30ός δισεκατομμυριούχος της Euronext Athens
-Με την ευκαιρία να προσθέσουμε πως η μετοχή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με εντυπωσιακό «άλμα» 4,32% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στο υψηλό ημέρας και σε νέο ιστορικό υψηλό, στα 4,35 ευρώ. Η ισχυρή επενδυτική ζήτηση αποτυπώθηκε ανάγλυφα και στον αυξημένο τζίρο, ο οποίος άγγιξε τα 10,9 εκατ. ευρώ. Με αυτή την άνοδο, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 1.009.200.000 ευρώ, επιτρέποντας στον ΑΔΜΗΕ να σπάσει το «φράγμα» του ενός δισεκατομμυρίου και να γίνει επίσημα η 30ή εισηγμένη που εισέρχεται στο κλειστό κλαμπ των δισεκατομμυριούχων του ελληνικού χρηματιστηρίου. Το κρεσέντο της μετοχής τροφοδοτείται από το εξαιρετικό κλίμα που επικρατεί γύρω από την εν εξελίξει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 530 εκατ. ευρώ.
Aktor: Διψήφιο άλμα με «σκούπισμα» της προσφοράς
-Η Aktor αναδείχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή της χθεσινής συνεδρίασης του Euronext Athens, πραγματοποιώντας ένα εντυπωσιακό διψήφιο άλμα της τάξης του 12,5% για να κλείσει στα 11,14 ευρώ. Αν και ξεκίνησε με αρχικές απώλειες έως και 1,5%, στο τελευταίο δίωρο των συναλλαγών εκδηλώθηκε ένα επιθετικό «κύμα» αγοραστών. Ισχυρές εντολές «σάρωσαν» την προσφορά και οδήγησαν σε μεγάλο μάζεμα των μετοχών από τα επίπεδα των 10 ευρώ, με τον τζίρο πάνω από τα 5,3 εκατ. ευρώ (με συνολικό όγκο 521 χιλιάδων τεμαχίων) και την κεφαλαιοποίηση του ομίλου στα 2,27 δισ. ευρώ. Οι επενδυτές προεξοφλούν τη σταθερή ροή κερδοφορίας από το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων και τις νέες στρατηγικές επενδύσεις στις ΑΠΕ. Η εντυπωσιακή επιτάχυνση προς τη λήξη των συναλλαγών επανέφερε τη μετοχή πάνω από το ψυχολογικό όριο των 11 ευρώ, οδηγώντας την σε απόσταση βολής από την κορυφή των 11,44 ευρώ.
HELLENiQ ENERGY με ώθηση από τη Chevron
-Εκτός της Aktor ξεχώρισε και η HELLENiQ ENERGY στη συνεδρίαση της Τρίτης, καθώς ενισχύθηκε κατά 2,16% και έκλεισε στα 10,39 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο τίτλος «φλέρταρε» έντονα με το υψηλό έτους των 10,54 ευρώ, αγγίζοντας τα 10,55 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Σε τεχνικό επίπεδο, η διάσπαση αυτών των επιπέδων ανοίγει τον δρόμο για τον επόμενο μεγάλο στόχο των 11 ευρώ, που αποτελούν επίπεδα που ο όμιλος έχει να δει από τον Ιανουάριο του 2008. Η ισχυρή επενδυτική κινητικότητα συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις γύρω από τη Chevron. Η HELLENiQ ENERGY επισφραγίζει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, διευρύνοντας στρατηγικά τη συμμαχία της με τον αμερικανικό κολοσσό. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν επίσημα τη συμφωνία συμμετοχής (farm-in) για το «Block 10», με τη Chevron να αποκτά πλέον το 70% της παραχώρησης και να αναλαμβάνει ρόλο εντολοδόχου (operator), ενώ η HELLENiQ διατηρεί το 30%. Οι επενδυτές προεξοφλούν ότι οι διεργασίες αυτές μπορούν να «ξεκλειδώσουν» σημαντικές υπεραξίες, ενισχύοντας το προφίλ της HELLENiQ ENERGY.
Καστέλι: Έτοιμο το 2026, αλλά… θα πετάξει το 2028
-Μπορεί οι μπουλντόζες στο νέο αεροδρόμιο του Καστελίου να συνεχίζουν να δουλεύουν με φουλ ρυθμούς και οι κατασκευαστικές εργασίες να αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη του 2026, ωστόσο η πλήρης λειτουργία του έργου φαίνεται ότι θα χρειαστεί ακόμη υπομονή. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, το νέο αεροδρόμιο της Κρήτης δεν θα μπορέσει να τεθεί άμεσα σε λειτουργία μόλις ολοκληρωθεί κατασκευαστικά. Και αυτό γιατί θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί και όλα τα απαραίτητα αεροναυτιλιακά βοηθήματα, η προμήθεια και λειτουργία των οποίων αποτελεί ευθύνη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Έτσι, παρότι το κατασκευαστικό σκέλος του έργου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη του 2026, η κανονική λειτουργία του αεροδρομίου μετατίθεται για το 2028. Με άλλα λόγια, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι θα είναι έτοιμο το 2026, αλλά… θα πετάξει το 2028.
Το «Nammos Beach Concept»
-Μια νέα εταιρεία συστάθηκε χθες Τρίτη 16 Ιουνίου, με τη… βαριά επωνυμία «Nammos Beach Concept Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». Η έδρα της βρίσκεται στο Μαρούσι και όπως είναι ευκόλως αντιληπτό έχει να κάνει με τη «χρυσή» αλυσίδα εστιατορίων και ξενοδοχείων Nammos που ξεκίνησε από τη Μύκονο και… κατέκτησε το Ντουμπάι, τις Κάννες, τη Λεμεσό κ.ά., ενώ στο σκέλος των hotel & resorts έρχονται θέρετρα στη Σ. Αραβία, τις Μαλδίβες και άλλους εξωτικούς προορισμούς. Τώρα, όσον αφορά τον σκοπό της νέας εταιρείας περιλαμβάνονται πολλά και διάφορα, όπως υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου, λιανικό εμπόριο αναπτήρων τσιγάρων, πιπών καπνίσματος και πιπών για πούρα ή τσιγάρα, λιανικό εμπόριο ειδών καπνιστού και ειδικότερα πούρων, πούρων με κομμένο άκρο, υποκαταστάτων καπνού κ.α. Επίσης, χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών, καπνού, υπηρεσίες χώρων στάθμευσης, καταλύματα διακοπών, υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ξενώνες νεότητας και σε καλύβες διακοπών, υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, λιανικό εμπόριο τουριστικών ειδών, παροχή γευμάτων από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, παροχή γλυκών, κινητές μονάδες εστίασης, υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering), μέχρι διαχείριση ακινήτων, υπηρεσίες… πλύσης και γυαλίσματος οχημάτων, εκμετάλλευση παιχνιδιών θάλασσας, μίσθωση ομπρελών και καθισμάτων παραλιών, διοργάνωση γάμων και διάφορα άλλα. Το κάπως παράξενο είναι ότι το κεφάλαιο της φιλόδοξης αυτής εταιρικής προσπάθειας ορίστηκε σε 1 ευρώ «που διαιρείται σε 1 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ το καθένα και βεβαιώνεται από τους συμβαλλόμενους ότι είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την σύσταση της εταιρείας». Αυτό το 1 ευρώ το έβαλε η εταιρεία «Benestar Property Μ.Α.Ε.» που εδρεύει επίσης στο Μαρούσι και ανέλαβε και τη διαχείριση της «Nammos Beach Concept», ενώ εκπροσωπείται από τον Sanjay Nandi. Πρόκειται για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ADMO Lifestyle Holding, μιας κοινοπραξίας πολυτελούς φιλοξενίας και εστίασης, όπου συμμετέχουν η Alpha Dhabi Holding και η Monterock International. Αυτή εξειδικεύεται στη διαχείριση παγκόσμιων luxury brands όπως τα Nammos, Nammos Hotels & Resorts, Em Sherif Group, AlphaMind, CÉ LA VI, Barbarossa Group, Ilios Restaurant & Beach Club, Nalu Restaurant & Lounge.
Ανεβαίνει η θερμοκρασία και οι τιμές ενέργειας
-Οι τιμές στο πετρέλαιο υποχωρούν, ωστόσο η ζέστη κρατάει ψηλά τις τιμές στις ώρες αιχμής. Η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για την σημερινή ημέρα (17 Ιουνίου), είναι αυξημένη κατά 18,23% σε σχέση με την Τρίτη 16 Ιουνίου με τη μέση Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (MCP) να διαμορφώνεται στα 119,31 €/MWh. Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει τις τιμές πάνω από τα επίπεδα των 100 €/MWh, έπειτα από μια περίοδο σχετικής αποκλιμάκωσης. Παρά την ισχυρή συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (45,33%) στο ενεργειακό μείγμα, το φυσικό αέριο εξακολουθεί να καλύπτει μεγάλο μέρος της ζήτησης (39,14%), διατηρώντας την αγορά ευάλωτη στις διακυμάνσεις του κόστους καυσίμων. Οι εισαγωγές συνέβαλαν με 8,76%, ενώ η υδροηλεκτρική παραγωγή κάλυψε περίπου 5,9%. Η αύξηση της τιμής συνδέεται πιθανότατα με την ενίσχυση της ζήτησης λόγω υψηλών θερμοκρασιών, σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη συμμετοχή θερμικών μονάδων στις ώρες αιχμής. Παρότι οι ΑΠΕ παραμένουν η κυρίαρχη πηγή παραγωγής, η εξάρτηση από το φυσικό αέριο συνεχίζει να επηρεάζει καθοριστικά τη διαμόρφωση των τιμών στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Μετεγγραφή στον όμιλο Σαρακάκη
-Ο Γιάννης Εμιρζάς ανέλαβε Chief Commercial Officer στον όμιλο Σαρακάκη. Θα αναφέρεται απευθείας στον Γιάννη Σαρακάκη και θα έχει 5 εμπορικές διευθύνσεις υπό την εποπτεία του, όλες τις δραστηριότητες του ομίλου και της KINSEN, από την εισαγωγή αυτοκινήτων μέχρι τις μισθώσεις. Ο Γ. Εμιρζάς είναι πιστοποιημένος αναλυτής (CFA), με εμπειρία στο treasury της Εθνικής, πρώην οικονομικός διευθυντής σε Κοντέλλη και Σφακιανάκη, επικεφαλής οικονομικών σε Hyundai–Kia Hellas, διοικητικός διευθυντής στην Autohellas/Hertz. Πριν από τη μετεγγραφή του στον Όμιλο Σαρακάκη ήταν Διευθύνων Σύμβουλος στην Kosmocar. Ο Όμιλος Σαρακάκη, ένας οικογενειακός όμιλος 947 εργαζομένων, ηλικίας 104 ετών, το 2024 γύρισε από πολυετείς ζημιές σε κέρδη 10,36 εκατ. ευρώ με τζίρο 230 εκατ. Η αλλαγή διοίκηση φαίνεται πως σηματοδοτεί αλλαγή στο οικονομικό μοντέλο του Ομίλου. Μέχρι σήμερα ήταν ισχυρός στα «βαριά» οχήματα (Volvo φορτηγά, Komatsu, Massey Ferguson) και στις μοτοσυκλέτες Honda. Τώρα επενδύει σε δραστηριότητες με επαναλαμβανόμενα έσοδα. Εκεί εντάσσεται η KINSEN (χρηματοδότηση/μίσθωση), η Europcar Greece, η Apollon Insurance Services, ακόμη και η Enser στην καθαριότητα δήμων.
Η Pizza Hut στην εποχή των Mounjaro και Ozempic
-Ο αμερικανικός όμιλος Yum Brands ανακοίνωσε την πώληση της αλυσίδας εστιατορίων Pizza Hut έναντι συνολικού τιμήματος 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε μια κίνηση που αντανακλά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εταιρεία λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού και της επιβράδυνσης της καταναλωτικής ζήτησης στην αγορά γρήγορου φαγητού. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τις ευρύτερες αλλαγές που συντελούνται στον κλάδο του γρήγορου φαγητού. Η ζήτηση παραμένει υποτονική, καθώς οι καταναλωτές εμφανίζονται πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους και στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές. Παράλληλα, η αυξανόμενη χρήση φαρμάκων απώλειας βάρους της κατηγορίας GLP-1, όπως τα Mounjaro και το Ozempic, εκτιμάται ότι επηρεάζει όλο και περισσότερο τις καταναλωτικές συνήθειες, περιορίζοντας τη ζήτηση για παραδοσιακά προϊόντα γρήγορης εστίασης.
Βήμα πίσω από την Παληού αλλά η πίεση προς την Genco συνεχίζεται
-Η μάχη της Diana Shipping με την Genco μπαίνει σε νέα φάση, αλλά όσοι παρακολουθούν στενά τη Wall Street. Η Σεμίραμις Παληού άλλαξε στρατηγική για την πλήρη ανατροπή του διοικητικού συμβουλίου της Genco, αποσύροντας τέσσερις από τους έξι υποψηφίους που είχε προτείνει. Στο παρασκήνιο, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη στάση των μεγάλων proxy advisors, με την ISS να στέλνει σαφές μήνυμα ότι το υφιστάμενο διοικητικό συμβούλιο της Genco χειρίζεται ορθά την πρόταση εξαγοράς και ότι η προσφορά της Diana δεν αποτελεί επαρκή βάση διαπραγμάτευσης. Για τους θεσμικούς επενδυτές της Νέας Υόρκης, η γνώμη των proxy firms παραμένει κρίσιμος παράγοντας. Παρά την υποχώρηση, η Diana δεν εγκαταλείπει το παιχνίδι. Επιχειρεί να τοποθετήσει δύο δικούς της ανθρώπους στο board, διατηρώντας παρουσία στο κέντρο λήψης αποφάσεων. Η κίνηση ερμηνεύεται ως προσπάθεια να παραμείνει ανοιχτό το κανάλι πίεσης προς τη διοίκηση της Genco, ακόμη και αν η τρέχουσα πρόταση εξαγοράς δεν προχωρήσει. Από την άλλη πλευρά, η Genco επιλέγει σκληρή γραμμή, κάνοντας λόγο για «τελευταία προσπάθεια επιρροής», υποστηρίζοντας ότι η Diana επιδιώκει να αποκτήσει την εταιρεία σε τιμή χαμηλότερη της πραγματικής της αξίας. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ετήσια γενική συνέλευση.
Στο μυαλό της Μαρίας Α. και του Χάρη Β.
-Οι τελευταίες επιχειρηματικές κινήσεις της Μαρίας Αγγελικούση και του Χάρη Βαφειά έχουν διαφορετική αφετηρία, αλλά καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Οι δύο Χιώτες στην καταγωγή πλοιοκτήτες θεωρούν ότι η τρέχουσα συγκυρία προσφέρει ευκαιρία κατοχύρωσης αξιών και ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής ευελιξίας. Στην περίπτωση της Μαρίας Αγγελικούση, η πώληση δύο φορτηγών capesize ηλικίας 17 και 18 ετών φαίνεται να εντάσσεται σε μια στρατηγική ανανέωσης στόλου. Η Maran Dry διαθέτει ήδη τέσσερα capesize υπό κατασκευή στην Κίνα και η αποδέσμευση παλαιότερων μονάδων μειώνει τον μέσο όρο ηλικίας του στόλου. Παράλληλα, οι τιμές που πέτυχε η εταιρεία κρίνονται ικανοποιητικές για πλοία αυτής της ηλικίας, σε μια αγορά όπου οι ναύλοι των capesize έχουν ανακάμψει και οι αξίες των μεταχειρισμένων έχουν ενισχυθεί. Η διοίκηση ουσιαστικά εκμεταλλεύεται ένα ευνοϊκό παράθυρο εξόδου από περιουσιακά στοιχεία που πλησιάζουν το τέλος της εμπορικής τους ζωής για κορυφαίους ναυλωτές. Για τον Χάρη Βαφειά, το σκεπτικό είναι περισσότερο χρηματοοικονομικό. Η StealthGas διαθέτει ήδη υψηλή ρευστότητα και μηδενικές δανειακές υποχρεώσεις. Η συνεχής πώληση παλαιότερων LPG carriers σε μια περίοδο αυξημένων αποτιμήσεων ενισχύει περαιτέρω το ταμείο της εταιρείας χωρίς να διαταράσσει ουσιαστικά την επιχειρησιακή της θέση. Πρόκειται για μια επιλογή που δίνει στη διοίκηση τη δυνατότητα να περιμένει τις επόμενες ευκαιρίες είτε στην αγορά μεταχειρισμένων πλοίων είτε σε πιθανές νέες επενδύσεις. Από την οπτική της Wall Street, και οι δύο κινήσεις δείχνουν ότι οι πλοιοκτήτες δεν ποντάρουν αποκλειστικά στη συνέχιση του ανοδικού κύκλου των ναυλαγορών. Αντίθετα, επιλέγουν να ρευστοποιήσουν μέρος του στόλου τους, όταν οι αποτιμήσεις παραμένουν ισχυρές.
O Βύρων Βασιλειάδης μπήκε στον χορό των Ελλήνων με τη Hengli
-Μπορεί τα Ποσειδώνια 2026 να είχαν πολλές συμφωνίες και ακόμα περισσότερες συζητήσεις στα πηγαδάκια, όμως ένα όνομα ξεχώρισε στις ανακοινώσεις της κινεζικής Hengli Heavy Industry. Ο λόγος για τον Βύρωνα Βασιλειάδη και τη Venergy, που εμφανίζεται μεταξύ των Ελλήνων πλοιοκτητών οι οποίοι εμπιστεύθηκαν το ταχέως ανερχόμενο ναυπηγείο για νέες παραγγελίες δεξαμενόπλοιων τύπου Suezmax. Στη ναυτιλιακή αγορά σχολιάζουν ότι η επιλογή δεν είναι τυχαία. Η Hengli επιχειρεί να καθιερωθεί ως ένας νέος ισχυρός παίκτης απέναντι στα παραδοσιακά κινεζικά και νοτιοκορεατικά ναυπηγεία και η ψήφος εμπιστοσύνης από έναν Έλληνα επιχειρηματία με έντονη παρουσία στον χώρο της ενέργειας και της ναυτιλίας προσδίδει ιδιαίτερο κύρος στο εγχείρημα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που παρατήρησαν ότι η Venergy βρέθηκε στην ίδια λίστα με μεγάλα ελληνικά ναυτιλιακά ονόματα που υπέγραψαν για Kamsarmax, Capesize και LR2 tankers, σε ένα πακέτο παραγγελιών συνολικής αξίας που αγγίζει τα 2,2 δισ. δολάρια. Στους διαδρόμους των Ποσειδωνίων, μάλιστα, συζητήθηκε έντονα ότι η παρουσία του Βασιλειάδη στις νέες ναυπηγήσεις αποτυπώνει τη στρατηγική του να τοποθετείται έγκαιρα σε αγορές και συνεργασίες που αποκτούν δυναμική πριν αυτές γίνουν το νέο «ρεύμα» της παγκόσμιας ναυτιλίας.
Mια ιστορική απόφαση στο Τόκιο
-Η Τράπεζα της Ιαπωνίας ανέβασε νωρίς νωρίς χθες το πρωί το επιτόκιο αναφοράς κατά 25 μονάδες βάσης, στο 1%. Είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 1995, δηλαδή το κόστος του χρήματος πήγε 31 χρόνια πίσω. Ο διοικητής της BoJ, Καζούο Ουέντα, δεν ήταν εκεί. Ήταν σε νοσηλεία με ηπατική κύστη, ήταν η πρώτη τακτική συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας χωρίς διοικητή. Την προεδρία είχε ο αναπληρωτής του, Σινίτσι Ουτσίντα. Η τελική ψηφοφορία κατέληξε σε πλειοψηφία 7-1. Ο Τοϊτσίρο Ασάντα μειοψήφησε, βλέποντας μεγαλύτερο κίνδυνο στην παραγωγή και την απασχόληση, παρά στις τιμές. Αυτή ήταν η πρώτη αύξηση μετά τον Δεκέμβριο του 2025, όταν το επιτόκιο του γεν σκαρφάλωσε στο 0,75%. Δύο κινήσεις σε 6 μήνες κι αυτό σημαίνει ότι η ανοδική πορεία των επιτοκίων ήταν ειλημμένη απόφαση. Η αφορμή για την απόφαση ήρθε από το εξωτερικό. Το ενεργειακό σοκ του πολέμου με το Ιράν εκτόξευσε τον δείκτη τιμών παραγωγού στο +6,3% τον Μάιο, ταχύτερα εδώ και τριετία. Η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας φοβάται τη μετακύλιση στις καταναλωτικές τιμές. Είναι γεγονός ότι ο δομικός πληθωρισμός υποχώρησε στο 1,4% τον Απρίλιο, 4ος μήνας κάτω από τον στόχο του 2%. Αυτό το μέγεθος επηρεάσθηκε τεχνητά από την κατάργηση του φόρου καυσίμων και τη δωρεάν δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι αγορές είχαν προεξοφλήσει την κίνηση της BoJ. Tο γεν ενισχύθηκε οριακά στα 160,22 ανά δολάριο, ο Nikkei 225 έκλεισε +0,46%, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου JGB κρατήθηκε στο 2,615%. Ο Ουτσίντα μίλησε για αβεβαιότητα στον εφοδιασμό πετρελαίου παρά την εκεχειρία και διαβεβαίωσε ότι οι κινήσεις της κεντρικής τράπεζας δεν έχουν στόχο τη συναλλαγματική ισοτιμία. Η Ιαπωνία ήταν η τελευταία χώρα που έσβησε το φως του μηδενικού κόστους χρήματος. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ο πληθωρισμός δεν ήρθε λόγω υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και κατανάλωσης, αλλά εξαιτίας του πολέμου.
Η SpaceX ξεκίνησε τις εξαγορές. Ο πύραυλος αγοράζει τον κώδικα
-Πέντε ημέρες μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα των 2 τρισ. δολαρίων στον Nasdaq, η SpaceX ανακοίνωσε στην Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (φόρμα 8-K στη SEC) ότι θέλει να εξαγοράσει την Anysphere, την εταιρεία πίσω από το Cursor έναντι 60 δισ. δολαρίων. Φυσικά το τίμημα θα το καταβάλει εξ ολοκλήρου σε (υπερτιμημένες;) μετοχές. Η θυγατρική X67 Inc. συγχωνεύεται με την Anysphere, η οποία επιβιώνει ως 100% θυγατρική. Οι μέτοχοι του Cursor θα λάβουν μετοχές της SpaceX. Πόσες ακριβώς; Αυτό θα κριθεί από τη μέση τιμή της μετοχής της SpaceX τις 7 τελευταίες ημέρες διαπραγμάτευσης πριν κλείσει η συμφωνία. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί αφού πάρει τις απαραίτητες εγκρίσεις μέσα στο καλοκαίρι. Ούτε ένα δολάριο από τα 86 δισ. της δημόσιας εγγραφής της SpaceX δεν θα χρησιμοποιηθεί γι’ αυτή τη συμφωνία. Το κλειδί της συμφωνίας ήταν το Colossus, ο υπερυπολογιστής της xAI στο Μέμφις, μετά τη συγχώνευση του Φεβρουαρίου. Το Cursor βρήκε τρόπο να τρέχει πιο γρήγορα. Ο Ελον Μασκ βρήκε τα έσοδα. Ο επιχειρηματικός κώδικας είναι το πρώτο πεδίο όπου η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπεται σε ταμειακή ροή. Η αγορά αποθέωσε το αφήγημα. Αν κρατήσει, η SpaceX προσπερνά την Amazon ως πέμπτη μεγαλύτερη εταιρεία του πλανήτη. Το «vibe coding» που γέννησε το Cursor το 2022 γίνεται πεδίο μάχης τρισεκατομμυρίων.
Πηγή: newmoney.gr
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