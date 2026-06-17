Το μαυσωλείο της Κουμουνδούρου, έρχεται κι άλλο γκάλοπ, ο πατριωτικός φόρος-παπάτζα και οι χορηγοί (Αλέξη… ρώτα και τους χορηγούς), το Nammos Beach Concept

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Να πω ότι όλα αυτά είναι σωστά για την ακρίβεια και καλά κάνουν και τα φτιάχνουν, και το app με τις τιμές. Αλλά η ακρίβεια που προέρχεται από τον πληθωρισμό που είναι κατά κύριο λόγο εισαγόμενος, δυστυχώς δεν παλεύεται. Μόνο αν σταδιακά υποχωρήσουν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς, εφόσον τερματιστεί ο πόλεμος, θα αρχίσουν να υποχωρεί η ακρίβεια παντού, από το ράφι μέχρι το ρεζερβουάρ, τα εστιατόρια, παντού. Πάρα ταύτα θεωρώ ότι παρότι είναι με μεγάλη διαφορά το μεγαλύτερο πρόβλημα στην κοινωνία, αυτό φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις (κοντά στο 65%) ο κόσμος, οι πολίτες θέλουν να βλέπουν την κυβέρνηση να προσπαθεί. Και καλό είναι που προσπαθεί, έστω με μέτρια αποτελέσματα.Παρεμβάσεις για τους πολλούς-Λίγο πριν αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες και τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, που έχει ως κεντρικό θέμα τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για 2028-2034, ο Κ.Μ θα μπει στο πλάνο για παρεμβάσεις υπέρ των πολλών. Σήμερα θα γίνει στο Μ.Μ η παρουσίαση του app που έλεγα παραπάνω και είχα γράψει τις προάλλες, με τον διακριτικό τίτλο "Poso Kanei", με την παρουσία του Θεοδωρικάκου και της επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγγάρη και η λογική είναι οι καταναλωτές να μπορούν να συγκρίνουν τιμές προϊόντων ή του καλαθιού τους σε πραγματικό χρόνο, μεταξύ των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αλλά να συγκρίνουν και τιμές σε σχέση με την Ευρώπη. Η ακρίβεια άλλωστε είναι το βασικό πρόβλημα που αναδεικνύεται σε όλα τα focus groups, εξ ου και χθες ο εκπρόσωπος Μαρινάκης κομψά προειδοποίησε τον κλάδο της ενέργειας ότι η κυβέρνηση "περιμένει στη γωνία" τις εταιρείες να μειώσουν τις τιμές των καυσίμων στην αντλία, εφόσον μειώνονται και οι τιμές στην αγορά λόγω αποκλιμάκωσης στον Κόλπο. Επίσης στη Βουλή μπήκε το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ και του υπουργείου Ανάπτυξης που περιλαμβάνει μια σειρά θετικών μέτρων, αλλά και διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών από αθέμιτες τραπεζικές πρακτικές και υπερβολικές χρεώσεις.Εγκαίνια με Πιερρ-Στα των περιοδειών, ενδιαφέρουσα βρίσκω την παρουσία του Πιερρ σήμερα το βράδυ στην Πάτρα, όπου θα είναι κεντρικός ομιλητής στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νομαρχιακής Οργάνωσης της ΝΔ στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Φαντάζομαι ότι θεωρείται γουρλής ως πρόεδρος του Eurogroup για να κόψει την κορδέλα, οπότε τον αναμένουν οι τοπικοί με ενδιαφέρον, ενώ μην ξεχνάμε ότι η Πάτρα είναι ιστορικά "πράσινος" νομός και χρειάζεται πάντα ειδικό χειρισμό και αυτή την "ευαισθησία", ας το πούμε έτσι, την έχει ο Πιερρ, δεδομένα.Παπάτζας συνέχεια…-Χθες και προχθές σας έγραψα για τη μεγαλοφυή και πρωτότυπη ιδέα του φωτισμένου ηγέτη Αλέξη και της «πολιτικής ουράς» του Νίκου Α. να εξαγγείλουν δωρεάν μαζικές μεταφορές, αν και στο συγκεκριμένο μην αδικώ τον Ανδρουλάκη, νομίζω πρώτος το σκέφτηκε αυτό το φοβερό μέτρο. Σήμερα λέω να ασχοληθώ για λίγο με εκείνη την παπάτζα που πέταξε στα media κάποιος Σαουλίδης πρώην Πασόκος και νυν του Τσίπρα. Θα πιάσουμε λέει όλα τα ΑΦΜ που δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ -περίπου 1.500 είναι- και θα τους ρίξουμε έναν φόρο και θα εισπράξουμε μερικά δισ., 2, 3, 4 δισ. ευρώ, ξέρω 'γω. Όπως βλέπετε, αυτή τη φορά έχουν ξεκινήσει την παπαρολογία από νωρίς, σας θυμίζω ότι το 2023 το έκαναν τελευταίο μήνα με τους διάφορους φόρους και πήγε καλά αυτό, πήραν 20% την πρώτη και 17% τη δεύτερη. Δύο παρατηρήσεις επ’ αυτού του «μέτρου» στον Τσίπρα, γιατί με τον Σαουλίδη τι να ασχοληθείς. Πρώτον, ας ρωτήσει τους λίγους σχετικούς που έχει γύρω του αν ο πραγματικός βαθύς πλούτος «κρύβεται» στα ΑΦΜ όσων δηλώσουν μάλιστα τις αποδοχές ή άλλου είδους έσοδα έχουν. Και, δεύτερον, αν θέλει να μαζέψει σοβαρά λεφτά ας φορολογήσει τους χορηγούς. Τι, όχι;Έρχεται γκάλοπ-Εγώ από δημοσκοπήσεις ακούω και μαθαίνω κάθε μέρα κάτι και σας το μεταφέρω. Λοιπόν νομίζω ότι θα βγει μία τέλος εβδομάδας και δίνει τη ΝΔ στο 29%, τον Τσίπρα στο 14%, τον Ανδρουλάκη στο 9% και την Καρυστιανού στο 10%. Δεν είναι τελικά γιατί θα μετράνε μέχρι Πέμπτη ή Παρασκευή, αλλά περίπου εκεί κυμαίνονται. Δύσκολα φεγγάρια αναμένονται το φθινόπωρο, αλλά και οι Πασόκοι ας πρόσεχαν.Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα-Περίοδος εκκαθαρίσεων σε όλα τα επίπεδα εξελίσσεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο μεν σημερινός πρόεδρος, Σωκράτης Φάμελλος, καρατόμησε χθες τον Νίκο Παππά από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, έχοντας προηγούμενα διαγράψει τον Παύλο Πολάκη. Τα… πειθαρχικά μέτρα Φάμελλου κατευθύνονται αποκλειστικά σε βουλευτές της μειοψηφίας, βλέπεις με τον Κωστάκη Ζαχαριάδη το διαζύγιο ήταν αναίμακτο. Όχι όμως και για εκείνους που αμφισβητούν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για μη αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές και αντ’ αυτού στήριξη στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα. Ο οποίος Τσίπρας επιμένει ότι δεν συνεργάζεται με κόμματα, αλλά με μεμονωμένα άτομα, όπως βουλευτές που ετοιμάζονται να μετακομίσουν από Σεπτέμβρη στην Αμαλίας. Προσώρας δεν το κουνάει κανείς εκ των βουλευτών, αν και σε επίπεδο στελεχών και μελών η Κουμουνδούρου σε λίγο θα θυμίζει μαυσωλείο από τις αποχωρήσεις. Τώρα, «πού το πάει ο Φάμελλος» διερωτώνται ουκ ολίγοι, σε σημείο που κάποιοι έβαλαν την τελευταία του συνέντευξη στο chatgpt μπας και βρουν άκρη (και ακριβολογώ). Άλλοι πάλι εικάζουν πως ο Αλέξης Τσίπρας θα βάλει τελικά νερό στο κρασί του -ιδίως αν γίνουν εκλογές το φθινόπωρο- και θα μαζέψει τελικά τον «όλον ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από τα βαρίδια», ενώ κατά ορισμένους είναι θέμα χρόνου το κόμμα να περάσει στον έλεγχο του Παύλου Πολάκη (Παππά και Δούρου), προδιαγράφοντας τη σύγκρουσή του με την ΕΛΑΣ κάτι περισσότερο από μετωπική.Μάγγος